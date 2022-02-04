В "Дії" з'явиться можливість передати техпаспорт на авто іншим користувачам, - Мінцифри
У "Дії" незабаром з'явиться можливість передавати електронний техпаспорт іншим користувачам.
Про це в Telegram повідомив глава Мінцифри Михайло Федоров, інформує Цензор.НЕТ.
"Запускаємо на Саміті нову класну та зручну послугу для всіх водіїв – "шеринг" техпаспорту у додатку Дія. ... Послуга вже у бета-тесті. Ви також можете допомогти нам зробити її ще кращою та зручнішою", - йдеться в повідомленні.
"Щоб ви могли спокійно та в кілька кліків передавати право на керування свого авто іншим, ми запускаємо в Дії нову послугу — належний користувач. Адже з появою нових правил для автомобілістів та системи фото- й відеофіксації нести відповідальність за свою поведінку на дорозі має безпосередньо водій автівки, а не його власник", - повідомили в пресслужбі Мінцифри.
За пределами Украины эта хрень с гвоздем никому в пуп не упирается.
А те, кому по-приколу, в жопе. Но вам не привыкать.
Вот только неудачи зебилов преследуют при Порохе и при ЗЕ, без Дии и с Дией.
Но с Дией, когда знания закончились в 4-м классе средней школы, оно конечно интереснее. Когда тупизню говорят, что он своими руками ставит себе в мобильное устройство лазейку для мошенников, а оно спорит, что это удобно.
Ідея дії досить непогана, реалізація на 2 з 5ти. Але надія, завжди, помирає останньою)
Може! наступна влада буде трохи розумнішою і набере у команду дії тих, в кого руки не з дупи ростуть. А таких, котрі ваяли колись приват 24, а зараз ваяють моно. Таки вміють декотрі підбирати кадри.
Хоча тих декотрих чавити треба було у зародку.
разработчики «Дії» из ТОВ «ЕПАМ РІШЕННЯ» имеют полное юридическое право привлекать без согласования с Заказчиком (МБО «Фонд Восточная Европа») третьих лиц. В том числе своих российских коллег: ТОВ «ЭПАМ Системз» (Российская Федерация).
К слову, эта рашкинская конторка не стартапы делает. Она включена в системообразующие предприятия экономики РФ и сотрудничает со Сбербанком России, ВТБ, Ростелекомом, почтой России и т.д.
Представим, что рашкинские спецслужбы пришли в EPAM и просят сливать все данные себе, ну и бэкдоров наставить на всякий случай. Что эпамовцы выберут: гордо отказаться от многомиллионого бизнеса в России ради соблюдения этических норм или пойдут на уступки, учитывая, что это разрешено договором?
Юристы из Минцифры даже не попытались хотя бы на бумаге защититься от слива данных, уже не говоря о поиске независимого исполнителя.
С другой стороны, становится понятна логика Федорова: роль кибербезопасности правда немного преувеличена, ведь с таким ************ в тендерах и договорах даже лучшие кибербезопасники бессильны.
заберите кто нибудь у этих даунов компьютеры!
Еще надо бы передачу квартиры сделать в Дие.
Шоб вот так однажды любители шаровой ЗЕ-тысячи проснулись, а квартира уже им уже не принадлежит.
