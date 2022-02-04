УКР
Дія.City" – одна з найкращих податкових систем у світі, яка в 5 разів нижча, ніж плата податків за загальною системою, - Федоров

Дія.City" – одна з найкращих податкових систем у світі, яка в 5 разів нижча, ніж плата податків за загальною системою, - Федоров

Правовий режим "Дія.Сity" – одна з найкращих податкових систем у світі, яка в 5 разів нижча за плату податків за загальною системою.

Як інформує Цензор.НЕТ, про заявив у телеграмі віце-прем'єр міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.

"На масштабному івенті від нашої команди ми запустимо спеціальний правовий режим для IT Дія. City. Це буде одна з найкращих податкових систем у світі. У 5 разів нижче, ніж якщо зараз платити податки за загальною системою", - написав Федоров за підсумками зустрічі із представниками ІТ-індустрії.

Він зазначив, що перед запуском режиму "Дія.City" було важливо провести зустріч із українськими компаніями та переконаний, що проект дозволить реалізувати потенціал України у цьому напрямку.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Застосунком "Дія" вже користуються майже 14 мільйонів українців, - Мінцифри

"Ми створили цей проект для допомоги IT-галузі, і він буде розвиватися. Україна може стати потужним технологічним хабом. Дія.City дозволить реалізувати цей потенціал ефективніше", - написав Федоров.

Також віце-прем'єр додав, що очікуваний результат від запуску "Дії.City" – збільшення доходів IT-індустрії з $6 млрд до $16,5 млрд.

Як повідомлялося, у п'ятницю Президент України Володимир Зеленський провів із представниками ІТ-індустрії зустріч, на якій обговорювалися нагальні питання розвитку індустрії та запуску спеціального правового та податкового режиму "Дія City".

Читайте на "Цензор.НЕТ": В "Дії" з'явиться можливість передати техпаспорт на авто іншим користувачам, - Мінцифри

Автор: 

Федоров Михайло (935) Дія (1189)
Топ коментарі
+25
Недоучка интернет-мошенник рассказывает про замечательный и надежный продукт. 😁

Велыкэ програмныцтво!!!
04.02.2022 22:49 Відповісти
+21
Сам себя не похвалишь - не похвалит никто
04.02.2022 22:42 Відповісти
+17
Вопрос не в налогах ! Вопрос в том что всех перепишут затем поднимай налоги сколько хочешь никто не отвертится!!
04.02.2022 22:46 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Сам себя не похвалишь - не похвалит никто
04.02.2022 22:42 Відповісти
😁 Таки правда! Хвалити державні самі себе починають тоді, коли твердо знають, що громадяни цього ніколи не зроблять. І взагалі, якщо факт зниження податків і збільшення власних доходів задекларували підприємці, то це сприймалося б справді, як факт. Коли про це голосить держава, то це виглядає на передвиборчу рекламу. Хоча можливо для айтішників послаблення таки зроблять. А от іншим прийдеться смоктати лапу і далі, але у ще більших розмірах, щоб перекрити айтішників.
05.02.2022 06:46 Відповісти
А що означає "податкова система у 5 разів нижче"? Хіба податкові системи мають висоту чи зріст?
Цей фейковий айтішнік Федоров вже й Кличка нижче))) Кличко пропускає слова, коли швидко говорить, а Федоров навіть написати грамотно не може.
05.02.2022 10:11 Відповісти
Кукушка хвалит петуха за то что хвалит он кукушку!!!
04.02.2022 22:44 Відповісти
де ти бачив кукушку? Кукуха у них"поїхала" залишились одні петушари.
04.02.2022 22:54 Відповісти
пєтуШарій поки в Іспанії сидить.
05.02.2022 13:53 Відповісти
Вопрос не в налогах ! Вопрос в том что всех перепишут затем поднимай налоги сколько хочешь никто не отвертится!!
04.02.2022 22:46 Відповісти
За жабры взять и уже не рыпнутся.
05.02.2022 07:44 Відповісти
Недоучка интернет-мошенник рассказывает про замечательный и надежный продукт. 😁

Велыкэ програмныцтво!!!
04.02.2022 22:49 Відповісти
Чомусь завжди кажуть.що тут найкращі іт спеціалісти,а це не так.ІТ це не тільки кодери,а й виробництво.
04.02.2022 22:49 Відповісти
Собственно, кодеры - это низшее звено в IT.

