"Я маю підтримку монобільшості, президента, уряду", - Монастирський не бачить підстав для своєї відставки

Міністр внутрішніх справ Денис Монастирський не бачить підстав для своєї відставки.

Про це він заявив на брифінгу в Прип'яті, де відбулися спільні тактико-спеціальні навчання підрозділів МВС, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Я не бачу підстав для своєї відставки. Я маю підтримку монобільшості, Президента, уряду. У такому випадку я не бачу підстав для відставки", – сказав міністр.

Як відомо, група народних депутатів із парламентської фракції "Європейська солідарність" та позафракційний Дмитро Разумков зареєстрували у Верховній Раді проєкт постанови "Про звільнення Монастирського Дениса Анатолійовича з посади Міністра внутрішніх справ України" (№7009).

Читайте на "Цензор.НЕТ": Кабмін поки не робив висновків щодо дій Монстирського у справі з ДТП Трухіна, - Шмигаль

Автори проєкту обґрунтовують доцільність ініціативи незадовільною діяльністю міністра внутрішніх справ Монастирського.

Серед аргументів вони наводять, зокрема, скандал із заступником міністра внутрішніх справ Олександром Гогілашвілі; відсутність розслідування факту перешкоджання з боку Національної поліції активістам, які прийшли під Печерський районний суд Києва підтримати лідера партії "Європейська солідарність" Петра Порошенка, 17 і 19 січня 2022 року; штовханину і затримання правоохоронцями активістів руху "SaveФоп" під Верховною Радою 25 січня 2022 року, а також справу народного депутата Олександра Трухіна з ДТП.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "ЄС" про розслідування ДТП з Трухіним: Керівники МВС та ДБР мають піти у відставку, а Рада - саморозпуститися

Топ коментарі
+30
Моня Стырский нужен Зеле как на 1000% свой министр МВД. Как же без него? Кто же будет слуг отмазывать, как Брагара, Васильченко, Трухина и т.д.?
04.02.2022 17:29 Відповісти
+19
у правовій цивілізованій державі це автоматична відставка, але ЗЕшоблі

до цього, як свині до неба
04.02.2022 17:33 Відповісти
+19
МоняСтирський , а народ України за вашу відставку , чи вам на народ
на@ рати ?
04.02.2022 17:33 Відповісти
Нагла морда .......
04.02.2022 17:28 Відповісти
а чи є у падонка підтримка народу ?
04.02.2022 21:34 Відповісти
Моня Стырский нужен Зеле как на 1000% свой министр МВД. Как же без него? Кто же будет слуг отмазывать, как Брагара, Васильченко, Трухина и т.д.?
04.02.2022 17:29 Відповісти
да и трухин его печеньками поддержал
04.02.2022 17:29 Відповісти
Ну... 150к баксів точно на патрульних зєкономив
04.02.2022 18:13 Відповісти
Україні потрібні реальні профі, а не профани.
04.02.2022 17:31 Відповісти
04.02.2022 17:31 Відповісти
Пофантазую: звільнили і поставили іншого 100% свого ще чеснішого...
04.02.2022 18:01 Відповісти
думаю то не фантазії...так воно і буде.. обов"язково (такі посади не можна дарувати опонентам)
04.02.2022 18:03 Відповісти
Так отож.
04.02.2022 19:25 Відповісти
Ну,для того ж і криша!
04.02.2022 17:32 Відповісти
у правовій цивілізованій державі це автоматична відставка, але ЗЕшоблі

