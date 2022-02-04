УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
5499 відвідувачів онлайн
Новини Коронавірус і карантин
1 440 11

Україна на 13 місці в Європі за кількістю нових випадків COVID-19. ІНФОГРАФІКА

Україна на 13 місці в Європі за кількістю нових випадків COVID-19. ІНФОГРАФІКА

За даними статистичного ресурсу Worldometers, станом на 3 лютого за кількістю нових випадків COVID-19 Україна посіла 21 місце у світі та 13 — серед країн Європи.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на телеграм-канал Коронавірус_інфо.

Також Україна на 14 місці серед країн світу за кількістю нових летальних випадків від COVID-19 і на 6 — серед європейських країн.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Другий день поспіль в Україні рекорд захворюваності на COVID-19: вперше 43 778 випадків за добу. 174 особи померло, 9 497 - одужало, - МОЗ

Україна на 13 місці в Європі за кількістю нових випадків COVID-19 01

Україна (6172) COVID-19 (19768) коронавірус (19923)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+2
Люк Монтанье:
«Те, кто получил третью дозу, должны пойти в лабораторию и пройти тест на СПИД. Результат может вас удивить. И тогда можете подать в суд на ваше правительство».
Французский врач Люк Монтанье, лауреат Нобелевской премии в медицине 2008 года по СПИДу.
Мрачные мысли. Мне кажется все мы под одним биологическим оружием ходим, что вакцинированные, что не вакцинированные, что переболевшие.... Среди всех вакцин, которые я знаю: дифтерия, столбняк, оспа, брюшной тиф, сибирская язва, ротавирус, корь, краснуха, ветряная оспа, гепатит, менингит, туберкулез, грипп: нет вакцины, которая распространяет вирус после прививки! Нам пора признать, что мы были полностью обмануты! (с)
показати весь коментар
04.02.2022 16:58 Відповісти
+1
И шо интересно, в Италии например вакцинированых 3/4 населения,а в Ураине чуть больше 1/3 , а заразившихся в 3 раза и умерших в 2 раза больше в Италии.
Ну может там население больше, ну все равно вакцинация себя дискредитировала.
показати весь коментар
04.02.2022 15:58 Відповісти
+1
А скільки тринділи про набуття КОЛЕКТИВНОГО імунітету....?

А яка залежність між вакцинацією та інфікуванням - за ФАКТОМ?

Чим більше на планеті вакцинованих,... чим більше в окремій країні вакцинованих двічі, тричі - тим нині вищі масштаби захворюваності, а особливо - щоденної !!!

Я науковець, але не медик і не біолог... але здійснив наступний аналіз:

Заглянемо в історію створення, реклами, розповсюдження та застосування існуючих нині узаконених вакцин...

Всі фірмові вакцини (Пфайзер, Модерна, Коронавак і ін) подавлись людству як такі, що мають ефективність вищу 90%... Це означає що 90 % отримавших одноразову дозу, мали бути "гарантованими" що не захворіють на ковід...

Що за фактом?

ЗНАДОБИЛАСЯІ повторна вакцинація це ОЗНАЧАЄ що фактична ефективність вакцин - не більша за 45%... ОДНОЗНАЧНО - така математична логіка!

А потім знадобилася третя (бустерна) вакцинація - це означає що ефективність розрекламованих вакцин... не вища 30%...

Потім четверта... А в Ізраїлі розпочали вже й п'яту вакцинацію...

Це означає, що ефективність нині існуючих вакцин - ПОМИЙНА !!! в межах 20%... Якщо ще й на цьому - кінець? Але люди з важкими наслідками... - саме від вакцинації!

А тепер про іншу сторону вакцинації.. - кримінальну...

Хтось з вас пам'ятає щоб при вакцинації проти коклюшу, холєри, віспи, чуми, туберкульозу, кори... брали в пацієнта розписку, що він НЕ МАТИМЕ: претензій за побічні шкідливі явища від введення тих вакцин ? Вірно - НІ...такого не було при ЖОДНІЙ! вакцинації !!! А нині - БЕРУТЬ!

