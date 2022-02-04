УКР
Війни не буде, ФОПи не чіпатимемо, - Зеленський провів зустріч із представниками найбільших IT-компаній

Війни не буде, ФОПи не чіпатимемо, - Зеленський провів зустріч із представниками найбільших IT-компаній

Президент Володимир Зеленський сьогодні ввечері, 4 лютого, зустрівся з топ-менеджментом найбільших IT-компаній.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомили спеціалізованому виданню dev.ua три незалежні джерела в IT-компаніях.

За їх даними, зустріч відбулася близько 17.00 в PM Hall.

За словами джерел dev.ua, під час зустрічі Зеленський закликав IT-компанії вступати в Дія City. Це спеціальний податковий та організаційний режим роботи IT-галузі, альтернатива ФОПам.

Як розповідав на зустрічі Зеленський, ФОПи чіпати ніхто не буде. "Це особисті роздуми Данила Гетьманцева", - зазначає співрозмовник dev.ua, власник однієї з великих IT-компаній.

Крім того, Володимир Зеленський запевнив присутніх, що війни не буде. Про це повідомив один із співрозмовників редакції.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Зеленський підписав закон про стимулювання розвитку цифрової економіки

Автор: 

Зеленський Володимир (25537) IT-індустрія (380) ФОП (169)
+55
Бомбера опять заклинило

показати весь коментар
04.02.2022 20:19 Відповісти
+47
Війни не буде. Здамося. Так він думає.
показати весь коментар
04.02.2022 20:06 Відповісти
+40
ну все... связь со спутником устойчивая... войны не будет... приехали
показати весь коментар
04.02.2022 20:03 Відповісти
А звідки воно знає, що війни не буде, воно у очі ХЛА дивилося?
Один вже подивися в очі ХЛА, що потрапив на Ростов...
показати весь коментар
05.02.2022 00:46 Відповісти
Хто ВІН, а хто ,, воно", дуже скоро буде видно УСІМ...... А далі без коментарів!!!
показати весь коментар
05.02.2022 03:56 Відповісти
Ця дурилка ще щось говорить... пусте.
показати весь коментар
05.02.2022 02:18 Відповісти
Вас послати в культурній формі, чи самі підете???
Ідіть трохи прогуляйтеся на свіжому морозному повітрі!!!
показати весь коментар
05.02.2022 04:00 Відповісти
Я пишаюся Нашим Президентом. МОЛОДЕЦЬ!!! БРАВО!!!
БЛАГОСЛОВЕННЯ ВАМ ВСЕМОГУТНЬОГО БОГА.
Христос Рождається!
Славімо Його!!!!
показати весь коментар
05.02.2022 03:52 Відповісти
Заболели, то лячитеся
показати весь коментар
05.02.2022 04:15 Відповісти
Люди с ограниченными умственными способностями, могут гордиться даже горшком на голове.
Чем именно вы гордитесь?
Можете привести конкретный пример?
показати весь коментар
05.02.2022 13:56 Відповісти
17 : 00 РМ это лунное время ?
показати весь коментар
05.02.2022 04:29 Відповісти
Зуб даёт? Под пацана отвечает?
показати весь коментар
05.02.2022 05:19 Відповісти
показати весь коментар
05.02.2022 06:44 Відповісти
Президент знает или это его личное мнение? Если знает, значит есть договоренности? Почему об этих договорённостях никто не знает? Каковы условия договоренностей?
показати весь коментар
05.02.2022 08:07 Відповісти
Зеленський при зустрічі: короче мені тут інопланетяни на вухо сказали, війни не буде...
показати весь коментар
05.02.2022 09:45 Відповісти
Звідки така впевненість, що війни не буде? Уже домовився про капітуляцію? Чи збираєшся це зробити в Туреччині?
показати весь коментар
05.02.2022 09:50 Відповісти
Бляха, Вова ти головнокомандуючий, а не гадалка, від тебе не хочуть чути "Буде, не буде". А те що робиться, щоб цьому запобігти. І як іде підготовка, якщо все-таки почнеться.
показати весь коментар
05.02.2022 10:26 Відповісти
Замість того, щоб підтримати надходження до бюджету за рахунок стимуляції виробництва та бізнесу,ці зелені дурники вирішили тупо збільшити податки і штрафи. Тепер ФОПи пішли в тінь,і вивести їх буде непросто,це вже не за цієї влади. Гетьманцев погнався за 5грн,а бюджет втратить мільйони. За рік Україна втрачає мільйон людей, які виїжджають,і вже не повернуться. Я теж закрив ФОП,а влітку буду їхати з сім'єю до Європи в пошуках роботи. Буду піднімати економіку Європи,а тут хай Гетьманцев піднімає.
показати весь коментар
05.02.2022 10:53 Відповісти
Да повезло нам с президентом
показати весь коментар
05.02.2022 12:54 Відповісти
С президентами...
показати весь коментар
05.02.2022 13:51 Відповісти
Идиот. Война уже идёт.пока не будут освобождены оккупированные Крым и Донбас
показати весь коментар
05.02.2022 13:16 Відповісти
не будут))Или Минск или капитуляция в случае попытки сунуть свои рыла свинячие на Донбасс.
показати весь коментар
05.02.2022 21:49 Відповісти
Вполне правильно и чётко заявил. Кому что непонятно? А истеричек-"вояк" просьба не беспокоиться.
показати весь коментар
05.02.2022 13:37 Відповісти
Лично я, если был представителем IT и участвовал в этой встрече, сразу после слов "войны не будет" встал бы и ушел.
Иметь дело с человеком, который делает такие заявления (Ванга, штоле?) просто опасно для здоровья.
Может быть и у виска пальцем покрутил.
показати весь коментар
05.02.2022 14:04 Відповісти
Не ушел бы. СБУ нашли бы причины.
показати весь коментар
05.02.2022 14:32 Відповісти
Зелёные гниды рулят.Увалили все что можно Дай Бог им здоровья до седьмого колена.
показати весь коментар
05.02.2022 14:08 Відповісти
А сколько же здесь ботов собралось :"здамося", "зелёные гниды" и.т.д.
Радует, что в большинстве своем украинцы умнее здесь собравшихся провокаторов
показати весь коментар
05.02.2022 14:17 Відповісти
Это у вашего найвеличнишого боты везде. Вы новости читайте нормальные. Когда фб зачищал ботофермы больше всего потеряли группы в поддержку Зе.
показати весь коментар
05.02.2022 16:06 Відповісти
IT не надо уговаривать платить или не платить. Покажи пример, что налоги расходуются в нужном русле, за воровство наказание пожизненное с конфискацией у всех ближайших родственников и доказанных структур, создавай инфраструктуру, открывай заводы и создай наказание за неуплату налогов и IT и не только IT прийдут и оплатят все согласно законодательству или переместятся в другие страны с более интересными условиями.
показати весь коментар
05.02.2022 14:39 Відповісти
Научитесь когда нибудь отделять официальных пи:день от официальной политики.Уже надоело вам верить.
показати весь коментар
05.02.2022 14:52 Відповісти
Сказочный идиот!
показати весь коментар
05.02.2022 15:29 Відповісти
Цьому ......
Вірити???????
показати весь коментар
05.02.2022 18:54 Відповісти
Хто кричав:
"Я твій вирок"?
Хто буде твоїм вироком?
показати весь коментар
05.02.2022 18:59 Відповісти
На захист пишуть

