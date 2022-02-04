УКР
"Україна - це наш сусід, тому ми з великою тривогою спостерігаємо за ситуацією там", - Дуда

"Україна - це наш сусід, тому ми з великою тривогою спостерігаємо за ситуацією там", - Дуда

Україна і агресивна політика Росії щодо неї були темою розмов президентів Польщі та Грузії – Анджея Дуди та Саломе Зурабішвілі.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням "Польське радіо".

"Я вже розмовляв з президентом Франції Емманюелем Макроном, з головою Єврокомісії Урсулою фон дер Ляєн, яка мене запросила на чергові консультації у понеділок. Я вдячний вам, пані президентко, що мав нагоду поділитися своїми знаннями і своєю точкою зору з цієї іншої сторони України. Україна – це наш сусід, тому ми з великою тривогою дивимося на цю ситуацію, що там є", - сказав президент Польщі.

В Бюро міжнародної політики Польщі зазначили, що Грузія, як і інші держави регіону, може розраховувати на польську підтримку, також і в прагненнях до інтеграції із Заходом.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Голова Єврокомісії фон дер Ляєн обговорила з Дудою російську загрозу стосовно України

"Сосед здорового человека", а венгрию пора посадить на парашу, где ей и место
04.02.2022 15:46 Відповісти
А Угорщина грає за іншу команду.
04.02.2022 16:04 Відповісти
понимает кто следущий.
04.02.2022 16:04 Відповісти
А Кулеба на канале Коломойского заявил об «усталости Украины от партнеров». Неужели ОП заставил министра разгонять антизападный нарратив?
04.02.2022 16:47 Відповісти
 
 