Дії Росії більше схожі на психологічний тиск. Жителям прикордонних областей не потрібно хвилюватися, - Залужний

Дії Росії більше схожі на психологічний тиск. Жителям прикордонних областей не потрібно хвилюватися, - Залужний

Дії Росії сьогодні більше схожі на психологічний тиск, аніж на підготовку до повномасштабного вторгнення на територію України.

Про це Головнокомандувач ЗС України генерал-лейтенант Валерій Залужний заявив у програмі "Право на владу", інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Армія.Інформ.

"Сьогодні вздовж державного кордону ми фіксуємо зосередження військ - військової техніки і особового складу ЗС Росії. Нас турбує стан, у якому перебувають угруповання. Це буде турбувати будь-яку державу, якщо вздовж її кордонів зосереджені військові угруповання іншої країни, - зауважив Залужний.

У ЗСУ достатньо зброї та військових запасів для захисту від Росії, - Залужний

Водночас він додав, що з військової точки зору можливості здійснення загрозливих заходів немає.

"Дії Російської Федерації більше схожі на психологічний тиск. Тому жителям прикордонних областей не потрібно хвилюватися, головне - не піддаватися паніці, більше вірити Збройним Силам України та офіційній інформації.

17 січня 2022 року:

За словами головнокомандувача ЗСУ, сьогодні Україні загрожує майже мільйон військовослужбовців агресора. Водночас Залужний зазначив, що доводив партнерам по НАТО те, що загроза повномасштабного вторгнення на територію країни з боку Росії є не ілюзією.

«Давайте говорити про це прямо і відкрито: ми зараз маємо справу з армією Російської Федерації, яка сьогодні налічує майже мільйон військовослужбовців. Сьогодні я доводив до наших партнерів НАТО, що це не ілюзія, це реальна загроза. Варто враховувати, що нам протистоїть держава-агресор, яка має майже мільйонне військо», - зазначив Залужний.
04.02.2022 15:39 Відповісти
+3
Залужний, не треба локшину вішати, покажи, як укріплений кордон по периметру України, покажи теротеріальну оборону в кількості 500 тис бійці, а тоді розказуй про психологічний тиск і про те що не потрібно хвилюватися.
04.02.2022 15:42 Відповісти
+3
Та вот о чем я и говорю. Угадывать мысли бункерной крысы бесполезно. Он наращивает вокруг войска - молча готовьтесь на 200% к отражению агрессии, а не гадайте на кофейной гуще "похоже-непохоже". Ваша задаче перебдеть, а не перебздеть. .
04.02.2022 15:47 Відповісти
И главное не верить в то что говорит Вислючок!!!
04.02.2022 15:37 Відповісти
Цей командувач собі не вірить.
04.02.2022 15:41 Відповісти
Що це психологічний тиск - було зрозуміло з самого початку. Зате пуйло дало привід добряче Заходу озброїти Україну. І через рік 100 тисяч рюських строченців на іржавих танках будуть визивати лише гомеричний сміх.
04.02.2022 15:47 Відповісти
Не задача главкома гадать на кофейной гуще. Задача главкома - готовиться и упредить. А не говорить потом "а мы думали". Мы должны быть полностью готовы. Кто может на 1000% гарантированно сказать что твориться в голове старого бункерного маразматика? А после всей информации западных разведок - тем более.
04.02.2022 15:52 Відповісти
Амеріканці і британці не поділяють вашої з Залужним ефорії перемоги на будь яким ворогом.
04.02.2022 15:52 Відповісти
Сапасиба
04.02.2022 15:41 Відповісти
Залужний, не треба локшину вішати, покажи, як укріплений кордон по периметру України, покажи теротеріальну оборону в кількості 500 тис бійці, а тоді розказуй про психологічний тиск і про те що не потрібно хвилюватися.
04.02.2022 15:42 Відповісти
Так що надійніше Джавеліни , чи тер оборона?
04.02.2022 15:48 Відповісти
Надійніше озброєне ******** ракетною збоєю і повністю укоплектовані ЗСУ.
04.02.2022 15:55 Відповісти
Тероборона це якась маячня. По доктрині вони не можуть приймати участь у бойових діях. За озброєнням це легка здобич для БТГ противника. Така ілюзія латання дірок в обороні. Якщо туди ще Клічко записався...???
04.02.2022 15:48 Відповісти
Завдання тер оборони - охороняти важливі обьєкти на своїй території.
04.02.2022 15:53 Відповісти
Клічко молодший вам наохороняє.
04.02.2022 15:58 Відповісти
Психологічний тиск? Ну добре, погодимось. Але виникає питання заради чого? Що виграє путін цим психологічним тиском? Україна відмовиться від планів по вступу в НАТО ? Ну то треба конституцію міняти, що буде не так швидко і не так просто зробити, бо Україна конституційно зафіксувала свій шлях в НАТО, чи не так? Чи Захід дасть оті гарантії путіну які він нібито хоче і зараз і назавжди відмовить Україні в переспективі вступу? Ні,шось тут не то... Такі колосальні кошти витрачено на все це стягування військ... шоб потім просто сказати упс, не проканало ? І тихо відповзти восвоясі як кажуть? Ну добре якшо так воно і буде.
04.02.2022 15:49 Відповісти
Вони в свій час говорили і те що операції по ,,вагнерівцям,, не було ! Потім говорили що трошечки була!
Начальник Головного управління розвідки Міністерства оборони Кирило Буданов заявив, що керівник Офісу президента https://www.radiosvoboda.org/a/news-andriy-yermak/31074723.html Андрій Єрмак не міг втручатися у проведення будь-якого спеціального заходу у справі «вагнерівців».
04.02.2022 15:50 Відповісти
Расстрел американцами русской колонны Вагнера

https://www.youtube.com/watch?v=gylUmAwxsR8
04.02.2022 22:33 Відповісти
Жителям Смоленска: Можно расслабиться
04.02.2022 15:56 Відповісти
Олімпіада закінчиться і все стане ясно. Єдине ,чого я не розумію, то це як можна в 21-му сторіччі у цивілізованій частині світу (все ж ми не африканці :/ ) отак ось нагнітати і розраховувати на виграш у війні та отримання будь яких від цього виграшу дівідендів????!!!
Блін, то ми ніяк не краще за неандертальців...
От вам і прогрес, ось вам і розвиток, ось вам і єволюція ...
04.02.2022 16:01 Відповісти
Путлеру не нужна эволюция, он не о благе человечества думает. Он лишь заполняет душевные дыры от распада совка и былой эпохи. Вы видели его слезы счастья после захвата Крыма? И это не на публику, это искренне. Он реально больной величием. Он самый главный совкозомби и уже многих покусал, это неизлечимо.
04.02.2022 16:53 Відповісти
В смысле путин плохой россияне хорошие и они не виноваты это их путин покусал? Хотя мой пост вообще-то не о путине, а о том как люди себя ведут и чего достигли НЕ в части материальных благ как цивилизация. Похоже что ничего.
04.02.2022 18:24 Відповісти
Согласен.
04.02.2022 20:19 Відповісти
 
 