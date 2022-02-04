Нацгвардієць Рябчук, який влаштував стрілянину на Південмаші, відмовився від усіх показань, - ДБР
Сьогодні, 4 лютого, боєць Нацгвардії Артемій Рябчук, підозрюваний у справі розстрілу військовослужбовців у Дніпрі, відмовився від усіх показань, які раніше давав правоохоронцям.
Про це LIGA.net повідомили у пресслужбі Державного бюро розслідувань, інформує Цензор.НЕТ.
"Справді, є відповідна заява", - зазначили в Бюро.
У ДБР наголосили, що заява Рябчука ніяк не впливає на той масив зібраної доказової бази, якою володіє слідство: "Тому досудове розслідування триває і чекатимемо на результати".
Водночас Telegram-канали публікують заяву Рябчука. В ній він відмовляється від усіх своїх свідчень
Як раніше повідомляв Цензор.НЕТ, 27 січня близько 3:40 у Дніпрі, на території Південного машинобудівного заводу, нацгвардієць застрелив чотирьох військовослужбовців та одну цивільну жінку, ще п'ятеро людей дістали поранення. Стрілок з автоматичною зброєю втік з місця злочину. Близько 9.30 його затримали в м.Підгороднє.
У військовослужбовців стріляв нацгвардієць Артемій Рябчук з Одещини, 2001 року народження. Наразі слідчі Державного бюро розслідувань повідомили йому про підозру у вбивстві, дезертирстві та викраденні зброї.
Чотирьох із п'яти військовослужбовців, поранених у Дніпрі, прооперували, двоє з них перебувають у вкрай тяжкому стані.
там отставкой и тюрьмой грозит много кому с руководства МВД, Нац.Гвардии и не только..
сделка со следствием в пользу властей...ну и подозреваемому неплохо будет.....
Чому не сказати правду, як воно є , покаятись у злочині, допомогти розкрити всі деталі його, відповісти за свій вчинок?
Ні, будуть викручуватись як вужі на сковороді, а таки правди не скажуть і не визнають своєї вини.
І так в Україні кожен другий чинить.
Нажаль.
Тепер вiн "пiде" на зона сам, без "причепу".
Якшо слiдака "зацiкавити", то вiн отримає будь яку згоду чи вiдмову.
Мотивуючи наприклад тим, що звинуваченний отримає менший строк. Чи родичи отримають компенсацiю. Тoщо.
Тим, що тепер не треба проводити допити всiх, на кого той стрєлок вказав?
Й доказувати що вiн дiяв наприклад через знущання над ним?
Й доводити, що сидiти повен звинувачений, а також командир взводу, роти, тощо?
Навпаки, тепер дiло стане "тоньше" й простiше.
Зi звинуваченого зроблять якогось психа, чи секстанта, чи наркомана ш впаяють йому по повнiй.
Чи на дурку вiдправлять. (ось i пiдстава вiдмовитись вiд показать)
Ось прикордонники майже завжди з озброєням, в них навіть зброя не закривається у окремій кімнаті. Але я не пом'ятаю подібних випадків у прикордоників СРСР або незалежної України.
Дуже професійно він вбивав, а прослужив у НГ всього декілька місяців, де цьому навчитися просто не встиг би. Питання, а ДЕ він цьому навчався і не теоретично, а практично?
Це була навмисна операція Кремля? Цілком можливо. Якщо так, то тоді його поведінка вписується у загальну картину.
Кстати, по таким делам ОТ 10$ тысяч гонорар начинается. Это чтоб адвокат только выслушал вас.
Конечно у адвоката должно быть ИМЯ.
У семьи денег много? Или по фейсбуку уже клич кинули?
очень великасобирала
Я не призначила жертв.
Ви знаете причину розстрілу кількох людей?
Поясніть, чому Антоненку, Кузьменко, Дугарь зелені прокурори в перший же день пришили і публічно заявили "націоналістичні мотиви" у вбивстві Шеремета.
А тут що?
Швидко його "опрацювали"....
теперь новый мэм.
По фото лица конечно делать психологический портрет дело неблагодарное.
Но вот КАК он хладнокровно действовал, посмотрите на форму его губ - это скорее сангвиник, чем холерик.
А подпись кто-то мог в молодости помочь составить, если этот кто-то имел склонность к рисованию.
и разделяя причины и последствия, все равно делать выводы необходимо и командирам и психологам и военнослужащим и нам... прохожим.. но 5 жизней - на его совести или мести...
Тем более в мусорских войсках!
(хотя с первым предложением я согласен на все 100500++)
я отвечал на коммент... и последние 8 моих слов - это весь смысл сказанного мною!
Сначала двинулся в сторону ДНР, а не в сторону Одесы...
И где он до НГ прошел СПЕЦИАЛЬНУЮ подготовку по ближнему бою, психологическую подготовку, чтобы ХЛАДНОКРОВНО убивать и добивать раненных, перезаряжал ЛЕВОЙ рукой, чему НЕ УЧАТ в НГ...
Мутная история, очень мутная, которую похоже кто-то пытается еще и использовать (раз случилась) против руководства Национальной Гвардии.
и нет ответа отомстил ли он тем, кто его зобижал (ибо навряд ли девушка оператор была виновна, уже не говоря о молодой женщине - вахтере (убитой в лицо!!! а не просто в голову)
вообще нет его пояснений и объяснений своего поведения...причины или толчка к этому...
мутная история... но 5 тел и 5 раненных не должны дать ее замутить и дальше...
Я таких насмотрелся.
Да и для ток-шоу нашли девушку, которая ранее служила в том полку. То, что она говорила, теоретически возможно, но вот КАК она выступала, что и как говорила, вот это натолкнуло меня на недоверие к её рассказу.
А як що він прийняв участь у провокації проти морально-политичного стану НГ, щоб прибрали бойового генерала?
А десь він був ДО затримання. Міг с кемось зустричатися, чи з кім-то розмовляти по мобільному, який був у схованці, а після отримання інструкцій знищений... Йому могли сказати - скоро наступ і тебе звільнить кацапська армія...
Викидували їх з окон їх квартир, як Чечетова в нас. Не самі вони це робили, бо в людини самий сильний інстинкт не сексуальний, як написав єврей Фрейд, а інстинкт виживання.
Я висловив свою думку про ту версію, що ви написали. Є багато людей на яких гипноз не впливає, тому КДБ не стало би ставити все на "русский авось". Вони людей травят полонієм, або Новичком, як що немає можливості вбити на місці.
Дужі цікаво! Це ж що, журналісти допомагають фальсифікувати обставини злочину? Згідно одного з перших повідомлень Цензора.НЕТ, перші постріли Рябчука були здійснені в 04:29 в зброярні караульного приміщення по військовослужбовцях зміни караулу, які готувалися заступити на пост.
Це очевидне намагання приховати невчасну зміну караулу.
По іншому розцінювати ці ігри зі зміною часу здійснення злочину - неможливо.
Власть выгораживает себя. чтобы не потянуть верхушку этой охранки Южмаша.
Не завидую Рябчуку. нет честного расследования. Запугали.
бардак корупция разгиндляйство дедовщина и все худшее,что можно
собрать в той сраной нацгвардии. ПОЗОРИШЕ!