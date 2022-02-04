Кожна суверенна нація має право обирати свій власний шлях, - Столтенберг відповів на заяву Китаю "проти розширення НАТО"

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг прокоментував спільну заяву лідерів Росії та Китаю Володимира Путіна та Сі Цзіньпіна з вимогою до альянсу не розширюватися.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це заявив Єнс Столтенберг, коментуючи відповідну заяву в п'ятницю на прохання журналіста у програмі MSNBC "Morning Joe".

"Йдеться принципово не про розширення НАТО. Йдеться про повагу права кожної суверенної нації обирати свій власний шлях, у тому числі чи хочуть вони належати до НАТО або не належати до НАТО. НАТО поважає ці незалежні, суверенні, вільні позиції. І НАТО ніколи не примушувало будь-яку країну вступати до нашого Альянсу. Але багато країн фактично через демократичні процеси вирішили, що вони хочуть бути частиною НАТО", - сказав очільник НАТО.

При цьому він наголосив, що розширення альянсу, до "якого приєдналися країни Центральної та Східної Європи, за останні десятиліття стало великою історією успіху".

"Кількість членів майже подвоїлася після закінчення холодної війни. І це допомогло поширити свободу і демократію по всій Європі. Отже, йдеться про повагу незалежного суверенного вибору незалежних націй, а не про повернення до епохи сфер впливу, коли великі держави вирішують, що можуть робити маленькі сусіди, а що ні", - переконаний генсек НАТО.

Як відомо, у рамках візиту президента РФ Путіна до Пекіна 4 лютого було прийнято спільну з голови КНР заяву, в якій було сказано, що "китайська Сторона ставиться з розумінням і підтримує висунуті Російською Федерацією пропозиції щодо формування довгострокових юридично обов'язкових гарантій безпеки в Європі".

"Сторони виступають проти подальшого розширення НАТО, закликають Північноатлантичний альянс відмовитися від ідеологізованих підходів часів "холодної війни", поважати суверенітет, безпеку та інтереси інших країн, різноманіття їх цивілізаційних та культурно-історичних укладів, об'єктивно та справедливо ставитись до мирного розвитку інших держав", – заявили вони.