Правоохоронні органи готові до реагування на будь-які сценарії дестабілізації в Україні, - Монастирський

Про це міністр внутрішніх справ України сказав під час тактико-спеціальних навчань підрозділів системи МВС з бойовою стрільбою, які відбулися у місті Прип'яті Київської області сьогодні, 4 лютого.

Як інформує Цензор.НЕТ про це повідомляє Департамент комунікації МВС України.

Рятувальники, поліцейські та гвардійці відпрацювали дії під час виникнення кризової ситуації та ведення бойових дій в урбанізованій місцевості.

Очільник МВС сказав, що навчання підтвердили злагодженість взаємодії працівників системи МВС, включаючи специфіку роботи кожного підрозділу в найскладніших ситуаціях для подолання різного роду небезпек.

"Метою цих навчань було відпрацювання взаємодії. Мета досягнута. Працівники всіх підрозділів системи МВС спрацювали абсолютно на високому професійному рівні", – наголосив Денис Монастирський.

Крім цього, міністр поінформував, що надалі планується проведення низки навчань, зокрема й спільні відпрацювання зі Збройними силами України на полігонах на Західній Україні.

"З 9 по 12 лютого ми плануємо провести ряд навчань на сході та в центральних областях України. Навчання відбуватимуться за сценарієм захоплення вже в реальних населених пунктах, а саме – захоплення адміністративної будівлі – міської ради, районної державної адміністрації або відділу поліції", – повідомив очільник МВС.Він також наголосив, що Національна поліція спільно зі Службою безпеки України цього тижня виявила та запобігла одному зі сценаріїв політичної внутрішньої дестабілізації в країні.

"Спроби внутрішньої дестабілізації в Україні можуть продовжуватися й надалі. Правоохоронні органи та Збройні сили України готові до будь-яких сценаріїв. Саме під час навчань ми виявляємо недоліки для усунення їх та врахування в подальшому. Робимо все, щоб була ефективна, вчасна відповідь", – сказав міністр.

+26
Все в лес пойдут? На прочес, Трухина искать?

04.02.2022 20:31 Відповісти
+22
04.02.2022 20:31 Відповісти
+16
Ты на отмазку Трухина отреагируй? !!! Слуга хренов!
04.02.2022 20:31 Відповісти
Все в лес пойдут? На прочес, Трухина искать?

04.02.2022 20:31 Відповісти
04.02.2022 20:31 Відповісти
Ты на отмазку Трухина отреагируй? !!! Слуга хренов!
04.02.2022 20:31 Відповісти
А как там небезызвестный задержанный за попытку госпереворота Голубан? А то чет мало внимания этому делу, все больше обсуждают бессвязный бред Трухина.
04.02.2022 20:31 Відповісти
Этот "бред" на нормальном языке называется уголовно наказуемым деянием. Как и черным налом 150К баксов откатов в сумке клиента.
04.02.2022 20:36 Відповісти
А чем доказано что в сумке были доллары и вообще деньги?
04.02.2022 20:42 Відповісти
Видео нужно внимательно смотреть. Клиент сам пошёл в сознанку. А доказывать должны Моня Стырский и Венедиктова после ареста клиента и помещения его в СИЗО. Статей в этом видео хватает с головой.
04.02.2022 20:46 Відповісти
На видео нет доказательств этому, как и даже тому что Трухин был за рулем. Дело о взятке мертворожденное изначально.
04.02.2022 20:50 Відповісти
Не надоело тупого дурачка из себя корчить? Неужели копейки Подоляка стоят этого позора?
04.02.2022 21:37 Відповісти
Ти справді відео все бачив? 😁 А от навіть Хламідія одразу ж вирішив, що Трухір - злочинець, якого краще позбутися. Ти бачив і знаєш більше за Хламідію і Вєнєдіктовою на пару з Шуляк? 🤔
04.02.2022 21:37 Відповісти
Работа у него такая., зеленую дупу вылизывать.
04.02.2022 21:43 Відповісти
На видео не показаны деньги в сумке и не известно, были ли они там, это так.
Но зато прекрасно слышно, как этот поц предлагает полицейскому пойти за сумкой и взять находящиеся там 150 тысяч за то, чтобы отпустить его пойти тихонько в лес.
Это называется попытка дачи взятки должностному лицу при исполнении и тоже является уголовной статьёй.
Так что вы напрасно стараетесь зачем-то отбелить этого явно зашквареного Трухина.
05.02.2022 14:00 Відповісти
да не было никакой попытки.

