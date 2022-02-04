"Я маю підтримку монобільшості, президента, уряду", - Монастирський не бачить підстав для своєї відставки

Міністр внутрішніх справ Денис Монастирський не бачить підстав для своєї відставки.

Про це він заявив на брифінгу в Прип'яті, де відбулися спільні тактико-спеціальні навчання підрозділів МВС, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Я не бачу підстав для своєї відставки. Я маю підтримку монобільшості, Президента, уряду. У такому випадку я не бачу підстав для відставки", – сказав міністр.

Як відомо, група народних депутатів із парламентської фракції "Європейська солідарність" та позафракційний Дмитро Разумков зареєстрували у Верховній Раді проєкт постанови "Про звільнення Монастирського Дениса Анатолійовича з посади Міністра внутрішніх справ України" (№7009).

Читайте на "Цензор.НЕТ": Кабмін поки не робив висновків щодо дій Монстирського у справі з ДТП Трухіна, - Шмигаль

Автори проєкту обґрунтовують доцільність ініціативи незадовільною діяльністю міністра внутрішніх справ Монастирського.

Серед аргументів вони наводять, зокрема, скандал із заступником міністра внутрішніх справ Олександром Гогілашвілі; відсутність розслідування факту перешкоджання з боку Національної поліції активістам, які прийшли під Печерський районний суд Києва підтримати лідера партії "Європейська солідарність" Петра Порошенка, 17 і 19 січня 2022 року; штовханину і затримання правоохоронцями активістів руху "SaveФоп" під Верховною Радою 25 січня 2022 року, а також справу народного депутата Олександра Трухіна з ДТП.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "ЄС" про розслідування ДТП з Трухіним: Керівники МВС та ДБР мають піти у відставку, а Рада - саморозпуститися