Зеленський готовий зустрітись із Путіним, проте згоди російської сторони наразі немає, - Никифоров

Президент Володимир Зеленський підтвердив свою готовність зустрітися з російським колегою Володимиром Путіним у "будь-якому форматі". Однак згоди від РФ все ще не надходило.

Про це заявив прессекретар президента України Сергій Никифоров, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Суспільне".

"Туреччина вже кілька разів пропонувала бути посередником на зустрічі Володимира Зеленського і Володимира Путіна, і Україна вже кілька разів відповідала, що ми згодні на будь-який формат зустрічей, який би дав конкретні результати", - зазначив речник Зеленського.

Водночас, додав Никифоров, наразі немає жодної інформації про те, що Путін погодиться зустрітися із президентом України в Туреччині.

