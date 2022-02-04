УКР
Нацгвардієць Рябчук, який влаштував стрілянину на Південмаші, відмовився від усіх показань, - ДБР

Нацгвардієць Рябчук, який влаштував стрілянину на Південмаші, відмовився від усіх показань, - ДБР

Сьогодні, 4 лютого, боєць Нацгвардії Артемій Рябчук, підозрюваний у справі розстрілу військовослужбовців у Дніпрі, відмовився від усіх показань, які раніше давав правоохоронцям.

Про це LIGA.net повідомили у пресслужбі Державного бюро розслідувань, інформує Цензор.НЕТ.

"Справді, є відповідна заява", - зазначили в Бюро.

У ДБР наголосили, що заява Рябчука ніяк не впливає на той масив зібраної доказової бази, якою володіє слідство: "Тому досудове розслідування триває і чекатимемо на результати".

Водночас Telegram-канали публікують заяву Рябчука. В ній він відмовляється від усіх своїх свідчень

Нацгвардієць Рябчук, який влаштував стрілянину на Південмаші, відмовився від усіх показань, - ДБР 01

Як раніше повідомляв Цензор.НЕТ, 27 січня близько 3:40 у Дніпрі, на території Південного машинобудівного заводу, нацгвардієць застрелив чотирьох військовослужбовців та одну цивільну жінку, ще п'ятеро людей дістали поранення. Стрілок з автоматичною зброєю втік з місця злочину. Близько 9.30 його затримали в м.Підгороднє.

У військовослужбовців стріляв нацгвардієць Артемій Рябчук з Одещини, 2001 року народження. Наразі слідчі Державного бюро розслідувань повідомили йому про підозру у вбивстві, дезертирстві та викраденні зброї.

Чотирьох із п'яти військовослужбовців, поранених у Дніпрі, прооперували, двоє з них перебувають у вкрай тяжкому стані.

Читайте: Просимо розслідувати ситуацію у військовій частині, - адвокат нацгвардійця Рябчука, що влаштував стрілянину на Південмаші

Топ коментарі
+17
Це вже вплив адвокатів.
Чому не сказати правду, як воно є , покаятись у злочині, допомогти розкрити всі деталі його, відповісти за свій вчинок?
Ні, будуть викручуватись як вужі на сковороді, а таки правди не скажуть і не визнають своєї вини.
І так в Україні кожен другий чинить.
Нажаль.
показати весь коментар
04.02.2022 12:24 Відповісти
+12
Чому ДБР жодного разу не оприлюднило причини розстрілу, які назвав Рябчук?
показати весь коментар
04.02.2022 12:25 Відповісти
+11
Брехня. Антоненку, Кузьменко, Дугарь вони в перший же день пришили "націоналістичні мотиви" у вбивстві Шеремета.
показати весь коментар
04.02.2022 12:31 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
проснулся... не хочет пожизненное...
показати весь коментар
04.02.2022 12:22 Відповісти
Получит в любом случае...
показати весь коментар
04.02.2022 13:02 Відповісти
наоборот... не будет рассказывать всю правду и скоро выйдет на свободу..
там отставкой и тюрьмой грозит много кому с руководства МВД, Нац.Гвардии и не только..
сделка со следствием в пользу властей...ну и подозреваемому неплохо будет.....
показати весь коментар
04.02.2022 13:07 Відповісти
Это мусарня, со всеми вытекающими. Кстати там это не первый случай. Года два назад обрезанный гражданский воровал цветет. Его застукали ВВ ( по старинке называю) . Обрезанный стрелял в животы с револьвера, ранил двоих. В Киеве все замяли. Его сынуля там же ( южмаше) был в охране.
показати весь коментар
04.02.2022 13:20 Відповісти
Це вже вплив адвокатів.
Чому не сказати правду, як воно є , покаятись у злочині, допомогти розкрити всі деталі його, відповісти за свій вчинок?
Ні, будуть викручуватись як вужі на сковороді, а таки правди не скажуть і не визнають своєї вини.
І так в Україні кожен другий чинить.
Нажаль.
показати весь коментар
04.02.2022 12:24 Відповісти
Може тому, що з ним "пагаварiлi" що не треба топити всiх його командирiв?
Тепер вiн "пiде" на зона сам, без "причепу".
показати весь коментар
04.02.2022 12:27 Відповісти
Да да..пж ему- 100 процентов..и думать за судьбу командиров ему хочется в последнюю очередь
показати весь коментар
04.02.2022 12:35 Відповісти
Ви що, ідеаліст? Нiколи зi слiдаками справ не мали?
Якшо слiдака "зацiкавити", то вiн отримає будь яку згоду чи вiдмову.
Мотивуючи наприклад тим, що звинуваченний отримає менший строк. Чи родичи отримають компенсацiю. Тoщо.
показати весь коментар
04.02.2022 12:50 Відповісти
Следаков я в своей жизни видел достаточно)) и не только видел..пж- без всяких вариантов..и скорее всего, показания он будет давать уже в суде, под светом софитов, так сказать..это, кстати, очень осложняет работу следакам( хз, что он там в суде начнет говорить)).
показати весь коментар
04.02.2022 13:39 Відповісти
"Ослажняєт" це чим?
Тим, що тепер не треба проводити допити всiх, на кого той стрєлок вказав?
Й доказувати що вiн дiяв наприклад через знущання над ним?
Й доводити, що сидiти повен звинувачений, а також командир взводу, роти, тощо?

