Концентрація російських військ у Білорусі є недостатньою для наступу на Україну, – Резніков

Концентрація російських військ у Білорусі є недостатньою для наступу на Україну, – Резніков

Концентрація військ Російської Федерації на навчаннях у Білорусі є недостатньою для наступу на Україну.

Про це заявив міністр оборони Олексій Резніков, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Наступ з білоруської сторони має найменший рівень ризику. Ми уважно слідкуємо за навчаннями, які почалися на території Республіки Білорусь, вивчаємо і через дані розвідки, і з відкритих джерел...Тому я впевнено вам кажу - станом на сьогодні, концентрація російських військ для навчань в Білорусі є такою, що їх недостатньо для проведення якоїсь наступальної операції", - сказав Резніков.

Міністр додав, що Україна на пряму контактує зі стратегічними партнерами (США, Велика Британія, інші країни НАТО) і фактаж щодо російських військ у Білорусі сходиться повністю.

Скажіть хтось цьому адвокату,що в даному випадку "краще перебздіти,ніж недобздіти".
04.02.2022 18:58 Відповісти
Резніков, ти думаєш що для наступу з території Білорусі мало військ Московії?
А вони повинні звідти наступати?
04.02.2022 18:55 Відповісти
Концентрація військ Російської Федерації на навчаннях у Білорусі є недостатньою для наступу на Україну, у тому випадку ,якщо концентрація українських війск на границі України з Білорусією є достатньою ,для того,щоб не відбувся наступ рашистських війск.
04.02.2022 18:56 Відповісти
Мабуть "підручник із вторгнення" почитав.
Недостатньо техніки чи особового складу?
04.02.2022 18:53 Відповісти
Когда он военным стратегом успел стать!!!
показати весь коментар
04.02.2022 19:07 Відповісти
Зразу вчив книжки по стратегії коли був токарем, на перекурах читав, після дискотеки.
А вже коли вчився на юриста - там викладали - юристи в стратегічному військовому плануванні
та тактика наступу при допомозі юристів.
04.02.2022 19:33 Відповісти
не всі ж такі ерудовані як шоколядні боти які навіть не звертають уваги на вереск лукашенки що "українські нацисти"озброєні до зубів чатують на кордоні бєларусі...

-а так ще фельдмашали другої світової визначали неможливість наступу через білоруські болота..
04.02.2022 21:19 Відповісти
Концентрація російських військ у Білорусі є недостатньою для наступу на Україну, - Резніков
Якщо правник та юрист Рєзніков так каже-значить можна спати спокійно та веселитися і ніза що не переживати!
а то тут американські аналітики та генерали паніку сіють і знімки супутникові розсилають...
04.02.2022 21:50 Відповісти
ви настільки древній екземпляр що навіть не понімаєте до чого знімки супутникові коли цілодобово ситуацію моніторять літаки нато і навіть отой американський літак-розвідник що навіть вираховує що жер і чим випорожнився москалик під кущом...
04.02.2022 22:49 Відповісти
Резніков, ти думаєш що для наступу з території Білорусі мало військ Московії?
А вони повинні звідти наступати?
04.02.2022 18:55 Відповісти
Хіба то позиція міністра під час віни?
Та він просто - сірий попугай... повторює те, що написав йому Єрмак...
04.02.2022 19:22 Відповісти
А єрмаку - Путін... Зєля просто - в ауті...
04.02.2022 19:23 Відповісти
нічо, ще не 23 фєвраля
куди влазить рф - скрізь уже казарма/концтабір

RoksolanaКрымUA@RoksolanaKrim



Симферополь. Такое теперь в Украинской гимназии происходит.
Гавань ее в академическую переименовала. И учит тепеперь тут на "академиков". Тут почти 100% дети понаехов-силовиков из Залесья.

04.02.2022 18:56 Відповісти
Концентрація військ Російської Федерації на навчаннях у Білорусі є недостатньою для наступу на Україну, у тому випадку ,якщо концентрація українських війск на границі України з Білорусією є достатньою ,для того,щоб не відбувся наступ рашистських війск.
04.02.2022 18:56 Відповісти
Цікаво Резніков боїться рашкі?Чи говорить обективно.Бо мені мінестерство с трусковецькім навчанням якось сумнівно.
04.02.2022 18:56 Відповісти
Він як папуга повторює те, що говорить зеля, а зеля те що говорить Єрмак.
04.02.2022 20:53 Відповісти
Надо успокоиться и ждать достаточного количества ? А может надо укреплять границу и копать окопы ?
04.02.2022 18:57 Відповісти
Скажіть хтось цьому адвокату,що в даному випадку "краще перебздіти,ніж недобздіти".
04.02.2022 18:58 Відповісти
WorldOnAlert


@worldonalert

·
https://twitter.com/worldonalert/status/1489629099865817089 1 ч



Three of Russia's largest state TV channels have warned that "Ukrainian attack on the border area with Russia is imminent". We reached the point where a massive Russian attack on Ukraine could happen at any time.

