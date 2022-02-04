"Україна - це наш сусід, тому ми з великою тривогою спостерігаємо за ситуацією там", - Дуда

Україна і агресивна політика Росії щодо неї були темою розмов президентів Польщі та Грузії – Анджея Дуди та Саломе Зурабішвілі.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням "Польське радіо".

"Я вже розмовляв з президентом Франції Емманюелем Макроном, з головою Єврокомісії Урсулою фон дер Ляєн, яка мене запросила на чергові консультації у понеділок. Я вдячний вам, пані президентко, що мав нагоду поділитися своїми знаннями і своєю точкою зору з цієї іншої сторони України. Україна – це наш сусід, тому ми з великою тривогою дивимося на цю ситуацію, що там є", - сказав президент Польщі.

В Бюро міжнародної політики Польщі зазначили, що Грузія, як і інші держави регіону, може розраховувати на польську підтримку, також і в прагненнях до інтеграції із Заходом.

