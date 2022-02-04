УКР
7 173 61

В "Дії" з'явиться можливість передати техпаспорт на авто іншим користувачам, - Мінцифри

В "Дії" з'явиться можливість передати техпаспорт на авто іншим користувачам, - Мінцифри

У "Дії" незабаром з'явиться можливість передавати електронний техпаспорт іншим користувачам.

Про це в Telegram повідомив глава Мінцифри Михайло Федоров, інформує Цензор.НЕТ.

"Запускаємо на Саміті нову класну та зручну послугу для всіх водіїв – "шеринг" техпаспорту у додатку Дія. ... Послуга вже у бета-тесті. Ви також можете допомогти нам зробити її ще кращою та зручнішою", - йдеться в повідомленні.

"Щоб ви могли спокійно та в кілька кліків передавати право на керування свого авто іншим, ми запускаємо в Дії нову послугу — належний користувач. Адже з появою нових правил для автомобілістів та системи фото- й відеофіксації нести відповідальність за свою поведінку на дорозі має безпосередньо водій автівки, а не його власник", - повідомили в пресслужбі Мінцифри.

Автор: 

авто (6374) техпаспорт (22) Федоров Михайло (935) Мінцифри (1246) Дія (1188)
Топ коментарі
+10
Ой, у Дії багато що можливо
04.02.2022 13:44 Відповісти
+5
ваще зашибись....
заберите кто нибудь у этих даунов компьютеры!
04.02.2022 13:58 Відповісти
+4
Хорошо пошутил. Тогда у зебанатов будет перманентно "73% за *************" и вечная монобильшисть....
04.02.2022 13:55 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Ублюдки, все делают для того чтобы посеять хаос и бардак, то что они делают это криминал. Надеюсь Фёдоров (до должности министра он рисовал логотипы) сядет.
04.02.2022 13:43 Відповісти
Ой, у Дії багато що можливо
04.02.2022 13:44 Відповісти
Тупий висер і не стидне кацапську гидоту розповсбджувати
04.02.2022 14:18 Відповісти
Та шо там, нехай вже всі документи передає будь-кому.
04.02.2022 13:47 Відповісти
За рік кількість користувачів в ДіЯ зросла з 3,5 млн до 14 млн користувачів . Друзі , нас стає чим раз більше і це найкраща оцінка додатку ДіЯ . Залишилось найголовніше : вибори в ДіЯ , щоб і молодь змогла проголосувати . Ганебно практика : бабця на вибори , внуки в еміграцію - повинна піти у минуле . 🇺🇦🤓👍
04.02.2022 13:53 Відповісти
Хорошо пошутил. Тогда у зебанатов будет перманентно "73% за *************" и вечная монобильшисть....
04.02.2022 13:55 Відповісти
Не знаю где ети 14млн нарисовали. Среди моих знакомых ниукого нет ДIЯ так же как и у меня
04.02.2022 13:56 Відповісти
у вас ни машины ни отдыха за границей ?
04.02.2022 14:41 Відповісти
и отдых есть и машина и не одна, но как-то без говнодии справлюсь
04.02.2022 14:46 Відповісти
за машину даже не стану спорить , есть она у вас или нет . Хотя уже год не вожу с собой доки , потому что это удобно и плевал я на ваши ≪заговоры и зрады≫ . Но то , что вы за границей максимум один раз были за последних два года , это 100% .
04.02.2022 15:01 Відповісти
не судите да не судимы будете
04.02.2022 15:04 Відповісти
только тот кто хоть раз вылетал-прилетал самолётом может оценить разницу между бумагой и Дией . Я уже не говорю про страны принимающие . Хоть раз это пройдите а потом и зраду сейте .
04.02.2022 15:13 Відповісти
Нєбось па безвізу єздяєшь?
04.02.2022 15:05 Відповісти
И машина, и заграница спокойно без Дии.
За пределами Украины эта хрень с гвоздем никому в пуп не упирается.
04.02.2022 15:21 Відповісти
а чем она и кому мешает ? что про вас такого можно узнать ? у вас миллионы баксов на счетах ?
04.02.2022 15:26 Відповісти
Левыми кредитами на твое имя она мешает. Дия - это дыра для мошенников.
04.02.2022 16:41 Відповісти
конечно Дия во всём виновата , как до неё все жили прекрасно, не то что сейчас .
04.02.2022 16:46 Відповісти
Те, у кого голова есть, и сейчас живут прекрасно. Без Дии.