Поэтому на эту черновую, неблагодарную работу в США стадами набирают русских, индусов и китайцев.
04.02.2022 22:52 Відповісти
І українців.
04.02.2022 23:01 Відповісти
ніт
05.02.2022 11:12 Відповісти
Недавно еще ЗЕленые дебилы запустили в космос металлолом, который называли спутником.
04.02.2022 22:50 Відповісти
та пагадите...он только присматривается.... обживается.... набирается опыта... а патом кааак вскинется.... кааак повернется правильным боком к солнцу и каааак ответит ЦПУ...
(не хочется про перший млинець))))) казати)
05.02.2022 09:17 Відповісти
Этому мегаспутнику 11 лет. Он к земле привык.
05.02.2022 11:53 Відповісти
"На масштабному івенті від нашої команди ми запустимо спеціальний правовий режим для IT Дія. City. Це буде одна з найкращих податкових систем у світі. У 5 разів нижче, ніж якщо зараз платити податки за загальною системою", - написав Федоров за підсумками зустрічі із представниками ІТ-індустрії. Джерело:
Тобто,українців зараз в 5 разів обдирають.
04.02.2022 22:50 Відповісти
про единый налог тоже так верещали вначале... а потом кто только ногами не пинал и с авном не смешивал...
04.02.2022 22:52 Відповісти
04.02.2022 22:55 Відповісти
04.02.2022 22:56 Відповісти
Закінчилась російсько-українська війна Полонених ведуть по вулицях Києва Дивляться вони - а на каштанах тіла з виряченими очима і висолопленими язиками , висять Один з острахом питає:
- Ета что - "русскаязичниє"?
- Ні! То Зеленський з д"Єрмаком і своїми прихвостнями, які готувалися "заглянуть в глаза Путіну" і вилизать йому сраку! Вас зустрічають!
05.02.2022 09:28 Відповісти
интересно, почему США еще не перекупили у нового члена зекоманды за 1000000000000 эту "Дія City"
04.02.2022 23:01 Відповісти
ІТ наше фсё! ФОПы - ничто!😁
04.02.2022 23:03 Відповісти
Шануймося українці!
Злі язики кажуть,що ДІЯ є аналогом російського "Госуслугі"?
PS."Всі доходи,повязані з державою агресором ,
обкладаються ВІЙСЬКОВИМ збором в розмірі 50%".
04.02.2022 23:05 Відповісти
Федоров, верим каждому твоему слову ты еще забыл сказать, что ЗЕленое это "величайший" лидОр современности ...
04.02.2022 23:06 Відповісти
Захотів поспати, зайшов в дію,- вибрав е- ліжко, режим е- сон. Прокинувся і такий весь ви е- баний😂😂
04.02.2022 23:12 Відповісти
За каждый вход в Дия-Сити все пользователи будут получать по е-баллу.
05.02.2022 09:21 Відповісти
Хто ж вам повірить, брехунам і аферистам?
Ранком проснемось - а за вами вже і курява вляглася.
04.02.2022 23:19 Відповісти
Фьодоров апелює до жадібності. Це ознака шахрайства. Памятайте! Жадібний заплатить двічі, тричі а може втратити взагалі все віддавши приватну справу в руки шахраям... Як вже доведено незалежним розслідуванням, застосунок "Дія" повністю контролюється ФСБ і організація яку представляє в Києві Фьодоров (очолює український філіал) входить в топ-10 платників податку в сфері ІТ **********. Тому вигода від "Дії" дуже і дуже сумнівна, а ось потенційна загроза реальна. Нагадую що цей проект зявився після блокування в Україні Яндекс, мейл.ру, однокласників та "в контактє" і має повністю задовольнити потреби ФСБ стосовно збору приватної інформації українців. Те що надана Вами добровільно інформація буде рано чи пізно використана проти Вас у спеціалістів сумніву не викликає. Намагання втюхати українським айтішникам цю "гнилу сєльодку" - "Дію" - вже визвало спротив і перереєстрацію айті компаній за кордон.
04.02.2022 23:24 Відповісти
Боже, воно хоч би навчилося розмовляти і думки формулювати не на мітбольскій мові.
Це для початку.
А сам софт, його якість та безпеку навіть обговорювати нема сенсу.
04.02.2022 23:36 Відповісти
Вы бы тоже научились правильно писать. Не "на мітбольскій мові" а "мітбольскою мовою".

