На сторінці "Верховний Суд України" з'явилося повідомлення, що з-під ВС зникли 68 автомобілів (оновлено)

На сторінці "Верховний Суд України" у фейсбуці було оприлюднено інформацію, що з-під його будівлі зникло 68 автомобілів загальною вартістю 12 млн грн. Згодом в суді пояснили, що це не так.

Як інформує Цензор.НЕТ, повідомлення з'явилося на фейсбук-сторінці "Верховний Суд України".

"У ніч із 3 на 4 лютого 2022 року із території за адресою вул. Пилипа Орлика, 4, 4 А і 8 зникли без будь-якого погодження на переміщення з власником та матеріально-відповідальними особами 68 автомобілів на суму 12 млн 523 тис. 569 грн, що належали Верховному Суду України. Верховний Суд України, виявивши такі обставини, повідомив Національну поліцію України про можливе правопорушення", - відзначається у повідомленні. 

Читайте на "Цензор.НЕТ": Верховний Суд залишив у силі вирок Януковичу у справі про держзраду

Ввечері 4 лютого керівник апарату Верховного Суду Ольга Булка повідомила Цензор.НЕТ, що автомобілі не зникали - їх перемістили на вимогу ДСНС на іншу стоянку, бо на цій вони закривали пожежні виїзди.

Вона також зазначила, що ця сторінка не є офіційною сторінкою Верховного Суду. За словами Булки, її у 2018-му році створили на знак протесту судді, які не пройшли переатестацію.

ФОРСАЖ 10 UKRAINE Він Дізель - плакав що його не взяли на головну роль.... Угнать за 60 секунд - Ніколас Кейдж, тихо курить в сторонке...
ДЕ МАШИНИ КАРЛ???!!!
Миші ззіли....
********* цирк...
У зебобиков мыши сожрали 2600 вагонов пшеницы из госрезерва, следователи даже 1 кг мышиного навоза не нашли, а его должно быть пару тысяч вагонов. Да и расследования в принципе не было.
в лесу смотрели? может тихо туда ушли?
Гнила СЛАБОохоронна система розповзається вщент і підсилено криміналізується!

Я вже не здивуюся коли прямо на вулиці, привселюдно чиститимуть кишені і портмоне в мєнтів, прокурорів суддів...

"Анархія - мать порядка"... "Воруй наворованноє"... - девіз всіх гопників...
Не смішно. Зелені тварини переходять всі кордони! Далі вони почнуть вбивати, причому масово, своїх опонентів. Цю мразоту потрібно зупинити, і чим скоріше, тим краще!
щось ви пізно це усвідомили... Вони давно вже вбивають своїх опонентів. Мер Кривого рогу, та його брати, депутат Позняков, Давиденко та інші...
До речі - мабуть Верховний суд має важелі впливу, нехай зупиняє як ви кажете.... Думаю там мають розумні люди працювати чи Ні???!!
Перш ніж їх зупинити... слід собі витерти соплі..., позбутися толерастії, або бодай проснутись від політичної літаргії...

