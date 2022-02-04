УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
7713 відвідувачів онлайн
Новини
9 303 53

МЗС РФ про союз України, Британії та Польщі: "Нагнітання міжнародного мілітаристського жаху"

МЗС РФ про союз України, Британії та Польщі: "Нагнітання міжнародного мілітаристського жаху"

Офіційний представник МЗС Росії Марія Захарова побачила розкол Європи у "потрійному союзі" Києва, Лондона та Варшави та назвала його "приреченим".

Про це вона сказала на брифінгу в Москві, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на "Кореспондент".

"Будь-які альянси проти когось - вони приречені не тому, що нам так хочеться, бо є логіка, тому що є історичний досвід протистояти справді у міжнародно-правовому форматі реальній агресії, об'єднуватися для того, щоб не допустити чи протидіяти новим викликам та загрозам - це нормально, а створювати деякі блоки, союзи, такі зграйки збивати та збиватися в ці зграйки для того, щоб дружити проти когось, не маючи для цього підстав - ну, це щонайменше безглуздо, я вже не кажу про те, що це все суперечить, знову ж таки, взяти на себе міжнародно-правовим зобов'язанням", - сказала Захарова.

За її словами, "нагнітання міжнародного мілітаристського жаху" і "розкол Європи якимось потрійним союзом" навіює історичні асоціації, які не йдуть на користь країнам, які вирішили створити альянс.

Читайте: Росія прагне створити привід для вторгнення в Україну, - Велика Британія

"Ці експерименти не повинні повторюватися, і як би вони не фантазували на цю тему, істинність їхніх цілей очевидна - провокація", - наголосила дипломат.

Автор: 

Велика Британія (5794) МЗС рф (980) Польща (8981) росія (67862) Захарова Марія (364)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+54
Значіт очень правільний альянс-потрібно створювати...
показати весь коментар
04.02.2022 19:13 Відповісти
+42
"не маючи для цього підстав "

прям таки немаючи, тупая ****?
показати весь коментар
04.02.2022 19:14 Відповісти
+38
пуканы рвутся у кремля. Значит союз правильный для Украины, Польши, Англии!
показати весь коментар
04.02.2022 19:33 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
А сколько живут ядовитые змеи ?
показати весь коментар
04.02.2022 19:11 Відповісти
неправильный вопрос,как избавить змей от ядотого жала более насущен,я так думаю
показати весь коментар
04.02.2022 19:14 Відповісти
Створенням союзу УПА. А очко в Пуйла то не жєлєзне.
показати весь коментар
04.02.2022 19:16 Відповісти
Собаки гавкають... а караван іде !
показати весь коментар
04.02.2022 19:19 Відповісти
нагнетания ужОса для расеи..
показати весь коментар
04.02.2022 19:25 Відповісти
раз орут..... значит упал утюг и горячий и на интимное место...
показати весь коментар
04.02.2022 20:11 Відповісти
Конечно ужас. Для них. Ещё и УПА.
показати весь коментар
04.02.2022 22:40 Відповісти
Значіт очень правільний альянс-потрібно створювати...
показати весь коментар
04.02.2022 19:13 Відповісти
"не маючи для цього підстав "

прям таки немаючи, тупая ****?
показати весь коментар
04.02.2022 19:14 Відповісти
Москалі на чорне кажуть біле і не червоніють. Як наші зелені.
показати весь коментар
04.02.2022 19:17 Відповісти
"Будь-які альянси проти когось - вони приречені не тому, що нам так хочеться, бо є логіка, ,,,,тому альянс Білорусії з рашистським окупантом України для загрози Україні -приречений і в цьому є логіка
показати весь коментар
04.02.2022 19:20 Відповісти
А захерова коли небудь, буває тверезою?
показати весь коментар
04.02.2022 19:22 Відповісти
а проти Гітлера що це було? приречена коаліція теж?)))
показати весь коментар
04.02.2022 19:25 Відповісти
Нажахалися, чорти? Чекайте, вас ще не так попердолить
показати весь коментар
04.02.2022 19:25 Відповісти
показати весь коментар
04.02.2022 19:27 Відповісти
где какашник для матрёхи ЗаХЕр о-вой???