Ничто не выдавало в украинке Gala Ogorodnikova кацапского бота, кроме ошибок Гугл-транслейта
04.02.2022 23:48 Відповісти
От бота слышу, собко эдуард.
Из пазитивных блохеров будете?
05.02.2022 01:35 Відповісти
Я мимо проходил и ткнул носом кацапскую мошонку в ее говно
05.02.2022 08:10 Відповісти
Кацапом смердит от тебя, бот с пустым профилем.
Ну и воспитание кацапское тоже видно.
А, именно, его отсутствие.
Мимо он проходил, как же.
05.02.2022 12:14 Відповісти
Иди уже, лалка. Вскрылось, то уже помалкивай, все уже видели и поняли.
05.02.2022 16:29 Відповісти
Короче, IT-аутсорс скоро перекинуть на Індію))
Хто б міг подумати, - пільги для IT створив Яник, а зелень це таке дно, що зруйнує навіть те хороше, що Яник зробив.
04.02.2022 23:49 Відповісти
Какой Янык? Группы Фоп появились при Гройсмане
05.02.2022 07:35 Відповісти
https://ain.ua/ru/2012/07/31/yanukovich-podpisal-nalogovye-lgoty-dlya-it-biznesa/ https://ain.ua/ru/2012/07/31/yanukovich-podpisal-nalogovye-lgoty-dlya-it-biznesa/

05.02.2022 11:15 Відповісти
А знак "666" ще краще, та слухалку не треба с собою тягати! Але, усі громадяни під прицілом, де б вони не знаходились! ***** мріє про таке...
PS: "Дія", це вірус легетимний, від коломойши та зЕлоха "козЕл"! Навіть монастирський признав: що давав присягу зЕлоху, а не Україні...
04.02.2022 23:50 Відповісти
При таком нищем населении, взимать с простых людей налоги - это преступление.
05.02.2022 00:05 Відповісти
увеличение доходов IT-индустрии с $6 млрд до $16,5 млрд
i budet 5 raz nizhe chem drugije sistemi(to mozhno ponjatj i ta kotoroja jestj sevodnja), plin a togda ot kuda prirost 10 ljardov dollarov ili tut kak uchilkam po 4000 dollarov kazhdij mesec.
Ne nu mozhet ja chto neznaju,chtob ponjatj suti, no togda kak to i gde naiti razjesnenije.
05.02.2022 00:15 Відповісти
А откуда он знает какие доходы будут получать IT-специалисты? План им поставит? Как на 1,2 группе? Заработал, не заработал, получил убыток, а плати как будто ты минималку получил. Каждый месяц. Хоть ты в отпуске, хоть на больничном. Хоть есть заказ, хоть нет.
05.02.2022 07:41 Відповісти
Я рыдаю, нет я просто взрываюсь преклонением перед Федоровым. Это гигант кибернетики, это гигант цифровых инноваций, это гигант распилов цифровых деревьев.
Но на самом деле гиганты в нашей стране: гиганты дебелизма, которые за зебила проголосовали.
05.02.2022 00:16 Відповісти
Почему же тогда все IT шники свернули свою деятельность за последние пол года?
05.02.2022 00:19 Відповісти
Ребята, инкодируйте и деассемблируйте пожалуйста ИНФЛЯЦИЮ в 35%, а потом уже о достижениях и поборах расскажете!
05.02.2022 00:21 Відповісти
Это, как баранов откармливают перед принесением в жертву. Верить этим "ребятам" себя не уважать.
05.02.2022 00:24 Відповісти
Бред, какой-то. Отберите у идиотов наркоту. Они, и так с кашей в голове.
05.02.2022 00:26 Відповісти
развод и ещё развод
05.02.2022 00:28 Відповісти
Как эксперты и эксперты с большим опытом в различных сферах ИТ и кибербезопасности можем сказать гораздо больше, чем в этом документе. Но даже довольно лаконичный вариант вышел довольно объемным, поэтому для упрощения восприятия мы вывели в заголовке лишь короткие тезисы.
Вот они, эти 22 коротких тезиса:

