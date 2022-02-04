Підпільна "фабрика"" фейкових акаунтів для інформаційних диверсій РФ ліквідована на Житомирщині, - СБУ

У Житомирській області співробітники Служби безпеки України нейтралізували кібергрупу, яка масово створювала фейкові акаунти на замовлення з РФ.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр СБУ.

"Встановлено, що до протиправної діяльності причетні двоє мешканців Житомирської області. Вони налагодили серійну реєстрацію фальшивих акаунтів у соцмережах. Для цього зловмисники використовували спеціальне ПЗ виробництва РФ", - йдеться у повідомленні.

Хакерська програма давала змогу створювати віртуальні акаунти без використання сервісів мобільного зв'язку. Облікові записи зловмисники реалізовували російським замовникам через спеціалізовані інтернет-платформи, а гроші отримували на свої електронні гаманці небанківських платіжних систем, заборонених в Україні.

"На фейкових акаунтах представники РФ "розганяли" дезінформацію та провокаційні матеріали. Деструктивний контент був спрямований на розхитування внутрішньополітичної ситуації в різних регіонах України", - йдеться у повідомленні.

У рамках кримінального провадження за ч. 1 ст. 111 (державна зрада) та ч. 1 ст. 182 (порушення недоторканності приватного життя) Кримінального кодексу України триває досудове розслідування для встановлення всіх обставин правопорушень та притягнення до відповідальності винних осіб.