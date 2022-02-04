УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
7515 відвідувачів онлайн
Новини
1 662 10

Кулеба та Блінкен погодили подальші кроки України та США для стримування Росії

Кулеба та Блінкен погодили подальші кроки України та США для стримування Росії

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба у п'ятницю, 4 лютого, провів телефонну розмову з державним секретарем США Ентоні Блінкеном.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба МЗС України.

"Дмитро Кулеба та Ентоні Блінкен погодили подальші кроки України та США у реалізації стратегії проактивного стримування Росії від подальшої агресії. Вони відзначили суттєвий прогрес у підготовці скоординованих євроатлантичних санкцій проти РФ та виході цієї роботи на завершальний етап", - відзначається у повідомленні. 

Сторони також обговорили переговори в рамках "нормандського формату" та висловили сподівання на те, що РФ продемонструє конструктивну позицію у наступних раундах переговорів.

Також читайте: Блінкен - Лаврову: Закликаємо РФ до деескалації. За вторгненням будуть швидкі та серйозні наслідки

Блінкен підтвердив роботу адміністрації президента США щодо надання додаткової допомоги США для посилення економічної та фінансової впевненості України.

"Дмитро Кулеба подякував американській стороні за передачу Україні інформації про можливу підготовку Російською Федерацією сфабрикованих приводів для загострення", - йдеться у повідомленні.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Блінкен повідомив керівництву НАТО, ОБСЄ та ЄС деталі розмови з Лавровим, - Держдепартамент США

Автор: 

США (24349) Кулеба Дмитро (3606) Блінкен Ентоні (1157)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+4
Крупный сбой в россиянских сетях. Операторы связи и сайты не работают, некоторые иностранные сайты недоступны
показати весь коментар
04.02.2022 18:53 Відповісти
+3
Кроки дуже прості - США постачають Україні зброю, українські військові тренуються її використовувати.
А ще бажано щоби США надалі Україні статус "основного союзника США по за НАТО".
показати весь коментар
04.02.2022 18:47 Відповісти
+3
пошла ответка?
показати весь коментар
04.02.2022 19:07 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Кроки дуже прості - США постачають Україні зброю, українські військові тренуються її використовувати.
А ще бажано щоби США надалі Україні статус "основного союзника США по за НАТО".
показати весь коментар
04.02.2022 18:47 Відповісти
Може нарешті наші дипломати навчилися надавати повідомлення про спілкування з нашими партнерами виважено і вибирати правильний шанобливий тон.
показати весь коментар
04.02.2022 18:53 Відповісти
Крупный сбой в россиянских сетях. Операторы связи и сайты не работают, некоторые иностранные сайты недоступны
показати весь коментар
04.02.2022 18:53 Відповісти
пошла ответка?
показати весь коментар
04.02.2022 19:07 Відповісти
Вся ЗЕко- ***** ... суцільні артисти розмовного жанру...
показати весь коментар
04.02.2022 19:17 Відповісти
А Кулеба лично Блинкену сказал, что Украина устала от западных партнеров, как он в интервью Мосейчучке заявил?
показати весь коментар
04.02.2022 19:51 Відповісти
1. Прокачивать больше российского газа
2. Закупать больше российского мазута
3. Закупать больше российских огурцов
4. Продавать в Россию больше продукции студии "Квартал-95"
......
показати весь коментар
04.02.2022 20:17 Відповісти
а почему бы США не собрать денег у тех кого заблокировала Германия и выслать Укриане оружие? Так можно обойти быковатую Германию.
показати весь коментар
05.02.2022 01:45 Відповісти
Осада, замена Рады и лагеря: Bild опубликовал трёхэтапный план России по присоединению Украины.
показати весь коментар
05.02.2022 11:55 Відповісти
 
 