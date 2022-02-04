УКР
Кремль не відкидає можливості зустрічі Путіна та Зеленського в Туреччині, але прикладної розмови щодо цього немає, - Пєсков

Москва не відкидає жодних переговорних форматів, зокрема зустрічі президентів РФ і України Володимира Путіна та Володимира Зеленського в Туреччині, проте жодних домовленостей щодо цього немає.

Про це сказав журналістам прессекретар президента РФ Дмитро Пєсков, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".

"Щодо ініціативи організації на турецькій землі зустрічі Путіна та Зеленського - тут поки що розуміння немає, тому і прикладної розмови щодо цього теж немає", - сказав Пєсков.

"Ніхто не відкидає цього. Президент (Росії. - Ред.) каже, що він готовий зустрічатися заради справи з ким завгодно, але для цього потрібне розуміння, що буде на виході і що обговорюватиметься. Такого розуміння наразі немає", - наголосив Пєсков.

При цьому він зазначив, Москва не проти проведення саміту лідерів країн "нормандської четвірки". Проте, як запевняє Пєсков, Київ своїми заявами створює проблеми для його скликання.

"Ми задоволені тим, що триває процес консультацій на двосторонній основі, задоволені, що відбувся довгоочікуваний черговий раунд політрадників", - продовжив Пєсков.

Читайте також: Віримо, що конфлікт між Росією та Україною буде врегульовано мирно. Готові прийняти саміт Зеленського та Путіна, - Ердоган

Водночас він закликав "тверезо дивитися на ситуацію".

"У той час, коли з Києва спочатку йдуть заяви, що виконання Мінських угод означатиме розвал України, а потім іде заява глави МЗС країни, що виконання Мінських домовленостей на умовах Росії неможливе, - дуже важко говорити про якісь зустрічі на найвищому рівні", - сказав прессекретар президента.

Зеленський Володимир (25515) Пєсков Дмитро (1753) путін володимир (24825) Туреччина (3679)
+4
Почему я боюсь встречи ЗЕ и Х***ла больше чем самого нападения Рашки на Украину? Может потому что исход войны в пользу Рашки мало вероятен а вот ЗЕ сдаст Украину и украинцев без боя?
04.02.2022 12:36 Відповісти
+3
Дайте йому дозу й не випускайте з країни!
04.02.2022 12:33 Відповісти
+2
Хутін хоче отримати доповідь про поставлену союзниками зброю безпосередньо від справжнього агента "Лоліта", в цивільному житті Валоді Зеленського.
04.02.2022 12:34 Відповісти
https://i.ytimg.com/vi/j2BxrCLlRjg/maxresdefault.jpg https://i.ytimg.com/vi/j2BxrCLlRjg/maxresdefault.jpg

04.02.2022 12:36 Відповісти
Дерьмак с ковидом . Не будет встречи , зря рояль тащили с Мокшандии .
04.02.2022 12:34 Відповісти
В чем смысл встречи кто то может обяснить? Думаете Х***ло увидев нашего пианиста сразу отдаст нам крым и дамбас? Скорее наоборот, еще и Харьков и Одессу прихватит
04.02.2022 12:34 Відповісти
Так шмаркля заради цього і їде.
04.02.2022 12:37 Відповісти
рускІязік - мова окупанта! МН
-17...
04.02.2022 21:41 Відповісти
Зеля виконає всі обіцянки що він дав в Омані.
04.02.2022 12:38 Відповісти
рускІязік - мова окупанта! МН
-17...
04.02.2022 21:42 Відповісти
**** торопится до выборов сдать страну, времени-то мало осталось зелёной жабе и его татаро-ермакам всяким
04.02.2022 12:56 Відповісти
Які ще зустрічі з бандитом і вбивцею уйлом, в Гаагу окурка і на електростілець.
04.02.2022 13:19 Відповісти
рускІязік - мова окупанта! МН
-17...
04.02.2022 21:43 Відповісти
Процесс заглядывания куйлу в глаза 👀 начинается..
04.02.2022 12:59 Відповісти
рускІязік - мова окупанта! МН
-17...
04.02.2022 21:44 Відповісти
***** навіть думки такої не припускав, щось бекав про спілкування з дирой. А тепер хвоста накрутили, ріторика вже не та.
04.02.2022 13:15 Відповісти
без толку с пу разговаривать.
05.02.2022 02:58 Відповісти
 
 