Війська РФ у січні приховано завезли на окупований Донбас пальне, озброєння і танки, - ГУР

Війська РФ у січні приховано завезли на окупований Донбас пальне, озброєння і танки, - ГУР

Командування ЗС РФ продовжує логістичне забезпечення оперативного угруповання російських військ на тимчасово окупованій території в Донецькій та Луганській областях.

Про це у Facebook повідомляє ГУР Міноборони, інформує Цензор.НЕТ.

"Зокрема, у січні окупанти приховано завезли залізничним і автомобільним транспортом з території РФ до з’єднань і частин 1 (Донецьк) та 2 (Луганськ) армійських корпусів до 9 тис. тонн пального, декілька одиниць танків і броньованих машин, самохідних артилерійських установок, безпілотних літальних апаратів російського виробництва, інше озброєння та боєприпаси, у тому числі для артилерійських систем і мінометів", - йдеться в повідомленні.

Також наприкінці січня командування окупаційних військ направило до вищих органів управління ЗС РФ заявки на комплектування з’єднань і частин 1 та 2 АК додатковим озброєнням, а також на постачання запасних частин (агрегатів) для відновлення (ремонту) військової техніки.

Також читайте: З’явилися нові супутникові знімки військ РФ вздовж кордону України і в Криму. ФОТОрепортаж

армія рф (18761) Міноборони (7676) розвідка (3924) Донбас (22366)
Іхтамнєт?
04.02.2022 11:54 Відповісти
Они их завозят с момента оккупации, местные жители рассказывают, как ночами шумят двигателя перегоняемой тяжёлой техники.
04.02.2022 12:02 Відповісти
04.02.2022 12:17 Відповісти
 
 