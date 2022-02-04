УКР
Маячня, - Лавров про заяву Держдепу щодо намірів РФ використати фейкове відео як привід для вторгнення в Україну

Маячня, - Лавров про заяву Держдепу щодо намірів РФ використати фейкове відео як привід для вторгнення в Україну

Міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров назвав маренням заяву Вашингтона про те, Москва планує використати фейкове відео як привід для вторгнення в Україну.

Як інформує Цензор.НЕТ, слова Лаврова цитує ТАСС.

"Не мені гадати, чому наші західні колеги можуть у сучасних умовах дивуватися. Вони дивуються з приводу і без приводу, переважно без приводу, або з приводу, який вони самі вигадують. Я читав, дивився в інтернеті якісь заяви Держдепартаменту про те, що Росія готує фейкові відео з нібито атакою українських військовослужбовців на Донбасі. Маячність таких вигадок, їх з кожним днем стає все більше, очевидна будь-якому більш-менш досвідченому політологу", - запевняє Лавров.

Нагадаємо, на брифінгу речник Держдепу Нед Прайс зазначив, що Росія планує інсценувати атаку українських військових як привід для вторгнення в Україну.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Ми підтверджуємо, що Росія готувала фейкове відео як привід для нападу на Україну, - спікер Пентагона Кірбі

армія рф (18761) вторгнення (381) Держдепартамент США (1675) Лавров Сергій (1651) фейк (760)
Та да ... Ніколи ж такого не було.
Кремлівсько-геббельсовське ТБ не клєпало фейки про розіп'ятого хлопчика та ще сотні подібних "правдивих" історій "про хунту в Україні"?
04.02.2022 14:17
04.02.2022 14:20
https://ibigdan.livejournal.com/27946835.html Вечный зуд

Украина провинилась перед РФ тем, что ампутировала корни российской государственности и пышное, хоть и подгнившее древо этой государственности как бы повисло в воздухе.

Наша - повесть временных лет, наше - крещение Руси, наш Ярослав мудрый, даже слово о полку Игореве вдруг оказалось не их, а наше. И отмстить неразумным хазарам ходили не москвичи, которых и не было тогда.

И щит на вратах Цареграда приколачивали НЕ ОНИ.

Но не хотят россияне отдать украинцам это плодоносную ветвь истории, эти питающие ее корни. А удержать эти корни можно только вместе с землей, в которую они погружены, вместе с днепровскими водами в которых киевский князь св. Владимир крестил безымянных киевлян. Иными словами - вместе с территорией. И эту территорию, вместе с этой историей, вместе с этими битвами, вместе с этими страдальцами -святыми и былинными богатырями они всегда будут хотеть.
Никакие памятники тут не помогут - протез не заменяет ногу.

Они не хотят вспоминать, что ИХ первопечатник Иван Федоров бежал от них и не куда-нибудь, а во Львов. Не хотят вспоминать, что весь епископат т.н. великой Руси был родом из той, которую по недомыслию они считают малой.
Они хотят вернуть нашу землю себе вместе с культурой и историей, которой пропитана эта плодоносная земля.
Мы не можем расслабляться. На наш век этого волчьего желания соседей хватит. Уж на мой - так точно.
https://www.facebook.com/borkhers/posts/5154928214541963 Борис Херсонский
04.02.2022 14:22
ЦРУ порожняк не гонить. А кацапня ******** бакси більше за пуйла.
04.02.2022 14:16


