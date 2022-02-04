УКР
90 нардепів-мільйонерів отримали компенсації із бюджету за оренду житла. Серед них Трухін та ще 64 "слуги народу", - КВУ

Упродовж минулого року 90 народних депутатів-мільйонерів скористалися правом на отримання коштів для компенсації вартості оренди житла або винайму готельного номера. В середньому мова йде 20 тис. грн. щомісячно, які виділялися народним депутатам із Державного бюджету України.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Комітет виборців України".

"Серед 90 депутатів-мільйонерів, які скористалися правом на отримання бюджетних коштів, 65 членів фракції "Слуга Народу". Зокрема, низка депутатів-мультимільйонерів. До прикладу, бюджетну компенсацію отримав народний депутат Остап Шипайло (підприємець, задекларував 22 млн. грн., №120 у виборчому списку "Слуги Народу"). Також орендував житло за бюджетні кошти народний депутат Олександр Трухін, який став фігурантом скандалу щодо участі в ДТП (задекларував 20 млн. грн.). Також отримували бюджетну компенсацію члени монобільшості Степан Чернявський, Павло Павліш, Дмитро Соломчук, Костянтин Касай, Євген Пивоваров, Ігор Негулевський, Артем Кунаєв, Олександр Салійчук, Ігор Фріс, Максим Ткаченко, які задекларували 8-11 млн. грн. грошових активів", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що загалом у списку найбагатших депутатів, які скористалися бюджетними коштами: позафракційні Олег Воронько (задекларував 129 млн. грн.), Євген Яковенко (54 млн. грн.) та Муса Магомедов (39 млн. грн.). Також у ТОП 10 найбагатших орендарів житла позафракційний Сергій Магера (25 млн. грн.), член групи "За майбутнє" Анатолій Урбанський (19 млн. грн.), представник ОПЗЖ Олександр Пономарьов (19 млн. грн.) та член фракції "Батьківщина" Олег Мейдич (14 млн. грн.).

"70% депутатів, які орендують житло за кошти платників податків, мають достатньо фінансових можливостей, щоб самостійно винаймати житло. Розмір депутатської зарплати дозволяє покрити витрати на оренду квартири в Києві. Однак, попри наявність можливостей, депутати продовжують отримувати компенсацію з бюджету, що сприймається як своєрідний депутатський бонус", – зазначив голова КВУ Олексій Кошель.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Мільйонер з "СН" Клочко отримує по 20 тис. бюджетних грн на місяць на оренду житла, - Bihus.info. ВIДЕО

Відповідно до ч.1 ст. 35 Закону "Про статус народного депутата України" у витратах на забезпечення діяльності ВРУ передбачаються кошти на оренду житла або винайм готельного номера. Народному депутату на підставі його заяви та копії документа, до якого внесені відомості про місце його проживання, Апаратом Верховної Ради України щомісячно видаються кошти в розмірі, встановленому кошторисом ВР. Право на отримання таких коштів мають народні депутати, не забезпечені житлом у місті Києві, і місце їх проживання, відповідно до його реєстрації, знаходиться на відстані понад 30 км від меж міста Київ.

Ганьба козлам.
показати весь коментар
04.02.2022 11:56 Відповісти
Не ображайте козликів!
Вони ангели в порівнянні з слугами...))...
показати весь коментар
04.02.2022 12:11 Відповісти
яка різниця між козлами всіх партій які грабують країну? Козли є козли любого кольлру.
показати весь коментар
04.02.2022 12:17 Відповісти
серед злодіїв немає (!!!!!) депутатів Пороха !!!

