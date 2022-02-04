Маячня, - Лавров про заяву Держдепу щодо намірів РФ використати фейкове відео як привід для вторгнення в Україну

Міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров назвав маренням заяву Вашингтона про те, Москва планує використати фейкове відео як привід для вторгнення в Україну.

Як інформує Цензор.НЕТ, слова Лаврова цитує ТАСС.

"Не мені гадати, чому наші західні колеги можуть у сучасних умовах дивуватися. Вони дивуються з приводу і без приводу, переважно без приводу, або з приводу, який вони самі вигадують. Я читав, дивився в інтернеті якісь заяви Держдепартаменту про те, що Росія готує фейкові відео з нібито атакою українських військовослужбовців на Донбасі. Маячність таких вигадок, їх з кожним днем стає все більше, очевидна будь-якому більш-менш досвідченому політологу", - запевняє Лавров.

Нагадаємо, на брифінгу речник Держдепу Нед Прайс зазначив, що Росія планує інсценувати атаку українських військових як привід для вторгнення в Україну.

