На сторінці "Верховний Суд України" з'явилося повідомлення, що з-під ВС зникли 68 автомобілів (оновлено)

На сторінці "Верховний Суд України" у фейсбуці було оприлюднено інформацію, що з-під його будівлі зникло 68 автомобілів загальною вартістю 12 млн грн. Згодом в суді пояснили, що це не так.

Як інформує Цензор.НЕТ, повідомлення з'явилося на фейсбук-сторінці "Верховний Суд України".

"У ніч із 3 на 4 лютого 2022 року із території за адресою вул. Пилипа Орлика, 4, 4 А і 8 зникли без будь-якого погодження на переміщення з власником та матеріально-відповідальними особами 68 автомобілів на суму 12 млн 523 тис. 569 грн, що належали Верховному Суду України. Верховний Суд України, виявивши такі обставини, повідомив Національну поліцію України про можливе правопорушення", - відзначається у повідомленні.

Ввечері 4 лютого керівник апарату Верховного Суду Ольга Булка повідомила Цензор.НЕТ, що автомобілі не зникали - їх перемістили на вимогу ДСНС на іншу стоянку, бо на цій вони закривали пожежні виїзди.

Вона також зазначила, що ця сторінка не є офіційною сторінкою Верховного Суду. За словами Булки, її у 2018-му році створили на знак протесту судді, які не пройшли переатестацію.