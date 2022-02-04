Україна планує у лютому імпортувати з Угорщини 130 млн куб. м газу, - Галущенко

Гарантовані обсяги потужності для імпорту газу в Україну збільшились.

Про це під час брифінгу повідомив глава Міненерго Герман Галущенко, інформує Цензор.НЕТ.

Зокрема, зі Словаччини було збільшено обсяг до 42 млн куб. м на добу та з Угорщини - 8 млн куб. м на добу.

"Ми отримали гарантовану потужність 8 млн куб. м на добу. Відповідно ми бачимо, що на лютий заплановано імпорт з Угорщини близько 130 млн куб. м. Він може бути збільшений і цей маршрут вже працює", - сказав міністр.

