МЗС РФ про союз України, Британії та Польщі: "Нагнітання міжнародного мілітаристського жаху"

Офіційний представник МЗС Росії Марія Захарова побачила розкол Європи у "потрійному союзі" Києва, Лондона та Варшави та назвала його "приреченим".

Про це вона сказала на брифінгу в Москві, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на "Кореспондент".

"Будь-які альянси проти когось - вони приречені не тому, що нам так хочеться, бо є логіка, тому що є історичний досвід протистояти справді у міжнародно-правовому форматі реальній агресії, об'єднуватися для того, щоб не допустити чи протидіяти новим викликам та загрозам - це нормально, а створювати деякі блоки, союзи, такі зграйки збивати та збиватися в ці зграйки для того, щоб дружити проти когось, не маючи для цього підстав - ну, це щонайменше безглуздо, я вже не кажу про те, що це все суперечить, знову ж таки, взяти на себе міжнародно-правовим зобов'язанням", - сказала Захарова.

За її словами, "нагнітання міжнародного мілітаристського жаху" і "розкол Європи якимось потрійним союзом" навіює історичні асоціації, які не йдуть на користь країнам, які вирішили створити альянс.

"Ці експерименти не повинні повторюватися, і як би вони не фантазували на цю тему, істинність їхніх цілей очевидна - провокація", - наголосила дипломат.