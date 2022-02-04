Дія.City" – одна з найкращих податкових систем у світі, яка в 5 разів нижча, ніж плата податків за загальною системою, - Федоров
Правовий режим "Дія.Сity" – одна з найкращих податкових систем у світі, яка в 5 разів нижча за плату податків за загальною системою.
Як інформує Цензор.НЕТ, про заявив у телеграмі віце-прем'єр міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.
"На масштабному івенті від нашої команди ми запустимо спеціальний правовий режим для IT Дія. City. Це буде одна з найкращих податкових систем у світі. У 5 разів нижче, ніж якщо зараз платити податки за загальною системою", - написав Федоров за підсумками зустрічі із представниками ІТ-індустрії.
Він зазначив, що перед запуском режиму "Дія.City" було важливо провести зустріч із українськими компаніями та переконаний, що проект дозволить реалізувати потенціал України у цьому напрямку.
"Ми створили цей проект для допомоги IT-галузі, і він буде розвиватися. Україна може стати потужним технологічним хабом. Дія.City дозволить реалізувати цей потенціал ефективніше", - написав Федоров.
Також віце-прем'єр додав, що очікуваний результат від запуску "Дії.City" – збільшення доходів IT-індустрії з $6 млрд до $16,5 млрд.
Як повідомлялося, у п'ятницю Президент України Володимир Зеленський провів із представниками ІТ-індустрії зустріч, на якій обговорювалися нагальні питання розвитку індустрії та запуску спеціального правового та податкового режиму "Дія City".
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Цей фейковий айтішнік Федоров вже й Кличка нижче))) Кличко пропускає слова, коли швидко говорить, а Федоров навіть написати грамотно не може.
Велыкэ програмныцтво!!!
Поэтому на эту черновую, неблагодарную работу в США стадами набирают русских, индусов и китайцев.
(не хочется про перший млинець))))) казати)
Тобто,українців зараз в 5 разів обдирають.
- Ета что - "русскаязичниє"?
- Ні! То Зеленський з д"Єрмаком і своїми прихвостнями, які готувалися "заглянуть в глаза Путіну" і вилизать йому сраку! Вас зустрічають!
Злі язики кажуть,що ДІЯ є аналогом російського "Госуслугі"?
PS."Всі доходи,повязані з державою агресором ,
обкладаються ВІЙСЬКОВИМ збором в розмірі 50%".
Ранком проснемось - а за вами вже і курява вляглася.
Це для початку.
А сам софт, його якість та безпеку навіть обговорювати нема сенсу.
Ничто не выдавало в украинке Gala Ogorodnikova кацапского бота, кроме ошибок Гугл-транслейта
Из пазитивных блохеров будете?
Ну и воспитание кацапское тоже видно.
А, именно, его отсутствие.
Мимо он проходил, как же.
Хто б міг подумати, - пільги для IT створив Яник, а зелень це таке дно, що зруйнує навіть те хороше, що Яник зробив.
PS: "Дія", це вірус легетимний, від коломойши та зЕлоха "козЕл"! Навіть монастирський признав: що давав присягу зЕлоху, а не Україні...
i budet 5 raz nizhe chem drugije sistemi(to mozhno ponjatj i ta kotoroja jestj sevodnja), plin a togda ot kuda prirost 10 ljardov dollarov ili tut kak uchilkam po 4000 dollarov kazhdij mesec.
Ne nu mozhet ja chto neznaju,chtob ponjatj suti, no togda kak to i gde naiti razjesnenije.
Но на самом деле гиганты в нашей стране: гиганты дебелизма, которые за зебила проголосовали.
Вот они, эти 22 коротких тезиса:
1. Существенные дефекты архитектуры приложения Действие.
2. Обработка и хранение персональных данных в приложении Дія.
3. Возможность перехвата и накопления персональных данных при проверке электронных документов в приложении Дія.
4. Возможные мошенничества с помощью Действия.
5. Возможность отслеживать пользователей через приложение Дія.
6. Риски удаленного самовольного проникновения в смартфон («инсульт») с установленным приложением Дія.
7. Невозможно заблокировать свой аккаунт в действии самостоятельно (вариант Opt-Out)
8. Риски фальсификации «выбора смартфонов» с помощью приложения Дія
9. Риски «истории через действие».
10. Риски отсутствия доступа к интернет-приложению Действие.
11. Не у всех горожан есть возможность пользоваться приложением Дія.
12. Чрезмерная централизация системы и агрегация полномочий.
13. Отсутствие правил подачи заявок и механизма контроля за соблюдением этих правил.
14. Игнорирование действующего законодательного регулирования создания ПО.
15. Создание искусственной монополии приложения Дія.
16. Отсутствие в открытом доступе документации по применению Дія.
17. Отсутствие открытого доступа к коду выхода из приложения Дія.
18. Отсутствие информации о внешних независимых аудитах безопасности приложения Дія
19. Подозрение в объективности проведения государственной экспертизы приложения Акция.
