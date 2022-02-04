УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
7859 відвідувачів онлайн
Новини Війна
4 013 14

Головне завдання київського метрополітену в разі вторгнення - евакуація в безпечне місце

Головне завдання київського метрополітену в разі вторгнення - евакуація в безпечне місце

Метрополітен у Києві одразу будували як об’єкт цивільного захисту, і в разі надзвичайної ситуації в ньому працюватиме сантехнічна інфраструктура. Але головна мета - не тримати людей на станціях, а відвезти їх у безпечне місце.

Про це пише видання "Вечірній Київ", інформує Цензор.НЕТ.

Київський метрополітен, який відкрили у 1960-ому, одразу будували як об’єкт подвійного призначення. По-перше, як транспорт, а по-друге, як об’єкт цивільного захисту. Такі функції передбачили ще на етапі будівництва, який припав на розпал так званої "холодної війни".

Але з часів Першої та Другої світових воєн методика і підходи до реалізації військових операцій значно змінилися. І тепер основною задачею метро у випадку надзвичайної ситуації є переміщення людей з потенційно небезпечного місця до потенційно безпечного, — пояснюють у столичному метрополітені.

Читайте: У разі вторгнення РФ головним бомбосховищем у Києві буде метрополітен, - Кличко

Тобто йдеться не про утримання киян у підземних станціях, а про евакуацію з точки А у точку Б.

"Згадаємо мінування мосту метро три роки тому, коли озброєний чоловік заїхав на міст і погрожував його підірвати. Тоді столичний метрополітен оперативно зреагував на загрозливу ситуацію та організував рух "червоною гілкою" частково: зі станції "Лісової" до "Дарниці" та зі станції "Хрещатик" до "Академмістечка". Ми переміщували людей тільки у безпечне для них місце", — розповідають у пресслужбі київського метрополітену.

На час надзвичайної ситуації в метро працюватиме сантехнічна інфраструктура. А от щодо того чи платний буде проїзд, у київському метро кажуть, що таке рішення будуть приймати вже безпосередньо під час ситуації. Ймовірно, буде створений спеціальний штаб, який також прийматиме рішення про необхідність залучати рятувальників, медиків та правоохоронців до тієї чи іншої станції.

Також читайте: В МЗС Польщі не виключають можливість нападу Росії на Україну під час Олімпіади в Пекіні: У 2008 РФ так напала на Грузію

Також у випадку небезпеки можуть залучати додаткові потяги, аби максимально оперативно забезпечити мешканцям безпеку. Графіки перевезень також будуть регулювати.

У пресслужбі кажуть, що людина повинна мати з собою теплі речі, їжу, необхідні документи. Доступ до питної води буде, але інших додаткових вигод немає. Йдеться лише про збереження життя. Ліжок чи додаткового харчування не буде.

Автор: 

Київ (20187) Метрополітен (1435)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+4
метро замкнутое пространство хотя бы потому киломераж ограничен,какое безпасное место может быть если все знают конечные станции
показати весь коментар
04.02.2022 19:57 Відповісти
+2
Бред какой-то.
показати весь коментар
04.02.2022 20:19 Відповісти
+2
Конечная станция - Стокгольм.
Но это военный секрет.
показати весь коментар
04.02.2022 22:57 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
метро замкнутое пространство хотя бы потому киломераж ограничен,какое безпасное место может быть если все знают конечные станции
показати весь коментар
04.02.2022 19:57 Відповісти
Ну,як тобі сказати ,між крайніми станціями кілометрів 40 буде
показати весь коментар
04.02.2022 22:03 Відповісти
Конечная станция - Стокгольм.
Но это военный секрет.
показати весь коментар
04.02.2022 22:57 Відповісти
Бред какой-то.
показати весь коментар
04.02.2022 20:19 Відповісти
Метро как бомбоубежище может вместить только 7% населения Киева,
и то при одновременной попытке туда попасть в давках погибнет много народу,
не стоит на него рассчитывать в случае бомбардировки.
Узнавайте про ближайшее бомбоубежище и давайте просраться ЖЕКУ/осбб если в вашем доме п подвале срач.
показати весь коментар
04.02.2022 20:26 Відповісти
А Шуфрич не хворіє випадково?
показати весь коментар
04.02.2022 20:37 Відповісти
Задолбали Киевом...как будто других городов нет. Чернигов Харьков и Полтава гораздо более актуальные. Вы не представляете каково это 8 лет жить в 20минутах езды от границы.
показати весь коментар
04.02.2022 21:49 Відповісти
В Харькове неплохое метро . Под площадью Свободы очень хорошие коммуникации ...
показати весь коментар
05.02.2022 09:27 Відповісти
если ты не живеш в центре то на авто туда ехать - больше 40минут.
показати весь коментар
14.02.2022 10:09 Відповісти
Щас, будут они бомбить Киев, чтобы попасть в жилище Медведчука.
показати весь коментар
04.02.2022 22:59 Відповісти
Нам каждый день с собой приносит - все меньше поводов не пить...
показати весь коментар
05.02.2022 00:35 Відповісти
До влади в Україні прийшли потвори , мерзотники , злочинці. Як від таких можна очікувати щось добре ? Багатьох з них очикує паля , як мінімум ...
показати весь коментар
05.02.2022 09:18 Відповісти
 
 