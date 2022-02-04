Правоохоронні органи готові до реагування на будь-які сценарії дестабілізації в Україні, - Монастирський

Про це міністр внутрішніх справ України сказав під час тактико-спеціальних навчань підрозділів системи МВС з бойовою стрільбою, які відбулися у місті Прип'яті Київської області сьогодні, 4 лютого.

Як інформує Цензор.НЕТ про це повідомляє Департамент комунікації МВС України.

Рятувальники, поліцейські та гвардійці відпрацювали дії під час виникнення кризової ситуації та ведення бойових дій в урбанізованій місцевості.

Очільник МВС сказав, що навчання підтвердили злагодженість взаємодії працівників системи МВС, включаючи специфіку роботи кожного підрозділу в найскладніших ситуаціях для подолання різного роду небезпек.

"Метою цих навчань було відпрацювання взаємодії. Мета досягнута. Працівники всіх підрозділів системи МВС спрацювали абсолютно на високому професійному рівні", – наголосив Денис Монастирський.

Крім цього, міністр поінформував, що надалі планується проведення низки навчань, зокрема й спільні відпрацювання зі Збройними силами України на полігонах на Західній Україні.

"З 9 по 12 лютого ми плануємо провести ряд навчань на сході та в центральних областях України. Навчання відбуватимуться за сценарієм захоплення вже в реальних населених пунктах, а саме – захоплення адміністративної будівлі – міської ради, районної державної адміністрації або відділу поліції", – повідомив очільник МВС.Він також наголосив, що Національна поліція спільно зі Службою безпеки України цього тижня виявила та запобігла одному зі сценаріїв політичної внутрішньої дестабілізації в країні.

"Спроби внутрішньої дестабілізації в Україні можуть продовжуватися й надалі. Правоохоронні органи та Збройні сили України готові до будь-яких сценаріїв. Саме під час навчань ми виявляємо недоліки для усунення їх та врахування в подальшому. Робимо все, щоб була ефективна, вчасна відповідь", – сказав міністр.

