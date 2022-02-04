УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
8058 відвідувачів онлайн
Новини
2 377 4

Перший вантаж військового призначення з Варшави до України відправлять наступного тижня, - ЗМІ

Перший вантаж військового призначення з Варшави до України відправлять наступного тижня, - ЗМІ

Польща має намір розпочати постачання вантажів військового призначення в Україну наступного тижня.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це повідомив у п'ятницю польський телеканал Polsat, який процитував голову польського уряду Тадеуша Моравецького.

"Перший транспорт із військовим вантажем вирушить в Україну наступного тижня", - цитує ЗМІ слова премє'ра Польщі.

Раніше про готовність Варшави передати Україні оборонне озброєння заявляв голова польського бюро національної безпеки Павел Солох.

"У тісному контакті з президентом було ухвалено рішення про передачу боєприпасів оборонного призначення українській стороні. Це рішення доопрацьовує міністр національної оборони", - сказав Солох.

Він наголосив, що "йдеться саме про оборонне озброєння, а не наступальне".

Також читайте: Російські окупанти на Донбасі розмістили понад 200 одиниць техніки у заборонених зонах, - українська сторона СЦКК. КАРТА

Автор: 

зброя (7735) Польща (8981) допомога (8755)
Поділитися:
Підсумувати:
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Дякуємо!!!
показати весь коментар
04.02.2022 16:30 Відповісти
Вроде говорили про ПЗРК "Гром".
показати весь коментар
04.02.2022 17:16 Відповісти
Найголовніше, щоби поляки тренували наших заробітчан у військових таборах на своїй території. Бо у Польщі наших молодих та здорових чоловіків набереться якраз на двадцять бригад.
показати весь коментар
04.02.2022 17:16 Відповісти
 
 