35 362 57

Російський телеканал включив інтершум після кричалки "Путін – х@йло!" під час матчу Росія - Україна

Російський телеканал включив інтершум після кричалки "Путін – х@йло!" під час матчу Росія - Україна

Російський телеканал "Матч ТВ" включив інтершум після образливих кричалок на адресу президента РФ Володимира Путіна під час матчу чемпіонату Європи з мініфутболу між Росією і Україною.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на sports.ru.

Глядачі у першому таймі матчу періодично скандували: "Путін – х@йло!". Після перерви телеканал увімкнув інтершум.

Турнір відбувається у Нідерландах.

Нагадаємо, що цю саму кричалку українські фанати використали під час Євро-2020.

Також дивіться: Путін вдав, що спить у момент виходу української збірної на відкритті Олімпіади-2022. ФОТО

Автор: 

путін володимир (24830) збірна з футболу (225) футбол (1595) фанати (133)
Топ коментарі
+59
«Образливої кричалки» щось я тут не бачу нічого образливого. Це чиста правда
показати весь коментар
04.02.2022 20:56 Відповісти
+52
Молодці наші вболівальники.
показати весь коментар
04.02.2022 20:54 Відповісти
+47
Сьогодні програли завтра виграєм, а от ***** залишиться *****м.
показати весь коментар
04.02.2022 21:05 Відповісти
это просто оператор тоже кричал, зашкаливает))))
показати весь коментар
04.02.2022 20:51 Відповісти
інтершум, а то як?...і що, допомогло, москалі і весь світ наче не чули?..чули-чули, хоч що б не казали, весь світ знов почув правду!
показати весь коментар
04.02.2022 20:53 Відповісти
Там було не зрозуміти, *****, чи не *****. Наче кричать, що не *****..... Потім знову *****. Кацапи заплуталися зовсім. Після інтершуму все Ок
показати весь коментар
04.02.2022 20:53 Відповісти
Молодці наші вболівальники.
показати весь коментар
04.02.2022 20:54 Відповісти
И филлипинские тоже:
На Филиппинах загорелось посольство РФ ))))
показати весь коментар
04.02.2022 22:27 Відповісти
Там еще Бий москаля пели
показати весь коментар
04.02.2022 20:55 Відповісти
«Образливої кричалки» щось я тут не бачу нічого образливого. Це чиста правда
показати весь коментар
04.02.2022 20:56 Відповісти
показати весь коментар
04.02.2022 21:13 Відповісти
Це добре,що мокші готуються і не розслабляються. Ми уступили,так,це гра. Але з пісні слів не викинеш і правду не заглушиш!
показати весь коментар
04.02.2022 21:00 Відповісти
на правду не обижаются
показати весь коментар
04.02.2022 21:04 Відповісти
Сьогодні програли завтра виграєм, а от ***** залишиться *****м.
показати весь коментар
04.02.2022 21:05 Відповісти
Кацапам правда очі коле ? Дебіли ! Думай...Те !
показати весь коментар
04.02.2022 21:08 Відповісти
***** - это как имя нарицательное, весь мир об этом уже знает, ну кроме кацапов)
показати весь коментар
04.02.2022 21:08 Відповісти
почему нарицательное? собственное!
показати весь коментар
04.02.2022 22:06 Відповісти
показати весь коментар
04.02.2022 21:13 Відповісти
показати весь коментар
04.02.2022 21:49 Відповісти
No uslishav slovoo Ukraina, kak tokom iopnulo, srazu voskress i zavidno smotrel kak so svoim flagom gordo idjot sportsmeni.
показати весь коментар
04.02.2022 21:56 Відповісти
показати весь коментар
04.02.2022 22:01 Відповісти
тренирует тушку для лежания в МАВЗОЛЕЕ!
показати весь коментар
04.02.2022 23:57 Відповісти
«Путин - #####!» Украинские фанаты скандируют кричалку в адрес президента РФ на матче с Россией в 1/2 финала ЧЕ по мини-футболу

