Перший вантаж військового призначення з Варшави до України відправлять наступного тижня, - ЗМІ
Польща має намір розпочати постачання вантажів військового призначення в Україну наступного тижня.
Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це повідомив у п'ятницю польський телеканал Polsat, який процитував голову польського уряду Тадеуша Моравецького.
"Перший транспорт із військовим вантажем вирушить в Україну наступного тижня", - цитує ЗМІ слова премє'ра Польщі.
Раніше про готовність Варшави передати Україні оборонне озброєння заявляв голова польського бюро національної безпеки Павел Солох.
"У тісному контакті з президентом було ухвалено рішення про передачу боєприпасів оборонного призначення українській стороні. Це рішення доопрацьовує міністр національної оборони", - сказав Солох.
Він наголосив, що "йдеться саме про оборонне озброєння, а не наступальне".
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль