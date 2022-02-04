УКР
Новини
Доступні в Україні вакцини проти COVID-19 пройшли всі 3 етапи клінічних випробувань, - МОЗ

Доступні в Україні вакцини проти COVID-19 пройшли всі 3 етапи клінічних випробувань, - МОЗ

Усі доступні в Україні вакцини проти COVID-19 – CoronaVac від Sinovac, Comirnaty від Pfіzer-BioNTech, Moderna та AstraZeneca – завершили всі 3 етапи клінічних випробувань.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу МОЗ.

Клінічні дослідження вакцин зазвичай проводять в три фази:

- Фаза I – введення вакцини невеликому числу добровольців, щоб оцінити її безпечність.
- Фаза II – введення вакцини сотням добровольців для подальшої оцінки її безпечності та здатності генерувати імунну реакцію.
- Фаза III – введення вакцини тисячам добровольців, яких порівнюють із такою ж групою людей, які не отримали вакцину, щоб визначити ефективність препарату і вивчити безпеку для більшої групи людей.

В міністерстві пояснили, що раніше цей процес був послідовним, тому й потребував багато років. Зараз, з урахуванням гострої потреби у вакцинах проти COVID-19, методи розроблення вакцин змінюються: деякі етапи наукових досліджень і розроблення здійснюють паралельно, але водночас дотримуються строгих клінічних стандартів і вимог безпеки. Дослідження при цьому не стають менш ретельними.

вакцина (4419) випробування (405) МОЗ (5423) Pfizer (202) AstraZeneca (140) Moderna (63)
Коментувати
Сортувати:
Результат -- шмурдяк!
показати весь коментар
04.02.2022 13:32 Відповісти
Так шо те выпробування показали, защищают те вакцины от нового заражения или нет?
показати весь коментар
04.02.2022 13:36 Відповісти
Поки що абсолютно очевидно, що зі збільшенням кількості щеплених (2,3,4 навіть 5 разів) захворюваність у світі і Україні зростає катастрофічними темпами...
показати весь коментар
04.02.2022 13:51 Відповісти
Это хорошо.
показати весь коментар
05.02.2022 02:46 Відповісти
 
 