Підпільна "фабрика"" фейкових акаунтів для інформаційних диверсій РФ ліквідована на Житомирщині, - СБУ

У Житомирській області співробітники Служби безпеки України нейтралізували кібергрупу, яка масово створювала фейкові акаунти на замовлення з РФ.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр СБУ.

"Встановлено, що до протиправної діяльності причетні двоє мешканців Житомирської області. Вони налагодили серійну реєстрацію фальшивих акаунтів у соцмережах. Для цього зловмисники використовували спеціальне ПЗ виробництва РФ", - йдеться у повідомленні.

Хакерська програма давала змогу створювати віртуальні акаунти без використання сервісів мобільного зв'язку. Облікові записи зловмисники реалізовували російським замовникам через спеціалізовані інтернет-платформи, а гроші отримували на свої електронні гаманці небанківських платіжних систем, заборонених в Україні.

"На фейкових акаунтах представники РФ "розганяли" дезінформацію та провокаційні матеріали. Деструктивний контент був спрямований на розхитування внутрішньополітичної ситуації в різних регіонах України", - йдеться у повідомленні.

Читайте також: За хвилею псевдомінувань по всій країні стоїть Росія, яка намагається розхитати ситуацію в Україні зсередини, - СБУ

У рамках кримінального провадження за ч. 1 ст. 111 (державна зрада) та ч. 1 ст. 182 (порушення недоторканності приватного життя) Кримінального кодексу України триває досудове розслідування для встановлення всіх обставин правопорушень та притягнення до відповідальності винних осіб.

кіберзлочин (815) Правоохоронні органи (2712) СБУ (13377) силовики (2518) кібербезпека (1182) Житомирська область (1313)
+15
чем больше ботоферм рашки ликвидируют - тем меньше зебилов на Цензоре постит.. Совпадение?
04.02.2022 18:33 Відповісти
+12
То-то, я смотрю, у нас некоторые особо упоротые личности поисчезали с форума.
04.02.2022 18:33 Відповісти
+8
Вот и я о том-же. Случайное совпадение.
04.02.2022 18:34 Відповісти
чем больше ботоферм рашки ликвидируют - тем меньше зебилов на Цензоре постит.. Совпадение?
04.02.2022 18:33 Відповісти
Вот и я о том-же. Случайное совпадение.
04.02.2022 18:34 Відповісти
Вихваляєтеся недобитки?
04.02.2022 18:41 Відповісти
кто о чем, а кацапы всегда о своём, скрепном
04.02.2022 18:44 Відповісти
То-то, я смотрю, у нас некоторые особо упоротые личности поисчезали с форума.
04.02.2022 18:33 Відповісти
Ти ба які падлюки
04.02.2022 18:38 Відповісти
Ліквідувати бажано разом з манкуртами.
04.02.2022 19:07 Відповісти
А где имена и фамилии этих ...расов? И что им за это будет?
04.02.2022 21:33 Відповісти
Их нету просто.
05.02.2022 00:23 Відповісти
Фейковые аккаунты - это когда это стало уголовно наказуемым? Статти УК вообще не в тему! Такое ощущение что кто-то сводит личный счет!
04.02.2022 23:10 Відповісти
 
 