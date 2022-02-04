Дії Росії більше схожі на психологічний тиск. Жителям прикордонних областей не потрібно хвилюватися, - Залужний

Дії Росії сьогодні більше схожі на психологічний тиск, аніж на підготовку до повномасштабного вторгнення на територію України.

Про це Головнокомандувач ЗС України генерал-лейтенант Валерій Залужний заявив у програмі "Право на владу", інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Армія.Інформ.

"Сьогодні вздовж державного кордону ми фіксуємо зосередження військ - військової техніки і особового складу ЗС Росії. Нас турбує стан, у якому перебувають угруповання. Це буде турбувати будь-яку державу, якщо вздовж її кордонів зосереджені військові угруповання іншої країни, - зауважив Залужний.

Водночас він додав, що з військової точки зору можливості здійснення загрозливих заходів немає.

"Дії Російської Федерації більше схожі на психологічний тиск. Тому жителям прикордонних областей не потрібно хвилюватися, головне - не піддаватися паніці, більше вірити Збройним Силам України та офіційній інформації.