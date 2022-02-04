УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
8058 відвідувачів онлайн
Новини
2 301 2

Кандидатом від "УДАРу Віталія Кличка" на виборах у 206 окрузі став Олександр Ломако, - рішення з’їзду

Кандидатом від "УДАРу Віталія Кличка" на виборах у 206 окрузі став Олександр Ломако, - рішення з’їзду

З’їзд партії "УДАР Віталія Кличка" висунув кандидата у депутати Верховної Ради по 206 округу – голову Чернігівської обласної організації партії "УДАР", секретаря Чернігівської міськради Олександра Ломака.

Про це повідомляє офіційний сайт партії.

"Це випробування для всієї партії. Маємо продемонструвати командну гру, згуртованість та підтримку нашого кандидата. Наші опоненти мають розуміти, що за кандидатом від партії "УДАР" на Чернігівщині стоїть вся наша команда. Наш кандидат - голова Чернігівської обласної організації партії "УДАР", секретар Чернігівської міської ради Олександр Ломако. Він гідно представляє інтереси громади на Чернігівщині і, впевнений, буде гідно представляти інтереси Чернігівщини у Верховній Раді", - зазначив Віталій Кличко.

Голова Чернігівського осередку партії наголосив на тому, що вибори на 206 окрузі є можливістю для партії показати результат роботи.

"Гасло "Зробимо Україну сильною" – це не просто слова, я бачу в них сенс того, що люди повинні мати можливість надійно спиратися на владу, а влада має приймати адекватні рішення. Створювати умови для розвитку підприємництва, забезпечити громадянам безпеку, справедливість, соціальні гарантії. Вибори по 206 округу – це не лише вибори представника Чернігівщини в парламенті та оцінка людьми роботи центральної влади. Це і можливість для нашої партії. Показати всій країні, що ми здатні об’єднуватися та показувати результат, здатні перемагати", - сказав Олександр Ломако.

Голова Чернігівського обласного осередку "УДАРу Віталія Кличка" наголосив на тому, що команда готова до можливих зловживань.

"Наші опоненти готові переступити моральні принципи та вдатися до брудних методів в боротьбі за статус народних депутатів. Ми готові до такого розвитку подій. Головною відповіддю на брудні технології я бачу спілкування з людьми та донесення до них правдивої позиції про нашу команду та план дій", - підсумував Ломако.

Кандидатом від УДАРу Віталія Кличка на виборах у 206 окрузі став Олександр Ломако, - рішення з’їзду 01

Мер Чернігова Владислав Атрошенко зазначив, що безпрецедентний тиск на міську владу не змусить його відмовитись від підтримки Ломака і "УДАРу".

"Офіс Президента шантажем намагається змусити мене, обраного жителями Чернігова мера, йти на договорняки. Слуги хочуть, щоб їх "смотрящий" захищав їх інтереси на Чернігівщині. А ми хочемо, щоб представник Чернігівщини захищав інтереси громади в Раді. Я вже казав і повторю зараз: я не стану "слугою" Офісу президента, бо служу своїм виборцям і своєму рідному Чернігову. І саме тому підтримую кандидатуру Олександра Ломака, який робитиме так само", - сказав Атрошенко.

Автор: 

ВР (15235) вибори (6747) УДАР (93) Ломако Олександр (34)
Поділитися:
Підсумувати:
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
В Чернігові як у французському фільмі знову будуть продажні проти продажних))) У 2015 році там був повний цирк із зброєю, бандидатами ..гречкою підкупом... змагались хто переможе, чи гречка чи гроші по "сітках" на сусідньому 205 окрузі.... рейдер Корбан під маркою Укропу та корупціонер із колишньої команди Лені Космоса Березовський (племінник Матвієнка із Собора) від Порошенка.. Корбан тоді поставив прямо в центрі Чернігова величезний МАФ та розважальні атракціони і півроку безкоштовно всіх катав та роздавав їжу (гречку, тісточкі, морозиво та ін.)...А корупціонер від Порошенко скуповував голоси по сітці із використанням адмінресурсу.... укладав договори про соціальну допомогу та платив по 400 грн. його тоді покривали і підтримували начальких міліції і сам мер Атрощенко.. Корбан тоді декілька разів публично довив їх за руку та викривав підкуп, затримували машину з грошими та зброєю та кліше пачаток... Тоді вперше в Україні і була викрита технологія підкупу "сітка" ..був великий скандал...але офшорник пропихнув такі свого корупціонного кандидата Березенка... Побачемо що зараз буде))
показати весь коментар
04.02.2022 17:37 Відповісти
Мер Атрошенко користувався "великим крадівництвом" ще тоді коли це не було мейнстрімом Отже тепер в особі ЗЕ він отримав конкурента, який привласнив і вдосконалив його техніку.
Але тут нюанс- Атрошенко на додачу ще й розказує лохторату що він ці "гроші вибив з Київа". Бо нарід не знає про Реформу децентралізації від 2015 р. після якої гроші з регіонів там і лишаються.
А ті хто думає що Атрошенко великий патріот, хай погуглять хто подарував янику золотого батона, і водив тітушек на антимайдани. А вчасно перефарбуватись в колір нової київської влади- йому вже не звикати

P.S.: Тим часом Атрошенко дерибанить заповідник Ялівщину. Унікальний сосновий ліс з стоянкою вікінгів 10 століття і скіфськими курганами... Роздають "своїм" під котеджи...
показати весь коментар
07.02.2022 11:16 Відповісти
 
 