показати весь коментар
04.02.2022 20:25 Відповісти
Да пашла на***й. Вы вообще вон под немцев легли что Генеральным директором Газпрома фашиста назначаете
показати весь коментар
04.02.2022 19:25 Відповісти
Во во, особенно ржу когда они строят рейхстаг из пенопласта и потом берут его штурмом ))) а на самом деле тянут газопровод2 фашикам, ну тем, с которыми деды воевали хехех
Вот жеш потешные идиоты )) жаль только что агрессивные :/
показати весь коментар
04.02.2022 21:50 Відповісти
Да там маразм на маразме и маразмом погоняет. Особенно и смешно и печально было смотреть как Венгерский ***** Орбан ездил к Х***лу на поклон решали как отодвинуть НАТО с Европы, в которой состоит сама Венгрия. А так же етот же мадьяр заблокировал вхождение Украины в НАТО, а потом рассказывает якобы он очень переживает за безопасность венгров проживающих в Украине. Ето все равно что Х***ло ради защиты рузкоязычных разбомбил и разворовал рузкоговорящий дамбас.
показати весь коментар
04.02.2022 23:41 Відповісти
пуканы рвутся у кремля. Значит союз правильный для Украины, Польши, Англии!
показати весь коментар
04.02.2022 19:33 Відповісти
рф отдала китаю, финам и норвегии 1,2 миллиона га земель.
в рф запрещено любые, даже одиночные пикеты, не говоря о митингах.
у регионов, какие дают больше всего денек в бюджет, люди живут в нищете.
это личное дело рф, правительство делает ровно то что позволяет ему народ.
никто за это рф не напрягает, это их страна и их законы.
так какого куя Украина должна прислушиваться и договариваться, как нам жить, ****, в Украине,
с ...бучей рашей.
с какого хрена?
показати весь коментар
04.02.2022 19:35 Відповісти
показати весь коментар
04.02.2022 19:37 Відповісти
сказала захарова, находясь в альянсе с ОДКБ. Очень логично...
показати весь коментар
04.02.2022 19:37 Відповісти
Смех-смехом, а бубочка не желает пока выходить из допровского(СНГэшного) ОДКБ. Рада же не проголосовала за разрыв сношений с этим катаклизЬмом моска в симбирских епенях - результом зловживання алкоголем.
показати весь коментар
04.02.2022 19:45 Відповісти
Захарова нічого не розумію, давай по-китайські ти ж умієш https://www.youtube.com/watch?v=NfliBdyaGpk
показати весь коментар
04.02.2022 19:37 Відповісти
УПА в будь-якому виді добра справа.
показати весь коментар
04.02.2022 19:37 Відповісти
Не пойму , кацапы баб юльку пародируют или копируют... Спали-спали , а потiм взяли, та й проснули. Бо шобы не было УПА-2, потрiбно бути людиною. Хотя, кому какое дело, до нашего киммерийско-венедского янтарного пути. Венедо-словене породили кацапов, они и исправят свою оплошность.
показати весь коментар
04.02.2022 19:40 Відповісти
Труси касабню
показати весь коментар
04.02.2022 19:42 Відповісти
Потрусимо кацапню репарациями...та корисними копалинами, так шо , это тоже гудственный вариант.
показати весь коментар
04.02.2022 20:06 Відповісти
Трусить
показати весь коментар
04.02.2022 19:42 Відповісти
Что для русни отрицательно, то всему миру на пользу. Больше союзов против пукина! Ура товарищи!
показати весь коментар
04.02.2022 19:56 Відповісти
А Искандеры кто в Белоруссию затащил? Тут Украина не выбирала, Тут поляки тему Тройственного союза заварили---и правильно. Мы в этой тройке пока не спрашиваем---нас это устраивает кстати. Как только кацапам стали на каждую выдрочку отвечать так же---заверещали!
показати весь коментар
04.02.2022 19:56 Відповісти
а собирать войска у границ и проводить 20 учений в день это не нагнетание
показати весь коментар
04.02.2022 19:59 Відповісти
Мне это напоминает шизуху в 1983 году с размещением укороченных ракет Совком в европейской части. В итоге амеры запилили им Першинги и другие ракеты в Европе и Звездные войны.
показати весь коментар
04.02.2022 20:01 Відповісти
Захерова правильно говорит. Ну вот кому на рабссее нужно это постоянное нагнетание в бункере путлером самому себе под нос. Слезы текут, мысли отсутствуют, лед в подземном хоккейном поле становится желтым и вонючим... За что же так с гигантом многосровочек, тьфу многоходовочек...
показати весь коментар
04.02.2022 20:02 Відповісти
Сейчас к МарФУше Захеро-ВОЙ подтянется ****-беева - и вместе будут выть /есть у них такой дуэт/
показати весь коментар
04.02.2022 20:07 Відповісти
Они ничегого лучшего уже не добавят для сумятицы в своих рядах... Бо суха-беева уже зашугала кацапо-танкистов, шобы запасались черными пластиковыми мешками, бо укры будут свирепеть нипадецки, сунься козломордое отребье дальше в Украину.
показати весь коментар
04.02.2022 20:16 Відповісти
одкб-єто круто, а НАТО х-во !!!!
показати весь коментар
04.02.2022 20:24 Відповісти
А зачем вы создовали СССР? Потом СНГ и Таежный союз? Чтоб дружить против когото?
показати весь коментар
04.02.2022 20:37 Відповісти
Мабуть, тут трохи інше. У кремлі залишився совковий дух дурної віри у те, що вони завжди праві в усьому, що кажуть чи як діють.
показати весь коментар
04.02.2022 20:40 Відповісти
Ужас рассказал всем о ужасе.
показати весь коментар
04.02.2022 20:41 Відповісти
🇷🇺=🏳️‍🌈=🐔=🐑=👨‍❤️‍👨=🤡➡️🍾
показати весь коментар
04.02.2022 20:43 Відповісти
кремлевская мордовская ************ захерова еще не сдохла от передоза?!! а пора бу уже. чуркин с кобзоном в аду заждались

