Росія прагне створити привід для вторгнення в Україну, - Велика Британія

Росія прагне створити привід для вторгнення в Україну, заявив речник прем'єр-міністра Бориса Джонсона.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Reuters.

"Я не можу коментувати конкретні дані розвідки, але ми впевнені, що Росія планує створити привід, звинувачуючи Україну в атаці, щоб виправдати російське вторгнення в Україну", - зазначив він.

Як повідомляв Цензор.НЕТ, раніше в четвер американські ЗМІ поширили інформацію, що Сполучені Штати отримали розвіддані про план Росії сфабрикувати привід для вторгнення в Україну за допомогою фальшивого відеофільму. Директорка Національної розвідки США Авріл Гейнс та інші високопоставлені чиновники адміністрації ознайомили членів Конгресу з цими матеріалами. Відповідною інформацією американська сторона також поділилася з союзниками.

Міноборони США підтвердило дані розвідки про те, що Росія готувала постановочний фільм про нібито "атаку" ЗСУ на російськомовне населення, аби виправдати агресію проти України.

Глава МЗС Дмитро Кулеба заявив, що Штати попередили Україну про підготовку Росією фейкового відео як приводу для нового вторгнення в Україну.

