Доступні в Україні вакцини проти COVID-19 пройшли всі 3 етапи клінічних випробувань, - МОЗ

Усі доступні в Україні вакцини проти COVID-19 – CoronaVac від Sinovac, Comirnaty від Pfіzer-BioNTech, Moderna та AstraZeneca – завершили всі 3 етапи клінічних випробувань.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу МОЗ.

Клінічні дослідження вакцин зазвичай проводять в три фази:



- Фаза I – введення вакцини невеликому числу добровольців, щоб оцінити її безпечність.

- Фаза II – введення вакцини сотням добровольців для подальшої оцінки її безпечності та здатності генерувати імунну реакцію.

- Фаза III – введення вакцини тисячам добровольців, яких порівнюють із такою ж групою людей, які не отримали вакцину, щоб визначити ефективність препарату і вивчити безпеку для більшої групи людей.

В міністерстві пояснили, що раніше цей процес був послідовним, тому й потребував багато років. Зараз, з урахуванням гострої потреби у вакцинах проти COVID-19, методи розроблення вакцин змінюються: деякі етапи наукових досліджень і розроблення здійснюють паралельно, але водночас дотримуються строгих клінічних стандартів і вимог безпеки. Дослідження при цьому не стають менш ретельними.

Також читайте: Вакциновані підлітки зможуть отримати СOVID-тисячу вже 7 лютого