Україна на 13 місці в Європі за кількістю нових випадків COVID-19. ІНФОГРАФІКА

За даними статистичного ресурсу Worldometers, станом на 3 лютого за кількістю нових випадків COVID-19 Україна посіла 21 місце у світі та 13 — серед країн Європи.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на телеграм-канал Коронавірус_інфо.

Також Україна на 14 місці серед країн світу за кількістю нових летальних випадків від COVID-19 і на 6 — серед європейських країн.

