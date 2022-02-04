Головні новини 4 лютого: Росія готує фейк для вторгення в Україну, Китай не хоче розширення НАТО

Москва готує фейкове відео як привід для вторгнення в Україну, Китай виступає проти розширення НАТО, в Пекині розпочалася Зимова Олімпіада - головні новини України та світу 4 лютого.

Росія готує фейкове відео як привід для вторгнення в Україну

За даними американської розвідки, Росія планує інсценувати атаки українських військових як привід для нового вторгнення в Україну. В одному зі сценаріїв російська розвідка може створити фейкове відео з жертвами, - повідомили у Пентагоні. США вже попередили про це Україну.

Голова МЗС РФ Лавров назвав повідомлення Штатів "маячнею".

Тим часом Росія вже розповсюджує фейк про "радіоактивну бомбу Нацкорпусу" - з безглуздими помилками в українських словах.

Китай підтримав вимоги РФ не розширювати НАТО

За підсумками візиту Путіна до Пекіна було випущено спільну заяву, і в ній є такі слова: "Спроби окремих держав нав’язувати іншим країнам свої "демократичні стандарти", присвоїти собі монопольне право на оцінку рівня відповідності критеріям демократії насправді є прикладом зневаги до демократії та відступу від її духу та справжніх цінностей".

"Йдеться принципово не про розширення НАТО. Йдеться про повагу права кожної суверенної нації обирати свій власний шлях", - відповив генсек НАТО Столтенберг.

Монастирський та ОП кажуть, що нічого не знали про ДТП з Трухіним

"Мені з цього питання ніхто дзвонити не може і не буде. І якщо він би мені телефонував, то був би "посланий" в той же момент", - твердить Монастирський.

"Президент України Володимир Зеленський і Керівник Офісу Президента України Андрій Єрмак не ознайомлювались із записом", - повідомляють в ОП.

Білорусь розповіла про перехоплення "українського" безпілотника. Він виявився російським.

Про перехоплення українського беспілотника білоруська сторона повідомила напередодні. Але нині з’ясувалося, що це не Spectator M1 українського виробництва, а "Орлан", що є на озброєнні лише в Росії та Білорусі.

Угорщина заблокувала вступ України до Кібер-НАТО

Документи для вступу до цієї організації Україна подала ще влітку минулого року. Але її вступ заблокувала одна з європейських країн. Нині з’ясувалося, що це була Угорщина.

YouTube блокує канали терористів та підсанкційних ЗМІ

Під блокування потрапили канали "органів ЛНР" та "народної міліції ЛНР", окупаційних ЗМІ, а також "UkrLive" та "Перший Незалежний", які перебувають під санкціями РНБО.

В Китаї стартувала Зимова Олімпіада

Ігри триватимуть до 20 лютого. Україну представляють 45 спорсменів у 12 дисциплінах. Під час виходу української збірної американський телеканал NBC розповів про 100 тис. військових РФ біля наших кордонів. А Путін вдав, ніби спить: склав руки на животі й закрив очі.

Україна програла Росії у футзал

Рахунок 3:2 на користь росіян. Українські вболівальники традиційно співали, що "Путі - х#йло" (навіть коли організатори матчу просили їх цього не робити). Зеленський подякував нашим спортсменам та сказав, що вони - герої.

Ковідний рекорд

Таких цифр ще не було від самого початку пандемії: за добу 43 778 нових випадків захворювання на COVID-19. І це - лише ті, хто здав аналізи та отримав результати ПЛР-тесту.