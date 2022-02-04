УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
5355 відвідувачів онлайн
Новини
2 682 48

Зеленський готовий зустрітись із Путіним, проте згоди російської сторони наразі немає, - Никифоров

Зеленський готовий зустрітись із Путіним, проте згоди російської сторони наразі немає, - Никифоров

Президент Володимир Зеленський підтвердив свою готовність зустрітися з російським колегою Володимиром Путіним у "будь-якому форматі". Однак згоди від РФ все ще не надходило.

Про це заявив прессекретар президента України Сергій Никифоров, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Суспільне".

"Туреччина вже кілька разів пропонувала бути посередником на зустрічі Володимира Зеленського і Володимира Путіна, і Україна вже кілька разів відповідала, що ми згодні на будь-який формат зустрічей, який би дав конкретні результати", - зазначив речник Зеленського.

Водночас, додав Никифоров, наразі немає жодної інформації про те, що Путін погодиться зустрітися із президентом України в Туреччині.

Також читайте: Зеленський згоден на зустріч з Путіним у Туреччині, - Ердоган

Автор: 

Зеленський Володимир (25515) путін володимир (24825) Сергій Никифоров (163)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+21
Будь який формат включає піаніно?
показати весь коментар
04.02.2022 13:00 Відповісти
+16
14 марта 1939 года.
В Берлин прилетел президент Чехословакии. Он хотел встретиться с Гитлером, чтобы заглянуть ему в глаза, увидеть ам мир и уговорить не оккупировать Чехословакию.
На тот момент орды Гитлера стояли вдоль всей границы с Чехословакией(ничего не напоминает?) А после аншлюса Австрии ровно год назад, Чехословакия оказалась в полуокружении(тоже знакомо?)
Гитлер заставил ждать президента до глубокой ночи(ничего не напоминает?)
Приняв президента, он стал ему угрожать тем, что если тот не подпишет капитуляцию, Германия немедленно начнет войну. Потом пришел Геринг и сказал, что уже в 6 утра Прага будет разбомблена.
Слабому президенту стало плохо. Придя в себя, он молча подписал капитуляцию

Через несколько часов немецкие солдаты были в Праге.
Свою следующую ночь, Гитлер провел в Праге в Градчаны. В королевском дворце, над которым развивался флаг со свастикой.
Чехословакия получила мир, но практически перестала существовать, как нация и подлежала истреблению, согласно нацисткой доктрине.
Вот такая она, история
показати весь коментар
04.02.2022 13:12 Відповісти
+14
Таки Зеля не досидит до конца своего срока. Вернее досидит уже в тюрьме за измену Родины
показати весь коментар
04.02.2022 13:06 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Будь який формат включає піаніно?
показати весь коментар
04.02.2022 13:00 Відповісти
Так , безперечно
показати весь коментар
04.02.2022 13:03 Відповісти
зеленский, как "порноактриса из немецких фильмов, готов принять с любой стороны и в любое время"(с)зеЛох

