Президент Фінляндії Нііністе заявив про необхідність перегляду Мінських угод: "Це найбільш можливе рішення у поточній ситуації"

Мінські угоди слід переглянути, щоб знайти рішення для розв'язання кризи, що триває між Україною та Росією.

Про це заявив президент Фінляндії Саулі Нііністе, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на "Європейську правду".

Нііністе сказав, що президент Росії Владімір Путін згадав Мінські угоди у нещодавній розмові з ним.

За його словами, Мінські угоди були дещо забуті протягом останніх років, але у своїй останній розмові Путін знову наголосив на їхній важливості.

"Можливим рішенням і найбільш можливим рішенням (у поточній ситуації) може бути виконання Мінських угод або досягнення значного прогресу в їх реалізації", - сказав Нііністе.

Щодо списку вимог Росії в контексті Мінських угод Нііністе сказав, що збереження контролю над озброєннями та запобігання можливим військовим ризикам були одними з ключових моментів, які можуть призвести до виходу з нинішнього глухого кута в переговорах щодо врегулювання кризи.

За словами фінського президента, однією з найскладніших тем для врегулювання угоди буде вимога Росії надати тимчасово окупованим територіям Донбасу автономний статус і право вето на зовнішні відносини України.