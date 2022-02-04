На тлі риторики Києва важко говорити про проведення нового саміту у нормандському форматі, - Пєсков

У Кремлі запевняють, що РФ нібито підтримує ідею, що зустрічі у нормандському форматі повинні проходити регулярно.

Про це заявив прессекретар президента РФ Дмитро Пєсков, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "РИА Новости".

Втім, у властивій РФ манері він вчергове звинуватив Україну в тому, що проведення таких зустрічей відкладається. При цьому Пєсков ані слова не сказав про те, що Росія регулярно уникає будь-яких перемовин щодо врегулювання ситуації довкола України.

"Але для того, щоб це відбувалося, необхідно, щоб хоч щось виконувалося з попередніх домовленостей", - заявив Пєсков.

Зустрічі на вищому рівні в нормандському форматі повинні бути результативними, але поки важко говорити про новий саміт в такому форматі на тлі "риторики Києва про неможливість виконання Мінських угод", запевняє він.