показати весь коментар
04.02.2022 20:47 Відповісти
вытье этой подзборной мокшанской шлюхи одно из лучших подтверждений правильности создания такого союза. а вот ужэ и протяжный вой скабеевой слышен из московских болот....
показати весь коментар
04.02.2022 20:50 Відповісти
на счет обреченности так это пусть маруся грязная голова болотному цыгану луке прочирикает.
показати весь коментар
04.02.2022 20:53 Відповісти
Все блоки,где участвовала Англия всегда побеждали в мировых заворушках.Так что рашосвиноте светят не очень хорошие перспективы
показати весь коментар
04.02.2022 20:55 Відповісти
Ужос это пьяная морда под коксом это захеровой вот это кошмар
показати весь коментар
04.02.2022 21:36 Відповісти
скоро ви знову обсиратися та обсцикатися під себе вночі станете, косорилі ублюдкі
показати весь коментар
04.02.2022 21:40 Відповісти
Так вот они какие бендеровцы и украинские фашисты! Поляки и англичане даже не против создать военный союз с ними. Скоро в парашке начнут трубить о польских и английских распятых мальчиках в трусиках!
показати весь коментар
04.02.2022 22:07 Відповісти
Не називайте ************ дипломатом, бо тоді Скабєєва - журналіст.
показати весь коментар
05.02.2022 01:04 Відповісти
Приятно быть в приличном обществе. Если у россии подгорает, то тем более
показати весь коментар
05.02.2022 01:14 Відповісти
Значит "хорошие сапоги, надо брать" ...
показати весь коментар
05.02.2022 02:00 Відповісти
Время движется по спирали - фашисты все так же против любых коалиций против них и обвиняют в нагнетании
показати весь коментар
05.02.2022 05:14 Відповісти
 
 