Підпільна "фабрика"" фейкових акаунтів для інформаційних диверсій РФ ліквідована на Житомирщині, - СБУ
У Житомирській області співробітники Служби безпеки України нейтралізували кібергрупу, яка масово створювала фейкові акаунти на замовлення з РФ.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр СБУ.
"Встановлено, що до протиправної діяльності причетні двоє мешканців Житомирської області. Вони налагодили серійну реєстрацію фальшивих акаунтів у соцмережах. Для цього зловмисники використовували спеціальне ПЗ виробництва РФ", - йдеться у повідомленні.
Хакерська програма давала змогу створювати віртуальні акаунти без використання сервісів мобільного зв'язку. Облікові записи зловмисники реалізовували російським замовникам через спеціалізовані інтернет-платформи, а гроші отримували на свої електронні гаманці небанківських платіжних систем, заборонених в Україні.
"На фейкових акаунтах представники РФ "розганяли" дезінформацію та провокаційні матеріали. Деструктивний контент був спрямований на розхитування внутрішньополітичної ситуації в різних регіонах України", - йдеться у повідомленні.
У рамках кримінального провадження за ч. 1 ст. 111 (державна зрада) та ч. 1 ст. 182 (порушення недоторканності приватного життя) Кримінального кодексу України триває досудове розслідування для встановлення всіх обставин правопорушень та притягнення до відповідальності винних осіб.