Вы до сих пор не поняли алгоритм зележопой политики?

Они не могут работать, управлять страной, проводить внешнюю политику и т.п.

Они - АКТЕРЫ. Клоуны, сценаристы, танцюрысты, журнаглисты и прочее.

Они умеют только одно - это создавать шум и пускать мыльные пузыри - чтоб привлекать зрителя.
И они делают это все эти позорные 3 года.

Больше не делают ничего - ибо понятия не имеют, что и как нужно делать.
Но пускать пузыри - оооо! - это отлично получается.

От одного пузыря к другому. То мильярд дэрэв, то бырштын, то лесника посадили, то скумбрия по-8, то Голубан, то абдристович, то Шефира убили, то бубася на курорте ...
04.02.2022 20:41 Відповісти
все верно, забыли закон о пчелах
04.02.2022 20:43 Відповісти
Ты гнида уже объяснил, где находилось видео с камер полицейских, которым Трухин предлагал взятку в 150 000 долларов?
04.02.2022 20:31 Відповісти
Ну відчувають що скоро їх будуть так "любити" що необхідно аж застерігати. 😂😂😂
04.02.2022 20:34 Відповісти
монастырский стабилизатор.
сам себя поймай, для начала.
04.02.2022 20:35 Відповісти
Прекратите сами дестабилизировать общество. Когда будет "послан" Трухин до суду.
04.02.2022 20:35 Відповісти
Ідіоти при владі і нас ідіотами робить,обкурені барани,козломойсько-зеленська мафія.
04.02.2022 20:40 Відповісти
Мерзавец.
04.02.2022 20:40 Відповісти
https://youtu.be/mU8r_b5C_OA он шоколадный заясь, как и пыня, он лясковий мерзавясь... - обратите внимание на средний палец около 3:20 проигрывания... мерзавясь(средний палец - это и есть привет от лероса с нарцисом
04.02.2022 20:49 Відповісти
А кацапский вата-зритель перед средним пальцем Нарциса еще и поплямкал губами так смачно, шо просто АБЫРВАЛГ...
04.02.2022 20:52 Відповісти
Верховного суда машины нашли?
04.02.2022 20:42 Відповісти
То б то, він заявив, що МВС (спеціалізується на контролі над населенням) готове "в найскладніших ситуаціях для подолання різного роду небезпек" ?
04.02.2022 20:48 Відповісти
Конечно радует такое утверждение министра---так и должно быть. Кстати предлагаю с понедельника пропечатывать бюллетень в сми и на центральных тв-каналах данные погранслужб о въезде выезде за кордон всех членов семей гос-чиновников от самого верха до глав ну хотя бы облцентров. Каждые два дня обновлять изменения. Интернет же всё таки массово.
04.02.2022 20:51 Відповісти
Цим Моня, як би каже Зелі, хоч я з трухою обіςραβςя, але якщо студенти влаштують Майдан, то я покажу їм Кузькіну матір.
04.02.2022 20:58 Відповісти
Моня Стирський на повному серйозні думає, що вимога його відставки веде до дестабілізації України. 😁
04.02.2022 21:32 Відповісти
GessenKozak2


@GessenKozak2

·
https://twitter.com/GessenKozak2/status/1489675411453878272 52 мин



Главмент України - вбивця, уникнувший відповідальності?..

04.02.2022 21:55 Відповісти
а міністр то голий , безплатья
04.02.2022 21:59 Відповісти
скільки він поміністрував? а гачок ОПУщених зрадою закОвтнув глибОКО
04.02.2022 22:02 Відповісти
Люди добрі ВИ НЕ ЗРОЗУМІЛИ!!!
МОНЯ СТИРСЬКИЙ погрожує мудрому наріду на випадок нового Майдану!!!! Дестабілізація!!! Бої в умовах урбанізаціїї!!!!
Читаємо правильно:- придушити повстання як в Казахстані!!!
04.02.2022 22:06 Відповісти
команда (банда) зеленського дестабілізуе Україну.
як що готові???
реагуйте...
04.02.2022 22:37 Відповісти
Правоохранительные органы не в состоянии арестовать преступников, за то они в состоянии штрафовать водителей и кашмарить граждан Украины.
04.02.2022 23:43 Відповісти
а чем отбивать будут ракеты из Помосковья?
05.02.2022 02:11 Відповісти
НЕ ВЕРЮ!!!!!!!
05.02.2022 15:19 Відповісти
 
 