Російські окупанти на Донбасі розмістили понад 200 одиниць техніки у заборонених зонах, - українська сторона СЦКК. КАРТА

На тимчасово окупованих територіях Луганської та Донецької областей за минулу добу виявлені 205 одиниць техніки збройних формувань РФ, розміщених з порушенням Мінських домовленостей.

Про це у фейсбуку повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України з посиланням на дані української сторони Спільного центру з контролю та координації питань припинення вогню та стабілізації лінії розмежування сторін, передає Цензор.НЕТ.

"Протягом минулої доби додатково виявлено та зафіксовано розміщення на тимчасово окупованій території 205 одиниць військової техніки збройних формувань РФ та 30 одиниць відповідно до звіту Організації з безпеки і співробітництва в Європі за 01 лютого 2022 року, яка розміщена з порушенням Мінських домовленостей", - ідеться в повідомленні.

"Зокрема, в зоні дій так званого "1 армійського корпусу", всього розміщено озброєння та військової техніки 33 одиниці, з них:

• з порушенням районів зберігання в районі ПОКРОВКА (36 км від лінії зіткнення) – танки невстановленого типу (16 одиниць);

• військова присутність в зоні безпеки в районах:

ПОКРОВКА (36 км від лінії зіткнення) – ББМ (16 одиниць);

НОВОСЕЛІВКА (55 км від лінії зіткнення) – ББМ (1 одиниця).

01 лютого 2022 року - з порушенням районів зберігання в районі ПОКРОВКА розміщено танки (15 одиниць) та виявлено військову присутність в зоні безпеки ББМ (15 одиниць).

В зоні дій так званого "2 армійського корпусу", всього розміщено озброєння та військової техніки 172 одиниці, з них:

• з порушенням районів зберігання в районах:

БУГАЇВКА (37 км від лінії зіткнення) – буксирувана артилерія невстановленого типу (13 одиниць);

ШИМШИНІВКА (27 км від лінії зіткнення) – танки невстановленого типу (7 одиниць);

КРУГЛИК (31 км від лінії зіткнення) – танки невстановленого типу

(32 одиниці);

МИРНЕ (28 км від лінії зіткнення) – танки невстановленого типу

(20 одиниць); буксирувані артилерійські установки невстановленого типу

(18 одиниць); самохідні гаубиці невстановленого типу (10 одиниць);

УСПЕНКА (23 км від лінії зіткнення) – танк Т-72 (1 одиниця);

• військова присутність в зоні безпеки в районах:

ШИМШИНІВКА (27 км від лінії зіткнення) – ББМ (14 одиниць);

МИРНЕ (28 км від лінії зіткнення) – ББМ (57 одиниць)", - розповіла українська сторона СЦКК.

Повідомляється, що робота Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ на тимчасово окупованих територіях супроводжувалась перешкодами з боку збройних формувань Росії.

Так, на блокпосту біля Хрещатицького двоє озброєних представників збройних формувань не пропустили патруль місії на захід у напрямку Верхньошироківського.

На блокпосту біля села Заїченко представники збройних формувань не пропустили патруль місії в напрямку Пікуз та Саханки.

Російські окупанти на Донбасі розмістили понад 200 одиниць техніки у заборонених зонах, - українська сторона СЦКК

Автор: 

Топ коментарі
+4
Ну й навiщо то констатувати? Байрактари вам у допомогу.
04.02.2022 15:05 Відповісти
+1
Байрактары пора обкатывать (по ночам)
04.02.2022 15:22 Відповісти
+1
а наше чудо только и рассказывает о том, шо не отдаст и клаптыка нашей земли.... При том, что как толкьо заступил рна пост - отдало земли и отвело наши войска назад создав буфферную зону, на которой сейчас стоят ордынские танки. Может пора какое-то там расследование замутить о сдаче территорий, всё как зельц любит? пока свежо-дело.. или видосиками отстреляется?