тем более, "увидеть мир в глазах путина" способна далеко не каждая ш*алава..
Но тут найвеличнийший упер нос им всем))
показати весь коментар
04.02.2022 13:09 Відповісти
А зе ж2 в українців запитав, він же у нас на роботі преза, зустріч можлива після капітуляції уйла , виводу всіх кацапських бандитів з України і виплату репарацій понад 10 трильйонів дол США Україні.
показати весь коментар
04.02.2022 13:10 Відповісти
показати весь коментар
04.02.2022 13:15 Відповісти
Та то імітація
показати весь коментар
04.02.2022 13:22 Відповісти
пианина и осмотр шоколодного глаза *****
показати весь коментар
04.02.2022 13:25 Відповісти
дЕрьмак уже давно подготовил для ЗЕторчка очень мягкие наколенники
показати весь коментар
04.02.2022 13:31 Відповісти
зеИУДУ ПОД ТРИБУНАЛ ! Позорище нарколыжно -************ !🤮
показати весь коментар
04.02.2022 13:28 Відповісти
Вика иди воюй
показати весь коментар
04.02.2022 13:34 Відповісти
ЗЕ-ля, ван вэй тикэт на Московский фортепьянный концерт !
показати весь коментар
04.02.2022 13:44 Відповісти
Ти как чєлабітную сцарю подайошь...
показати весь коментар
04.02.2022 13:01 Відповісти
показати весь коментар
04.02.2022 13:26 Відповісти
особо выбора у шмаркли нет - сваты могут снять с проката...
показати весь коментар
04.02.2022 13:03 Відповісти
Таки Зеля не досидит до конца своего срока. Вернее досидит уже в тюрьме за измену Родины
показати весь коментар
04.02.2022 13:06 Відповісти
Ну для чого зустрічатись з ******, що з ним можна обговорювати? Капітуляцію? В ***** одна мета - захопити всю Україну.
показати весь коментар
04.02.2022 13:07 Відповісти
а прокат сватов? а новое финансирование из бюджета минобороны расеи (как в 2017 году на съемки "слуг урода").. скоро выборы - и зелоху нужны день и поддержка "мышебратье"
показати весь коментар
04.02.2022 13:11 Відповісти
Да что у него за идея фикс такая, встретиться с хлом?! Может это со времен квартала комплекс сохранился, мол дать концерт хлу? Достигнуть вершины карьеры свинокацапского скомороха?
показати весь коментар
04.02.2022 13:10 Відповісти
не концерт.. а в бане побегать у *****.. показать свою подноготную - во всех смыслах..
показати весь коментар
04.02.2022 13:11 Відповісти
Нічого доброго з цього не очікую . Для подальших процесів відразу відпадуть західні союзники. І залишиться миша на самоті з кото
показати весь коментар
04.02.2022 13:10 Відповісти
акторка дешевих порнофільмів Г+Г готова зустрітися будь-коли і прийняти з будь-якого боку.. бо у нас тут понавибрано "мудрим" нар-рідом..(
показати весь коментар
04.02.2022 13:11 Відповісти
Ну что бл*** за проклятие. Только все начало налаживаться, только всем миром посавили Х***ла в стойло, нет бл*** опять начали сватать Зеленского за Х***ла. Скоро и обстрелы и провокации с жертвами начнутся чтобы выставить и ЗЕ и Х***ла как миротворцев и подписантов окончания войны. И вообще как только мысль может прийти в голову договариваться о окончании войны и пить *мировую*, если наша земля, наши дома и наши люди находятся в окупации по ту сторону фронта?
показати весь коментар
04.02.2022 13:12 Відповісти
14 марта 1939 года.
В Берлин прилетел президент Чехословакии. Он хотел встретиться с Гитлером, чтобы заглянуть ему в глаза, увидеть ам мир и уговорить не оккупировать Чехословакию.
На тот момент орды Гитлера стояли вдоль всей границы с Чехословакией(ничего не напоминает?) А после аншлюса Австрии ровно год назад, Чехословакия оказалась в полуокружении(тоже знакомо?)
Гитлер заставил ждать президента до глубокой ночи(ничего не напоминает?)
Приняв президента, он стал ему угрожать тем, что если тот не подпишет капитуляцию, Германия немедленно начнет войну. Потом пришел Геринг и сказал, что уже в 6 утра Прага будет разбомблена.
Слабому президенту стало плохо. Придя в себя, он молча подписал капитуляцию