до цього, як свині до неба
04.02.2022 17:33 Відповісти
Усі гніди до купи зібралися !
04.02.2022 17:51 Відповісти
Думаю,що міністр невірно розуміє свою роль-----потрібно мати підтримку НАРОДУ УКРАЇНИ, Потрібно довіра до парульних і поліції в цілому Оце головне.Дуже прикро,що рядові патрульні мають більшу стійкість до хабарів,чим керівникі МВС
04.02.2022 20:37 Відповісти
МоняСтирський , а народ України за вашу відставку , чи вам на народ
на@ рати ?
04.02.2022 17:33 Відповісти
Вопрос риторический. Каков поп ....
04.02.2022 17:34 Відповісти
Монастирського призначили за нацмегшівською ознакою як "свого в дошку". Як тільки "слуг" відсторонять відкриється сезон полювання і цей "звірьок" стане обєктом.
04.02.2022 17:34 Відповісти
А так шоб ти само пішло з посади після всіх зашкварів, то це , курво, не про тебе..яка там честь, де той сором..І матір рідну за гроши продасте..гівно!
04.02.2022 17:35 Відповісти
Профнікчема як і більшіть зеленої маси.
04.02.2022 17:36 Відповісти
Моня Стырский там с соседом
Угощал меня обедом
Я ему в субботу позвоню...
04.02.2022 17:36 Відповісти
Монастирський нічого не вирішує. Навіть питання його відставки після такого зашквару не в його компетенції.
04.02.2022 17:37 Відповісти
Циник монастырский. Шоб у тебя член на лбу вырос...
04.02.2022 17:38 Відповісти
Як же важко цих виродків від кормушки відірвати... Може час саму "кормушку" ліквідувати?
Хочеш в депутати? Зарплата мінімальна по країні, права такі самі як і у рядового українця. Відразу кандидатів стане в рази меньше.
04.02.2022 17:38 Відповісти
Зарплата депутата в Іспанії 1,4 від середньої по країні у парламенті. Та 1,2 у міських радах.
04.02.2022 17:55 Відповісти
ПАГАНОМУ ВИДУ-НЕМА СТИДУ...
04.02.2022 17:39 Відповісти
После того как,будет отвечать за сокрытие уголовного преступления!Успехов!)
04.02.2022 17:39 Відповісти
Іншими словами пліснявий міністр заявив, що він, моностадо, зЕзідент і уряд, спільники у злочинні.
04.02.2022 17:40 Відповісти
Та це було зрозуміло що у наших посадовців нема ні честі, ні гідності,у жодного і вони вважають що ні за що не мають відповідати.Совкове бидло яке на кожному кроці каже що йде у Європу. ГАНЬБА!
04.02.2022 17:40 Відповісти
"Я не бачу підстав для своєї відставки. Я маю підтримку монобільшості, Президента, уряду. У такому випадку я не бачу підстав для відставки", - сказав міністр. Джерело: !
Я також, не бачу привидів для відставки! Такі слова повинні бути у передсмертному листі!!!
04.02.2022 17:40 Відповісти
У нього що нема парабеллума ?
04.02.2022 17:49 Відповісти
Як що у зЕлоха не знайдеться, то бені точно буде, та оператор до парабеллума...
04.02.2022 19:09 Відповісти
Также как вы поддерживали Трухина. Круговая порука.
04.02.2022 17:41 Відповісти
Ну,все вірно-цей мудак не служить громадянам України й чхати хтів на їх думку! Він-пес режиму!
04.02.2022 17:46 Відповісти
Монастирського- геть !
04.02.2022 17:47 Відповісти
ля какая крыса!
04.02.2022 17:49 Відповісти
Судячи по всьому, зЕлох перемог корупцію! зЕмафія бені, отримала перемогу!!! Бандюки "95"го у всіх гілках влади...
04.02.2022 17:51 Відповісти
Якщо заговорить Трухін, Монастирський- це буде пряма загроза Ослу і він може не всидіти в кріслі.
Звідси і висновок- будуть битись за це лайно до останнього, відмазувати, щоб уникнути кримінальної відповідальності, не зважаючи на рейтинги.
04.02.2022 17:52 Відповісти
А про#об з Трухіним, це не підстава, це просто дрібниці
04.02.2022 17:55 Відповісти
Звільнення Монастирського нічого не змінить - це як передвигання ліжок у борделі. На його місце призначать такого ж самого, або й ще гіршого.
Кадровий запас лайна в цих виродків невичерпний.
Країну може врятувати лише повна зміна влади
04.02.2022 17:55 Відповісти
Да ну! Почему тогда вся зеленая шобла поет что у нас европейская демократическая страна? В ЕС и за меньшее министра бы отправили в отставку. Беда в том что у нас цены даже выше европейских,а вот ценности на уровне скрепной ********* - но зеленым гопникам и "мудрому" народу этого не понять...
04.02.2022 17:58 Відповісти
Поддержка министру ОПУкротярни прикрыть сотрудничество Монастырского по трюханю? -АМИНЬ[
04.02.2022 18:00 Відповісти
Про яку монобільшість він каже, все залежитиме від однієї особи. А та особа ще раніше заявила, що наслідки ДТП незначні.
04.02.2022 18:03 Відповісти
монастирський: - та ви шо, вобще? Я тільки вмостився, тільки-но бабло почало пливти у офшори, а ви мені - звільнятись? А як же ж "закінчення епохи бідності"? Для мене епоха ще не закінчилась.Та й взагалі - я зараз найвеличнішому буду скаржитись!
04.02.2022 18:18 Відповісти
неай соцопрос проведуть, а то як би не так , незалежні агенції ,краще іноземні, а не бла бла бла
04.02.2022 18:19 Відповісти
Головне, чого у Моні Стирського нема, щоб бути міністром - це довіри громадян. Без цього підтримка монобільшості, рейтинг якої біля 18 відсотків, чи підтримка Зєлєнского з рейтингом 20 відсотків - це не причина уникнути відставки.
04.02.2022 18:21 Відповісти
Що таке гідність він навіть не згадує…
04.02.2022 18:26 Відповісти
Урод моральний, не має права очолювати поліцію....
Йшов би сам, не нервував народ😠
04.02.2022 18:27 Відповісти
как пишут моня срун еслиб ты был настоящим офицером а не половой тряпкой ты б подал в
отставку а ваше моне большенство это просто шобла воров и проходимцев.
04.02.2022 18:40 Відповісти
БОЖА роса.... главное підтримка *********** та ЗеУродів... А на Мудрий НАРІД йому начхати... От же ж потвора моральна....
04.02.2022 18:48 Відповісти
А поняття честі і цему зільоному міністру НЕВІДОМЕ.
04.02.2022 18:54 Відповісти
04.02.2022 19:04 Відповісти
Дійсно не розумію, чи воно тупе, чи воно нахабне...
04.02.2022 19:13 Відповісти
Их теперь от кормушки топором не отгонишь. Ну что снесуны, вас все устраивает? По видимому да!
04.02.2022 19:13 Відповісти
Так при Яныке у Захарченко тоже все это было.

