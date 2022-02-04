УКР
Новини
Україна планує у лютому імпортувати з Угорщини 130 млн куб. м газу, - Галущенко

Україна планує у лютому імпортувати з Угорщини 130 млн куб. м газу, - Галущенко

Гарантовані обсяги потужності для імпорту газу в Україну збільшились.

Про це під час брифінгу повідомив глава Міненерго Герман Галущенко, інформує Цензор.НЕТ.

Зокрема, зі Словаччини було збільшено обсяг до 42 млн куб. м на добу та з Угорщини - 8 млн куб. м на добу.

"Ми отримали гарантовану потужність 8 млн куб. м на добу. Відповідно ми бачимо, що на лютий заплановано імпорт з Угорщини близько 130 млн куб. м. Він може бути збільшений і цей маршрут вже працює", - сказав міністр.

і що вони за це захочуть? мадярську автономію на закарпатті?
показати весь коментар
04.02.2022 12:14 Відповісти
Ето путь вникуда. Вы бы лучше импортировали утеплитель чтобы люди утеплили дома и сократили потребление газа в 3 раза минимум. Дожили что обыкновеннй копеечный пенопласт в Украине стоит как телевизор того же размера
показати весь коментар
04.02.2022 12:16 Відповісти
Сейчас все стоит, как изготовлено из золота. Уровень инфляции в промышленности в 2021 году официально был чуть более 65% !! Докерувались дебилы совсем.
показати весь коментар
04.02.2022 12:36 Відповісти
Немає чого доброго очікувати від мад'яр.Орбан виконує всі бажання діктатора Путрера.
показати весь коментар
04.02.2022 12:29 Відповісти
А цену они назовут или типа тайна? Во сколько раз будет дороже по сравнению с летом? Которое зеленая пошесть добросовестно потратила на воровство бабла вместо закупок газа и угля.
показати весь коментар
04.02.2022 12:35 Відповісти
Я думаю о отоплении с апреля на следующий сезони
Заготавливаю дрова
Иногда даже зимой при рубке леса
Наши правители вспомнили в ноябре -- лихо
показати весь коментар
04.02.2022 12:38 Відповісти
У Венгрии разве есть свой газ или схемы дележа российского газа?
показати весь коментар
04.02.2022 12:41 Відповісти
Свого немає, є москальський.
показати весь коментар
04.02.2022 19:16 Відповісти
Еще Порошенко ввел схему как качать бабло с украинцев покупая российский газ в Европе а Зеленский продолжил.
показати весь коментар
04.02.2022 12:43 Відповісти
Венгрия враждебно настроенная против Украины блокируя все что можно и тут любезно нам продает российский газ прокачанный в украинской ГТС. Разводят нас как слепых котят те кто в Киеве сидит на троне.
показати весь коментар
04.02.2022 12:46 Відповісти
Пока евреи у власти в Киеве начиная с Порошенко украинцы нищие а почему бо дураки и терпилы.
показати весь коментар
04.02.2022 12:48 Відповісти
 
 