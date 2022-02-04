Маячня, - Лавров про заяву Держдепу щодо намірів РФ використати фейкове відео як привід для вторгнення в Україну
Міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров назвав маренням заяву Вашингтона про те, Москва планує використати фейкове відео як привід для вторгнення в Україну.
Як інформує Цензор.НЕТ, слова Лаврова цитує ТАСС.
"Не мені гадати, чому наші західні колеги можуть у сучасних умовах дивуватися. Вони дивуються з приводу і без приводу, переважно без приводу, або з приводу, який вони самі вигадують. Я читав, дивився в інтернеті якісь заяви Держдепартаменту про те, що Росія готує фейкові відео з нібито атакою українських військовослужбовців на Донбасі. Маячність таких вигадок, їх з кожним днем стає все більше, очевидна будь-якому більш-менш досвідченому політологу", - запевняє Лавров.
Нагадаємо, на брифінгу речник Держдепу Нед Прайс зазначив, що Росія планує інсценувати атаку українських військових як привід для вторгнення в Україну.
лаврову забыли сказать про
Росія розповсюджує фейк про "радіоактивну бомбу Нацкорпусу"
Кремлівсько-геббельсовське ТБ не клєпало фейки про розіп'ятого хлопчика та ще сотні подібних "правдивих" історій "про хунту в Україні"?
Украина провинилась перед РФ тем, что ампутировала корни российской государственности и пышное, хоть и подгнившее древо этой государственности как бы повисло в воздухе.
Наша - повесть временных лет, наше - крещение Руси, наш Ярослав мудрый, даже слово о полку Игореве вдруг оказалось не их, а наше. И отмстить неразумным хазарам ходили не москвичи, которых и не было тогда.
И щит на вратах Цареграда приколачивали НЕ ОНИ.
Но не хотят россияне отдать украинцам это плодоносную ветвь истории, эти питающие ее корни. А удержать эти корни можно только вместе с землей, в которую они погружены, вместе с днепровскими водами в которых киевский князь св. Владимир крестил безымянных киевлян. Иными словами - вместе с территорией. И эту территорию, вместе с этой историей, вместе с этими битвами, вместе с этими страдальцами -святыми и былинными богатырями они всегда будут хотеть.
Никакие памятники тут не помогут - протез не заменяет ногу.
Они не хотят вспоминать, что ИХ первопечатник Иван Федоров бежал от них и не куда-нибудь, а во Львов. Не хотят вспоминать, что весь епископат т.н. великой Руси был родом из той, которую по недомыслию они считают малой.
Они хотят вернуть нашу землю себе вместе с культурой и историей, которой пропитана эта плодоносная земля.
Мы не можем расслабляться. На наш век этого волчьего желания соседей хватит. Уж на мой - так точно.
https://www.facebook.com/borkhers/posts/5154928214541963 Борис Херсонский
Московити, тваринки в подобії людини, а гниліші більше ніж всі разом ядовиті і хижі звірі на землі. Якщо московит мовчить і не бреше - то він точно здох. Ви вже обгадилися на весь свій, як на диво немає сорому і далі продовжують брехати. Скоро слово "брехун" буде видавати сінонім - московит.
а там їх і так предостатньо.
вони хотять щоб 35000 сепарів стали українськими поліцейськими
а ми з своїми, нинішними не можем звести ладу.
додати до необразованих, туповатих трутнів відморожених бандюків,
це буде крах України
города в Финляндии ещё 22июня. Так кто начал войну?
мультфильмомдокументальным фильмом о грязной бомбу у украинских добробатов....
хвала всевишньому, принаймі на даному етапі, завдяки тому що США , Канада та Англія докладають стільки зусиль щоб ху.йло нервово сосав ..... лапу і по нашій землі не ступав чобіт ординця-московіта і не падали з неба бомби та ракети. навіть не хочу гадати що могло б бути без цієї підтримки, тому поки є можливість треба посилено укріпляти армію, ППО та флот і готовитись до підступних провокацій з боку кремлівських орків. до весни не так вже і далеко.
