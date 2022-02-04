Дні Трухіних: на "Свободі слова Савіка Шустера" обговорять резонансну ДТП за участі "слуги народу"
У п’ятницю, 4 лютого, о 21:00 у прямому ефірі програми "Свобода слова Савіка Шустера" гості студії говоритимуть про те, хто та чому півроку приховував правду про резонансну аварію за участі депутата "Слуги народу" Олександра Трухіна.
Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на YouTube-канал програми.
Теми для обговорення в студії:
• Резонансна ДТП за участю депутата від "слуги Народу" Олександра Трухіна. Хто та чому півроку приховував правду?
• Як "слуги народу" панують в Україні.
• Чи отримують народні депутати зарплату в конвертах?
• Ексклюзивне інтерв’ю з Тимчасово повіреною у справах США в Україні Крістіною Квін. Про реальні загрози війни з Росією.
Гості студії:
АРСЕН АВАКОВ, міністр внутрішніх справ України (2014 – липень 2021);
РУСЛАН РЯБОШАПКА, генеральний прокурор України (2019–2020);
СВЯТОСЛАВ ПІСКУН, генеральний прокурор України (2002–2003; 2004–2005; 2007);
ДМИТРО РАЗУМКОВ, народний депутат, позафракційний, голова Верховної Ради України (2019–2021);
СЕРГІЙ ВЛАСЕНКО, народний депутат, ВО "Батьківщина", член Комітету Верховної Ради України з питань правової політики;
ОЛЕКСІЙ ГОНЧАРЕНКО, народний депутат, "Європейська Солідарність";
ВАЛЕРІЙ ЧАЛИЙ, Надзвичайний і Повноважний Посол України у США (2015–2019);
АНДРІЙ ШЕВЧЕНКО, Надзвичайний і Повноважний Посол України в Канаді (2015–2021);
СВІТЛАНА КРЮКОВА, заступник головного редактора інтернет-видання "Страна.ua";
КАРИНА ОРЛОВА, кореспондент "Ехо Москви" у США.
Також були запрошені:
ДАВИД АРАХАМІЯ, голова фракції партії "СЛУГА НАРОДУ";
ДЕНИС МОНАСТИРСЬКИЙ, міністр внутрішніх справ України;
ДМИТРО КУЛЕБА, міністр закордонних справ України;
ОЛЕКСІЙ СУХАЧОВ, директор Державного бюро розслідувань;
ОЛЕКСАНДР ТРУХІН, народний депутат, фракція "СЛУГА НАРОДУ".
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Разом із Віталієм Портниковим на цю тему дискутуватимуть народні депутати України:
Олексій Жмеренецький (фракція "Слуга народу");
Володимир Ар'єв (фракція "Європейська Солідарність");
Юлія Клименко (фракція "Голос");
Вікторія Гриб (позафракційна).
Також до обговорення приєднаються:
Олексій Голобуцький - політтехнолог;
Сергій Кривонос - генерал запасу ЗСУ, заступник секретаря РНБО (2019-2020);
Тетяна Козаченко - адвокатка, голова "Громадського люстраційного комітету".
https://www.youtube.com/watch?v=DJ5v4Vw2dNo Світова коаліція стає на бік України та якими будуть наслідки безкарності можновладців? Лише актуальні теми сьогодення, лише відповідальні та авторитетні гості - це "ПОЛІТКЛУБ" Віталія Портникова!
Серлещ навреное с====бется в Мордор - нам по ходу квартира останется на Ивана Франка, тоже неплохо, отдадим её Виталию Касько - честному украинскому прокурору, который с удовольствием посадит таких гнид, как серлещ (кого более значимого, типа Юрия Бойка, даже Касько вряд ли посадит а от серлещ- идеальное животное в афроукраинскую душевую)
https://stopkor.info/author/stopkor/ stopkor https://stopkor.info/polytseyskomu-petryku-kotor-y-ne-dal-uyty-trukhynu-v-les-mohut-pred-iavyt-podozrenye/ 03.02.2022
Переглядів: 6 905
Полицейский, оказавшийся одним из первых на месте аварии с участием нардепа, может стать фигурантом производства о разглашении тайны следствия.
Степень вины патрульного выяснят следователи, сообщили Фокусу в пресс-службе ГБР.