1. Существенные дефекты архитектуры приложения Действие.

2. Обработка и хранение персональных данных в приложении Дія.

3. Возможность перехвата и накопления персональных данных при проверке электронных документов в приложении Дія.

4. Возможные мошенничества с помощью Действия.

5. Возможность отслеживать пользователей через приложение Дія.

6. Риски удаленного самовольного проникновения в смартфон («инсульт») с установленным приложением Дія.

7. Невозможно заблокировать свой аккаунт в действии самостоятельно (вариант Opt-Out)

8. Риски фальсификации «выбора смартфонов» с помощью приложения Дія

9. Риски «истории через действие».

10. Риски отсутствия доступа к интернет-приложению Действие.

11. Не у всех горожан есть возможность пользоваться приложением Дія.

12. Чрезмерная централизация системы и агрегация полномочий.

13. Отсутствие правил подачи заявок и механизма контроля за соблюдением этих правил.

14. Игнорирование действующего законодательного регулирования создания ПО.

15. Создание искусственной монополии приложения Дія.

16. Отсутствие в открытом доступе документации по применению Дія.

17. Отсутствие открытого доступа к коду выхода из приложения Дія.

18. Отсутствие информации о внешних независимых аудитах безопасности приложения Дія

19. Подозрение в объективности проведения государственной экспертизы приложения Акция.

20. Неудовлетворительный уровень общения разработчиков приложений Action с пользователями и IT-специалистами.

21. Возможность неограниченного клонирования документов в приложении Дія.

22. Прозрачность вокруг приказа использования приложения Дія другими организациями.
05.02.2022 00:30 Відповісти
Очевидно, что эта публикация вызовет мегаистерику на стороне идеологий Действия, и пока непонятно, к каким последствиям это приведет для авторов.

Но мы больше не можем об этом молчать.

Потому что проблемы Акции приобретают угрожающие масштабы, а замечания экспертов игнорируются.
Последствия долгого безответственного и непрофессионального отношения властей к цифровизации и защите персональных данных уже наглядно продемонстрировали кремлевские хакеры в январе этого года. Все больше людей становятся жертвами кредитных аферистов онлайн. Власть беспомощна, некомпетентна и постоянно скрывает правду.

Значит пришло время решать проблему, а не только обсуждать ее. И открытый голос проблем - это первый, но важный шаг. Но об этом позже.

Сегодня просто картинка существующих недостатков приложения Дія.

