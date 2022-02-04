УКР
На тлі риторики Києва важко говорити про проведення нового саміту у нормандському форматі, - Пєсков

У Кремлі запевняють, що РФ нібито підтримує ідею, що зустрічі у нормандському форматі повинні проходити регулярно.

Про це заявив прессекретар президента РФ Дмитро Пєсков, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "РИА Новости".

Втім, у властивій РФ манері він вчергове звинуватив Україну в тому, що проведення таких зустрічей відкладається. При цьому Пєсков ані слова не сказав про те, що Росія регулярно уникає будь-яких перемовин щодо врегулювання ситуації довкола України.

"Але для того, щоб це відбувалося, необхідно, щоб хоч щось виконувалося з попередніх домовленостей", - заявив Пєсков.

Зустрічі на вищому рівні в нормандському форматі повинні бути результативними, але поки важко говорити про новий саміт в такому форматі на тлі "риторики Києва про неможливість виконання Мінських угод", запевняє він.

Пєсков Дмитро (1754) росія (67841) нормандська четвірка (1526)
+4
А із Зєлєю наодинці зустрітись хутін не проти.
Це ж треба ...
04.02.2022 15:22 Відповісти
+3
ГАВНОСПОДІН ПІСЮКОВ, ЯК І ВСЯ РОСІЯ, - В СВОЄМУ РЕПІСУАРІ.
04.02.2022 15:23 Відповісти
+3
А ЯК ЩЕ МОЖНА ПОСЛУХАТИ ДОПОВІДЬ ПІДЛЕГЛОГО, ЩОБ НІХТО НЕН ЗАВАЖАВ ???
04.02.2022 15:24 Відповісти
А із Зєлєю наодинці зустрітись хутін не проти.
Це ж треба ...
04.02.2022 15:22 Відповісти
А ЯК ЩЕ МОЖНА ПОСЛУХАТИ ДОПОВІДЬ ПІДЛЕГЛОГО, ЩОБ НІХТО НЕН ЗАВАЖАВ ???
04.02.2022 15:24 Відповісти
Но при этом сказал, что Крым и Донецк обсуждать не будет.
04.02.2022 15:28 Відповісти
Звичайно, вони вже під ним.
Йому потрібна вся Україна.
04.02.2022 15:34 Відповісти
Алла , найдите ссьілку насчет "Путин не против" . Только не нужно давать "в Москве или в Сочи , и без обсуждения конфликта" . 😃
04.02.2022 16:31 Відповісти
"Кремль не відкидає можливості зустрічі Путіна та Зеленського в Туреччині, але прикладної розмови щодо цього немає, - Пєсков"

Джерело:
04.02.2022 16:35 Відповісти
Зеленский предлагает встретится не один месяц , на что все время бьіл отказ . Сегодня Песков снесся на "Кремль не відкидає" , но єто далеко не согласие , или не ? 😃
04.02.2022 17:01 Відповісти
знаете вся эта поносная риторика и пометы от Кремпульки говорят об одном----
Кремпулька так хочет миру --как мне в Космосе-- нужду справить голышем...
04.02.2022 17:17 Відповісти
Нє. Це дуже близько до согласія.
04.02.2022 18:00 Відповісти
ГАВНОСПОДІН ПІСЮКОВ, ЯК І ВСЯ РОСІЯ, - В СВОЄМУ РЕПІСУАРІ.
04.02.2022 15:23 Відповісти
"Тебя,мусор,никто не спрашивает." (с)
04.02.2022 15:23 Відповісти
Пусть работают санкции. Разговоры потом.
04.02.2022 15:29 Відповісти
***** - это туда (с).
04.02.2022 15:30 Відповісти
вот что рашка умеет так это делать удивленные глаза и переводить стрелки на кого-то... ну и конечно врать, выворачивать и шантажировать.... глядя в глаза оппоненту
04.02.2022 15:41 Відповісти
Дурко, скажи так як є - Україна, Франція, та навіть Німеччина, вже напряму кажуть - "РФ це агресор, це сторона у цієї війні, саме РФ має виконувати МС-2!"
Звичайно Мордор так не хоче розмовляти...
04.02.2022 15:43 Відповісти
Фотка писькова зачётная. С понтом, сколько можно пи#деть? Голова уже раскалывается.
04.02.2022 15:48 Відповісти
Украине торопится некуда. Санкции работают, ***** стареет, время клоуна проходит. Развалилась руцькая империя, сгинул Советский Совок, развалится и Рашка *********. Главное больше их не кормить и ядренную бимбу отобрать. Хватит Миру обезьян с гранатами
04.02.2022 15:53 Відповісти
та не очень то и надо .
убирайте своих орков без нормандского формата.мы не обидимся
04.02.2022 15:53 Відповісти
с чертями договоренностей не бывает, черт должен сидеть в пекле
04.02.2022 16:21 Відповісти
Как раз РФ и не вьіполнила ничего из согласованного на саммите Норманди в Париже : устойчивое перемирие , обмен пленньіми , отвод войск , открьітие КПВВ .
04.02.2022 16:34 Відповісти
Давай ще скажи щось за вимогу "гарантій" від риторики Києва!
04.02.2022 17:21 Відповісти
 
 