Навпаки, тепер дiло стане "тоньше" й простiше.
Зi звинуваченого зроблять якогось психа, чи секстанта, чи наркомана ш впаяють йому по повнiй.
Чи на дурку вiдправлять. (ось i пiдстава вiдмовитись вiд показать)
показати весь коментар
04.02.2022 14:05 Відповісти
А мій службовий опит відразу дав сумнівам, що над ним знущалися у підрозділу. Випадки помсти у караулах бували у СА, але це непритаманно підрозділам, яки ПОСТІЙНО несуть вартову службу. Це скоріш було там, де підрозділ заступав на варту періодично, згідно графіку нарядів.
Ось прикордонники майже завжди з озброєням, в них навіть зброя не закривається у окремій кімнаті. Але я не пом'ятаю подібних випадків у прикордоників СРСР або незалежної України.

Дуже професійно він вбивав, а прослужив у НГ всього декілька місяців, де цьому навчитися просто не встиг би. Питання, а ДЕ він цьому навчався і не теоретично, а практично?

Це була навмисна операція Кремля? Цілком можливо. Якщо так, то тоді його поведінка вписується у загальну картину.
показати весь коментар
04.02.2022 14:16 Відповісти
Верно, в ПВ дедовщины не было и нет. Не до этого там
показати весь коментар
04.02.2022 16:27 Відповісти
Назад дороги немає. Йому торба.
показати весь коментар
04.02.2022 14:15 Відповісти
Теперь ему стоит подумать и своей жизни,как низшему звену.
показати весь коментар
04.02.2022 13:43 Відповісти
Це вже вплив адвокатів.
Кстати, по таким делам ОТ 10$ тысяч гонорар начинается. Это чтоб адвокат только выслушал вас.
Конечно у адвоката должно быть ИМЯ.
У семьи денег много? Или по фейсбуку уже клич кинули?
показати весь коментар
04.02.2022 13:40 Відповісти
Вник. Фейсбук. Вся Одесса очень велика собирала
показати весь коментар
04.02.2022 13:48 Відповісти
Чому ДБР жодного разу не оприлюднило причини розстрілу, які назвав Рябчук?
показати весь коментар
04.02.2022 12:25 Відповісти
ДБР ПРОВОДИТ ДОСУДОВОЕ СЛЕДСТВИЕ И ВСЯ ИНФОРМАЦИЯ ЗАКРЫТА....ЕСЛИ ОЗВУЧАТ ХОТЬ ЧТО ТО ТО ВСЕ РЯБЧУКУ ИЗВИНЕНИЯ И СВОБОДЕН....
показати весь коментар
04.02.2022 12:29 Відповісти
Брехня. Антоненку, Кузьменко, Дугарь вони в перший же день пришили "націоналістичні мотиви" у вбивстві Шеремета.
показати весь коментар
04.02.2022 12:31 Відповісти
Ну на дбр надежды вообще нет,они Трухина то несмогли определить был он за рулём или нет.
показати весь коментар
04.02.2022 12:33 Відповісти
Франкинштейн патрошенка якийсь, приймають команду фас в основному лише по політичних замовленнях, заяви про злочини від усіх третіх осіб ігнорують, результати їхньої діяльності і користь суспільству - нулью Краще їх перейменувати у охраніків охвісу презента
показати весь коментар
04.02.2022 13:45 Відповісти
чому среди нас есть такие как ты? ну вот почему? Пойди пройдись по камерам смертников, там 99% "жертв" сидит, ВСЕ ЖЕРТВЫ поголовно и сидят просто так, наслушаешься историй на 10 фильмов!!!
показати весь коментар
04.02.2022 12:53 Відповісти
Що це було?
Я не призначила жертв.
Ви знаете причину розстрілу кількох людей?
показати весь коментар
04.02.2022 12:57 Відповісти
какая нафиг разница какая там причина?? Причина какой бы она не была это другое расследование и другое дело, где если есть состав преступления - виновные понесут своё заслуженное наказание. А конкретно здесь расследуется дело живодера и твари которая хладнокровно убила людей, детей и женщин и никакого оправдания его действия нет! Хватит уже этот бред лепить, лепи иди пельмени на кухню!!!
показати весь коментар
04.02.2022 13:30 Відповісти
Ну ви, я бачу, спєц.
Поясніть, чому Антоненку, Кузьменко, Дугарь зелені прокурори в перший же день пришили і публічно заявили "націоналістичні мотиви" у вбивстві Шеремета.
показати весь коментар
04.02.2022 13:36 Відповісти
включи голову и подумай, я не нанимался тебе разжевывать очевидное.
показати весь коментар
04.02.2022 13:39 Відповісти
То іди гуляй, не я тебе потурбувала.
показати весь коментар
04.02.2022 13:41 Відповісти
А почему Трухина прикрывали пол года?
показати весь коментар
04.02.2022 13:44 Відповісти
Тому що Трухін з найближчого кола преЗедента.
А тут що?
показати весь коментар
04.02.2022 13:58 Відповісти
Система одна и таже. Лица разные.
показати весь коментар
04.02.2022 14:44 Відповісти
Причини ще необхідно встановити. Можливо ці причини і є, однак розтріл цивільної робить їх не цікавими.
показати весь коментар
04.02.2022 14:17 Відповісти
отказался признал опять отмазка только хуже будет можно сказать что если пожизненное было на 90 к 10% то сейчас 120%... без права на помилование и так далее..
показати весь коментар
04.02.2022 12:30 Відповісти
Терпила як і більшість з теперішньої нації!
Швидко його "опрацювали"....
показати весь коментар
04.02.2022 17:48 Відповісти
И теперь он будет настаивать, что видео смонтировано и его там вообще не было. И трупы подброшены в оружейную комнату неизвестными лицами. Пусть мальчик побалуется, а адвокаты попытаются.... Один гражданин по фамилии Харьковский уже эту тактику испробовал. Быстро она себя исчерпала.
показати весь коментар
04.02.2022 12:40 Відповісти
Смельчак против безоружных отвечать ссытся