А теперь от на Роисе вместе с Яныком прячется. И по той же причине.
04.02.2022 19:17 Відповісти
от такі вони, вірні піхвотинці недофюрера Зєлі..
04.02.2022 19:36 Відповісти
Моральний урод та тупий керівник, як він може бачити причини для своєї відставки???
04.02.2022 19:39 Відповісти
Не ты , не твоя мономеншiсть не Зеленский не имеют поддержки народа Украины. А это , повод всем пойти нахрен! Именно это было поводом досрочного роспуска Верховной Рады Зеленским ! Или я не прав?!
04.02.2022 19:46 Відповісти
"...Я маю підтримку монобільшості, Президента, уряду..." Министру забыли сказать, что его назаначили не Министром внутренних дел монобільшості, Президента и уряду, а министром всего Государства Украина. И вот тут с пидтримкою - большие проблемы. Монобiлшiсть, Президент и уряд могут создать своё "МВД по Банковой и Грушевского" и назначать туда министром того, кому верят они. А Государству Украина министр, который не просто брешет, а и совершает уголовное преступление - не подходит и не нужен.
04.02.2022 20:24 Відповісти
Честь - это не для зелебобиков !!!! Ты тварь уже за гиви должен был уйти в отставку !!
04.02.2022 20:34 Відповісти
Я вже таке від когось чув,знаєш де воно зараз?Херой.
04.02.2022 21:10 Відповісти
Ти давав присягу служити народу України,а не зелебобіку чи більшості.
04.02.2022 21:13 Відповісти
Ну, чекаємо на відео, чи на якийсь інший неспростовний доказ того, що Моня Стирський знав, що саме Трухін був за кермом і влаштував ДТП
04.02.2022 21:18 Відповісти
Передайте головному мусору Краіни, що монобільшість вже склеіла ласти, якшо головний мусор ше цього не знає.
04.02.2022 22:15 Відповісти
ничего - народ Украины тебя вынесет......
05.02.2022 15:05 Відповісти
 
 