p.s. ты хотябы 1 метр нашей земли ВЕРНИ, хотябы тот метр который вернули ДО тебя!!!
04.02.2022 15:24 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
А у травні 14 їх на тих територіях було нуль.
04.02.2022 15:00 Відповісти
Щас выразят озабоченность и все.
04.02.2022 15:04 Відповісти
Ну й навiщо то констатувати? Байрактари вам у допомогу.
04.02.2022 15:05 Відповісти
Байрактары пора обкатывать (по ночам)
04.02.2022 15:22 Відповісти
а наше чудо только и рассказывает о том, шо не отдаст и клаптыка нашей земли.... При том, что как толкьо заступил рна пост - отдало земли и отвело наши войска назад создав буфферную зону, на которой сейчас стоят ордынские танки. Может пора какое-то там расследование замутить о сдаче территорий, всё как зельц любит? пока свежо-дело.. или видосиками отстреляется?

p.s. ты хотябы 1 метр нашей земли ВЕРНИ, хотябы тот метр который вернули ДО тебя!!!
04.02.2022 15:24 Відповісти
04.02.2022 15:25 Відповісти
Больной ?
04.02.2022 15:27 Відповісти
Вакцинирован.
04.02.2022 15:39 Відповісти
Спутником ?
04.02.2022 16:03 Відповісти
С дуба рухнул??? В Украине Спутником???
04.02.2022 16:17 Відповісти
ладно. Пусть будет "Московии быть" . Подходит?
04.02.2022 15:40 Відповісти
Если байрактар невидим,то пусть уничтожает технику в поле. После уничтожения морозится,мол фиг его знает кто вам все это подбивает. Муженко можно позвать - он неплохо про инопланетян расскажет.
04.02.2022 15:27 Відповісти
Теперь вопрос, хватит ли у нас "Джевелинов" иже с ними на то что бы погасить 200 ед. техники?? Или надо докупать??
04.02.2022 15:28 Відповісти
но нагнетать не надо, бо экономика итак на рояле играет
04.02.2022 15:41 Відповісти
Ребята, вы сами себя топите....Орите больше, что на вас нападают...Господи, неужели в этой бедной стране не осталось ни одного нормального, грамотного политика??!! Ни один нормальный инвестор не останется при угрозе войны, только самоубийца ....Вот так умные люди спасают доллар,за счёт идиотов...
06.02.2022 19:19 Відповісти
Є звісно грамотні політики, які по при всі обставини хочуть для країни кращого майбутнього і стараються зі всіх сил допомогти
06.02.2022 19:22 Відповісти
Тогда в чем проблема??
06.02.2022 19:22 Відповісти
В тому, що люди самі вибрали таку владу, яка крім себе нікого і нічого не слухає... Тимошенко вже скільки пропонує свою допомогу
06.02.2022 19:22 Відповісти
В курсе, еще с самого начала каденции этого "найвеличнішого", и что?
06.02.2022 19:23 Відповісти
І нічого, хоче як найкраще, а вони би хоч мали совість прислуховуватись до порад, якщо свого нічого не пропонують
06.02.2022 19:24 Відповісти
А что они должны предлагать, если у них в этом по большей мере ни знаний нет, ни опыта? На что вы надеялись?
06.02.2022 19:26 Відповісти
Особисто я вже ні на що не надіюсь, вони вже показали на що спроможні
06.02.2022 19:27 Відповісти
Ну вот, может хватить уже верить просто красивым лозунгам тогда
06.02.2022 19:27 Відповісти
А от ті 73% - можуть і далі плескати в долоні найвеличнішому, за цей час відкрили шлях для російської агресії, економічної, політичної і... ще більшій загрозі України.
06.02.2022 19:28 Відповісти
Совести у них нет, и наплевали на все свои обязанности, вот что скажу только!
06.02.2022 19:29 Відповісти
Нечему тут хлопать...
06.02.2022 19:29 Відповісти
 
 