"Я маю підтримку монобільшості, президента, уряду", - Монастирський не бачить підстав для своєї відставки
Міністр внутрішніх справ Денис Монастирський не бачить підстав для своєї відставки.
Про це він заявив на брифінгу в Прип'яті, де відбулися спільні тактико-спеціальні навчання підрозділів МВС, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.
"Я не бачу підстав для своєї відставки. Я маю підтримку монобільшості, Президента, уряду. У такому випадку я не бачу підстав для відставки", – сказав міністр.
Як відомо, група народних депутатів із парламентської фракції "Європейська солідарність" та позафракційний Дмитро Разумков зареєстрували у Верховній Раді проєкт постанови "Про звільнення Монастирського Дениса Анатолійовича з посади Міністра внутрішніх справ України" (№7009).
Автори проєкту обґрунтовують доцільність ініціативи незадовільною діяльністю міністра внутрішніх справ Монастирського.
Серед аргументів вони наводять, зокрема, скандал із заступником міністра внутрішніх справ Олександром Гогілашвілі; відсутність розслідування факту перешкоджання з боку Національної поліції активістам, які прийшли під Печерський районний суд Києва підтримати лідера партії "Європейська солідарність" Петра Порошенка, 17 і 19 січня 2022 року; штовханину і затримання правоохоронцями активістів руху "SaveФоп" під Верховною Радою 25 січня 2022 року, а також справу народного депутата Олександра Трухіна з ДТП.
100% свогоще чеснішого...
до цього, як свині до неба
на@ рати ?
Угощал меня обедом
Я ему в субботу позвоню...
Хочеш в депутати? Зарплата мінімальна по країні, права такі самі як і у рядового українця. Відразу кандидатів стане в рази меньше.
Я також, не бачу привидів для відставки! Такі слова повинні бути у передсмертному листі!!!
Звідси і висновок- будуть битись за це лайно до останнього, відмазувати, щоб уникнути кримінальної відповідальності, не зважаючи на рейтинги.
Кадровий запас лайна в цих виродків невичерпний.
Країну може врятувати лише повна зміна влади
Йшов би сам, не нервував народ😠
отставку а ваше моне большенство это просто шобла воров и проходимцев.
А теперь от на Роисе вместе с Яныком прячется. И по той же причине.