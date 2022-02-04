Дні Трухіних: на "Свободі слова Савіка Шустера" обговорять резонансну ДТП за участі "слуги народу"

У п’ятницю, 4 лютого, о 21:00 у прямому ефірі програми "Свобода слова Савіка Шустера" гості студії говоритимуть про те, хто та чому півроку приховував правду про резонансну аварію за участі депутата "Слуги народу" Олександра Трухіна.

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на YouTube-канал програми.

Теми для обговорення в студії:

• Резонансна ДТП за участю депутата від "слуги Народу" Олександра Трухіна. Хто та чому півроку приховував правду?

• Як "слуги народу" панують в Україні.

• Чи отримують народні депутати зарплату в конвертах?

• Ексклюзивне інтерв’ю з Тимчасово повіреною у справах США в Україні Крістіною Квін. Про реальні загрози війни з Росією.

Гості студії:

АРСЕН АВАКОВ, міністр внутрішніх справ України (2014 – липень 2021);

РУСЛАН РЯБОШАПКА, генеральний прокурор України (2019–2020);

СВЯТОСЛАВ ПІСКУН, генеральний прокурор України (2002–2003; 2004–2005; 2007);

ДМИТРО РАЗУМКОВ, народний депутат, позафракційний, голова Верховної Ради України (2019–2021);

СЕРГІЙ ВЛАСЕНКО, народний депутат, ВО "Батьківщина", член Комітету Верховної Ради України з питань правової політики;

ОЛЕКСІЙ ГОНЧАРЕНКО, народний депутат, "Європейська Солідарність";

ВАЛЕРІЙ ЧАЛИЙ, Надзвичайний і Повноважний Посол України у США (2015–2019);

АНДРІЙ ШЕВЧЕНКО, Надзвичайний і Повноважний Посол України в Канаді (2015–2021);

СВІТЛАНА КРЮКОВА, заступник головного редактора інтернет-видання "Страна.ua";

КАРИНА ОРЛОВА, кореспондент "Ехо Москви" у США.

Також були запрошені:

ДАВИД АРАХАМІЯ, голова фракції партії "СЛУГА НАРОДУ";

ДЕНИС МОНАСТИРСЬКИЙ, міністр внутрішніх справ України;

ДМИТРО КУЛЕБА, міністр закордонних справ України;

ОЛЕКСІЙ СУХАЧОВ, директор Державного бюро розслідувань;

ОЛЕКСАНДР ТРУХІН, народний депутат, фракція "СЛУГА НАРОДУ".