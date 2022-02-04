УКР
Новини
Дні Трухіних: на "Свободі слова Савіка Шустера" обговорять резонансну ДТП за участі "слуги народу"

У п’ятницю, 4 лютого, о 21:00 у прямому ефірі програми "Свобода слова Савіка Шустера" гості студії говоритимуть про те, хто та чому півроку приховував правду про резонансну аварію за участі депутата "Слуги народу" Олександра Трухіна.

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на YouTube-канал програми.

Теми для обговорення в студії:

• Резонансна ДТП за участю депутата від "слуги Народу" Олександра Трухіна. Хто та чому півроку приховував правду?

• Як "слуги народу" панують в Україні.

• Чи отримують народні депутати зарплату в конвертах?

• Ексклюзивне інтерв’ю з Тимчасово повіреною у справах США в Україні Крістіною Квін. Про реальні загрози війни з Росією.

Гості студії:

АРСЕН АВАКОВ, міністр внутрішніх справ України (2014 – липень 2021);

РУСЛАН РЯБОШАПКА, генеральний прокурор України (2019–2020);

СВЯТОСЛАВ ПІСКУН, генеральний прокурор України (2002–2003; 2004–2005; 2007);

ДМИТРО РАЗУМКОВ, народний депутат, позафракційний, голова Верховної Ради України (2019–2021);

СЕРГІЙ ВЛАСЕНКО, народний депутат, ВО "Батьківщина", член Комітету Верховної Ради України з питань правової політики;

ОЛЕКСІЙ ГОНЧАРЕНКО, народний депутат, "Європейська Солідарність";

ВАЛЕРІЙ ЧАЛИЙ, Надзвичайний і Повноважний Посол України у США (2015–2019);

АНДРІЙ ШЕВЧЕНКО, Надзвичайний і Повноважний Посол України в Канаді (2015–2021);

СВІТЛАНА КРЮКОВА, заступник головного редактора інтернет-видання "Страна.ua";

КАРИНА ОРЛОВА, кореспондент "Ехо Москви" у США.

Також були запрошені:

ДАВИД АРАХАМІЯ, голова фракції партії "СЛУГА НАРОДУ";

ДЕНИС МОНАСТИРСЬКИЙ, міністр внутрішніх справ України;

ДМИТРО КУЛЕБА, міністр закордонних справ України;

ОЛЕКСІЙ СУХАЧОВ, директор Державного бюро розслідувань;

ОЛЕКСАНДР ТРУХІН, народний депутат, фракція "СЛУГА НАРОДУ".

шоу Шустера (309) Шустер Савік (362)
+10
04.02.2022 18:21 Відповісти
+6
04.02.2022 18:13 Відповісти
+5
04.02.2022 18:59 Відповісти
Да это тема языками ляпать...закажите в прямом эфире драку чтоб интересней было...
04.02.2022 18:00 Відповісти
Кличків би тоді позвали б.
04.02.2022 18:04 Відповісти
сцуцца звать на один эфир Кличка и Зеленского, ну вы понимаете почему...
04.02.2022 19:11 Відповісти
Цікаво було б, якби запросили (!) таще якби й прийшов на ефір сам трухін. А ще - монастирський. А ще - зєлєнскій. Ото була би містерія!
04.02.2022 18:13 Відповісти
Перераховані вами мерзотники , на такі шоу не ходять , так як вони бояться людей 😠
04.02.2022 18:39 Відповісти
04.02.2022 18:13 Відповісти
Когда слово будет предоставлено Виктории Гриб или Жмеренецкому, на это время можно переключить на "Прямой" - там в это время могут быть более адекватные ораторы.
показати весь коментар
згоден
04.02.2022 18:40 Відповісти
Стоп! зміна в програмі! Трансляція розпочинається об 19:30
04.02.2022 19:02 Відповісти
04.02.2022 18:21 Відповісти
Серлещу первому сказали, что кошелек в виде Трухина сливают. Что серлещ будет делать, правда, когда при Порохе-7 его будут сажать. А ведь всё патриотическое сообщество будет жестко ждать от Пороха посадки серлеща...

Серлещ навреное с====бется в Мордор - нам по ходу квартира останется на Ивана Франка, тоже неплохо, отдадим её Виталию Касько - честному украинскому прокурору, который с удовольствием посадит таких гнид, как серлещ (кого более значимого, типа Юрия Бойка, даже Касько вряд ли посадит а от серлещ- идеальное животное в афроукраинскую душевую)
04.02.2022 19:17 Відповісти
шустик тебе не надоело жевать сопли,придумай что нибудь свое.
04.02.2022 18:30 Відповісти
Зачем приглашать этого старого пердуна пЕскуна ? Махровый коррупционер, живущий на вилле в Испании (жена заработала) приезжает развлечения ради и поучает , как нам жить
04.02.2022 18:39 Відповісти
ну что вы, это человек Ющенка)
04.02.2022 19:10 Відповісти
Полицейскому Петрику, который не дал уйти Трухину в лес, могут предъявить подозрение

https://stopkor.info/author/stopkor/ stopkor https://stopkor.info/polytseyskomu-petryku-kotor-y-ne-dal-uyty-trukhynu-v-les-mohut-pred-iavyt-podozrenye/ 03.02.2022



Переглядів: 6 905

Полицейский, оказавшийся одним из первых на месте аварии с участием нардепа, может стать фигурантом производства о разглашении тайны следствия.



Степень вины патрульного выяснят следователи, сообщили Фокусу в пресс-службе ГБР.
04.02.2022 18:41 Відповісти
в принципе всё правильно-с их стороны надо обезопасить себя на будущее и чтобы другим неповадно было надо наказать полицейского
04.02.2022 18:44 Відповісти
крепко пустил корни Аваков за 7 лет - начальника патрульной полиции Киева при следующем президенте БУЙ кто пасодит
04.02.2022 19:19 Відповісти
Я на своей памяти могу с ходу вспомнить минимум пару смертельных ДТП с участием ментов и никто не был наказан.Так что пустое это..
04.02.2022 18:41 Відповісти
чем мельче должность у мента, тем больше шансов выйти сухим из воды. Во времена Тимошенко депутаты вообще в лесу на людей охотились, если Лозинского помните..
04.02.2022 19:00 Відповісти
04.02.2022 18:42 Відповісти
?
04.02.2022 18:45 Відповісти
А , палестинцы Гордон и Комаровский где ? Или теперь конкуренты за аудиторию ? А були найкращi подруги. Маланцы они такие, продадут , купят и снова продадут. Дети Паниковского , ****
04.02.2022 18:48 Відповісти
04.02.2022 18:59 Відповісти
ну давайте сделаем так - ПОДУМАЕМ - а за кого эти супердостойные господа агитируют теперь? так я вам скажу - за господина СМЕШКА, который был на вечере у Ющенка, после которой он чуть кони не двинул, и было обезображено лицо Ющенко
04.02.2022 19:22 Відповісти
Щас обвинят главного палестинца Украины.
04.02.2022 20:48 Відповісти
шото мне кажется, шо у этого выпуска будет захмарный рейтинг
04.02.2022 18:55 Відповісти
04.02.2022 18:56 Відповісти
04.02.2022 19:01 Відповісти
https://youtu.be/0zSDTTK-JLw малания
04.02.2022 19:25 Відповісти
Дивися, але намагайся не заснуть і не блювануть.
04.02.2022 22:27 Відповісти
 
 