Сподіваємось, що переговори радників лідерів "нормандської четвірки" відбудуться у форматі особистої зустрічі, - Кулеба

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба висловив сподівання, що переговори радників лідерів "нормандської четвірки" наступного тижня відбудуться у форматі особистої зустрічі, проте додав, що якщо голова Офісу президента Андрій Єрмак до цього моменту не одужає від COVID-19, рішення ухвалюватимуть залежно від ситуації.

Про це він сказав на онлайн-брифінгу у п'ятницю, інформує Цензор.НЕТ.

"Безумовно, ідеальний сценарій - це щоб ця зустріч відбулася саме фізично, особисто, тому що за всієї поваги та симпатії до сучасних технологій, ніщо не замінить особистої зустрічі. Сподіватимемося, що він (Єрмак – ред.) одужає до моменту цього відрядження. Якщо ні – буде ухвалено відповідні рішення залежно від ситуації", - сказав Кулеба.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Зеленський обговорив з Макроном активізацію переговорів у нормандському форматі

Він також додав, що Єрмак продовжує роботу над підготовкою цієї зустрічі. "Незважаючи на хворобу, Андрій Єрмак залишається на зв'язку і перебуває повністю у робочому процесі. Учора, зокрема, під його головуванням онлайн відбулася нарада задля підготовки зустрічі радників у "нормандському форматі", тому він у жодному разі не припинив роботу над підготовкою цієї зустрічі", - наголосив міністр.