Зеленський та президентка Словаччини Чапутова провели телефонну розмову: Обговорили ризики, пов'язані з будівництвом "Північного потоку - 2"

Зеленський та президентка Словаччини Чапутова провели телефонну розмову: Обговорили ризики, пов'язані з будівництвом "Північного потоку - 2"

Президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову з Президентом Словацької Республіки Зузаною Чапутовою.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Офісу Президента.

Зеленський поінформував Чапутову про ініціативи української сторони стосовно активізації переговорного процесу в межах Нормандського формату та виконання Мінських домовленостей.

Лідери торкнулися питання взаємодії між Україною та Словаччиною у безпековій сфері.

Окрему увагу під час розмови було приділено питанням енергетичної безпеки.

"На тлі безпекових ризиків, пов'язаних з будівництвом "Північного потоку – 2", важливою є тісна взаємодія України й Словаччини з метою посилення безпеки енергопостачання", – наголосив Володимир Зеленський.

Було домовлено провести переговори на рівні профільних відомств стосовно збільшення гарантованих потужностей для транспортування природного газу на постійній основі в напрямку Словаччина – Україна.

Читайте: Словаччина зобов'язалася підтримати вступ України до Євросоюзу, - Зеленський і Чапутова підписали відповідну декларацію

Зеленський Володимир (25515) Словаччина (1203) Північний потік (2481) Чапутова Зузана (47)