Інакше вони й нейтральних (моя хата з краю) -перетворять в опонентів і влаштують новітній голодомор...
автокража століття !
Не вже путін викрав,от *****.
миші зїли
ЗЕЛЕНЫЙ ЦЫРК . ФАКиры .
Коперфильд отдыхает.
В Галичині кажуть - цирк на дроті або мавпування...
Машинки то казенні, до дусі або якогось спец атп приписані. ЗЕкодло мстить за неугодні рішення, краще б з вовчим оаск розібрався, але слабо - бєня не велить.
в лесу смотрели? может тихо туда ушли?
тупицкий, ты?
нє, він по конституції вуступає
Щоб це булоодна,ну шість авто ннуу ще якось можливо було повірити.Но! 68!??
P.S.В ліс,всі поїхали в ліс.😡
На дачах у себя посмотрите-скорее всего они туда случайно закатились.Тихо ушли в лес,так сказать)
А шо на сторожі економлять .?? ))
Я плакалЪ...😂
Дивіться пильно, а то і будівля може зникнути. "Зелені" тирять по-дорослому і один поперед одного, бо знають, що залишилося рік, а можливо і того менше. Таких "не крадущих" злодюг ще світ не бачив.
А мож вже будівлю продали бєні або тищенку. З понеділка суд будуть виселяти.
честно, слезы мешают мне писать комментарий
а нахрена верхному суду 68 автомобилей? в депортаменте полиции и то помоему меньше..
еще и непонятно что за машины по 6000 баксов, верховный суд на таких разве ездит?
Сторож в оренду на весілля здав на вихідні
Добре, добре.
Сапожник без сапог? А вы (судьи) еще больше отпускайте за взятки воров, бандитов, взяточников, предателей. Только потом не жалуйтесь на результаты их "деятельности".
ДБР "спіонерило" в "інтересах слідства".
Це дрібна помста Зєєєлі.
ВС прийняв сторону Порошенка у справі щодо звинувачень у злочинах. Зєєєля, 28 лютого має прийти і сповістити, про які злочини йому відомо і на основі чого він стверджує, що злочини мали місце. Разом із Зєєєлєю має свідчити ще один єврей, Пєніс Бігус.
Це такий привіт ВС від класичного продукту класичного єврейського виховання.
В шапіто не тільки клоун, ще є й факір
і камери спостереження були відсутні ,як на бориспольскому шосе, мабуть одна банда працювала
Банда Деньки "Манастиря"
Прикольно
Готовятся к дню Святого Валентина 14 февраля.
да то таврии были начала 90 х,
По 6000 баксов, пассаты-боры старые наверное. 68 штук уже копеечка
говорю вам то таврии были,и они самоликвидировались)))) сарказм ((((
Порошенко вкрав і у зону ООС завіз! Як пити дати!
28 еще где-то ездят...
під лісом, в болоті, 3 роки стояли покинуті машини і їх хтось вкрав.
в таке повірити можна.
а що 68 нормальних, робочих машин, в місті, на стоянці......
це абсурд.
Ни хера се провели следственный эксперимент!
у Києві, де через кожні 10м камери висять, ніхто не помітив таку автоколону?)
Кто поверит,что 68 машин стояли без охраны.Им видимо было предписано перегнать машины,а они хотели их раздербанить по остаточной стоимости.
Сами украли, а потом такие - о, почему-то нету ...
Скоро проясниться,що ДБР взяли їх як докази того,що вони куплені начебто незаконно.Але ж десь вони повинні зберігатися і номерні знаки- то скоро героїчно Монастирський їх знайде і буде героєвм і всі про Трухіна забудуть...
Треба ж якось відволікти увагу від розстріляних строчників, та зашкварів зеДебілів.
Якась "інфокачка" мабуть ... 68 ... Карл ...
Кто-то скоро пиз...ет из власти что прослеживается российский след
Не переймайтесь. То 95 квартал знімає чергову програму.
а под ковриком смотрели? тот, около входной двери в жОПу который.
Следующим заходом за одну ночь выкрадут самих судей Верховного суда, никто ничего не заметит и придётся тоже писать заявление в полицию о розыске похитителей? Вот просто интересно - смогли бы "незаметно" выкрасть хоть одну личную "блатную автошолобайку", принадлежащую судье и запаркованную у него дома? "Хранители правопорядка в государстве"... которые не в состоянии охранить имущество, переданное им государством...
И главное не 67 и не 69 !!!! Писец !!!!
Поскользнулся, упал, очнулся - гипс 68 машин нету.
Что это за авто по 6500 баксов?
Им там не стыдно, в суде, на таких корытах ездить?
вот как раз стыдно стало, потому-то и пропало))
На Деу, Тавріях та Славутах - слабО їздити? Їх точно не крастимуть
Мона стырить? МонаСтырский!
верховный суд соревнуется с прокурватурой! этот раунд за ВС!
Чому при такій оплаті праці ми повинні утримувати такий автопарк для суддів ВСУ та утримувати йще і персонал для цього? Чому вони самі не їздять на таку високооплачувану роботу? Це занадто, тим паче ,що ВСУ,так і не стало тим судом,на який сподівалися,нажаль.