совпадєніє ?
не думаю!
показати весь коментар
04.02.2022 12:30 Відповісти
показати весь коментар
04.02.2022 14:00 Відповісти
ганьба, но дело в том, что это все делается ПРИ ЛЮБОЙ ВЛАСТИ, власть никогда не служила народу, во власть шли только пограбить народ
показати весь коментар
04.02.2022 12:36 Відповісти
Для мене нама кольору між козлами бо при владі совок був ,є ,і буде бо поки що нема на горизонті того хто це змінить,прикро.
показати весь коментар
04.02.2022 12:43 Відповісти
какие же они суки,срамота !
показати весь коментар
04.02.2022 13:05 Відповісти
А можно я тихонечко в лес уйду
показати весь коментар
04.02.2022 17:52 Відповісти
там стаття автоматом, але про що це я)
показати весь коментар
04.02.2022 11:59 Відповісти
Може скинутися їм ще на підсрачники?
показати весь коментар
04.02.2022 12:01 Відповісти
Ну так служать народу ! Головне щоб лохторат в це вірив. Список поіменний в студію !
показати весь коментар
04.02.2022 12:04 Відповісти
І шо? Згідно Закону. Не вкрали? Ні. Чого гавкать?
показати весь коментар
04.02.2022 12:05 Відповісти
Согласно закону ? Верно . Вот только закон как-то по дебильному выписан . Если Вас доход на семью превышает хоть на 50 гривен установленный , то компенсации вы не получите . А этим " всё по закону " . 50 гривен и 5 миллионов. Ну да 5 ведь меньше 50 , всё честно .
показати весь коментар
04.02.2022 12:21 Відповісти
Я не знаю, как это у вас, в Белоруси, а у нас должно быть так.
показати весь коментар
05.02.2022 10:51 Відповісти
Як вам живеться, зебіли? Пишаєтесь своїм вибором? У кого з вас життя покращилось, корисні ідіоти?
показати весь коментар
04.02.2022 12:06 Відповісти
живется народу как всегда, а что при свинилах было не так? власть когда-то была народной? или всегда олигархической?
показати весь коментар
04.02.2022 12:38 Відповісти
Не звертай уваги на дебіла.Воно хворе.
показати весь коментар
04.02.2022 12:47 Відповісти
Цікава у вас позиція то ви козломордої мови не розумієте то спілкуєтеся зними як нічого не трапилося (
показати весь коментар
04.02.2022 12:50 Відповісти
Це мені вирішувати з ким спілкуватись,і поради ні вкого не просив,А ********* я знаю навіть краще ніж 70%кацапів,але вважаю за ганьбу користуватись фенею окупантв.
показати весь коментар
04.02.2022 12:58 Відповісти
А я і не заперечує що це ваше діло , тільки довод якийсь совковий 🙂
показати весь коментар
04.02.2022 13:01 Відповісти
А я у совку прожив більшу частину життя,то які в мене мають бути доводи. За те я на багато краще за декого знаю що таке кацап ,бульбаш ,***** і лука-дояр.
показати весь коментар
04.02.2022 13:09 Відповісти
А назвіть хоч одну країну в світі де народ був задоволений урядом , ну крім північної Кореї і північної Нігерії
показати весь коментар
04.02.2022 12:48 Відповісти
Необмежене бажання хапнути та вкрасти хоча б папір у туалеті - характерна ознака депутатської команди найвеличнішого лідера **********.
показати весь коментар
04.02.2022 12:06 Відповісти
Жлобоград , а не рада.
показати весь коментар
04.02.2022 12:06 Відповісти
Народ! Де тут в ваші слуги записують? ))
показати весь коментар
04.02.2022 12:07 Відповісти
зебобики, а чьи слуги-то эти миллионеры? Ваши?
показати весь коментар
04.02.2022 12:08 Відповісти
свинобики, а когда-то во власть не шли исключительно пограбить? или шли защищать народ, покупая мандат за миллионы? все 30 лет только так
показати весь коментар
04.02.2022 12:39 Відповісти
Видно настоящего зебобика. Я ему об одном, он мне про историю. Zebobik Classic detected.
показати весь коментар
04.02.2022 12:46 Відповісти
Африканська сарана і та менш прожорливіша!
Ніяк не нажеруться, слуги!
показати весь коментар
04.02.2022 12:09 Відповісти
Ось тут Трухін знімає житло))
показати весь коментар
04.02.2022 12:10 Відповісти
Та вони ж чесні, справедливі, не з політики... За таке Зебіли голосували?
показати весь коментар
04.02.2022 12:12 Відповісти
Это насчет "совести" " Слуг Урода"
показати весь коментар
04.02.2022 12:13 Відповісти
Эти твари даже туалетную бумагу выносят из туалета ВР.
показати весь коментар
04.02.2022 12:18 Відповісти
показати весь коментар
04.02.2022 12:20 Відповісти
Не такі страшні миші з Держрезерву, як щурі з фракції Слуга народу
показати весь коментар
04.02.2022 12:20 Відповісти
Морально деградовані. Інших туди просто не беруть.
показати весь коментар
04.02.2022 12:20 Відповісти
Ну шо, ЗЕбилы? Хуже не будет, хоть поржем?
показати весь коментар
04.02.2022 12:20 Відповісти
Ох уж эти новые лица...честные и принципиальные...
показати весь коментар
04.02.2022 12:21 Відповісти
та никто ж не думал, что простые граждане будут выбирать своими представителями в Раде миллионеров и мультимиллионеров..., никто ж не предполагал, что миллионеры и мультимиллионеры будут представлять простых граждан в высшем законодательном органе страны..., ну кому как не им знать о потребностях простого человека, где-нибудь в селе Веселые Пацюки..., ну а когда писали эти правила, наверное, думали, что все будет по-другому...
показати весь коментар
04.02.2022 12:22 Відповісти
Все їм мало.
показати весь коментар
04.02.2022 12:24 Відповісти
уроди моральні а пенсія 1934 грн
показати весь коментар
04.02.2022 12:31 Відповісти
конец эпохи бедности
показати весь коментар
04.02.2022 12:34 Відповісти
Який ватажок цього угрупування СН, такі іі підлеглі, яблуко від яблуні падає недалеко.
показати весь коментар
04.02.2022 12:41 Відповісти
На этой теме ,конечно,ни одного подоляцкого тролля нет.
Власть Зе покрывает воров , коррупционеров и предателей!
показати весь коментар
04.02.2022 12:50 Відповісти
Утырки
показати весь коментар
04.02.2022 12:51 Відповісти
Ну так, жить то на что то надо. 150 000 $ на взятки иметь надо.
И как гаварят умные люди " цент доллар бережет".
показати весь коментар
04.02.2022 12:52 Відповісти
я бы посоветовал вам зеленые ублюдки,бегите,бегите занимайте месра в
тюрягах,потому что когда вас почнуть рваты то вы на нарах может быть еще
пару месяцев проживете,а смоетесь за бугор то вас и там найдут и ни что
вам не поможет.
показати весь коментар
04.02.2022 13:51 Відповісти
Молодці депутати! Довбойобів потрібно карати гривнею!
показати весь коментар
04.02.2022 18:44 Відповісти
они богатые, потому, что жадные и хитрые.
копейки не упустят.
показати весь коментар
05.02.2022 03:03 Відповісти
 
 