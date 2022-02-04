УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
8075 відвідувачів онлайн
Новини Агресія Росії проти України Війна
6 006 15

Росія прагне створити привід для вторгнення в Україну, - Велика Британія

Росія прагне створити привід для вторгнення в Україну, - Велика Британія

Росія прагне створити привід для вторгнення в Україну, заявив речник прем'єр-міністра Бориса Джонсона.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Reuters.

"Я не можу коментувати конкретні дані розвідки, але ми впевнені, що Росія планує створити привід, звинувачуючи Україну в атаці, щоб виправдати російське вторгнення в Україну", - зазначив він.

Як повідомляв Цензор.НЕТ, раніше в четвер американські ЗМІ поширили інформацію, що Сполучені Штати отримали розвіддані про план Росії сфабрикувати привід для вторгнення в Україну за допомогою фальшивого відеофільму. Директорка Національної розвідки США Авріл Гейнс та інші високопоставлені чиновники адміністрації ознайомили членів Конгресу з цими матеріалами. Відповідною інформацією американська сторона також поділилася з союзниками.

Міноборони США підтвердило дані розвідки про те, що Росія готувала постановочний фільм про нібито "атаку" ЗСУ на російськомовне населення, аби виправдати агресію проти України.

Глава МЗС Дмитро Кулеба заявив, що Штати попередили Україну про підготовку Росією фейкового відео як приводу для нового вторгнення в Україну.

Читайте: Росія пообіцяла відповісти на можливі "огульні" санкції Великої Британії

Автор: 

Велика Британія (5794) росія (67841)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+9
пускай еще пару месяцев подождут. не время еще...

показати весь коментар
04.02.2022 15:58 Відповісти
+7
Абсолютно лишённая логики и здравого смысла затея. Но безумные глаза навыкате,слюни текут ... Подавай им Украину и всё тут. Чокнутые,невменяемые кацапские ублюдки.
показати весь коментар
04.02.2022 15:56 Відповісти
+4
100%
показати весь коментар
04.02.2022 15:48 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
100%
показати весь коментар
04.02.2022 15:48 Відповісти
а давайте захватим Москву и пол России- чтобы у России появился повод нападать на Украину..
звучит дико..... но ведь Параша так себя и ведет и так планирует сделать напасть да потому что вообще нет никакого повода- что также повод для нападения.. просто кацабам так хочется.... они уверены в своей безнаказанности и наглости....НО в Истории немало примеров- когда хотеть и иметь- это разные Вселенные...и да ПИРОВА ПО-Беда никто также не отменил ни разу...
показати весь коментар
04.02.2022 17:21 Відповісти
Раші не потрібен привід для вторгнення, їй потрібно переконати своїх Ванек, що це буде приємною прогулянкою до Києва, щоб ці дебили сміливіше пішли на м'ясо за свого царя.
Як тіки це станеться, і почнеться війна.
показати весь коментар
04.02.2022 15:48 Відповісти
Так цей привід і є мотивацію для ванєк. " наших бьют!"
показати весь коментар
04.02.2022 15:53 Відповісти
Абсолютно лишённая логики и здравого смысла затея. Но безумные глаза навыкате,слюни текут ... Подавай им Украину и всё тут. Чокнутые,невменяемые кацапские ублюдки.
показати весь коментар
04.02.2022 15:56 Відповісти
пускай еще пару месяцев подождут. не время еще...

показати весь коментар
04.02.2022 15:58 Відповісти
Ого.
показати весь коментар
04.02.2022 16:05 Відповісти
показати весь коментар
04.02.2022 16:21 Відповісти
26 ноября руководство СССР заявило, что финны обстреляли из артиллерии на границе советские войска. Хотя на самом деле такая провокация была устроена советской стороной. 30 ноября Красная армия, не объявляя войны, начала наступление на Финляндию. Сразу же 1 декабря в финском поселке Териоки было создано «народное правительство» во главе с коммунистом Отто Куусинененом, а 2 декабря это «правительство» от имени «Финляндской демократической республики» заключил договор сСССРо взаимопомощи и дружбе.Опорой этой «республики» стала «Финская народная армия», которую начали формировать в СССР еще в середине ноября. Не напоминает ли это нынешние «ДНР» и «ЛНР» с их «ополчениями»?
показати весь коментар
04.02.2022 16:06 Відповісти
Не напоминает!

Подностью копирует, у гебни методы не меняются - шантаж, пытки, вранье, пряники для плохишей и наивняка. В тяжелых случаях тотальная зачистка.
показати весь коментар
04.02.2022 16:27 Відповісти
Як це все вже дістало.... Нападайте, тварини дикі!
показати весь коментар
04.02.2022 16:07 Відповісти
Пусть вторгаются!!! Тут если им хочется- наше дело встретить достойно, а не уговаривать !!
Попробуйте Кадырова уговорить или Лукошенко!!! Что прикалываться? Пусть пробуют!
показати весь коментар
04.02.2022 16:18 Відповісти
Страна фейк, ничего не меняется
показати весь коментар
04.02.2022 16:29 Відповісти
показати весь коментар
04.02.2022 16:46 Відповісти
сепары п....сы, путинские подстилки
показати весь коментар
17.02.2022 17:58 Відповісти
 
 