показати весь коментар
04.02.2022 12:42 Відповісти
Пригрозили наверное. Проблемами в камере или что у родственников проблемы будут. Сраный совок. Наверняка командиры имеют бабло с солдатиков.
показати весь коментар
04.02.2022 12:50 Відповісти
уйди в лес и не возвращайся
показати весь коментар
04.02.2022 12:54 Відповісти
мда. раньше было "В сад. Все в сад." (с) Трое в лодке
теперь новый мэм.
показати весь коментар
04.02.2022 12:57 Відповісти
Да-да обобрали бедных солдатиков! Гундосик тоже от армии бегает,боится что его командиры обберут до последней нитки.
показати весь коментар
04.02.2022 13:08 Відповісти
нипоняв. а при чём тут ГБР?
показати весь коментар
04.02.2022 12:54 Відповісти
Судя по подписи, у парня мания величия, что-то с психикой у него не то.
показати весь коментар
04.02.2022 13:01 Відповісти
это было понятно и без подписи.
показати весь коментар
04.02.2022 13:42 Відповісти
Просто дополнительное подтверждение
показати весь коментар
04.02.2022 16:30 Відповісти
Не факт. Ой не факт.
По фото лица конечно делать психологический портрет дело неблагодарное.
Но вот КАК он хладнокровно действовал, посмотрите на форму его губ - это скорее сангвиник, чем холерик.
А подпись кто-то мог в молодости помочь составить, если этот кто-то имел склонность к рисованию.
показати весь коментар
04.02.2022 14:23 Відповісти
В работу включился адвокат, возможно это и правильно. Теперь суть не повесить всё на одного Рябчука, а ещё выяснить все причины и мотивы и довести кто его довёл до этого поступка и по чьей халатности.
показати весь коментар
04.02.2022 13:01 Відповісти
все верно - первопричина важна... но 5 смертей ...по любому, их не на кого больше "повесить"...
и разделяя причины и последствия, все равно делать выводы необходимо и командирам и психологам и военнослужащим и нам... прохожим.. но 5 жизней - на его совести или мести...
показати весь коментар
04.02.2022 13:09 Відповісти
Армия отражение общества. Вы считаете что вакханалия и беспредел на гражданке исчезает за порогом военкомата?
Тем более в мусорских войсках!
показати весь коментар
04.02.2022 13:13 Відповісти
как Вы умудряетесь читать между строк то чего там нет?
(хотя с первым предложением я согласен на все 100500++)
я отвечал на коммент... и последние 8 моих слов - это весь смысл сказанного мною!
показати весь коментар
04.02.2022 13:22 Відповісти
Слишком разные убитые и раненные. Не похоже на месть. А если бы слетел с катушек, то оказал бы сопротивление при задержании, а не сам попросил девушку позвонить в полицию...

