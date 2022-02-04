Я не переховуюся та готовий брати участь у всіх процесуальних діях. З подивом дізнався про мій розшук, - "слуга народу" Кузьміних

Народний депутат від "Слуги народу" Сергій Кузьміних стверджує, що не переховується від слідства.

Про це він написав у фейсбуці, інформує Цензор.НЕТ.

"Я, Кузьміних Сергій, з подивом дізнався з інтернету про мій розшук, в який мене подало НАБУ. Шановні детективи, я не переховуюся і не маю такого наміру. Дивлячись на інформаційний тиск, офіційно повідомляю про готовність брати участь у всіх процесуальних діях. Вам відома вся інформація, яку надає мій адвокат Криворучко Л.С. кожен день на офіційну електронну адресу Національного антикорупційного бюро України. На цей час ні я, ні адвокат не отримували повістку, як передбачено законом. Всі наші контакти працівникам НАБУ відомі. Повторююсь і наголошую, готові брати повну участь у всіх процесуальних діях і більш за всіх зацікавлений розповісти, що відбулось і відстоювати свою позицію в суді. Всім міцного здоров’я!", - написав Кузьміних.

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що нардепа "Слуги народу" Сергія Кузьміних затримали при отриманні хабаря.

За інформацією НАБУ, нардеп отримав 558 тис. грн за сприяння в укладенні контрактів між приватними компаніями і лікарнею у Житомирській області.