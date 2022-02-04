УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
7515 відвідувачів онлайн
Новини Російські терористи збили Боїнг
755 11

Сподіваємось, що світова спільнота отримає справедливий вирок у справі МН-17 до кінця року, - Венедіктова

Сподіваємось, що світова спільнота отримає справедливий вирок у справі МН-17 до кінця року, - Венедіктова

Генпрокурор Ірина Венедіктова заявила, що зусилля слідства наразі спрямовані на встановлення екіпажу установки "Бук" та інших осіб, які віддавали накази на її переміщення на територію України чи сприяли цьому.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Офісу Генпрокурора.

Так, Венедіктова зустрілась із Тітусом Корлецяном – доповідачем Парламентської асамблеї Ради Європи з питань збиття літака рейсу МН17 в небі над Донбасом.

"В Офісі Генерального прокурора з 2014 року розташований філд-офіс JIT, в якому постійно працюють представники держав-учасниць міжнародної слідчої групи. Зараз це колеги із Нідерландів та Австралії. За роки розслідування справи між слідчими та прокурорами держав-учасниць ССГ вдалося досягти надзвичайно високого рівня співробітництва та довіри", - зазначила генпрокурорка.

Передачею справи щодо 4 обвинувачених до національного суду Нідерландів, розслідування не завершилось ані на національному рівні, ані міжнародною слідчою групою в цілому. Наразі зусилля спрямовані на встановлення екіпажу установки "Бук" та інших осіб, які віддавали накази на її переміщення на територію України чи сприяли цьому.

"Справа MH-17 надважлива для України та всього цивілізованого світу. Вона є маркером успішності світового правосуддя і ми сподіваємося, що до кінця цього року світова спільнота отримає справедливий вирок окружного суду Гааги у справі щодо 4 підозрюваних у збитті літака, яку він розглядає. Ми дуже вдячні за той рівень підтримки, який Україна отримує від міжнародних партнерів. Завдання української прокуратури разом з колегами з інших країн встановити істину та всіх причетних", - підсумувала Венедіктова.

Читайте: Переговори з РФ щодо справи MH17 просуваються не так, як хотілося б, - прем'єр Нідерландів Рютте

Автор: 

Нідерланди (1631) росія (67841) Боїнг-777 Malasia Airli... (761) Венедіктова Ірина (829)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+9
Поэтому Цемаха на таксистов поменяли...
показати весь коментар
04.02.2022 17:51 Відповісти
+7
Світова спільнота отримає вирок? То це світова спільнота збила літак?
показати весь коментар
04.02.2022 18:07 Відповісти
+5
Звичайно світова спільнота отримає справедливий вирок, бо там будуть європейські прокурори, а не Бенядіктова, яка разом із Гундосом, по шустріку передали терористам Цемаха. Це також пам'ятають світоваі лідери і звичайно українці.
показати весь коментар
04.02.2022 17:52 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Поэтому Цемаха на таксистов поменяли...
показати весь коментар
04.02.2022 17:51 Відповісти
Звичайно світова спільнота отримає справедливий вирок, бо там будуть європейські прокурори, а не Бенядіктова, яка разом із Гундосом, по шустріку передали терористам Цемаха. Це також пам'ятають світоваі лідери і звичайно українці.
показати весь коментар
04.02.2022 17:52 Відповісти
Не розпилюйтесь ,головне -Порох!
показати весь коментар
04.02.2022 17:54 Відповісти
Бабо... Так хто отримає вирок: світова спільнота чи злочинці ? Вивчи, хоч ази юриспруденції..
показати весь коментар
04.02.2022 19:29 Відповісти
Я вже навіть не знаю який вирок ЗЄлєшобло вважає для себе справедливим.
Що там по справі Трухіна?
показати весь коментар
04.02.2022 17:54 Відповісти
Скільки років після цього керування вистачило б Бенедіктовні ? Десять ?
показати весь коментар
04.02.2022 18:00 Відповісти
Світова спільнота отримає вирок? То це світова спільнота збила літак?
показати весь коментар
04.02.2022 18:07 Відповісти
🤔🤔она же на 200% своя, зелёная, следовательно, языками не владеет.
показати весь коментар
04.02.2022 18:18 Відповісти
Ми маємо 3 стовпи красномовства: Зелю, Безуглу та Бенедиктовну. Ківа -той взагалі проффесор.
показати весь коментар
04.02.2022 18:33 Відповісти
Ти забув свого дйуга,Паюбія!)))
показати весь коментар
04.02.2022 20:15 Відповісти
Редактори,ви не сповна розуму? Це світова спільнота отримає вирок?((( Де вас навчали невігласи?!(((
показати весь коментар
04.02.2022 20:14 Відповісти
 
 