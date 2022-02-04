1 440 11
Україна на 13 місці в Європі за кількістю нових випадків COVID-19. ІНФОГРАФІКА
За даними статистичного ресурсу Worldometers, станом на 3 лютого за кількістю нових випадків COVID-19 Україна посіла 21 місце у світі та 13 — серед країн Європи.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на телеграм-канал Коронавірус_інфо.
Також Україна на 14 місці серед країн світу за кількістю нових летальних випадків від COVID-19 і на 6 — серед європейських країн.
Топ коментарі
+2 Игорь Монахов
показати весь коментар04.02.2022 16:58 Відповісти Посилання
+1 Николай Тесля #421235
показати весь коментар04.02.2022 15:58 Відповісти Посилання
+1 VPYL
показати весь коментар04.02.2022 16:46 Відповісти Посилання
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Сидимо в глибокій дірці . Їмо ЗЕлене гівно.
Хтось не згоден?
Ну может там население больше, ну все равно вакцинация себя дискредитировала.
А яка залежність між вакцинацією та інфікуванням - за ФАКТОМ?
Чим більше на планеті вакцинованих,... чим більше в окремій країні вакцинованих двічі, тричі - тим нині вищі масштаби захворюваності, а особливо - щоденної !!!
Я науковець, але не медик і не біолог... але здійснив наступний аналіз:
Заглянемо в історію створення, реклами, розповсюдження та застосування існуючих нині узаконених вакцин...
Всі фірмові вакцини (Пфайзер, Модерна, Коронавак і ін) подавлись людству як такі, що мають ефективність вищу 90%... Це означає що 90 % отримавших одноразову дозу, мали бути "гарантованими" що не захворіють на ковід...
Що за фактом?
ЗНАДОБИЛАСЯІ повторна вакцинація це ОЗНАЧАЄ що фактична ефективність вакцин - не більша за 45%... ОДНОЗНАЧНО - така математична логіка!
А потім знадобилася третя (бустерна) вакцинація - це означає що ефективність розрекламованих вакцин... не вища 30%...
Потім четверта... А в Ізраїлі розпочали вже й п'яту вакцинацію...
Це означає, що ефективність нині існуючих вакцин - ПОМИЙНА !!! в межах 20%... Якщо ще й на цьому - кінець? Але люди з важкими наслідками... - саме від вакцинації!
А тепер про іншу сторону вакцинації.. - кримінальну...
Хтось з вас пам'ятає щоб при вакцинації проти коклюшу, холєри, віспи, чуми, туберкульозу, кори... брали в пацієнта розписку, що він НЕ МАТИМЕ: претензій за побічні шкідливі явища від введення тих вакцин ? Вірно - НІ...такого не було при ЖОДНІЙ! вакцинації !!! А нині - БЕРУТЬ!
Що це означає? КРИМІНАЛЬНЕ ЗБАЧЕНННЯ виробників вакцин, підкуплених медичних "авторитетів" в ВООЗ та політиків... - або вони зовсім тупі... ?
Ще й виправдовували вакцинацію якимось КОЛЕКТИВНИМ імунітетом! Де ж він, чому не наступив в Німеччині, Ізраїлі, Франції, які щиросердечно турбуючись про здоров'я своїх громадян "поперед батька в пекло" всіх вакцинували... по кілька разів. ЙОГО НЕМАЄ. бо він - ІНДИВІДУАЛЬНИЙ!
(Одне з моїх правил -"не витирати ноги об тих, хто впав"... але ... Згадайте зажерливу Меркельшу... Тоді, на початку "пандемії" - США запропонували безплатно забезпечити вакцинами країни, в основному - бідні країни... Але, "баба Яга, як завжди-проти". Меркель стала на дибки проти ініціативи США.., ЇЇ позиція базувалися на тому, що багаті зможуть куплити вакцини і виживуть, а бідні - не матимуть коштів і виздихають) Виявилося - НАВПАКИ... Хто не вакцинувався немає негативних наслідків від вакцинування... а більшість повторно вакцинованих - і хворіють і мають побічні і СУПУТНІ вакцинації, проблеми.
Але за цей час "воротили від медицини" й політики - непомірно збагатилися!
Тобто, згідно з його внутрішньою програмою - він, з часом, "помре" САМОСТІЙНО... закінчиться Закінчиться так, як кінчалися і всі попередні пандемії (іспанки, чуми і т.д) - коли людство ще не мало ніяких вакцин...
Я не АНТИвакцинатор, але я ЗА ТЕ - щоб вакцинуватися дійсно якісною вакциною, а не нинішніми "помиями"...
«Те, кто получил третью дозу, должны пойти в лабораторию и пройти тест на СПИД. Результат может вас удивить. И тогда можете подать в суд на ваше правительство».
Французский врач Люк Монтанье, лауреат Нобелевской премии в медицине 2008 года по СПИДу.
Мрачные мысли. Мне кажется все мы под одним биологическим оружием ходим, что вакцинированные, что не вакцинированные, что переболевшие.... Среди всех вакцин, которые я знаю: дифтерия, столбняк, оспа, брюшной тиф, сибирская язва, ротавирус, корь, краснуха, ветряная оспа, гепатит, менингит, туберкулез, грипп: нет вакцины, которая распространяет вирус после прививки! Нам пора признать, что мы были полностью обмануты! (с)