Сначала двинулся в сторону ДНР, а не в сторону Одесы...

И где он до НГ прошел СПЕЦИАЛЬНУЮ подготовку по ближнему бою, психологическую подготовку, чтобы ХЛАДНОКРОВНО убивать и добивать раненных, перезаряжал ЛЕВОЙ рукой, чему НЕ УЧАТ в НГ...

Мутная история, очень мутная, которую похоже кто-то пытается еще и использовать (раз случилась) против руководства Национальной Гвардии.
показати весь коментар
04.02.2022 14:28 Відповісти
до того как он попросил девушку позвонить и после того, как его привезли на это место прошло 2 часа (!!!)...
и нет ответа отомстил ли он тем, кто его зобижал (ибо навряд ли девушка оператор была виновна, уже не говоря о молодой женщине - вахтере (убитой в лицо!!! а не просто в голову)
вообще нет его пояснений и объяснений своего поведения...причины или толчка к этому...
мутная история... но 5 тел и 5 раненных не должны дать ее замутить и дальше...
показати весь коментар
04.02.2022 14:45 Відповісти
Как солдат обворует товарищей, бросается в бега, а поймают ,начинает верещать про злых командиров.
Я таких насмотрелся.
показати весь коментар
04.02.2022 13:10 Відповісти
Похоже ему ДО задержания кто-то посоветовал именно такую тактику поведения.

Да и для ток-шоу нашли девушку, которая ранее служила в том полку. То, что она говорила, теоретически возможно, но вот КАК она выступала, что и как говорила, вот это натолкнуло меня на недоверие к её рассказу.
показати весь коментар
04.02.2022 14:31 Відповісти
Дурна голова довела його до цього. Не треба було добивати поранених і стріляти у цивільну і тоді можливо суд врахуав ьи причини. А так до камери Онопрієнка чекати з ним зустрічи.
показати весь коментар
04.02.2022 14:20 Відповісти
А може він від когось отримав саме такий наказ?
А як що він прийняв участь у провокації проти морально-политичного стану НГ, щоб прибрали бойового генерала?
А десь він був ДО затримання. Міг с кемось зустричатися, чи з кім-то розмовляти по мобільному, який був у схованці, а після отримання інструкцій знищений... Йому могли сказати - скоро наступ і тебе звільнить кацапська армія...
показати весь коментар
04.02.2022 14:35 Відповісти
Шо ти куриш?
показати весь коментар
04.02.2022 15:36 Відповісти
Я не палю нічого вже десь 20 років, а що КУРИТЕ ви? Напевно те, що вам видають у ФСБ?
показати весь коментар
04.02.2022 17:12 Відповісти
Добре, запитаю по іншому: "Що ти нюхаєш?"
показати весь коментар
04.02.2022 18:31 Відповісти
Десь перед війною дивився "Ментовскіе войни" ті що в підербурзі з Устюговим в головній ролі. Там був епізод "Другая рєка" ніби. В сюжеті було, що розробку ще кагебе якийсь препарат психотропний злочинці підсипали жертвам і ті робили собі харакірі, або мочили по телефонному дзвінку куратора.Так що не все так однозначно.
показати весь коментар
04.02.2022 18:51 Відповісти
Ага, а міністри Кравченко та Кірпа ДВІЧИ стріляли собі в голову.

Викидували їх з окон їх квартир, як Чечетова в нас. Не самі вони це робили, бо в людини самий сильний інстинкт не сексуальний, як написав єврей Фрейд, а інстинкт виживання.
показати весь коментар
04.02.2022 19:23 Відповісти
Шановний Курвиметр! Що це ви на мене накинулись з тими ригівськими жмурами. Я вам навів можливі різні версії впливу на того ж Рябчука, в тому числі і психотропна хімія кагебе-ефесбе. У відповідь ви мені наводите як зажмурились чечоткін і кирпа. Щось не бачу зв"язку між моєю і вашою писаниною.
показати весь коментар
04.02.2022 20:13 Відповісти
Я накинувся?
Я висловив свою думку про ту версію, що ви написали. Є багато людей на яких гипноз не впливає, тому КДБ не стало би ставити все на "русский авось". Вони людей травят полонієм, або Новичком, як що немає можливості вбити на місці.
показати весь коментар
04.02.2022 23:15 Відповісти
А ЧТО ТАК МОЖНО БЫЛО?? ДАТЬ ПОКАЗАНИЯ И ПОТОМ ЗАБРАТЬ?
показати весь коментар
04.02.2022 13:11 Відповісти
Где вся эта ********, кукарекающая как бедного мальчика унижали и какой он справедливый?! Ну, чё, ЗЕбилы, как оно там, норм?!
показати весь коментар
04.02.2022 13:18 Відповісти
.... помовч .. за НЕзацікавленого виглядатимеш .. там на вАшій БАНДІ клейма НІКУДИ ...
показати весь коментар
04.02.2022 13:26 Відповісти
ЗЕбизяна, ты вменяемая?! Какой моей бадне? Ты *********** уже? Этот выродок скакл аки конь и в голову добивал, пристрелив женщину на вахте! Или ты на столько тупое, что не соображаешь, что эта падаль теперь поняла, что светит ей пожизненное, и заднюю включило?! Откуда вы такие лезете?!
показати весь коментар
04.02.2022 13:30 Відповісти
..... .. ...
показати весь коментар
04.02.2022 13:33 Відповісти
"Как ранее сообщал 27 января около 3:40 в Днепре, на территории Южного машиностроительного завода,

Дужі цікаво! Це ж що, журналісти допомагають фальсифікувати обставини злочину? Згідно одного з перших повідомлень Цензора.НЕТ, перші постріли Рябчука були здійснені в 04:29 в зброярні караульного приміщення по військовослужбовцях зміни караулу, які готувалися заступити на пост.
Це очевидне намагання приховати невчасну зміну караулу.
По іншому розцінювати ці ігри зі зміною часу здійснення злочину - неможливо.
показати весь коментар
04.02.2022 13:29 Відповісти
Незважаючи на причини розстрілу людей і їх поранення,цей нелюд заслуговує на смерть ТОму потрібно залишити в камері кріпкі шнурки від ботінок,щоб зашнуровати собі шию. І соплі тут недоречні.
показати весь коментар
04.02.2022 13:34 Відповісти
Сто процентов, надавило следствие. чтобы отмазать упырей у власти, чтобы они не сели. Которые и организовали весь этот беспредел-концлагерь. Мне кажется, что пойдет Рябчук у них на поводу, что не пойдет, его все равно ментовская власть уберет.

Власть выгораживает себя. чтобы не потянуть верхушку этой охранки Южмаша.

Не завидую Рябчуку. нет честного расследования. Запугали.
показати весь коментар
04.02.2022 13:43 Відповісти
Хватит нести херню. Уволился боевой генерал - Начальник НГ. ТАК не прикрывают руководство всего навсего полка охраны стратегического объекта.
показати весь коментар
04.02.2022 14:38 Відповісти
Думаю будет договорняк...Я этот процесс сделал бы открытым,чтобы повылазило много дерьма. Заодно почистил бы командный состав.
показати весь коментар
04.02.2022 13:50 Відповісти
надо отпускать..., раз говорит, что не он, значит не он...
показати весь коментар
04.02.2022 13:50 Відповісти
Подпись интересная. Чувак с амбициями
показати весь коментар
04.02.2022 13:52 Відповісти
Мог помогать в юности приятель, который увлекается рисованием. Мне собственно точно так же помогали, потому как первая была ну очень простой и некрасивой.
показати весь коментар
04.02.2022 14:39 Відповісти
эта так называемая нац гвардия,аналог советских внутренних войск,
бардак корупция разгиндляйство дедовщина и все худшее,что можно
собрать в той сраной нацгвардии. ПОЗОРИШЕ!
показати весь коментар
04.02.2022 13:56 Відповісти
Єдак генерала можно возвращать уже в стойло и выплачивать компенсацию
показати весь коментар
04.02.2022 17:50 Відповісти
Эта ужасающая история постепенно складывается в сомнительный пазл: спланированное убийство - громкие заявления новых персонажей - подрыв репутации НГУ - массовая огласка в поддержку убийцы - требование признать потерпевшим. Один вопрос остаётся без ответа - кто за этим стоит? Кому выгодно было провернуть всё это?
показати весь коментар
07.02.2022 11:53 Відповісти
 
 