лаврову забыли сказать про
Росія розповсюджує фейк про "радіоактивну бомбу Нацкорпусу"
Новини Цензор.НЕТ Суспільство
В Telegram-каналах, афільованих з російськими спецслужбами, розповсюджується інформація про ніби то радіоактивну саморобну бомбу для використання на території РФ після початку бойових дій. Джерело: https://censor.net/ua/n3314152
04.02.2022 15:31
То усьо куйня. А от зіграти на совкодрочерах Гарантіями збереження усього набутого у Криму!
показати весь коментар
04.02.2022 14:53
04.02.2022 14:54
новости парашного цирка - читающий конь, смотрящий интернет ))
04.02.2022 14:18
А ви московити колись сказали що це правда??????? вАши думки засуньте собі в ....опу!!!!!!
04.02.2022 14:22
якщо подивитися на минулу рашистську маячню і в Грузії і в Україні,то вся ця рашистська маячня в реальності виявилася кровавими війними із багаточисленними жертвами.В даному випадку ця рашистська "маячня" переслідує ту ж саму реальність- війну і кровопролиття
04.02.2022 14:22
Вам вже ніхто не вірить. НІХТО.ЗІ Вівсу шкапі!
04.02.2022 14:23
Уже посмотрел?!
04.02.2022 14:50
Конь педальний несе оголтєлу маячню... фашисти з кремля завжди придумували причину(і самі в неї вірили), щоб напасти... що в 39 році, що в 21 столітті...
04.02.2022 14:25
Держдеп такий "брехливий", а ось раєюшка ніразу не збрехавши!
Московити, тваринки в подобії людини, а гниліші більше ніж всі разом ядовиті і хижі звірі на землі. Якщо московит мовчить і не бреше - то він точно здох. Ви вже обгадилися на весь свій, як на диво немає сорому і далі продовжують брехати. Скоро слово "брехун" буде видавати сінонім - московит.
04.02.2022 14:29
кідараси хотять засунути до В Ради шпигунів та зрадників
а там їх і так предостатньо.
вони хотять щоб 35000 сепарів стали українськими поліцейськими
а ми з своїми, нинішними не можем звести ладу.
додати до необразованих, туповатих трутнів відморожених бандюків,
це буде крах України
04.02.2022 14:32
Финляндия объявила войну СССР 25 июня 1941 года , а СССР бомбило
города в Финляндии ещё 22июня. Так кто начал войну?
04.02.2022 14:40
Я тоже так думаю !!! Бред товарищь Лавров!!! Бред!!! Мы всей Украиной слушаем тебя и Соловьева!!!
04.02.2022 14:43
Тобто відео будуть справжні. І жертви справжні. І провокація справжня. Сволоти.
04.02.2022 14:43
Верить нельзя никому.Только мне-говорят Мюллер и Лавров..
04.02.2022 14:44
Он сам по себе и по жизни бред сивой кобылы.
04.02.2022 14:44
04.02.2022 14:49
Не бред,а игого.
04.02.2022 14:49
у лаптеноцев не вышло с фильмом, спалили - ничего, они нарисуют мультфильм, у них два главных боевых подразделения: Мосфильм и Союзмультфильм
04.02.2022 14:51
подразделение союзмультфильм , у которой укже есть много набросок российских супермаховых ракет уже приступило к работе над мультфильмом документальным фильмом о грязной бомбу у украинских добробатов....
04.02.2022 14:54
я уже видел сей рукожопый шедевр))
04.02.2022 14:59
Лошадь которая блеет...
04.02.2022 14:56
Ашото оне такие напряженные? Еще не успели кинцо закончить? Так Бондарчука позовите, он такую клюкву развесистую снимет, с фашистами, мутантами и инопланетянами!
04.02.2022 15:00
маячня у коня, козел рашапоїдний,
хвала всевишньому, принаймі на даному етапі, завдяки тому що США , Канада та Англія докладають стільки зусиль щоб ху.йло нервово сосав ..... лапу і по нашій землі не ступав чобіт ординця-московіта і не падали з неба бомби та ракети. навіть не хочу гадати що могло б бути без цієї підтримки, тому поки є можливість треба посилено укріпляти армію, ППО та флот і готовитись до підступних провокацій з боку кремлівських орків. до весни не так вже і далеко.
04.02.2022 15:00
Брехливая кремлевская троянская лошадь.
04.02.2022 15:04
Та чего ж бред?Ваш друг Адольф так же с чехами поступил.Тогда правда,нельзя было видос выложить,а так один в один.
04.02.2022 15:07
Маячня, - Лавров

Ххх

Маячня у коня
04.02.2022 15:09
04.02.2022 15:10
Дійсно, вони ж не повні дебіли використовувати в якості доказів якісь фейкові відео... Їм ні чого не варте насправді вбити велику кількість людей, щоб усе було по-справжньому, та і навіщо витрачати кошти на якусь бутафорію... Все повинне бути справжнім, як і гексоген на россії!
04.02.2022 15:11
04.02.2022 15:28
 
 