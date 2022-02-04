Правоохоронні органи готові до реагування на будь-які сценарії дестабілізації в Україні, - Монастирський
Про це міністр внутрішніх справ України сказав під час тактико-спеціальних навчань підрозділів системи МВС з бойовою стрільбою, які відбулися у місті Прип'яті Київської області сьогодні, 4 лютого.
Як інформує Цензор.НЕТ про це повідомляє Департамент комунікації МВС України.
Рятувальники, поліцейські та гвардійці відпрацювали дії під час виникнення кризової ситуації та ведення бойових дій в урбанізованій місцевості.
Очільник МВС сказав, що навчання підтвердили злагодженість взаємодії працівників системи МВС, включаючи специфіку роботи кожного підрозділу в найскладніших ситуаціях для подолання різного роду небезпек.
"Метою цих навчань було відпрацювання взаємодії. Мета досягнута. Працівники всіх підрозділів системи МВС спрацювали абсолютно на високому професійному рівні", – наголосив Денис Монастирський.
Крім цього, міністр поінформував, що надалі планується проведення низки навчань, зокрема й спільні відпрацювання зі Збройними силами України на полігонах на Західній Україні.
"З 9 по 12 лютого ми плануємо провести ряд навчань на сході та в центральних областях України. Навчання відбуватимуться за сценарієм захоплення вже в реальних населених пунктах, а саме – захоплення адміністративної будівлі – міської ради, районної державної адміністрації або відділу поліції", – повідомив очільник МВС.Він також наголосив, що Національна поліція спільно зі Службою безпеки України цього тижня виявила та запобігла одному зі сценаріїв політичної внутрішньої дестабілізації в країні.
"Спроби внутрішньої дестабілізації в Україні можуть продовжуватися й надалі. Правоохоронні органи та Збройні сили України готові до будь-яких сценаріїв. Саме під час навчань ми виявляємо недоліки для усунення їх та врахування в подальшому. Робимо все, щоб була ефективна, вчасна відповідь", – сказав міністр.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Но зато прекрасно слышно, как этот поц предлагает полицейскому пойти за сумкой и взять находящиеся там 150 тысяч за то, чтобы отпустить его пойти тихонько в лес.
Это называется попытка дачи взятки должностному лицу при исполнении и тоже является уголовной статьёй.
Так что вы напрасно стараетесь зачем-то отбелить этого явно зашквареного Трухина.
Вы до сих пор не поняли алгоритм зележопой политики?
Они не могут работать, управлять страной, проводить внешнюю политику и т.п.
Они - АКТЕРЫ. Клоуны, сценаристы, танцюрысты, журнаглисты и прочее.
Они умеют только одно - это создавать шум и пускать мыльные пузыри - чтоб привлекать зрителя.
И они делают это все эти позорные 3 года.
Больше не делают ничего - ибо понятия не имеют, что и как нужно делать.
Но пускать пузыри - оооо! - это отлично получается.
От одного пузыря к другому. То мильярд дэрэв, то бырштын, то лесника посадили, то скумбрия по-8, то Голубан, то абдристович, то Шефира убили, то бубася на курорте ...
сам себя поймай, для начала.
@GessenKozak2
·
https://twitter.com/GessenKozak2/status/1489675411453878272 52 мин
Главмент України - вбивця, уникнувший відповідальності?..
МОНЯ СТИРСЬКИЙ погрожує мудрому наріду на випадок нового Майдану!!!! Дестабілізація!!! Бої в умовах урбанізаціїї!!!!
Читаємо правильно:- придушити повстання як в Казахстані!!!
як що готові???
реагуйте...