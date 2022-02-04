УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
5190 відвідувачів онлайн
Новини Агресія Росії проти України Війна
2 180 4

Білорусь стала повноцінним російським плацдармом, ступінь загрози визначається лише бажанням Кремля воювати, - політичний аналітик Шрайбман

Білорусь стала повноцінним російським плацдармом, ступінь загрози визначається лише бажанням Кремля воювати, - політичний аналітик Шрайбман

Білоруський диктатор Олександр Лукашенко першим оголосив про позапланові навчання ще на початку грудня. А потім за кожної нагоди наголошував, що сам запросив російських військових, бо треба тренуватися прикривати південний фланг, адже Україна стає джерелом погроз.

Про це пише білоруський політичний аналітик Артем Шрайбман, передає Цензор.НЕТ.

"Серед експертів і політиків багато років точилися суперечки про те, наскільки автономним буде Лукашенко, коли замаячить загроза реальної війни: чи стане він слухняним виконавцем волі Кремля, чи опиратиметься, щоб зберегти і показати всім свою суверенність?

Початок 2022 став експериментом, який, можливо, тимчасово, але завершив цю суперечку на користь прихильників першої точки зору. Більше ніхто всерйоз не ставить питання, як сприймати білоруську територію. Тепер це повноцінний російський плацдарм. А ступінь загрози, що виходить із білоруського балкона, визначається лише однією змінною – бажанням Кремля воювати", - наголосив автор.

За словами Шрайбмана, участь у війні, особливо з Україною, буде важко пояснити навіть значній частині прихильників Лукашенка, тим паче решті білорусів

"Лукашенко сьогодні і так надто далекий від піку своєї легітимності, щоби ризикувати своїм головним політичним активом – спокоєм лояльного виборця.

Судячи з його нещодавнього послання народу та парламенту, сам Лукашенко це добре розуміє. У виступі було багато мілітаристської риторики, але на запитання жінки із зали, чи поїдуть її сини воювати за кордон, Лукашенко заявив, що білоруська армія створена для того, щоб захищати країну на її території", - додав аналітик.

Також читайте: Росія та Білорусь запланували на цей рік понад 20 військових навчань

Автор: 

Білорусь (8076) Лукашенко Олександр (2694) путін володимир (24825) росія (67841)
Поділитися:
Підсумувати:
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
перед последним ******, бульбофюрер будет первым белорусом, которому ка дыркин, оторвёт, или отрежет голову ))
показати весь коментар
04.02.2022 14:16 Відповісти
Абсолютно верно. Украинцы, белорусская область полностью под контролем кацапов. Большинство населения поддерживает кацапню, даже если против таракана. У вас не должно быть никаких иллюзий по поводу белорусской области и местечкового населения. С территории Беларуси по вам будут стрелять без всяких сомнений и сожалений(пока ответка хорошая не прилетит). Но, как воины мы полное дерьмо. У нас или полицаи кацапские, или хатоскрайники убогие. Никакой серьезной угрозы для мотивированной, хорошо вооруженной армии мы не представляем. Ни в коем случае не ведитесь на рассказы про брятсво-бурятство и прочий бред. Белорусское население свой выбор сделало. Мы практически без сопротивления приняли кацапский ошейник и служение кацапам.
показати весь коментар
04.02.2022 14:24 Відповісти
Не треба бути анальним ітеком, щоб видати "на гора" таку сакраментальну думку.
показати весь коментар
04.02.2022 14:56 Відповісти
 
 