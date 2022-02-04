Зеленський готовий зустрітись із Путіним, проте згоди російської сторони наразі немає, - Никифоров
Президент Володимир Зеленський підтвердив свою готовність зустрітися з російським колегою Володимиром Путіним у "будь-якому форматі". Однак згоди від РФ все ще не надходило.
Про це заявив прессекретар президента України Сергій Никифоров, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Суспільне".
"Туреччина вже кілька разів пропонувала бути посередником на зустрічі Володимира Зеленського і Володимира Путіна, і Україна вже кілька разів відповідала, що ми згодні на будь-який формат зустрічей, який би дав конкретні результати", - зазначив речник Зеленського.
Водночас, додав Никифоров, наразі немає жодної інформації про те, що Путін погодиться зустрітися із президентом України в Туреччині.
тем более, "увидеть мир в глазах путина" способна далеко не каждая ш*алава..
Но тут найвеличнийший упер нос им всем))
В Берлин прилетел президент Чехословакии. Он хотел встретиться с Гитлером, чтобы заглянуть ему в глаза, увидеть ам мир и уговорить не оккупировать Чехословакию.
На тот момент орды Гитлера стояли вдоль всей границы с Чехословакией(ничего не напоминает?) А после аншлюса Австрии ровно год назад, Чехословакия оказалась в полуокружении(тоже знакомо?)
Гитлер заставил ждать президента до глубокой ночи(ничего не напоминает?)
Приняв президента, он стал ему угрожать тем, что если тот не подпишет капитуляцию, Германия немедленно начнет войну. Потом пришел Геринг и сказал, что уже в 6 утра Прага будет разбомблена.
Слабому президенту стало плохо. Придя в себя, он молча подписал капитуляцию
Через несколько часов немецкие солдаты были в Праге.
Свою следующую ночь, Гитлер провел в Праге в Градчаны. В королевском дворце, над которым развивался флаг со свастикой.
Чехословакия получила мир, но практически перестала существовать, как нация и подлежала истреблению, согласно нацисткой доктрине.
Вот такая она, история
А про Шкоду, одна из основных целей Германии, были заводы Шкоды, которые ПОСЛЕ окупации Чехословакии начали работать на немецкую армию