А те, кому по-приколу, в жопе. Но вам не привыкать.
04.02.2022 17:11 Відповісти
Дурак всегда находит причину своих неудач в другом , умный ищет её в себе .
04.02.2022 17:20 Відповісти
Так и я про это же.

Вот только неудачи зебилов преследуют при Порохе и при ЗЕ, без Дии и с Дией.

Но с Дией, когда знания закончились в 4-м классе средней школы, оно конечно интереснее. Когда тупизню говорят, что он своими руками ставит себе в мобильное устройство лазейку для мошенников, а оно спорит, что это удобно.
04.02.2022 19:09 Відповісти
плюсую) нужно быть зебанатом чтобы подтянуть непонятно куда все что у тебя есть
04.02.2022 14:45 Відповісти
в нэте каждый день предлагается к ≪продаже≫до лярда полных данных жителей планеты и Украина туда не входит . Почему сказать или сами догадаетесь ?
04.02.2022 15:05 Відповісти
Серед моїх знайомих, дія є в усіх.
Ідея дії досить непогана, реалізація на 2 з 5ти. Але надія, завжди, помирає останньою)
Може! наступна влада буде трохи розумнішою і набере у команду дії тих, в кого руки не з дупи ростуть. А таких, котрі ваяли колись приват 24, а зараз ваяють моно. Таки вміють декотрі підбирати кадри.
Хоча тих декотрих чавити треба було у зародку.
04.02.2022 14:50 Відповісти
https://******.it/2021/12/15/diia-epam-and-russia/ «Дія», EPAM и Рашка - одна дружная компашка

разработчики «Дії» из ТОВ «ЕПАМ РІШЕННЯ» имеют полное юридическое право привлекать без согласования с Заказчиком (МБО «Фонд Восточная Европа») третьих лиц. В том числе своих российских коллег: ТОВ «ЭПАМ Системз» (Российская Федерация).

К слову, эта рашкинская конторка не стартапы делает. Она включена в системообразующие предприятия экономики РФ и сотрудничает со Сбербанком России, ВТБ, Ростелекомом, почтой России и т.д.

Представим, что рашкинские спецслужбы пришли в EPAM и просят сливать все данные себе, ну и бэкдоров наставить на всякий случай. Что эпамовцы выберут: гордо отказаться от многомиллионого бизнеса в России ради соблюдения этических норм или пойдут на уступки, учитывая, что это разрешено договором?

Юристы из Минцифры даже не попытались хотя бы на бумаге защититься от слива данных, уже не говоря о поиске независимого исполнителя.

