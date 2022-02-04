На тлі риторики Києва важко говорити про проведення нового саміту у нормандському форматі, - Пєсков
У Кремлі запевняють, що РФ нібито підтримує ідею, що зустрічі у нормандському форматі повинні проходити регулярно.
Про це заявив прессекретар президента РФ Дмитро Пєсков, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "РИА Новости".
Втім, у властивій РФ манері він вчергове звинуватив Україну в тому, що проведення таких зустрічей відкладається. При цьому Пєсков ані слова не сказав про те, що Росія регулярно уникає будь-яких перемовин щодо врегулювання ситуації довкола України.
"Але для того, щоб це відбувалося, необхідно, щоб хоч щось виконувалося з попередніх домовленостей", - заявив Пєсков.
Зустрічі на вищому рівні в нормандському форматі повинні бути результативними, але поки важко говорити про новий саміт в такому форматі на тлі "риторики Києва про неможливість виконання Мінських угод", запевняє він.
Це ж треба ...
Йому потрібна вся Україна.
Джерело:
Кремпулька так хочет миру --как мне в Космосе-- нужду справить голышем...
Звичайно Мордор так не хоче розмовляти...
убирайте своих орков без нормандского формата.мы не обидимся