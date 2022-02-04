УКР
Новини
3 226 36

Я не переховуюся та готовий брати участь у всіх процесуальних діях. З подивом дізнався про мій розшук, - "слуга народу" Кузьміних

Народний депутат від "Слуги народу" Сергій Кузьміних стверджує, що не переховується від слідства.

Про це він написав у фейсбуці, інформує Цензор.НЕТ.

"Я, Кузьміних Сергій, з подивом дізнався з інтернету про мій розшук, в який мене подало НАБУ. Шановні детективи, я не переховуюся і не маю такого наміру. Дивлячись на інформаційний тиск, офіційно повідомляю про готовність брати участь у всіх процесуальних діях. Вам відома вся інформація, яку надає мій адвокат Криворучко Л.С. кожен день на офіційну електронну адресу Національного антикорупційного бюро України. На цей час ні я, ні адвокат не отримували повістку, як передбачено законом. Всі наші контакти працівникам НАБУ відомі. Повторююсь і наголошую, готові брати повну участь у всіх процесуальних діях і більш за всіх зацікавлений розповісти, що відбулось і відстоювати свою позицію в суді. Всім міцного здоров’я!", - написав Кузьміних.

Читайте на "Цензор.НЕТ": НАБУ оголосило в розшук нардепа "Слуги народу" Кузьміних. ФОТО

Я не переховуюся та готовий брати участь у всіх процесуальних діях. З подивом дізнався про мій розшук, - слуга народу Кузьміних 01

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що нардепа "Слуги народу" Сергія Кузьміних затримали при отриманні хабаря.

За інформацією НАБУ, нардеп отримав 558 тис. грн за сприяння в укладенні контрактів між приватними компаніями і лікарнею у Житомирській області.

НАБУ (5496) хабар (4788) розшук (663) Кузьміних Сергій (53)
Топ коментарі
+9
Значить шото уже "порішали", можна не "тіхариться"
показати весь коментар
04.02.2022 11:51 Відповісти
+7
Я просто тихенько в ліс відійшов...
показати весь коментар
04.02.2022 11:51 Відповісти
+4
невиноватое оно
показати весь коментар
04.02.2022 11:50 Відповісти
невиноватое оно
показати весь коментар
04.02.2022 11:50 Відповісти
не встигло?)
показати весь коментар
04.02.2022 11:50 Відповісти
Я просто тихенько в ліс відійшов...
показати весь коментар
04.02.2022 11:51 Відповісти
показати весь коментар
04.02.2022 11:59 Відповісти
я из лесу вышел - был сильный мороз
показати весь коментар
04.02.2022 12:08 Відповісти
за клєтчатым одеялом ))
показати весь коментар
04.02.2022 12:32 Відповісти
Значить шото уже "порішали", можна не "тіхариться"
показати весь коментар
04.02.2022 11:51 Відповісти
100%
показати весь коментар
04.02.2022 12:46 Відповісти
Заблукав у лісі.....
показати весь коментар
04.02.2022 11:52 Відповісти
Ау, НАБУ! Вас вже тролять!
показати весь коментар
04.02.2022 11:53 Відповісти
Надо привыкать и не удивляться. В стране третий год впервые честный Президент

показати весь коментар
04.02.2022 11:56 Відповісти
чем докажешь?
показати весь коментар
04.02.2022 11:56 Відповісти
Вы про честного Президента после двух вороватых рыгов подряд?!
Так это аксиома

показати весь коментар
04.02.2022 12:06 Відповісти
тупий віслюк виявився чесним?
Ви переплутали м'яке й тепле))
показати весь коментар
04.02.2022 12:17 Відповісти
Там в лесу я тебя буду ждать,
Нас никто в лесу не сможет отыскать,
И в лесу будем вместе жить с тобой
Ты и я, вместе с корабельною сосной.
показати весь коментар
04.02.2022 12:00 Відповісти
З подивом дізнався про мій розшук, - "слуга народу" Кузьміних, я же в домике?
показати весь коментар
04.02.2022 12:01 Відповісти
Але я дуже хворий, у візочку під картатою ковдрою, а візочок на каталці.
показати весь коментар
04.02.2022 12:03 Відповісти
А чому така людина і без конвою???
показати весь коментар
04.02.2022 12:05 Відповісти
PS: зЕПСС? =)
показати весь коментар
04.02.2022 12:08 Відповісти
Ищут пожарные, ищет полиция, "слугу народа" в нашей столице.
показати весь коментар
04.02.2022 12:11 Відповісти
"Я не скрываюсь. Подъезжайте. улица Пушкина. дом Колотушкина"
показати весь коментар
04.02.2022 12:13 Відповісти
Я будучи дуже чесною людиною з подивом дізнався що брав хабарі...
показати весь коментар
04.02.2022 12:19 Відповісти
😂😂😂👍
показати весь коментар
04.02.2022 12:26 Відповісти
показати весь коментар
04.02.2022 12:22 Відповісти
А ржу в голос НАБУ пишет, что в розыск клиента объявили, поскольку ни он, ни адвокат не сообщили где он якобы лечится, а потом адвокат и сам депутат в своих отмазках так и не написали, где же все таки находится наш болезненный товарищ )))
показати весь коментар
04.02.2022 12:26 Відповісти
Да здравствует наш клоунский суд, самый зЕлёный суд в мире!

показати весь коментар
04.02.2022 12:34 Відповісти
Адрес больницы, где лежит фигурант. Чтоб фигуранту повестку вручили и он не удивлялся.
показати весь коментар
04.02.2022 12:43 Відповісти
Прямо как муж,который узнает последним...
показати весь коментар
04.02.2022 13:24 Відповісти
 
 