Російський телеканал включив інтершум після кричалки "Путін – х@йло!" під час матчу Росія - Україна

Російський телеканал "Матч ТВ" включив інтершум після образливих кричалок на адресу президента РФ Володимира Путіна під час матчу чемпіонату Європи з мініфутболу між Росією і Україною.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на sports.ru.

Глядачі у першому таймі матчу періодично скандували: "Путін – х@йло!". Після перерви телеканал увімкнув інтершум.

Турнір відбувається у Нідерландах.

Нагадаємо, що цю саму кричалку українські фанати використали під час Євро-2020.

