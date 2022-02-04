Антикорупційний суд засудив за хабар суддю Мінаєва до 5 з половиною років в'язниці з конфіскацією майна

Сьогодні, 4 лютого, судді Вищого антикорупційного суду Віктор Маслов, Леся Федорак, Ігор Строгий оголосили вирок у справі судді Слов'янського міськрайонного суду Донецької області Ігоря Мінаєва в одержанні хабаря.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на ЦПК.

"Мінаєв відправляється за грати на 5,5 років, у нього конфіскують майно, а також він не може займати посаду судді протягом 3 років після відбуття строку покарання", - йдеться у повідомленні.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Антикорупційний суд засудив за хабар екссуддів Білика і Новака до 7 і 7,5 років в'язниці з конфіскацією майна, - Шабунін. ФОТОрепортаж

"Прокуратура стверджує, що суддя Мінаєв 2017 року отримав хабар в розмірі 6 тис. гривень за обіцянку не притягати до відповідальності та закрити справу щодо водія, який керував авто п’яним (ч. 1 ст. 130 Кодексу України про адміністративні правопорушення). До слова, одним із доказів, які хотіли використати адвокати, були відеозаписи із російського ТВ і каналу проросійського політика та блогера Анатолія Шарія. Судді вказали, що обидва ці джерела за даними СБУ і загальновідомою інформацією мають зв’язок із проведенням спеціальних інформаційних операцій з метою розповсюдження недостовірної інформації, тому не взяв їх до уваги, так як вони з джерел, що не викликають щонайменшої довіри", - розповіли в ЦПК.

"До слова, суддя Мінаєв досі продовжує вершити кривосуддя та приймати рішення іменем України. Все тому, що зашкварена ВРП його не відсторонила, незважаючи на обвинування у хабарництві. Судова реформа уже почалася і сподіваємося, що незабаром таких прикладів суддівського свавіля буде меншати", - зазначили в ЦПК.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Діючій судді, що позбавляла прав учасників автоколони до "Межигір’я" у 2013 році, повідомлено про підозру, - Офіс генпрокурора

"4 лютого 2022 року у Вищому антикорупційному суді оголошено вирок судді Слов’янського міськрайонного суду Донеччини, викритого на одержанні 6 тис. гривень неправомірної вигоди від адвоката особи щодо якої був складений протокол про адміністративне правопорушення за керування автомобілем в стані алкогольного сп'яніння за уникнення штрафу та позбавлення права керування транспортними засобами його клієнтом. Вироком суду вказаного суддю визнано винуватим у вчиненні злочину, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України, та призначено покарання у виді 5 років 6 місяців позбавлення волі з позбавленням права обіймати посади в судах строком на 3 роки з конфіскацією майна. Вирок Вищого антикорупційного суду набирає законної сили через тридцять днів з дня його проголошення, якщо його не буде оскаржено до Апеляційної палати ВАКС", - заявили в Антикорупційній прокуратурі.