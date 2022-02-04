Головне завдання київського метрополітену в разі вторгнення - евакуація в безпечне місце

Метрополітен у Києві одразу будували як об’єкт цивільного захисту, і в разі надзвичайної ситуації в ньому працюватиме сантехнічна інфраструктура. Але головна мета - не тримати людей на станціях, а відвезти їх у безпечне місце.

Про це пише видання "Вечірній Київ", інформує Цензор.НЕТ.

Київський метрополітен, який відкрили у 1960-ому, одразу будували як об’єкт подвійного призначення. По-перше, як транспорт, а по-друге, як об’єкт цивільного захисту. Такі функції передбачили ще на етапі будівництва, який припав на розпал так званої "холодної війни".

Але з часів Першої та Другої світових воєн методика і підходи до реалізації військових операцій значно змінилися. І тепер основною задачею метро у випадку надзвичайної ситуації є переміщення людей з потенційно небезпечного місця до потенційно безпечного, — пояснюють у столичному метрополітені.

Читайте: У разі вторгнення РФ головним бомбосховищем у Києві буде метрополітен, - Кличко

Тобто йдеться не про утримання киян у підземних станціях, а про евакуацію з точки А у точку Б.

"Згадаємо мінування мосту метро три роки тому, коли озброєний чоловік заїхав на міст і погрожував його підірвати. Тоді столичний метрополітен оперативно зреагував на загрозливу ситуацію та організував рух "червоною гілкою" частково: зі станції "Лісової" до "Дарниці" та зі станції "Хрещатик" до "Академмістечка". Ми переміщували людей тільки у безпечне для них місце", — розповідають у пресслужбі київського метрополітену.

На час надзвичайної ситуації в метро працюватиме сантехнічна інфраструктура. А от щодо того чи платний буде проїзд, у київському метро кажуть, що таке рішення будуть приймати вже безпосередньо під час ситуації. Ймовірно, буде створений спеціальний штаб, який також прийматиме рішення про необхідність залучати рятувальників, медиків та правоохоронців до тієї чи іншої станції.

Також читайте: В МЗС Польщі не виключають можливість нападу Росії на Україну під час Олімпіади в Пекіні: У 2008 РФ так напала на Грузію

Також у випадку небезпеки можуть залучати додаткові потяги, аби максимально оперативно забезпечити мешканцям безпеку. Графіки перевезень також будуть регулювати.

У пресслужбі кажуть, що людина повинна мати з собою теплі речі, їжу, необхідні документи. Доступ до питної води буде, але інших додаткових вигод немає. Йдеться лише про збереження життя. Ліжок чи додаткового харчування не буде.