20. Неудовлетворительный уровень общения разработчиков приложений Action с пользователями и IT-специалистами.
21. Возможность неограниченного клонирования документов в приложении Дія.
22. Прозрачность вокруг приказа использования приложения Дія другими организациями.
Но мы больше не можем об этом молчать.
Потому что проблемы Акции приобретают угрожающие масштабы, а замечания экспертов игнорируются.
Последствия долгого безответственного и непрофессионального отношения властей к цифровизации и защите персональных данных уже наглядно продемонстрировали кремлевские хакеры в январе этого года. Все больше людей становятся жертвами кредитных аферистов онлайн. Власть беспомощна, некомпетентна и постоянно скрывает правду.
Значит пришло время решать проблему, а не только обсуждать ее. И открытый голос проблем - это первый, но важный шаг. Но об этом позже.
Сегодня просто картинка существующих недостатков приложения Дія.
Наслаждайтесь.
А сейчас на 3 группе платят 5% + есв. Чем плохо?
Под предлогом борьбы с теневыми доходами вон что с фопам эти твари зелёные сделали... Трухин хотел заплатить взятку менту 150 тыс Долл на месте...а с них он налоги заплатил надо у гетманцева узнать...НАДО же ЖИТЬ ПО ЕВРОПЕЙСКИ
1) Все расчеты должны быть БЕЗНАЛИЧНЫМИ (наличка вне закона, уголовное преступление за оплату ЛЮБЫМИ материальными ценностями, кроме электронных безналичных платежей, тюремный срок за хранение и оборот НАЛИЧНОЙ иностранной валюты, все БОНЫ и драгоценности (выше оценочной стоимости свыше 100 Евро в эквиваленте) для коллекционерования дожны быть электронно задекларированы);
2) ВСЕОБЩЕЕ электронное декларирование ИМУЩЕСТВА стоимостью выше 500 евро в эквиваленте;
3) ПОЛНЫЙ электронный БИОМЕТРИЧЕСКИЙ реестр ВСЕХ физических лиц постоянно или временно находящихся на территории страны, а также ВСЕХ ГРАЖДАН Украины вне зависимости от места нахождения или проживания со ВСЕМИ родственными связами (кто кому и кем приходится до 3-го колена) с ЗАДЕКЛАРИРОВАННЫМ ИМУЩЕСТВОМ.
4) Количество налогов и сборов не должно превышать 12-ти (их должно быть легко запомнить и понимать за что платятся), отказаться от НДС и ввести вместо него налог с продаж 3%-в общегосударственную казну и 2% - в муниципальную (местную), тем самым уничтожить длинный список подставных фирм-прокладок (для воровства и махинаций и преступных схем), подстегнув конкуренцию и прямые поставки от производителей к покупателям.
5) Процент платежных систем (комиссии) не должен превышать 0,5% (но не более 500 Евро за ОДНУ транзакцию свыше 100 тыс. евро);
6) Величина налогов и сборов не должна быть высокой, бюджет сформируется за счет 100% собираемости;
1 лютого - історичний день для Польщі, оскільки у країні набуло чинності рішення щодо найбільшого в історії зменшення податків.
Уряд вирішив боротись з інфляцією шляхом зниження ПДВ на основні товари. Зокрема зменшив ПДВ на:
- Паливо з 23% до 8%;
- Газ з 23% до 0%;
- Продукти харчування з 5% до 0%;
- Електрику з 23% до 5%;
- Добрива з 8% до 0%.
Саме ця реформа польського уряду простимулює розвиток бізнесу та створить для його роботи сприятливі умови. В той час коли наш західний партнер веде політику, що спрямована на регулювання рівня інфляції, наш уряд запроваджує державне регулювання цін на гречку, борошно, цукор, молоко та інші харчові продукти.
К слову, эта рашкинская конторка не стартапы делает. Она включена в системообразующие предприятия экономики РФ и сотрудничает со Сбербанком России, ВТБ, Ростелекомом, почтой России и т.д.
Представим, что рашкинские спецслужбы пришли в EPAM и просят сливать все данные себе, ну и бэкдоров наставить на всякий случай. Что эпамовцы выберут: гордо отказаться от многомиллионого бизнеса в России ради соблюдения этических норм или пойдут на уступки, учитывая, что это разрешено договором?
Юристы из Минцифры даже не попытались хотя бы на бумаге защититься от слива данных, уже не говоря о поиске независимого исполнителя.
С другой стороны, становится понятна логика Федорова: роль кибербезопасности правда немного преувеличена, ведь с таким ************ в тендерах и договорах даже лучшие кибербезопасники бессильны. https://******.it/2021/12/15/diia-epam-and-russia/ «Дія», EPAM и Рашка - одна дружная компашка
Т.е порядок и размер налогообложения устанавливается не законами, а какой-то Щия-Сити!