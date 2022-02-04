В "Дії" з'явиться можливість передати техпаспорт на авто іншим користувачам, - Мінцифри

У "Дії" незабаром з'явиться можливість передавати електронний техпаспорт іншим користувачам.

Про це в Telegram повідомив глава Мінцифри Михайло Федоров, інформує Цензор.НЕТ.

"Запускаємо на Саміті нову класну та зручну послугу для всіх водіїв – "шеринг" техпаспорту у додатку Дія. ... Послуга вже у бета-тесті. Ви також можете допомогти нам зробити її ще кращою та зручнішою", - йдеться в повідомленні.

"Щоб ви могли спокійно та в кілька кліків передавати право на керування свого авто іншим, ми запускаємо в Дії нову послугу — належний користувач. Адже з появою нових правил для автомобілістів та системи фото- й відеофіксації нести відповідальність за свою поведінку на дорозі має безпосередньо водій автівки, а не його власник", - повідомили в пресслужбі Мінцифри.

