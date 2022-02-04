Зеленський та президентка Словаччини Чапутова провели телефонну розмову: Обговорили ризики, пов'язані з будівництвом "Північного потоку - 2"
Президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову з Президентом Словацької Республіки Зузаною Чапутовою.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Офісу Президента.
Зеленський поінформував Чапутову про ініціативи української сторони стосовно активізації переговорного процесу в межах Нормандського формату та виконання Мінських домовленостей.
Лідери торкнулися питання взаємодії між Україною та Словаччиною у безпековій сфері.
Окрему увагу під час розмови було приділено питанням енергетичної безпеки.
"На тлі безпекових ризиків, пов'язаних з будівництвом "Північного потоку – 2", важливою є тісна взаємодія України й Словаччини з метою посилення безпеки енергопостачання", – наголосив Володимир Зеленський.
Було домовлено провести переговори на рівні профільних відомств стосовно збільшення гарантованих потужностей для транспортування природного газу на постійній основі в напрямку Словаччина – Україна.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль