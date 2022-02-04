На сторінці "Верховний Суд України" з'явилося повідомлення, що з-під ВС зникли 68 автомобілів (оновлено)
На сторінці "Верховний Суд України" у фейсбуці було оприлюднено інформацію, що з-під його будівлі зникло 68 автомобілів загальною вартістю 12 млн грн. Згодом в суді пояснили, що це не так.
Як інформує Цензор.НЕТ, повідомлення з'явилося на фейсбук-сторінці "Верховний Суд України".
"У ніч із 3 на 4 лютого 2022 року із території за адресою вул. Пилипа Орлика, 4, 4 А і 8 зникли без будь-якого погодження на переміщення з власником та матеріально-відповідальними особами 68 автомобілів на суму 12 млн 523 тис. 569 грн, що належали Верховному Суду України. Верховний Суд України, виявивши такі обставини, повідомив Національну поліцію України про можливе правопорушення", - відзначається у повідомленні.
Ввечері 4 лютого керівник апарату Верховного Суду Ольга Булка повідомила Цензор.НЕТ, що автомобілі не зникали - їх перемістили на вимогу ДСНС на іншу стоянку, бо на цій вони закривали пожежні виїзди.
Вона також зазначила, що ця сторінка не є офіційною сторінкою Верховного Суду. За словами Булки, її у 2018-му році створили на знак протесту судді, які не пройшли переатестацію.
ДЕ МАШИНИ КАРЛ???!!!
Миші ззіли....
********* цирк...
Я вже не здивуюся коли прямо на вулиці, привселюдно чиститимуть кишені і портмоне в мєнтів, прокурорів суддів...
"Анархія - мать порядка"... "Воруй наворованноє"... - девіз всіх гопників...
Інакше вони й нейтральних (моя хата з краю) -перетворять в опонентів і влаштують новітній голодомор...
P.S.В ліс,всі поїхали в ліс.😡
ВС прийняв сторону Порошенка у справі щодо звинувачень у злочинах. Зєєєля, 28 лютого має прийти і сповістити, про які злочини йому відомо і на основі чого він стверджує, що злочини мали місце. Разом із Зєєєлєю має свідчити ще один єврей, Пєніс Бігус.
Це такий привіт ВС від класичного продукту класичного єврейського виховання.
28 еще где-то ездят...
в таке повірити можна.
а що 68 нормальних, робочих машин, в місті, на стоянці......
це абсурд.
гипс68 машин нету.
Им там не стыдно, в суде, на таких корытах ездить?