Концентрація російських військ у Білорусі є недостатньою для наступу на Україну, – Резніков

Концентрація військ Російської Федерації на навчаннях у Білорусі є недостатньою для наступу на Україну.

Про це заявив міністр оборони Олексій Резніков, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Наступ з білоруської сторони має найменший рівень ризику. Ми уважно слідкуємо за навчаннями, які почалися на території Республіки Білорусь, вивчаємо і через дані розвідки, і з відкритих джерел...Тому я впевнено вам кажу - станом на сьогодні, концентрація російських військ для навчань в Білорусі є такою, що їх недостатньо для проведення якоїсь наступальної операції", - сказав Резніков.

Міністр додав, що Україна на пряму контактує зі стратегічними партнерами (США, Велика Британія, інші країни НАТО) і фактаж щодо російських військ у Білорусі сходиться повністю.

