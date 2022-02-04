В МЗС Польщі не виключають можливість нападу Росії на Україну під час Олімпіади в Пекіні: У 2008 РФ так напала на Грузію

У 2008 році, фактично в день відкриття Олімпійських ігор в Пекіні, Росія напала на Грузію.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на PAP.

Заступника глави МЗС Польщі Павла Яблонського запитали, чи може Росія використовувати час Олімпійських ігор для активізації своїх дій і початку чергової війни проти України.

На що він відповів: "Безумовно, такий ризик існує Росія ніколи нічого не брала до уваги. У 2008 році, фактично в день відкриття Олімпійських ігор в Пекіні, Росія напала на Грузію".

"Потрібно усвідомлювати, що Росія, яка є суб'єктом міжнародних відносин, на жаль, непередбачуваним, таким, що порушує своє слово, порушує міжнародне право, все ж таки залишається стороною, з якою потрібно розмовляти", - додав Яблонський.

Також читайте: Перший вантаж військового призначення з Варшави до України відправлять наступного тижня, - ЗМІ