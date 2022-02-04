Білорусь стала повноцінним російським плацдармом, ступінь загрози визначається лише бажанням Кремля воювати, - політичний аналітик Шрайбман

Білоруський диктатор Олександр Лукашенко першим оголосив про позапланові навчання ще на початку грудня. А потім за кожної нагоди наголошував, що сам запросив російських військових, бо треба тренуватися прикривати південний фланг, адже Україна стає джерелом погроз.

Про це пише білоруський політичний аналітик Артем Шрайбман, передає Цензор.НЕТ.

"Серед експертів і політиків багато років точилися суперечки про те, наскільки автономним буде Лукашенко, коли замаячить загроза реальної війни: чи стане він слухняним виконавцем волі Кремля, чи опиратиметься, щоб зберегти і показати всім свою суверенність?

Початок 2022 став експериментом, який, можливо, тимчасово, але завершив цю суперечку на користь прихильників першої точки зору. Більше ніхто всерйоз не ставить питання, як сприймати білоруську територію. Тепер це повноцінний російський плацдарм. А ступінь загрози, що виходить із білоруського балкона, визначається лише однією змінною – бажанням Кремля воювати", - наголосив автор.

За словами Шрайбмана, участь у війні, особливо з Україною, буде важко пояснити навіть значній частині прихильників Лукашенка, тим паче решті білорусів

"Лукашенко сьогодні і так надто далекий від піку своєї легітимності, щоби ризикувати своїм головним політичним активом – спокоєм лояльного виборця.

Судячи з його нещодавнього послання народу та парламенту, сам Лукашенко це добре розуміє. У виступі було багато мілітаристської риторики, але на запитання жінки із зали, чи поїдуть її сини воювати за кордон, Лукашенко заявив, що білоруська армія створена для того, щоб захищати країну на її території", - додав аналітик.

