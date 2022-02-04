УКР
В МЗС Польщі не виключають можливість нападу Росії на Україну під час Олімпіади в Пекіні: У 2008 РФ так напала на Грузію

В МЗС Польщі не виключають можливість нападу Росії на Україну під час Олімпіади в Пекіні: У 2008 РФ так напала на Грузію

У 2008 році, фактично в день відкриття Олімпійських ігор в Пекіні, Росія напала на Грузію.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на PAP.

Заступника глави МЗС Польщі Павла Яблонського запитали, чи може Росія використовувати час Олімпійських ігор для активізації своїх дій і початку чергової війни проти України. 

На що він відповів: "Безумовно, такий ризик існує Росія ніколи нічого не брала до уваги. У 2008 році, фактично в день відкриття Олімпійських ігор в Пекіні, Росія напала на Грузію".

"Потрібно усвідомлювати, що Росія, яка є суб'єктом міжнародних відносин, на жаль, непередбачуваним, таким, що порушує своє слово, порушує міжнародне право, все ж таки залишається стороною, з якою потрібно розмовляти", - додав Яблонський.

На Грузию напала 080808 а на Украину может напаст 22022022
.
В декабре 2008 года Европейским союзом была создана Международная комиссия по расследованию обстоятельств войны на Южном Кавказе в августе 2008 года.
30 сентября 2009 года комиссия опубликовала итоговый доклад:
1. Боевые действия начались с масштабной грузинской операции против города Цхинвали и прилегающих территорий в ночь с 7 на 8 августа 2008 года, которой предшествовал массированный артиллерийский обстрел.
5. Возникает вопрос, являлось ли применение Грузией силы в Южной Осетии оправданным с точки зрения международного права? По нашему мнению, ответить на него следует отрицательно.
А вдруг на Польшу нападут?
так давайте швидше Стінгери, Громи, Блискавки - що там у вас є для ППО.
- вже так довго обіцяють, що це постачання стає легендою. І все це щоб освоїти потрібен час.

Литва і Латвія теж обіцяли ППО - заглохло все.
На Грузию напала 080808 а на Украину может напаст 22022022
Не все помнят , что россияне устроили тогда провокацию , расстреляв из засадьі грузинский военньій патруль недалеко от линии разграничения с сепаратистским анклавом , погибли 4 или 5 человек . У Саакашвили не вьідержали нервьі и он приказал ответить , на что и рассчитьівали в Генштабе РФ , держа наготове 60-тьісячную группировку войск.
Може, там трохи по другому було? Може московити з артилерії обстрілювали Грузію і потрібно було подавити ці вогневі точки?
не совсем, то что погибли до 8 августа несколько грузинских солдат (их подорвали), это мелочь, не из-за этого началась война. Устроить подобную провокацию в Украине легче простого. На деле начался обстрел из артиллерии грузинских позиций и деревень (одна из них, деревня Нули была полностью уничтожена еще до начала военных действий в результате обстрелов). На что "русмиротворцы" не реагировали, мол мы не знаем кто стреляет, будем проводить расследование. Саакашвили поставили перед выбором - либо обстрелять огневые позиции откуда шел обстрел (и вуаля, грузины-агресоры), либо смотреть как "ихтамнеты" обстреливают позиции и деревни, и в какой-то момент отойти ожидая международной реакции и т.д. Такие провокации были не 1 и 2 раза, в том числе в Абхазии. Напр. есть факт авиа обстрела Кодорского ущелья, факт - самолет залетел с севера, с территории РФ, скинул снаряды и ушел на север. Росмиротворцы и МИД РФ включает дурака, а мы не знаем кто это! У вас есть номер что за борт был? А точно из РФ прилетел обратно улетел? Ну то что бомбежка была - факт, подтверждаем. А кто сделал, пусть занимается смешанная коммисия и т.д. Все просто
.
то чому не сьогодня відправляєте зброю,
а аж через тиждень.
Вас просити ніхто крім народу не буде,
бо зеленим чмирям це не потрібно,
і як що Ви, цевілізований світ не напічкаєте Україну зброєю і не змусите видати її на передову,
то теперішня українська влада доведе до того що,
в Україні почнуться бунти і цим скорисиається рф.
невже Ви не бачите що зелень працює не на Україну.
Це як Пуйло був на олімпіаді а Медведев напав на Грузію - а Пуйло тіпа -я не в курсі? Не при ділах, вони там самі щось замутили? Це ошибка і ми це виправимо через місяць.
Саме так ідіоти.

Росія якщо нападе, то саме під час олімпіади, а не як усі дібіли з різних масмедіа чогось переконували що перед чи після.

І тим більше твердження що Чайна буде відмовляти рф від війни це взагалі признак того що комусь пора в біореактор на метан, бо Чайна навпаки зацікавлена у війні та будь якому її результаті.
З огляду на те, що ***** йо***те (як казав Нємцов) на символізмі, вірогідні дати 20.02.22 та 22.02.22. Схоже, що він дуже хотів 02.02.22, та трохи всрався (по самі вуха) від дій US/UK та інших союзників України...
Нє-нє, пока ***** за межами свого бункера нічого не буде...
В декабре 2008 года Европейским союзом была создана Международная комиссия по расследованию обстоятельств войны на Южном Кавказе в августе 2008 года.
30 сентября 2009 года комиссия опубликовала итоговый доклад:
1. Боевые действия начались с масштабной грузинской операции против города Цхинвали и прилегающих территорий в ночь с 7 на 8 августа 2008 года, которой предшествовал массированный артиллерийский обстрел.
5. Возникает вопрос, являлось ли применение Грузией силы в Южной Осетии оправданным с точки зрения международного права? По нашему мнению, ответить на него следует отрицательно.
