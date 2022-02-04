В МЗС Польщі не виключають можливість нападу Росії на Україну під час Олімпіади в Пекіні: У 2008 РФ так напала на Грузію
У 2008 році, фактично в день відкриття Олімпійських ігор в Пекіні, Росія напала на Грузію.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на PAP.
Заступника глави МЗС Польщі Павла Яблонського запитали, чи може Росія використовувати час Олімпійських ігор для активізації своїх дій і початку чергової війни проти України.
На що він відповів: "Безумовно, такий ризик існує Росія ніколи нічого не брала до уваги. У 2008 році, фактично в день відкриття Олімпійських ігор в Пекіні, Росія напала на Грузію".
"Потрібно усвідомлювати, що Росія, яка є суб'єктом міжнародних відносин, на жаль, непередбачуваним, таким, що порушує своє слово, порушує міжнародне право, все ж таки залишається стороною, з якою потрібно розмовляти", - додав Яблонський.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
- вже так довго обіцяють, що це постачання стає легендою. І все це щоб освоїти потрібен час.
Литва і Латвія теж обіцяли ППО - заглохло все.
а аж через тиждень.
Вас просити ніхто крім народу не буде,
бо зеленим чмирям це не потрібно,
і як що Ви, цевілізований світ не напічкаєте Україну зброєю і не змусите видати її на передову,
то теперішня українська влада доведе до того що,
в Україні почнуться бунти і цим скорисиається рф.
невже Ви не бачите що зелень працює не на Україну.
Росія якщо нападе, то саме під час олімпіади, а не як усі дібіли з різних масмедіа чогось переконували що перед чи після.
І тим більше твердження що Чайна буде відмовляти рф від війни це взагалі признак того що комусь пора в біореактор на метан, бо Чайна навпаки зацікавлена у війні та будь якому її результаті.
30 сентября 2009 года комиссия опубликовала итоговый доклад:
1. Боевые действия начались с масштабной грузинской операции против города Цхинвали и прилегающих территорий в ночь с 7 на 8 августа 2008 года, которой предшествовал массированный артиллерийский обстрел.
5. Возникает вопрос, являлось ли применение Грузией силы в Южной Осетии оправданным с точки зрения международного права? По нашему мнению, ответить на него следует отрицательно.