Кому все рівно, газ 7,99 чи 79,90!!!!!
Вода 100 чи 1000!!!!!!
Світло?????!
Ще й за кожний платіж абонентська плата??????
Ще й доставка повітря?????!
Клоуни
Чи ми клоуни?
показати весь коментар
05.02.2022 19:14 Відповісти
О, сколько тупой ******* парашаенковской собралось на цензор нет, как мухи на говно!))
показати весь коментар
05.02.2022 21:11 Відповісти
Штокак гострий
показати весь коментар
05.02.2022 21:22 Відповісти
Тебе жпідаром не називав ніхто, штокакія вонюча, окупант
показати весь коментар
05.02.2022 21:24 Відповісти
Та і при чому тут парашаєнко, вибирали твою парашазелень щоб не вибирати кугута
показати весь коментар
05.02.2022 22:46 Відповісти
Дійсно, війна це коли мешканці роблять опір окупантам.
А коли окупантів планують вітати квітами то можна казати: війни не буде, бо воно в своїй макітрі війну скінчило.
показати весь коментар
06.02.2022 00:19 Відповісти
Срочно надо объявить войну шведам, или немцам и сдаться в плен тогда точно войны не будет, да у них денег много так шо прокормят Украину
показати весь коментар
06.02.2022 10:02 Відповісти
Клоун с новой пантомимой...
показати весь коментар
06.02.2022 11:33 Відповісти
30.10.2022. . на даний час ... війни нема! .. нам просто все мерещиться!
(сарказм).
Зелена Гнида.....
показати весь коментар
30.10.2022 02:14 Відповісти
Сторінка 2 з 2
 
 