Російський телеканал включив інтершум після кричалки "Путін – х@йло!" під час матчу Росія - Україна
Російський телеканал "Матч ТВ" включив інтершум після образливих кричалок на адресу президента РФ Володимира Путіна під час матчу чемпіонату Європи з мініфутболу між Росією і Україною.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на sports.ru.
Глядачі у першому таймі матчу періодично скандували: "Путін – х@йло!". Після перерви телеканал увімкнув інтершум.
Турнір відбувається у Нідерландах.
Нагадаємо, що цю саму кричалку українські фанати використали під час Євро-2020.
Топ коментарі
+59 krot_lub
показати весь коментар04.02.2022 20:56 Відповісти Посилання
+52 Олександр Шевченко #500693
показати весь коментар04.02.2022 20:54 Відповісти Посилання
+47 Andriy Kalnyshevsky
показати весь коментар04.02.2022 21:05 Відповісти Посилання
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль
На Филиппинах загорелось посольство РФ ))))
І коментар кацапа під цією новиною ( на - спорт.сру ( за посиланням ))
https://www.sports.ru/profile/1080396274/
https://www.sports.ru/profile/1080396274/ d567ythgf7die5dr76yftguj
сегодня, 18:44
+567
И в чем они не правы? .
в прямом эфире без задержки не смогли бы и это сделать))
китайцї: а хто ж тоді кричить ПУТІН *****???????????????????
14 тысяч погибших, сколько покалеченных и инвалидов,без рук без ног, все пытаюсь представить и не могу,как покалеченные войной или родные погибших смотрят такие мероприятия?
Мне ,стыдно за то что теперь твориться в Украине, горько и стыдно.
Не дай Бог так оголодать.
Нє кукарєкай опущєний.
Скучает небось за своим старым прозвищем - "Моль"...
Ой скучает...)))
https://www.dailymail.co.uk/news/article-10476757/Winter-Olympics-opening-ceremony-takes-place-Beijing.html?ito=social-twitter_mailonline Daily Mail