Російські окупанти на Донбасі розмістили понад 200 одиниць техніки у заборонених зонах, - українська сторона СЦКК. КАРТА

На тимчасово окупованих територіях Луганської та Донецької областей за минулу добу виявлені 205 одиниць техніки збройних формувань РФ, розміщених з порушенням Мінських домовленостей.

Про це у фейсбуку повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України з посиланням на дані української сторони Спільного центру з контролю та координації питань припинення вогню та стабілізації лінії розмежування сторін, передає Цензор.НЕТ.

"Протягом минулої доби додатково виявлено та зафіксовано розміщення на тимчасово окупованій території 205 одиниць військової техніки збройних формувань РФ та 30 одиниць відповідно до звіту Організації з безпеки і співробітництва в Європі за 01 лютого 2022 року, яка розміщена з порушенням Мінських домовленостей", - ідеться в повідомленні.

"Зокрема, в зоні дій так званого "1 армійського корпусу", всього розміщено озброєння та військової техніки 33 одиниці, з них:

• з порушенням районів зберігання в районі ПОКРОВКА (36 км від лінії зіткнення) – танки невстановленого типу (16 одиниць);

• військова присутність в зоні безпеки в районах:

ПОКРОВКА (36 км від лінії зіткнення) – ББМ (16 одиниць);

НОВОСЕЛІВКА (55 км від лінії зіткнення) – ББМ (1 одиниця).

01 лютого 2022 року - з порушенням районів зберігання в районі ПОКРОВКА розміщено танки (15 одиниць) та виявлено військову присутність в зоні безпеки ББМ (15 одиниць).

В зоні дій так званого "2 армійського корпусу", всього розміщено озброєння та військової техніки 172 одиниці, з них:

• з порушенням районів зберігання в районах:

БУГАЇВКА (37 км від лінії зіткнення) – буксирувана артилерія невстановленого типу (13 одиниць);

ШИМШИНІВКА (27 км від лінії зіткнення) – танки невстановленого типу (7 одиниць);

КРУГЛИК (31 км від лінії зіткнення) – танки невстановленого типу

(32 одиниці);

МИРНЕ (28 км від лінії зіткнення) – танки невстановленого типу

(20 одиниць); буксирувані артилерійські установки невстановленого типу

(18 одиниць); самохідні гаубиці невстановленого типу (10 одиниць);

УСПЕНКА (23 км від лінії зіткнення) – танк Т-72 (1 одиниця);

• військова присутність в зоні безпеки в районах:

ШИМШИНІВКА (27 км від лінії зіткнення) – ББМ (14 одиниць);

МИРНЕ (28 км від лінії зіткнення) – ББМ (57 одиниць)", - розповіла українська сторона СЦКК.

Повідомляється, що робота Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ на тимчасово окупованих територіях супроводжувалась перешкодами з боку збройних формувань Росії.

Так, на блокпосту біля Хрещатицького двоє озброєних представників збройних формувань не пропустили патруль місії на захід у напрямку Верхньошироківського.

На блокпосту біля села Заїченко представники збройних формувань не пропустили патруль місії в напрямку Пікуз та Саханки.