Що це означає? КРИМІНАЛЬНЕ ЗБАЧЕНННЯ виробників вакцин, підкуплених медичних "авторитетів" в ВООЗ та політиків... - або вони зовсім тупі... ?

Ще й виправдовували вакцинацію якимось КОЛЕКТИВНИМ імунітетом! Де ж він, чому не наступив в Німеччині, Ізраїлі, Франції, які щиросердечно турбуючись про здоров'я своїх громадян "поперед батька в пекло" всіх вакцинували... по кілька разів. ЙОГО НЕМАЄ. бо він - ІНДИВІДУАЛЬНИЙ!

(Одне з моїх правил -"не витирати ноги об тих, хто впав"... але ... Згадайте зажерливу Меркельшу... Тоді, на початку "пандемії" - США запропонували безплатно забезпечити вакцинами країни, в основному - бідні країни... Але, "баба Яга, як завжди-проти". Меркель стала на дибки проти ініціативи США.., ЇЇ позиція базувалися на тому, що багаті зможуть куплити вакцини і виживуть, а бідні - не матимуть коштів і виздихають) Виявилося - НАВПАКИ... Хто не вакцинувався немає негативних наслідків від вакцинування... а більшість повторно вакцинованих - і хворіють і мають побічні і СУПУТНІ вакцинації, проблеми.

Але за цей час "воротили від медицини" й політики - непомірно збагатилися!
показати весь коментар
04.02.2022 16:46 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Скільки вже можна маніпулювати статистикою?
Сидимо в глибокій дірці . Їмо ЗЕлене гівно.
Хтось не згоден?
показати весь коментар
04.02.2022 15:38 Відповісти
И шо интересно, в Италии например вакцинированых 3/4 населения,а в Ураине чуть больше 1/3 , а заразившихся в 3 раза и умерших в 2 раза больше в Италии.
Ну может там население больше, ну все равно вакцинация себя дискредитировала.
показати весь коментар
04.02.2022 15:58 Відповісти
Ви продивилися вибірку за 2021, чи за останній тиждень?
показати весь коментар
04.02.2022 16:20 Відповісти
Тупоголовое кацапское чучело, какое нафиг вакцинация себя дискредитировала"?!! Ты цифры в таблице смотрел?!! Во Франции На 250 тыс заболевших, только 260 смертей. Это летальность 1%! Посмотри статистику 2020-го, при таком колличестве заболевших как сегодня, колличество трупов было бы минимум 10 тысяч! И где тут дискредитация, когда сотни тысяч людей спасли от смерти!
показати весь коментар
04.02.2022 16:43 Відповісти
я б не був на твоєму місці таким різким - проблема в цифрах смертності пов'язана не з вакцинацією, а з якістю і доступом до медицини, а не до шарлатанства.
показати весь коментар
05.02.2022 12:05 Відповісти
Просто первая волна забрала
показати весь коментар
04.02.2022 15:41 Відповісти
А скільки тринділи про набуття КОЛЕКТИВНОГО імунітету....?

А яка залежність між вакцинацією та інфікуванням - за ФАКТОМ?

Чим більше на планеті вакцинованих,... чим більше в окремій країні вакцинованих двічі, тричі - тим нині вищі масштаби захворюваності, а особливо - щоденної !!!

Я науковець, але не медик і не біолог... але здійснив наступний аналіз:

Заглянемо в історію створення, реклами, розповсюдження та застосування існуючих нині узаконених вакцин...

Всі фірмові вакцини (Пфайзер, Модерна, Коронавак і ін) подавлись людству як такі, що мають ефективність вищу 90%... Це означає що 90 % отримавших одноразову дозу, мали бути "гарантованими" що не захворіють на ковід...

Що за фактом?

ЗНАДОБИЛАСЯІ повторна вакцинація це ОЗНАЧАЄ що фактична ефективність вакцин - не більша за 45%... ОДНОЗНАЧНО - така математична логіка!

