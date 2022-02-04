Сподіваємось, що світова спільнота отримає справедливий вирок у справі МН-17 до кінця року, - Венедіктова

Генпрокурор Ірина Венедіктова заявила, що зусилля слідства наразі спрямовані на встановлення екіпажу установки "Бук" та інших осіб, які віддавали накази на її переміщення на територію України чи сприяли цьому.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Офісу Генпрокурора.

Так, Венедіктова зустрілась із Тітусом Корлецяном – доповідачем Парламентської асамблеї Ради Європи з питань збиття літака рейсу МН17 в небі над Донбасом.

"В Офісі Генерального прокурора з 2014 року розташований філд-офіс JIT, в якому постійно працюють представники держав-учасниць міжнародної слідчої групи. Зараз це колеги із Нідерландів та Австралії. За роки розслідування справи між слідчими та прокурорами держав-учасниць ССГ вдалося досягти надзвичайно високого рівня співробітництва та довіри", - зазначила генпрокурорка.

Передачею справи щодо 4 обвинувачених до національного суду Нідерландів, розслідування не завершилось ані на національному рівні, ані міжнародною слідчою групою в цілому. Наразі зусилля спрямовані на встановлення екіпажу установки "Бук" та інших осіб, які віддавали накази на її переміщення на територію України чи сприяли цьому.

"Справа MH-17 надважлива для України та всього цивілізованого світу. Вона є маркером успішності світового правосуддя і ми сподіваємося, що до кінця цього року світова спільнота отримає справедливий вирок окружного суду Гааги у справі щодо 4 підозрюваних у збитті літака, яку він розглядає. Ми дуже вдячні за той рівень підтримки, який Україна отримує від міжнародних партнерів. Завдання української прокуратури разом з колегами з інших країн встановити істину та всіх причетних", - підсумувала Венедіктова.

