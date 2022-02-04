Дії Росії більше схожі на психологічний тиск. Жителям прикордонних областей не потрібно хвилюватися, - Залужний
Дії Росії сьогодні більше схожі на психологічний тиск, аніж на підготовку до повномасштабного вторгнення на територію України.
Про це Головнокомандувач ЗС України генерал-лейтенант Валерій Залужний заявив у програмі "Право на владу", інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Армія.Інформ.
"Сьогодні вздовж державного кордону ми фіксуємо зосередження військ - військової техніки і особового складу ЗС Росії. Нас турбує стан, у якому перебувають угруповання. Це буде турбувати будь-яку державу, якщо вздовж її кордонів зосереджені військові угруповання іншої країни, - зауважив Залужний.
Водночас він додав, що з військової точки зору можливості здійснення загрозливих заходів немає.
"Дії Російської Федерації більше схожі на психологічний тиск. Тому жителям прикордонних областей не потрібно хвилюватися, головне - не піддаватися паніці, більше вірити Збройним Силам України та офіційній інформації.
За словами головнокомандувача ЗСУ, сьогодні Україні загрожує майже мільйон військовослужбовців агресора. Водночас Залужний зазначив, що доводив партнерам по НАТО те, що загроза повномасштабного вторгнення на територію країни з боку Росії є не ілюзією.
«Давайте говорити про це прямо і відкрито: ми зараз маємо справу з армією Російської Федерації, яка сьогодні налічує майже мільйон військовослужбовців. Сьогодні я доводив до наших партнерів НАТО, що це не ілюзія, це реальна загроза. Варто враховувати, що нам протистоїть держава-агресор, яка має майже мільйонне військо», - зазначив Залужний.
Начальник Головного управління розвідки Міністерства оборони Кирило Буданов заявив, що керівник Офісу президента https://www.radiosvoboda.org/a/news-andriy-yermak/31074723.html Андрій Єрмак не міг втручатися у проведення будь-якого спеціального заходу у справі «вагнерівців».
