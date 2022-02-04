УКР
Офіційно дату позачергового засідання ВР ще не визначено, - речниця "Слуги народу" Палійчук

Дату позачергового засідання Верховної Ради ще не визначено.

Про це повідомила речниця фракції "Слуга народу" Юлія Палійчук, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".

"У нас немає офіційної інформації про дату позачергового засідання, оскільки зараз триває процес збирання підписів", - сказала Палійчук.

Вона нагадала, що наразі фракція "Слуга народу" збирає підписи для скликання позачергового засідання Верховної Ради, ініційованого головою фракції Давидом Арахамією "Про заслуховування звіту міністра внутрішніх справ України, директора Державного бюро розслідувань та генерального прокурора щодо ситуації, пов'язаної з розслідуванням фактів порушення законів України народними депутатами".

Як зазначалося, раніше нардепка Юлія Гришина повідомила, що 14 лютого Верховна Рада збереться на позачергове засідання.

Також читайте: Арахамія ініціює позачергове засідання Ради для заслуховування звітів Монастирського, Сухачова та Венедіктової щодо справ стосовно нардепів

Дату позачергового засідання Верховної Ради ще не визначено. -Народ має право знати не лише невизначену дату позачергового засідання а все, що не визначено у Верховній Раді.
04.02.2022 16:39 Відповісти
Хлопці і дівчата перепрацювалися в санаторіях та на курортах. Зебіли, це ви таке лайно обрали!
04.02.2022 16:52 Відповісти
 
 