Війни не буде, ФОПи не чіпатимемо, - Зеленський провів зустріч із представниками найбільших IT-компаній
Президент Володимир Зеленський сьогодні ввечері, 4 лютого, зустрівся з топ-менеджментом найбільших IT-компаній.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомили спеціалізованому виданню dev.ua три незалежні джерела в IT-компаніях.
За їх даними, зустріч відбулася близько 17.00 в PM Hall.
За словами джерел dev.ua, під час зустрічі Зеленський закликав IT-компанії вступати в Дія City. Це спеціальний податковий та організаційний режим роботи IT-галузі, альтернатива ФОПам.
Як розповідав на зустрічі Зеленський, ФОПи чіпати ніхто не буде. "Це особисті роздуми Данила Гетьманцева", - зазначає співрозмовник dev.ua, власник однієї з великих IT-компаній.
Крім того, Володимир Зеленський запевнив присутніх, що війни не буде. Про це повідомив один із співрозмовників редакції.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Один вже подивися в очі ХЛА, що потрапив на Ростов...
Ідіть трохи прогуляйтеся на свіжому морозному повітрі!!!
БЛАГОСЛОВЕННЯ ВАМ ВСЕМОГУТНЬОГО БОГА.
Христос Рождається!
Славімо Його!!!!
Чем именно вы гордитесь?
Можете привести конкретный пример?
Иметь дело с человеком, который делает такие заявления (Ванга, штоле?) просто опасно для здоровья.
Может быть и у виска пальцем покрутил.
Радует, что в большинстве своем украинцы умнее здесь собравшихся провокаторов
Вірити???????
"Я твій вирок"?
Хто буде твоїм вироком?
Кому все рівно, газ 7,99 чи 79,90!!!!!
Вода 100 чи 1000!!!!!!
Світло?????!
Ще й за кожний платіж абонентська плата??????
Ще й доставка повітря?????!
Клоуни
Чи ми клоуни?
А коли окупантів планують вітати квітами то можна казати: війни не буде, бо воно в своїй макітрі війну скінчило.
(сарказм).
Зелена Гнида.....