Наслаждайтесь.
05.02.2022 00:32 Відповісти
придурок. пойдет в камеру как власть сменится
05.02.2022 00:49 Відповісти
Про гиперлупы уже слышали теперь очередь IT хабов .Какая следующая тема от власти?
05.02.2022 01:14 Відповісти
Гиперлупы это при Порошенко были .А сейчас реально строятся дороги,мосты,школы,больницы
05.02.2022 07:50 Відповісти
...ровно в таком же количестве, как строились и при Порошенко, только В ТРИ РАЗА дороже
05.02.2022 11:18 Відповісти
цеж брехня
05.02.2022 04:24 Відповісти
Какая в сраку общая система, если 100% работает по упрощенной ФОП 3я группа? Если нет ФОПа, то фирма его открывает за 2 дня тут же... Что он мелит?
05.02.2022 06:16 Відповісти
Общая система - это вообще мрак.
А сейчас на 3 группе платят 5% + есв. Чем плохо?
05.02.2022 07:53 Відповісти
Ну я о том же, правда я вообще 0 плачу, забываю все время про тот ЕСВ а 5% впадло.
05.02.2022 10:53 Відповісти
мрак-не-мрак, но "эффективная налоговая нагрузка" на ТОВ на общей системе = 1,5% от оборота , а лохи-ФОП-ы платят аж 5% + ЕСВ
05.02.2022 11:20 Відповісти
Аминь!
05.02.2022 06:40 Відповісти
Даже не вникаю-система налогооблажения хуже или лучше ,если власть хвалит,то это обман ...
Под предлогом борьбы с теневыми доходами вон что с фопам эти твари зелёные сделали... Трухин хотел заплатить взятку менту 150 тыс Долл на месте...а с них он налоги заплатил надо у гетманцева узнать...НАДО же ЖИТЬ ПО ЕВРОПЕЙСКИ
05.02.2022 07:08 Відповісти
05.02.2022 07:24 Відповісти
Президент Зеленский начал борьбу с корупцией и олигархами и вы посмотрите как подняли крик все эти шестёрки олигархов - Гордоны,Аваковы,Комаровские , Гройсманы .Это видно как на ладони .Я бы на месте Зеленского всех их в тюрьму пересажал
05.02.2022 07:45 Відповісти
как сказанное Вами прислоняется к "Діє" ?
05.02.2022 09:23 Відповісти
С Каломойским?
05.02.2022 15:45 Відповісти
Этот Смешко которого пиарит Гордон явно ставленик Ахметова.Это как на ладони всё видно
05.02.2022 07:46 Відповісти
Федоров лжец по жизни. Дию не ставлю м не буду, это дырка в вашем телефоне
05.02.2022 08:10 Відповісти
Хай бєня і його опг , скаже дякую ФОПам за те що забезпечують себе роботою,утримують свої сім"ї,дають роботу найманим працівникам (нормальної роботи у нас немає людям після 40 років) а прожити сім"ї на офіційну зарплату двірника неможливо.....та ще й платять податки,що б компенсувати бєням- злодіям,що б було що грабувати......Україну витягують заробітчани (пруть сюди долари),тільки дякуючи їх інвестиціям працюють школи,дитсадки,виші а скільки вони інвестували в новобудови (?)......а може й навпаки;були б голодні ,то змели б це *********** і бєнівахмєтовихпінчкківльовочкінихіванющенківфірташів на одній трубі 50 рил сидить (а 95 % пенсіонерів живуть за 2 тисячі) .......
05.02.2022 08:11 Відповісти
ГЛУПОСТИ все это! Нормальную налоговую и таможенную систему можно создать очень просто.
1) Все расчеты должны быть БЕЗНАЛИЧНЫМИ (наличка вне закона, уголовное преступление за оплату ЛЮБЫМИ материальными ценностями, кроме электронных безналичных платежей, тюремный срок за хранение и оборот НАЛИЧНОЙ иностранной валюты, все БОНЫ и драгоценности (выше оценочной стоимости свыше 100 Евро в эквиваленте) для коллекционерования дожны быть электронно задекларированы);
2) ВСЕОБЩЕЕ электронное декларирование ИМУЩЕСТВА стоимостью выше 500 евро в эквиваленте;
3) ПОЛНЫЙ электронный БИОМЕТРИЧЕСКИЙ реестр ВСЕХ физических лиц постоянно или временно находящихся на территории страны, а также ВСЕХ ГРАЖДАН Украины вне зависимости от места нахождения или проживания со ВСЕМИ родственными связами (кто кому и кем приходится до 3-го колена) с ЗАДЕКЛАРИРОВАННЫМ ИМУЩЕСТВОМ.
4) Количество налогов и сборов не должно превышать 12-ти (их должно быть легко запомнить и понимать за что платятся), отказаться от НДС и ввести вместо него налог с продаж 3%-в общегосударственную казну и 2% - в муниципальную (местную), тем самым уничтожить длинный список подставных фирм-прокладок (для воровства и махинаций и преступных схем), подстегнув конкуренцию и прямые поставки от производителей к покупателям.
5) Процент платежных систем (комиссии) не должен превышать 0,5% (но не более 500 Евро за ОДНУ транзакцию свыше 100 тыс. евро);
6) Величина налогов и сборов не должна быть высокой, бюджет сформируется за счет 100% собираемости;
05.02.2022 08:23 Відповісти
ответь себе на вопрос: кто будет рулить всеми этими реестрами?
05.02.2022 11:22 Відповісти
Поддерживаю на 100%! Но без полной и строгой реформы ситемы власти в стране ограничивающей возможности проникновения во власть ставленников уголовников и олигархов (у нас это одно и тоже) такая реформа выльется в ограбление народа в огромных размерах. Теневая экономика появилась же не просто так. Она способ выживания людей и бизнеса при безумной власти. Вот когда власть будет умной тогдатакие реформы будут возможны, как возможно будет и быстрое развитие экономики Украины.
05.02.2022 11:28 Відповісти
... у нас был недавно самый лудьший из премьером в мире☝️
05.02.2022 08:36 Відповісти
Сделайте вначале почасовую оплату труда, а не за трудобздни. сделайте единый налог только тем у кого нет наёмного труда(члены семьи не в счёт), установите сумму которая не облагается налогом для любого украинца и ....потом можете всех граждан на атомы разлаживать
05.02.2022 08:41 Відповісти
доход до 1 тыс долл в мес не должен облагаться вообще никакими налогами
05.02.2022 11:24 Відповісти
05.02.2022 08:55 Відповісти
05.02.2022 09:25 Відповісти
У Польщі теж