Через несколько часов немецкие солдаты были в Праге.
Свою следующую ночь, Гитлер провел в Праге в Градчаны. В королевском дворце, над которым развивался флаг со свастикой.
Чехословакия получила мир, но практически перестала существовать, как нация и подлежала истреблению, согласно нацисткой доктрине.
Вот такая она, история
показати весь коментар
04.02.2022 13:12 Відповісти
В этом копипасте отсутствует упоминание о том, что заводы Шкода завзято работали на германскую армию всю войну.
показати весь коментар
04.02.2022 15:55 Відповісти
Может ты даже знаешь, откуда копипаст?
А про Шкоду, одна из основных целей Германии, были заводы Шкоды, которые ПОСЛЕ окупации Чехословакии начали работать на немецкую армию
показати весь коментар
04.02.2022 16:42 Відповісти
Не один КГБіст не знае що у клоуна в голові!
показати весь коментар
04.02.2022 13:15 Відповісти
Зустрічи не буде. Історія Московії розповіда , як російські князі їздили в Орду до Хана за Ярликом.
показати весь коментар
04.02.2022 13:22 Відповісти
******ные козлы. Х***ло обосрался и опозорился по самую макушку со своим ультиматумом и тут же сразу же выстроилась очередь спасать честь Х***ла и его лицо. И в первых рядах наш Членограй.
показати весь коментар
04.02.2022 13:24 Відповісти
Для чого зустрітися? Хоче заглянути в дупу, та побачити мир?
показати весь коментар
04.02.2022 13:25 Відповісти
Нет тут никаких больных. Задача большинства - вести пропаганду по заранее определенному курсу партии. Даже если она похожа на сумасшествие - никого не волнует, главное результат.
показати весь коментар
04.02.2022 13:36 Відповісти
О, нагадав про шоколад - треба піти випити 50 грам коні закусити рошенівським шоколадом.
показати весь коментар
04.02.2022 15:02 Відповісти
он реально уверовал что может как-то переубедить куйла?
показати весь коментар
04.02.2022 13:30 Відповісти
Мы всегда готовы!!! Главное не переживать!!!! С путиным может говорить Байден- а так кроме хамства и быдлячего высокомерия от этого чудовища ничего не услышишь!!! У него кадыров херой россии!!! А Немцова просто в спину - су -ка!!! За что крыса
показати весь коментар
04.02.2022 13:32 Відповісти
зеленски готов встретиться с спутником
показати весь коментар
04.02.2022 13:34 Відповісти
Нехай їде, я ЗА. Головна моя умова -

One Way Ticket .
показати весь коментар
04.02.2022 13:35 Відповісти
Хай прихопить із собою кошерну братію.
показати весь коментар
04.02.2022 13:46 Відповісти
Чесно,я не розумію для чого зустрічатись янелоху з ху@лом? Про що він там може домовитись? Про здачу українських інтересів?...Переставайте красти,перекривайте схеми,кидайте весь ресурс на озброєння і захист країни!
показати весь коментар
04.02.2022 13:41 Відповісти
это какая-то паталогия... или одержимость... или еще что-то клиническое, нездоровое...
показати весь коментар
04.02.2022 13:52 Відповісти
Китай и Россия сделали совместное заявление Пекин поддержал требования РФ о «гарантиях безопасности

https://youtu.be/aMLWYJ-XBDs
показати весь коментар
04.02.2022 13:57 Відповісти
"Китайское телевидение показало, как Путин и Си Цзиньпин лепят пельмени" - MK
показати весь коментар
04.02.2022 14:28 Відповісти
От, тягне ваву до вови, хоч ти шо хоч роби. Чи так кудись заглянути хоче, чи щось облизати - але прогнутись. Йому кілка на черепі теши, що не лізь ти до ***** на зустріч, - а воно своє. За що така кара Україні?
показати весь коментар
04.02.2022 14:05 Відповісти
Готовий у будь яку хвилину здати країну ворогу…
показати весь коментар
04.02.2022 14:10 Відповісти
Збацають дуетом
показати весь коментар
04.02.2022 14:20 Відповісти
показати весь коментар
04.02.2022 14:33 Відповісти
На этой встрече Путину будут подавать Зеленского на завтрак, обед и ужин.
показати весь коментар
04.02.2022 15:16 Відповісти
 
 