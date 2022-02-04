Україна планує у лютому імпортувати з Угорщини 130 млн куб. м газу, - Галущенко
Гарантовані обсяги потужності для імпорту газу в Україну збільшились.
Про це під час брифінгу повідомив глава Міненерго Герман Галущенко, інформує Цензор.НЕТ.
Зокрема, зі Словаччини було збільшено обсяг до 42 млн куб. м на добу та з Угорщини - 8 млн куб. м на добу.
"Ми отримали гарантовану потужність 8 млн куб. м на добу. Відповідно ми бачимо, що на лютий заплановано імпорт з Угорщини близько 130 млн куб. м. Він може бути збільшений і цей маршрут вже працює", - сказав міністр.
