Війни не буде, ФОПи не чіпатимемо, - Зеленський провів зустріч із представниками найбільших IT-компаній

Президент Володимир Зеленський сьогодні ввечері, 4 лютого, зустрівся з топ-менеджментом найбільших IT-компаній.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомили спеціалізованому виданню dev.ua три незалежні джерела в IT-компаніях.

За їх даними, зустріч відбулася близько 17.00 в PM Hall.

За словами джерел dev.ua, під час зустрічі Зеленський закликав IT-компанії вступати в Дія City. Це спеціальний податковий та організаційний режим роботи IT-галузі, альтернатива ФОПам.

Як розповідав на зустрічі Зеленський, ФОПи чіпати ніхто не буде. "Це особисті роздуми Данила Гетьманцева", - зазначає співрозмовник dev.ua, власник однієї з великих IT-компаній.

Крім того, Володимир Зеленський запевнив присутніх, що війни не буде. Про це повідомив один із співрозмовників редакції.

