Нацгвардієць Рябчук, який влаштував стрілянину на Південмаші, відмовився від усіх показань, - ДБР

Сьогодні, 4 лютого, боєць Нацгвардії Артемій Рябчук, підозрюваний у справі розстрілу військовослужбовців у Дніпрі, відмовився від усіх показань, які раніше давав правоохоронцям.

Про це LIGA.net повідомили у пресслужбі Державного бюро розслідувань, інформує Цензор.НЕТ.

"Справді, є відповідна заява", - зазначили в Бюро.

У ДБР наголосили, що заява Рябчука ніяк не впливає на той масив зібраної доказової бази, якою володіє слідство: "Тому досудове розслідування триває і чекатимемо на результати".

Водночас Telegram-канали публікують заяву Рябчука. В ній він відмовляється від усіх своїх свідчень

Як раніше повідомляв Цензор.НЕТ, 27 січня близько 3:40 у Дніпрі, на території Південного машинобудівного заводу, нацгвардієць застрелив чотирьох військовослужбовців та одну цивільну жінку, ще п'ятеро людей дістали поранення. Стрілок з автоматичною зброєю втік з місця злочину. Близько 9.30 його затримали в м.Підгороднє.

У військовослужбовців стріляв нацгвардієць Артемій Рябчук з Одещини, 2001 року народження. Наразі слідчі Державного бюро розслідувань повідомили йому про підозру у вбивстві, дезертирстві та викраденні зброї.

Чотирьох із п'яти військовослужбовців, поранених у Дніпрі, прооперували, двоє з них перебувають у вкрай тяжкому стані.