А потім знадобилася третя (бустерна) вакцинація - це означає що ефективність розрекламованих вакцин... не вища 30%...

Потім четверта... А в Ізраїлі розпочали вже й п'яту вакцинацію...

Це означає, що ефективність нині існуючих вакцин - ПОМИЙНА !!! в межах 20%... Якщо ще й на цьому - кінець? Але люди з важкими наслідками... - саме від вакцинації!

А тепер про іншу сторону вакцинації.. - кримінальну...

Хтось з вас пам'ятає щоб при вакцинації проти коклюшу, холєри, віспи, чуми, туберкульозу, кори... брали в пацієнта розписку, що він НЕ МАТИМЕ: претензій за побічні шкідливі явища від введення тих вакцин ? Вірно - НІ...такого не було при ЖОДНІЙ! вакцинації !!! А нині - БЕРУТЬ!

Що це означає? КРИМІНАЛЬНЕ ЗБАЧЕНННЯ виробників вакцин, підкуплених медичних "авторитетів" в ВООЗ та політиків... - або вони зовсім тупі... ?

Ще й виправдовували вакцинацію якимось КОЛЕКТИВНИМ імунітетом! Де ж він, чому не наступив в Німеччині, Ізраїлі, Франції, які щиросердечно турбуючись про здоров'я своїх громадян "поперед батька в пекло" всіх вакцинували... по кілька разів. ЙОГО НЕМАЄ. бо він - ІНДИВІДУАЛЬНИЙ!

(Одне з моїх правил -"не витирати ноги об тих, хто впав"... але ... Згадайте зажерливу Меркельшу... Тоді, на початку "пандемії" - США запропонували безплатно забезпечити вакцинами країни, в основному - бідні країни... Але, "баба Яга, як завжди-проти". Меркель стала на дибки проти ініціативи США.., ЇЇ позиція базувалися на тому, що багаті зможуть куплити вакцини і виживуть, а бідні - не матимуть коштів і виздихають) Виявилося - НАВПАКИ... Хто не вакцинувався немає негативних наслідків від вакцинування... а більшість повторно вакцинованих - і хворіють і мають побічні і СУПУТНІ вакцинації, проблеми.

Але за цей час "воротили від медицини" й політики - непомірно збагатилися!
показати весь коментар
04.02.2022 16:46 Відповісти
Вірус - як і кожний живий організм має внутрішню, генетичну програму свого життєвого циклу... (зародження і "смерті")
Тобто, згідно з його внутрішньою програмою - він, з часом, "помре" САМОСТІЙНО... закінчиться Закінчиться так, як кінчалися і всі попередні пандемії (іспанки, чуми і т.д) - коли людство ще не мало ніяких вакцин...
Я не АНТИвакцинатор, але я ЗА ТЕ - щоб вакцинуватися дійсно якісною вакциною, а не нинішніми "помиями"...
показати весь коментар
04.02.2022 17:04 Відповісти
Люк Монтанье:
«Те, кто получил третью дозу, должны пойти в лабораторию и пройти тест на СПИД. Результат может вас удивить. И тогда можете подать в суд на ваше правительство».
Французский врач Люк Монтанье, лауреат Нобелевской премии в медицине 2008 года по СПИДу.
Мрачные мысли. Мне кажется все мы под одним биологическим оружием ходим, что вакцинированные, что не вакцинированные, что переболевшие.... Среди всех вакцин, которые я знаю: дифтерия, столбняк, оспа, брюшной тиф, сибирская язва, ротавирус, корь, краснуха, ветряная оспа, гепатит, менингит, туберкулез, грипп: нет вакцины, которая распространяет вирус после прививки! Нам пора признать, что мы были полностью обмануты! (с)
показати весь коментар
04.02.2022 16:58 Відповісти
СПИД - это запредельный уровень антител.
показати весь коментар
04.02.2022 17:00 Відповісти
Контрацептивы заняли первые три места. Ну туда им и дорога.
показати весь коментар
04.02.2022 18:15 Відповісти
 
 