С другой стороны, становится понятна логика Федорова: роль кибербезопасности правда немного преувеличена, ведь с таким ************ в тендерах и договорах даже лучшие кибербезопасники бессильны.
05.02.2022 11:46 Відповісти
Много буков . Не асіліл .
05.02.2022 18:15 Відповісти
На фоні кіберзагроз з боку Росії давайте всі дані і документи зберігати в одному додатку. Необучаємі ідіоти.
04.02.2022 13:53 Відповісти
Чому ніде у світ навіть у країнах IT-гігандах, ще не додумались до подібного лайна?
04.02.2022 13:55 Відповісти
Тому що розуміють що це пиз......ць персоні!!!!!!!
04.02.2022 14:20 Відповісти
А хто сказав що вони в одному місці?
04.02.2022 14:15 Відповісти
Одна "точка входу" - зламав дію і отримав карт-бланш
04.02.2022 14:18 Відповісти
Кацапцик удобна штука ця Дія - копам права не треба показувати. Це ви за поребриком живете як Сцарь скаже так золопи і робить будуть
04.02.2022 14:20 Відповісти
https://minfin.com.ua/2021/07/02/67282762/ Мошенники в «Дія». Через приложение на украинку оформили кредит Розкажи цій пані про "зручності" розумнику
04.02.2022 14:25 Відповісти
как часто вы бываете за границей ?
04.02.2022 14:43 Відповісти
Буваю. Ви про ковід сертифікати?
04.02.2022 14:49 Відповісти
за всё ...... и сертификат и взять машину на прокат и прохождение границы ...... Вещь удобная кто бы и что не говорил .
04.02.2022 15:17 Відповісти
Порівнювати "зручність" з "безпекою" це як порівнювати кругле і тепле. Пароль "12345" зручни але не безпечний, "Gn1Kq4" навпаки
04.02.2022 15:32 Відповісти
да кому мы нужны ? в чём зрада ? есть такая вещь как страховка , не пробовали ?
04.02.2022 15:35 Відповісти
Свою думку я висловив. Сперечатись не має змісту.
04.02.2022 15:38 Відповісти
05.02.2022 11:44 Відповісти
Я ни с кем не спорю . У каждого своя правда . Но я всегда руководствуюсь логикой и при этом не навязываю никому свои выводы . Всё то , что вы описали имеет место быть , но при этом подразумевает не только участие самого Фёдорова , а и большой команды участников данного процесса . Добавьте к этому тех кого отсеяли , тех кто зарание всё придумал и самое главное - американцев . Теперь , если можно , сформулируйте задачу для всех непосредственных участников разработки Дии , что бы все мной выше перечисленные тихо сопели в подушку и не превратили разработку в инфобомбу о зраде и выявлении вражеского гнезда в вотчине Фёдорова . Шила в мешке не утаишь и этот же ресурс на котором мы общаемся был бы в первых рядах в борьбе со зрадой .
05.02.2022 12:41 Відповісти
Много буков . Нє асіліл
05.02.2022 18:17 Відповісти
Одна проста порада. Не зберігати в Дії більше чим необхідно - без чого ну просто ніяк і інший спосіб або дуже складний, або його не існує
04.02.2022 14:51 Відповісти
А "незламних систем" не існує в принципі. Є така собі формула час * задіяні потжності (кількість серверів і т.ін.). Любий ідіот з кібербезпеки це тобі скаже
04.02.2022 14:28 Відповісти
ваще зашибись....
заберите кто нибудь у этих даунов компьютеры!
04.02.2022 13:58 Відповісти
опа, а отсюда поподробнее...а на квартиру тоже можно передавать третьим лицам?)
04.02.2022 14:07 Відповісти
Не можно, а нужно.
04.02.2022 15:17 Відповісти
Уже давно работает послуга через сайт
04.02.2022 14:14 Відповісти
Жодних даних я там не маю і в вашу дію не внесу!!!!! Хай щастить!!!!!
04.02.2022 14:18 Відповісти
тепер хакери зможуть тирити ще й тачки
04.02.2022 14:34 Відповісти
Данная услуга удобна в случае нарушений ПДД , аварий и т.п. Ответственность несёт тот кто управлял авто .
04.02.2022 14:47 Відповісти
Вранці посипаєшся, а машина вже не твоя.
04.02.2022 15:04 Відповісти
страховать не пробовали ?
04.02.2022 15:07 Відповісти
Я там тебе питав, зебіле, ти за кордон по безвізу льотаєш?
04.02.2022 15:40 Відповісти
а я тобі там відповів що не веду спілкування з тупими хробаками . Ферштейн ?
04.02.2022 15:43 Відповісти
Зрозуміло лише те що нахабний зебіл їздить на заробітки по безвізу, вибитому Порошенко.
04.02.2022 15:47 Відповісти
тільки кацапи і їх прихильники порівнюють українців лише з заробітками на чужбині. Ти лядь тупа консерва навіть не зрозуміла як вибухнула своїм сморідом . А якщо маєш клепку то охарактеризуй людину яка програла кловуну , в тій справі де ця людина не новачок .
04.02.2022 15:56 Відповісти
Як?- Дуже просто. На Зеленського працювали кращі російські психологи, всі з МДУ. Люди повелися на російську пропаганду.
04.02.2022 16:41 Відповісти
04.02.2022 15:12 Відповісти
Класс!!!

Еще надо бы передачу квартиры сделать в Дие.
Шоб вот так однажды любители шаровой ЗЕ-тысячи проснулись, а квартира уже им уже не принадлежит.
04.02.2022 15:16 Відповісти
Коли в ДІЯ зьявиться УБД????
04.02.2022 22:34 Відповісти
05.02.2022 11:41 Відповісти
 
 