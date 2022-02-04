УКР
Президент Фінляндії Нііністе заявив про необхідність перегляду Мінських угод: "Це найбільш можливе рішення у поточній ситуації"

Мінські угоди слід переглянути, щоб знайти рішення для розв'язання кризи, що триває між Україною та Росією.

Про це заявив президент Фінляндії Саулі Нііністе, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на "Європейську правду".

Нііністе сказав, що президент Росії Владімір Путін згадав Мінські угоди у нещодавній розмові з ним.

За його словами, Мінські угоди були дещо забуті протягом останніх років, але у своїй останній розмові Путін знову наголосив на їхній важливості.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Поки Росія неправильно трактує Мінські угоди, знайти компроміс буде складно, - Квін

"Можливим рішенням і найбільш можливим рішенням (у поточній ситуації) може бути виконання Мінських угод або досягнення значного прогресу в їх реалізації", - сказав Нііністе.

Щодо списку вимог Росії в контексті Мінських угод Нііністе сказав, що збереження контролю над озброєннями та запобігання можливим військовим ризикам були одними з ключових моментів, які можуть призвести до виходу з нинішнього глухого кута в переговорах щодо врегулювання кризи.

За словами фінського президента, однією з найскладніших тем для врегулювання угоди буде вимога Росії надати тимчасово окупованим територіям Донбасу автономний статус і право вето на зовнішні відносини України.

путін володимир (24825) росія (67841) мінські угоди (2231) Нііністе Саулі (86)
Перейдіть на Будапештський - гаранти мають розрулювать ситуацію. З німцями і французами нічого не вийде. Як приклад - окупація частини Грузії. Доречі Зе абіщал.
04.02.2022 14:15 Відповісти
Мінські дали нам час - тепер ми маємо конкурентну армію.
04.02.2022 14:16 Відповісти
Спасибі фріцам і жабоїдам - заставили понапідписувати хрен зна що.
04.02.2022 14:18 Відповісти
А что по этому вопросу думает сам автор?
показати весь коментар
04.02.2022 14:17 Відповісти
однією з найскладніших тем для врегулювання угоди буде вимога Росії надати тимчасово окупованим територіям Донбасу автономний статус і право вето на зовнішні відносини України.
-это невыполнимо дурик ты прокацапская консерва
показати весь коментар
04.02.2022 14:32 Відповісти
Фіни краще розуміють проблеми України, ніж шмаркля.
показати весь коментар
04.02.2022 15:36 Відповісти
https://www.youtube.com/watch?v=NbVMBJ8BqEE
показати весь коментар
04.02.2022 16:16 Відповісти
 
 