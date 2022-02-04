Концентрація російських військ у Білорусі є недостатньою для наступу на Україну, – Резніков
Концентрація військ Російської Федерації на навчаннях у Білорусі є недостатньою для наступу на Україну.
Про це заявив міністр оборони Олексій Резніков, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.
"Наступ з білоруської сторони має найменший рівень ризику. Ми уважно слідкуємо за навчаннями, які почалися на території Республіки Білорусь, вивчаємо і через дані розвідки, і з відкритих джерел...Тому я впевнено вам кажу - станом на сьогодні, концентрація російських військ для навчань в Білорусі є такою, що їх недостатньо для проведення якоїсь наступальної операції", - сказав Резніков.
Міністр додав, що Україна на пряму контактує зі стратегічними партнерами (США, Велика Британія, інші країни НАТО) і фактаж щодо російських військ у Білорусі сходиться повністю.
Недостатньо техніки чи особового складу?
А вже коли вчився на юриста - там викладали - юристи в стратегічному військовому плануванні
та тактика наступу при допомозі юристів.
-а так ще фельдмашали другої світової визначали неможливість наступу через білоруські болота..
==============
Якщо правник та юрист Рєзніков так каже-значить можна спати спокійно та веселитися і ніза що не переживати!
а то тут американські аналітики та генерали паніку сіють і знімки супутникові розсилають...
А вони повинні звідти наступати?
Та він просто - сірий попугай... повторює те, що написав йому Єрмак...
куди влазить рф - скрізь уже казарма/концтабір
RoksolanaКрымUA@RoksolanaKrim
Симферополь. Такое теперь в Украинской гимназии происходит.
Гавань ее в академическую переименовала. И учит тепеперь тут на "академиков". Тут почти 100% дети понаехов-силовиков из Залесья.
@worldonalert
·
https://twitter.com/worldonalert/status/1489629099865817089 1 ч
Three of Russia's largest state TV channels have warned that "Ukrainian attack on the border area with Russia is imminent". We reached the point where a massive Russian attack on Ukraine could happen at any time.
Три крупнейших государственных телеканала России предупредили, что «украинское нападение на приграничный район с Россией неизбежно». Мы достигли точки, когда массированное нападение России на Украину может произойти в любой момент.
https://mobile.twitter.com/akvevitt/status/1488395087889506306 1 февр.
Когда Резников называет самолёты "птичками", я начинаю думать, что он и есть Ледокаин Гетьмана. Резников, где чеки?
А ще згадайте форсування Дніпра чорносвиточниками коли утворювались цілі греблі з людських тіл. А ще згадайте штрафні роти-батальйони яких гнали як худобу на вірну смерть з розрахунку щоб вибити живою силою набої у німців. А ще , аще , аще ...
Короче нєфіг заговорювать нам зуби пане Резніков. Кажіть нам правду - це більше заспокоїть. Бо якою б вона не була - всеодно варіантів немає, крім як ставати на захист країни.
или попозжее???
ну например после того как моня весь бюджет Украины уе....т в дорогу и еще одолжит на нее 200%
-или вы ситаете что у них нет интернета и они не знают что их танки смертники только перейдут границу?))
-они им мангалы наваривают над башнями...да так что бы они с танка через башенные люки удрать не смогли..))
-ведь лукашенка недавно бился в истерике что украинские националисты вооружены америкой с головы до ног и пасут всю белорускую границу