І коментар кацапа під цією новиною ( на - спорт.сру ( за посиланням ))

https://www.sports.ru/profile/1080396274/


https://www.sports.ru/profile/1080396274/ d567ythgf7die5dr76yftguj

сегодня, 18:44

+567

И в чем они не правы? .
показати весь коментар
04.02.2022 21:17 Відповісти
Правда очі коле.
показати весь коментар
04.02.2022 21:36 Відповісти
Главное что уже ни кто не спорит что оно таки хйло.
показати весь коментар
04.02.2022 21:37 Відповісти
Нехай лине плином пісня соловїна.
показати весь коментар
04.02.2022 21:41 Відповісти
А треба було Лебедине озеро включати.
показати весь коментар
04.02.2022 21:42 Відповісти
На якусь мить всі забули про медалі і почали радіти
показати весь коментар
04.02.2022 21:51 Відповісти
при проході Української делегації, ***** іздохло на трибуні у повній самотністі. китайці пообіцяли зробить з нього опудало
показати весь коментар
04.02.2022 21:51 Відповісти
Старе поношене опудало назавжди війде в істрію фуйлом!
показати весь коментар
04.02.2022 22:06 Відповісти
И наш комментатор тоже добавил от себя: когда наши болельщики скандируют, у него "что-то происходит с трансляцией, и его голоса не слышно". Зато лучше слышно путин-}{уйло !!!
показати весь коментар
04.02.2022 22:07 Відповісти
прямой эфир зло
в прямом эфире без задержки не смогли бы и это сделать))
показати весь коментар
04.02.2022 22:07 Відповісти
*****, як побачило український прапор, прикинулось дохлим
показати весь коментар
04.02.2022 22:12 Відповісти
В сложенные руки ему надо было бы свечку поставить
показати весь коментар
05.02.2022 01:10 Відповісти
зеля - интершум
показати весь коментар
04.02.2022 22:17 Відповісти
ввп: України і українців не було і нема.
китайцї: а хто ж тоді кричить ПУТІН *****???????????????????
показати весь коментар
04.02.2022 22:34 Відповісти
И все таки я никогда не пойму ,как можно играть в футбол с убийцами своего народа.
14 тысяч погибших, сколько покалеченных и инвалидов,без рук без ног, все пытаюсь представить и не могу,как покалеченные войной или родные погибших смотрят такие мероприятия?
Мне ,стыдно за то что теперь твориться в Украине, горько и стыдно.
показати весь коментар
04.02.2022 23:00 Відповісти
Врага надо бить на всех возможных площадках. Победа наших футболистов сделает свой вклад в похороны рабссеянской империи.
показати весь коментар
04.02.2022 23:04 Відповісти
Украина проиграла. 2 - 3.
показати весь коментар
04.02.2022 23:45 Відповісти
Украина? Или сборная футболистов Украины? Или Петров по имени Иван на самом деле обычный рабсейский рашотролль
показати весь коментар
04.02.2022 23:52 Відповісти
Назови себя Ан свой анал. По твоему и воевать не надо с кацапами?
показати весь коментар
05.02.2022 00:46 Відповісти
Ну так и не нужны наши украинские войска на донбассе, да, кацапчик?
показати весь коментар
05.02.2022 00:55 Відповісти
Рашодебил!!! Наши хлопцы не должны воевать на востоке Украины с рашистами?
показати весь коментар
05.02.2022 01:18 Відповісти
Кроме тебя ещё кто-то ездит в рашу работать?
Не дай Бог так оголодать.
показати весь коментар
05.02.2022 09:03 Відповісти
показати весь коментар
04.02.2022 23:18 Відповісти
Ти на зонє пєтухов ?
Нє кукарєкай опущєний.
показати весь коментар
04.02.2022 23:20 Відповісти
Приезжайте сразу со своими мобильними крематориями на шасси Камаза. Ждем-с.
показати весь коментар
04.02.2022 23:42 Відповісти
ПТН ПНХ
показати весь коментар
04.02.2022 23:18 Відповісти
путін - *****, лалалала-лала))
показати весь коментар
04.02.2022 23:41 Відповісти
От и как с таким псевдонимом нагнетать ужас на всю Европу?
Скучает небось за своим старым прозвищем - "Моль"...
Ой скучает...)))
показати весь коментар
05.02.2022 00:42 Відповісти
Коли на Олімпіаді в Пекіні на стадіон вийшла українська збірна путін прикнувся мертвим.


https://www.dailymail.co.uk/news/article-10476757/Winter-Olympics-opening-ceremony-takes-place-Beijing.html?ito=social-twitter_mailonline Daily Mail
показати весь коментар
05.02.2022 01:24 Відповісти
показати весь коментар
05.02.2022 01:56 Відповісти
 
 