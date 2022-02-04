90 нардепів-мільйонерів отримали компенсації із бюджету за оренду житла. Серед них Трухін та ще 64 "слуги народу", - КВУ

Упродовж минулого року 90 народних депутатів-мільйонерів скористалися правом на отримання коштів для компенсації вартості оренди житла або винайму готельного номера. В середньому мова йде 20 тис. грн. щомісячно, які виділялися народним депутатам із Державного бюджету України.

"Серед 90 депутатів-мільйонерів, які скористалися правом на отримання бюджетних коштів, 65 членів фракції "Слуга Народу". Зокрема, низка депутатів-мультимільйонерів. До прикладу, бюджетну компенсацію отримав народний депутат Остап Шипайло (підприємець, задекларував 22 млн. грн., №120 у виборчому списку "Слуги Народу"). Також орендував житло за бюджетні кошти народний депутат Олександр Трухін, який став фігурантом скандалу щодо участі в ДТП (задекларував 20 млн. грн.). Також отримували бюджетну компенсацію члени монобільшості Степан Чернявський, Павло Павліш, Дмитро Соломчук, Костянтин Касай, Євген Пивоваров, Ігор Негулевський, Артем Кунаєв, Олександр Салійчук, Ігор Фріс, Максим Ткаченко, які задекларували 8-11 млн. грн. грошових активів", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що загалом у списку найбагатших депутатів, які скористалися бюджетними коштами: позафракційні Олег Воронько (задекларував 129 млн. грн.), Євген Яковенко (54 млн. грн.) та Муса Магомедов (39 млн. грн.). Також у ТОП 10 найбагатших орендарів житла позафракційний Сергій Магера (25 млн. грн.), член групи "За майбутнє" Анатолій Урбанський (19 млн. грн.), представник ОПЗЖ Олександр Пономарьов (19 млн. грн.) та член фракції "Батьківщина" Олег Мейдич (14 млн. грн.).

"70% депутатів, які орендують житло за кошти платників податків, мають достатньо фінансових можливостей, щоб самостійно винаймати житло. Розмір депутатської зарплати дозволяє покрити витрати на оренду квартири в Києві. Однак, попри наявність можливостей, депутати продовжують отримувати компенсацію з бюджету, що сприймається як своєрідний депутатський бонус", – зазначив голова КВУ Олексій Кошель.

Відповідно до ч.1 ст. 35 Закону "Про статус народного депутата України" у витратах на забезпечення діяльності ВРУ передбачаються кошти на оренду житла або винайм готельного номера. Народному депутату на підставі його заяви та копії документа, до якого внесені відомості про місце його проживання, Апаратом Верховної Ради України щомісячно видаються кошти в розмірі, встановленому кошторисом ВР. Право на отримання таких коштів мають народні депутати, не забезпечені житлом у місті Києві, і місце їх проживання, відповідно до його реєстрації, знаходиться на відстані понад 30 км від меж міста Київ.