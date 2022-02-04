УКР
Кожна суверенна нація має право обирати свій власний шлях, - Столтенберг відповів на заяву Китаю "проти розширення НАТО"

Кожна суверенна нація має право обирати свій власний шлях, - Столтенберг відповів на заяву Китаю "проти розширення НАТО"

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг прокоментував спільну заяву лідерів Росії та Китаю Володимира Путіна та Сі Цзіньпіна з вимогою до альянсу не розширюватися.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це заявив Єнс Столтенберг, коментуючи відповідну заяву в п'ятницю на прохання журналіста у програмі MSNBC "Morning Joe".

"Йдеться принципово не про розширення НАТО. Йдеться про повагу права кожної суверенної нації обирати свій власний шлях, у тому числі чи хочуть вони належати до НАТО або не належати до НАТО. НАТО поважає ці незалежні, суверенні, вільні позиції. І НАТО ніколи не примушувало будь-яку країну вступати до нашого Альянсу. Але багато країн фактично через демократичні процеси вирішили, що вони хочуть бути частиною НАТО", - сказав очільник НАТО.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Присутність військ РФ у Білорусі є найбільшою з часів холодної війни, - Столтенберг

При цьому він наголосив, що розширення альянсу, до "якого приєдналися країни Центральної та Східної Європи, за останні десятиліття стало великою історією успіху".

"Кількість членів майже подвоїлася після закінчення холодної війни. І це допомогло поширити свободу і демократію по всій Європі. Отже, йдеться про повагу незалежного суверенного вибору незалежних націй, а не про повернення до епохи сфер впливу, коли великі держави вирішують, що можуть робити маленькі сусіди, а що ні", - переконаний генсек НАТО.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Китай підтримує вимоги РФ щодо "нерозширення" НАТО, - заява

Як відомо, у рамках візиту президента РФ Путіна до Пекіна 4 лютого було прийнято спільну з голови КНР заяву, в якій було сказано, що "китайська Сторона ставиться з розумінням і підтримує висунуті Російською Федерацією пропозиції щодо формування довгострокових юридично обов'язкових гарантій безпеки в Європі".

"Сторони виступають проти подальшого розширення НАТО, закликають Північноатлантичний альянс відмовитися від ідеологізованих підходів часів "холодної війни", поважати суверенітет, безпеку та інтереси інших країн, різноманіття їх цивілізаційних та культурно-історичних укладів, об'єктивно та справедливо ставитись до мирного розвитку інших держав", – заявили вони.

Топ коментарі
Коммунякам этого не понять😁
ну, китайци, конечно молодцы.
подигривают путину, что б тот думал что кнр дружественная рф страна.
рф построила китаю за свой щет газопровод на 50 млрд м3 в год,
который прокаивает 8 млрд в год.
строит, за свои же сейчас еще на 38 млрд м3.
китай каза почти не берет.
у китая в пользовании на 50 лет около полмыллиона ка земель и лесов россии.
они иногда что то ************ путину, а тот как лошара ведеться на это.
и виходит следующее.
крепыш, сосед вас хвалит, пользуеться вашим всем, трахает вашу жену...
а вы идете и киздите другого но маленького, немощьного соседа, чтоб показать всей
улице какой вы крутой, хотя знаете что вы рогоносец.
вот и вся суть правительства раши.
А лапатнікі з китайцями не розуміють що таке суверенна нація-бо вони раби ще з рабської утроби...
Коммунякам этого не понять😁
Какая дружба у Путина с Китаем, ждем когда побьют горшки новые "братья". Хитрые китаезы сразу же отхватят большую половину Расеи и правильно сделают, хотя пока жуют сопли, делают вид , что дружат. Время сейчас для Китая подходящее, будут долго сидеть, время уйдет.
Китайцям ідеально діяти зараз, поки основні сили рашки на нашому кордоні і Сибір не прикритий...
А лапатнікі з китайцями не розуміють що таке суверенна нація-бо вони раби ще з рабської утроби...
Та хто б розповідав,іди з картохенфюрером розбирайся,партизан невидимий
Написал тот, у кого президент - бандит и фашня.
Так если лука самозванец, что же вы его тряпками ссаными не погоните? Выходит, большая часть ВАШЕГО народу, в общем-то и не против.
Цікаво, скільки тисяч кв. км. території РФ ***** заплатило Сі за цю спільну заяву?
так он им по 100$ газ продает, их друзьям сев корее ракеты помогает клепать
Якщо Україна зараз не в НАТО, то НАТО буде в Українi.
І цей процес уже розпочався.
заява пролунала тому, що хйло просто сцить України в НАТО, а Китаю - просто пофіг, але за "пів-Сибіру" - сказати пару слів приємних кацапському вуху, вже трошки надраному українцями - не питання..
Китай має територіальні претензії до Московії. Китайські лідери ніколи не були щирими. Як і ...йло. Стоять два удави, і не знають як один одного проковтнути.
ну, китайци, конечно молодцы.
подигривают путину, что б тот думал что кнр дружественная рф страна.
рф построила китаю за свой щет газопровод на 50 млрд м3 в год,
который прокаивает 8 млрд в год.
строит, за свои же сейчас еще на 38 млрд м3.
китай каза почти не берет.
у китая в пользовании на 50 лет около полмыллиона ка земель и лесов россии.
они иногда что то ************ путину, а тот как лошара ведеться на это.
и виходит следующее.
крепыш, сосед вас хвалит, пользуеться вашим всем, трахает вашу жену...
а вы идете и киздите другого но маленького, немощьного соседа, чтоб показать всей
улице какой вы крутой, хотя знаете что вы рогоносец.
вот и вся суть правительства раши.
совершенно точно
Друзі, не приймайте заяву китайського лідера за думку Китаю. Китай має територіальні претензії до Московії. Китайські лідери ніколи не були щирими. Як і ...йло. Стоять два удави, і не знають як один одного проковтнути.
Два удава? Мысль интересная ,но ... путин не настоящий удав, он старается таковым быть, хотя это у него нифига не получается. А вот виннипух - да, он удав. путин для него всё же кролик, пожалуй саблезубый, но всё же кролик. И сильная расея китаисам зачем? винни будет наверняка подстрекать путина и потакать в агрессии и войне, поскольку всё это ослабляет расею, а значит - кролик теряет зубы и в конце концов пиньдзинь проглотит его с потрохами , или откусит ну там лапки/хвостик/ушки ...И начнёт с Сибири. Да вообще-то уже начал. Будет "Сибиря нас" )))
Значіть їм вигідно мати біля своїх кордонів маленькі та слабенькі держави. В такому випадку парітета сил ніколи не буде.
Світ повинен знати, що китайськи комунякі нічим не кращі від москалів, там де комуняки, там відсутня свобода і людяність, там вязниці і гулаги.
Китай то к этому каким боком? Давайте ещё Тувалу и островаТонга Тонга спросим за они вступление Украины в НАТО или нет, маразм уже всемирный
Китай,наверное,тоже захотел санкционных пистюлей
Скільки ***** заплатив китайцю?
комуняк и кацапо-фашистов точно спрашивать не будем.
Два диктатора спелись!
Пусть уже нас примут в НАТО просто на зло врагам. Чтоб там их всех попердолило!
наплювати що там китайці говорять. Бо ситий голодного не зрозуміє. Китайцям нічого не загорожує і їм до НАТО непотрібно, а в нас клятий мишебрат на порозі. Нам конче потрібно сховатись під парасольку НАТО!
Цікаво хто кому з них "братский народ" і хто "старший брат"
