"УДАР Віталія Кличка" ініціював проведення Національного форуму єдності, - рішення з’їзду партії

За ініціативи лідера "УДАРу" Віталія Кличка під час з’їзду партії було ухвалено звернення до керівництва держави, лідерів політичних сил, місцевого самоврядування та громадськості про необхідність скликання Національного форуму єдності України.

 Про це повідомляє офіційний сайт партії.

Кличко зазначив, що метою Форуму має стати консолідація усіх патріотичних політсил навколо захисту країни та спільних дій в умовах загрози збройної агресії.

"Будемо єдиними та сильними всередині країни – будемо сильними ззовні! Тому партія "УДАР" пропонує скликати Національний форум єдності України. Цей Форум має стати платформою єднання держави. Його мета – продемонструвати і суспільству, і всьому світу консолідацію усіх здорових політичних сил навколо захисту країни. Існують проблеми українців, які треба вирішувати разом. Сьогодні свій заклик до консолідації дій я адресую усім, від кого залежить доля країни. Пропоную скликати Національний форум єдності України і узгодити першочергові кроки, які підсилять державу, зроблять економіку більш стійкою, а українців більш захищеними. Боротися треба не один проти одного, а за Україну", – наголосив Віталій Кличко.

Політик зазначив, що Форум стане основою для напрацювання стратегії переговорів щодо врегулювання конфлікту на Донбасі.

"Ми свідомі того, що через військову небезпеку Україні будуть нав’язувати різні угоди та "формули". Але у цих "формулах" Україна має бути "сталою", а не "змінною". Тому Форум має дійти згоди щодо меж можливих компромісів, а також "червоних ліній", які не можна перетинати, навіть під загрозою війни. Вірити Росії в частині виконання Мінських угод – це дурити самих себе. Україна вже одного разу повірила і підписала Будапештський меморандум, який мав стати символом єдності, а став символом зради з боку Росії. Те ж стосується і мінських домовленостей. Москва розтоптала Мінські угоди своїми діями на Донбасі. Йти у цих умовах на виконання політичної частини угод - означає для України підписати вирок українській державності та поставити хрест на розвитку", - наголосив Кличко.

Окрім цього, зʼїзд партії ухвалив звернення до міжнародних друзів і партнерів України та демократичної спільноти. У зверненні партія закликає міжнародну спільноту об’єднатися, щоб показати, що наші цінності – мають значення.

"Ми маємо показати, що готові захистити те, що всіх нас об’єднує. Ми усвідомлюємо, що маємо покладатися на власні сили, і ми будемо боронити свою землю, ми будемо битися за свою країну до останнього. Але, в той самий час, ми розраховуємо на адекватну допомогу від світової спільноти демократичних країн. Захистити демократію, захистити свободу, захистити Україну ("Stand for democracy. Stand for freedom. Stand with Ukraine")", – йдеться у зверненні "УДАРу".

Кличко Віталій (3560) УДАР (93)
+5
перед загрозою вторгнення потрібно об'єднуватись,ворог на порозі зараз не час і не місце для чвар!!Тільки разом ми зможим зупинити цю Мордорську навалу цю безжалістну кацапську навалу дику орду з Мокшанських ******!!!Боже бережи Україну!!!!
04.02.2022 13:39 Відповісти
+4
Дай Бог, у добру путь!
04.02.2022 13:36 Відповісти
+4
виходу нема,краще вже с зелеными обезьянами,чим втратити країну
04.02.2022 13:46 Відповісти
Так обьеденись с зелеными обезьянами))..эти лозунги я уже слышал, переслышал..и главный то вопрос - вокруг кого обьединяться то?
04.02.2022 13:44 Відповісти
виходу нема,краще вже с зелеными обезьянами,чим втратити країну
04.02.2022 13:46 Відповісти
Понятно..а то Путин нападэ..и это я тоже слышу с начала войны..и так, вокруг кого обьединяться? кто номер один в этом обьединении то будет?. Вот на этом вопросе все разговоры об обьединении заканчиваются
04.02.2022 13:54 Відповісти
всі мають бути першими. В кожного є своя ніша.
04.02.2022 14:30 Відповісти
все дело в том, что "в каждой своей нише" основные объединители и харчуются. Например: голосистые - центр и запад, ударовцы - центр и запад, петровцы - центр и запад, бывшие наркомовцы - центр и запад...Значить кто -то должен стать "центровым", а все остальные - "на подхвате", слив "центровому" свои кормушки...