Три крупнейших государственных телеканала России предупредили, что «украинское нападение на приграничный район с Россией неизбежно». Мы достигли точки, когда массированное нападение России на Украину может произойти в любой момент.
04.02.2022 18:59 Відповісти
Все разбегайся кина небудет
04.02.2022 19:02 Відповісти
задовбав вже він наРЄЗати фуфло щедрими кавалками.
04.02.2022 19:02 Відповісти
как то много этого зебила,понятно что союзники и довольно мощные союзники примяли медведю уши,но это кращее недоразумение тут каким краем
04.02.2022 19:06 Відповісти
кричащее,выше опечатка
04.02.2022 19:07 Відповісти
Що не вислів, то перл-харбор)))
04.02.2022 19:07 Відповісти
Хто цьому д"білу дозволив рота відкривати? До 2014 нам також співали що в нас армія 150 тис. і кожного року розкрадали мільярди на ній, а як прийшлось до діла то виявилось що боєготовні 10 тис. бійців!!!
04.02.2022 19:09 Відповісти
Морячок@akvevitt

https://mobile.twitter.com/akvevitt/status/1488395087889506306 1 февр.



Когда Резников называет самолёты "птичками", я начинаю думать, что он и есть Ледокаин Гетьмана. Резников, где чеки?
04.02.2022 19:10 Відповісти
Птичкопад? Прямо по Гирькину.
04.02.2022 19:36 Відповісти
придушіть цю падлу.
04.02.2022 19:29 Відповісти
Рєзніков наче вчорашній, він що не знає що орки можуть напасти без шпиталів, через мінні поля, без концентрації . Під час 2 світової ж так було. Коли радянські м'ясники кидали в атаку без артпідготовки і злагодженості великі і малі групи солдат женучи їх загрядотрядами прям на кулемети. Причому самі німці що їх тупо розстрілювали від того кривавого місива втрачали розум бо немогли усвідомити реальність такого безглуздого нищення людей.
А ще згадайте форсування Дніпра чорносвиточниками коли утворювались цілі греблі з людських тіл. А ще згадайте штрафні роти-батальйони яких гнали як худобу на вірну смерть з розрахунку щоб вибити живою силою набої у німців. А ще , аще , аще ...
Короче нєфіг заговорювать нам зуби пане Резніков. Кажіть нам правду - це більше заспокоїть. Бо якою б вона не була - всеодно варіантів немає, крім як ставати на захист країни.
04.02.2022 19:34 Відповісти
так кидали українців на розстріл(як у фінляндії) а не своїх мокшанців
04.02.2022 19:57 Відповісти
Присплять лукаві...
04.02.2022 19:38 Відповісти
а гособоронзаказ будет выполняться, когда ъх будет достаточно для наступления
или попозжее???
ну например после того как моня весь бюджет Украины уе....т в дорогу и еще одолжит на нее 200%
04.02.2022 19:41 Відповісти
А ким раніше працював Резніков, Вольфом Месінгом чи Манергеймом?
04.02.2022 19:44 Відповісти
Какой продвмнутый специалист! А если суммировать войска России на трех направлениях?
04.02.2022 19:45 Відповісти
Ну вот. Хоть один человек правду высказал.
04.02.2022 19:46 Відповісти
а когда будет достаточна, что ты будешь делать?
04.02.2022 19:55 Відповісти
Зато очень достаточно чтоб откусить немного Одессы, Херсона,...
04.02.2022 19:58 Відповісти
пий менше..херсонутий..
05.02.2022 00:11 Відповісти
--Щедра Земля наша на зрадників --заколисувачів...і зайд-- срулят. для яких України--це лежбища для грандіозних ГЕШЕФТІВ. Переконаний : воно не знає ані історії ГЕРОЇВ --КРУТ . ані подій інтервенції : посланців леніна. які мали всього 4- тис.головорізів-- муравйовців і цього достатньо було .щоб завалити Україну ... /дякуючи своїм. доморщеним запродавцям.../ А сьогодні їх /пропутінських агентів у сто крат більше.../
04.02.2022 20:13 Відповісти
Так они ещё подвозят, все ещё впереди
04.02.2022 21:21 Відповісти
а памперсы для экипажей тех танков?

-или вы ситаете что у них нет интернета и они не знают что их танки смертники только перейдут границу?))

-они им мангалы наваривают над башнями...да так что бы они с танка через башенные люки удрать не смогли..))
05.02.2022 00:08 Відповісти
Эти войска не для наступления на Украину . Эти войска для оккупации Беларуси .
04.02.2022 21:21 Відповісти
Конченное дно
04.02.2022 21:38 Відповісти
Иногда пословица " молчи дурак .. " должна . Хоть иногда закарбовуватися с помощью звездюлин
04.02.2022 22:08 Відповісти
значит отлично маскируются)

-ведь лукашенка недавно бился в истерике что украинские националисты вооружены америкой с головы до ног и пасут всю белорускую границу
05.02.2022 00:03 Відповісти
Здавався адекватним, на відміну від більшості зільоний, дядьком, а виявилось, яке стрибало, такого й здибало
05.02.2022 02:01 Відповісти
А никто оттуда наступать и не собирается, оттуда прилетят ракеты оперативно-тактических комплексов и реактивных систем залпового огня
05.02.2022 05:17 Відповісти
Він повинен бути (якщо так станеться) саме там, тому що його не чекають... Якщо по'єднати мапи авто та залізничних шляхів то , стане зрозуміло що блискавичний напад з Біларусі найбільш ймовірний. Напрям Коростень - Казятин- Житомир - Вінниця - Жмеринка із подальшим виходом на Умань та згодом Білу Церкву. З Приднестровя зайдуть на зустріч. Це відріже Захід від Центру повністю і для цього достатньо 30 БТГ РФ (1 БТГ на ділянку 10-12км в 1й-2й день), а вони там є. Це напівкільце оточення з Києва з Заходу. Зі Сходу напрям визначте самостійно...
11.02.2022 00:13 Відповісти
 
 