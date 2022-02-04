Кандидатом від "УДАРу Віталія Кличка" на виборах у 206 окрузі став Олександр Ломако, - рішення з’їзду

З’їзд партії "УДАР Віталія Кличка" висунув кандидата у депутати Верховної Ради по 206 округу – голову Чернігівської обласної організації партії "УДАР", секретаря Чернігівської міськради Олександра Ломака.

Про це повідомляє офіційний сайт партії.

"Це випробування для всієї партії. Маємо продемонструвати командну гру, згуртованість та підтримку нашого кандидата. Наші опоненти мають розуміти, що за кандидатом від партії "УДАР" на Чернігівщині стоїть вся наша команда. Наш кандидат - голова Чернігівської обласної організації партії "УДАР", секретар Чернігівської міської ради Олександр Ломако. Він гідно представляє інтереси громади на Чернігівщині і, впевнений, буде гідно представляти інтереси Чернігівщини у Верховній Раді", - зазначив Віталій Кличко.

Голова Чернігівського осередку партії наголосив на тому, що вибори на 206 окрузі є можливістю для партії показати результат роботи.

"Гасло "Зробимо Україну сильною" – це не просто слова, я бачу в них сенс того, що люди повинні мати можливість надійно спиратися на владу, а влада має приймати адекватні рішення. Створювати умови для розвитку підприємництва, забезпечити громадянам безпеку, справедливість, соціальні гарантії. Вибори по 206 округу – це не лише вибори представника Чернігівщини в парламенті та оцінка людьми роботи центральної влади. Це і можливість для нашої партії. Показати всій країні, що ми здатні об’єднуватися та показувати результат, здатні перемагати", - сказав Олександр Ломако.

Голова Чернігівського обласного осередку "УДАРу Віталія Кличка" наголосив на тому, що команда готова до можливих зловживань.

"Наші опоненти готові переступити моральні принципи та вдатися до брудних методів в боротьбі за статус народних депутатів. Ми готові до такого розвитку подій. Головною відповіддю на брудні технології я бачу спілкування з людьми та донесення до них правдивої позиції про нашу команду та план дій", - підсумував Ломако.

Мер Чернігова Владислав Атрошенко зазначив, що безпрецедентний тиск на міську владу не змусить його відмовитись від підтримки Ломака і "УДАРу".

"Офіс Президента шантажем намагається змусити мене, обраного жителями Чернігова мера, йти на договорняки. Слуги хочуть, щоб їх "смотрящий" захищав їх інтереси на Чернігівщині. А ми хочемо, щоб представник Чернігівщини захищав інтереси громади в Раді. Я вже казав і повторю зараз: я не стану "слугою" Офісу президента, бо служу своїм виборцям і своєму рідному Чернігову. І саме тому підтримую кандидатуру Олександра Ломака, який робитиме так само", - сказав Атрошенко.