Давайте попробуем догадаться с трех попыток кто на себя потянет одеяло "центрового".
04.02.2022 14:41 Відповісти
дуже, аж до відвертого дезебілізму все це спрощено
04.02.2022 14:42 Відповісти
"Из песни слов не выкинешь"...Смотрите карты выборов кто и где тусуется.
04.02.2022 14:44 Відповісти
ти вихідець з партії регіонів? Той самий адепт України трьох сортів?
04.02.2022 15:20 Відповісти
Выходец с ОПГ ПР и ОПГ СДПУ (о) - вождь поро хоботов.
04.02.2022 15:26 Відповісти
срочно референдум по отстранению наркомана и новые выборы. потом выдать в США за отмывание денег вместе с главным дирижёром цирка.
04.02.2022 13:43 Відповісти
Нарик папка твой был , поэтому и вытащить не успел!!! Притормаживал!
04.02.2022 13:56 Відповісти
04.02.2022 13:57 Відповісти
Шо за " партія". Специ по деребану? Вже була така -Луценко+ Каськів.
Що вийшло ?
04.02.2022 13:44 Відповісти
Uspixu UKRAINI !!!!
04.02.2022 13:52 Відповісти
Это да!!! При таких должностяъ и бабаках - куда вам деваться!!!
04.02.2022 13:54 Відповісти
какое единство? зажравшихся тварей? народу там места нет
04.02.2022 13:56 Відповісти
Форум єдності - чудова ідея!!! але чому від неї підгоряє у "слуг сатани"??
04.02.2022 13:56 Відповісти
всплыло!
04.02.2022 13:57 Відповісти
Не знаю почему его Порох продолжает поддерживать ...ещё тот трусишка и предатель...
04.02.2022 14:05 Відповісти
Кого предал? Когда струсил?
04.02.2022 14:10 Відповісти
Кличко,когда сказался больным ковидом,чтоб Порошенко не встречать -и не первый раз...
04.02.2022 14:14 Відповісти
незначні слабкості природніх союзників потрібно вибачати. І попросту публічно їх не педалювати.
Все нормально.
04.02.2022 14:21 Відповісти
Согласна ,но только если мы его по дороге скинем)
04.02.2022 14:24 Відповісти
консолидация всех вокруг защиты страны.- Иван Петрович Сидоров За и не только на словах. Внимательный читатель заметит, что Иван Петрович Сидоров не воюет с украинскими флажками. Он воюет с путинскими пропагандонами из РФ и её союзницами ФРГ и Израилем.
04.02.2022 14:07 Відповісти
Олигарх был, комик был, а боксера не было.
04.02.2022 14:17 Відповісти
На з'їзди виступили в якості запрошених гостей Петро Порошенко, Юрій Луценко (партія "Євросолідарність") та Кіра Рудик ("Голос").
Пролунав заклик до єдності всіх проукраїнських патріотичних політсил.
04.02.2022 14:28 Відповісти
кто ж будет еднатися на таких условиях...

Согласна ,но только если мы его (их) по дороге скинем)
04.02.2022 14:52 Відповісти
на зеленьськага движется селевый поток... пора... пора прекращать его антиукраинскую деятельность...
04.02.2022 14:32 Відповісти
"Удар" 2,0 - 2,5% , максимум, рейтинга в стране, за счет Киева ( результат слива партии Пидалика в 2014 за свою мэрскую посаду ) Рейтинг же самого "боксЭра", вообще во второй "десятке" (ниже Смешко,Розумкова, Гройсмана,Медведчука, Шария, Мураева, Ляшко, Тягнибока... и т.д и это без лидеров), т.е. по сути "0" Но оно проводит " съезд" .. В общем все делает что бы остаться на плаву, сохранив свою киевскую кормушку.. и свое ОПГ ( жена в семейном гнезде в Гамбурге, дети в Лондоне, а папа на заработках в Украине) Даже брата подключил с разрекламированным пиаром по записи в "тероборону" по охране офиса брата ( на другое участие в войне судя по всему у боксЭров здоровье не позволяет). Смех и грех.Вот у нас политическая жизнь.. сплошной лохотрон...
04.02.2022 14:32 Відповісти
кто там ржал с Кличка который тупил часто т.к. долго не разговаривал на родном языке?
Смотрел прошлые выходные "шустера" и Кличко без бумажек, без суфлеров, адекватно мыслит и изъясняется, виртуозно затыкает рты на подколы и не ведется на провокации. А что там ваше чучело? да оно вообще говорить не умеет, начинает одно, продолжает вторым заканчивает третим и думает о четвертом, какие у него отмазки на это? Отсутсвие мозга? кокс? Или всего этого "мудрому нароту" не видно и им опять дай с Кличка поржать с кацами на пару?
04.02.2022 15:44 Відповісти
У пидалика разыгрался приступ патриотизьма, ***!
04.02.2022 15:57 Відповісти
 
 