1 лютого - історичний день для Польщі, оскільки у країні набуло чинності рішення щодо найбільшого в історії зменшення податків.

Уряд вирішив боротись з інфляцією шляхом зниження ПДВ на основні товари. Зокрема зменшив ПДВ на:

- Паливо з 23% до 8%;
- Газ з 23% до 0%;
- Продукти харчування з 5% до 0%;
- Електрику з 23% до 5%;
- Добрива з 8% до 0%.

Саме ця реформа польського уряду простимулює розвиток бізнесу та створить для його роботи сприятливі умови. В той час коли наш західний партнер веде політику, що спрямована на регулювання рівня інфляції, наш уряд запроваджує державне регулювання цін на гречку, борошно, цукор, молоко та інші харчові продукти.
05.02.2022 09:27 Відповісти
Польша -пример для подражания для Украины и ее руководства. Но я так понимаю наше руководство больше стремится строить улус Золотой орды в лице России, чем современную европейскую страну
05.02.2022 11:33 Відповісти
разработчики «Дії» из ТОВ «ЕПАМ РІШЕННЯ» имеют полное юридическое право привлекать без согласования с Заказчиком (МБО «Фонд Восточная Европа») третьих лиц. В том числе своих российских коллег: ТОВ «ЭПАМ Системз» (Российская Федерация).

К слову, эта рашкинская конторка не стартапы делает. Она включена в системообразующие предприятия экономики РФ и сотрудничает со Сбербанком России, ВТБ, Ростелекомом, почтой России и т.д.

Представим, что рашкинские спецслужбы пришли в EPAM и просят сливать все данные себе, ну и бэкдоров наставить на всякий случай. Что эпамовцы выберут: гордо отказаться от многомиллионого бизнеса в России ради соблюдения этических норм или пойдут на уступки, учитывая, что это разрешено договором?

Юристы из Минцифры даже не попытались хотя бы на бумаге защититься от слива данных, уже не говоря о поиске независимого исполнителя.

С другой стороны, становится понятна логика Федорова: роль кибербезопасности правда немного преувеличена, ведь с таким ************ в тендерах и договорах даже лучшие кибербезопасники бессильны. https://******.it/2021/12/15/diia-epam-and-russia/ «Дія», EPAM и Рашка - одна дружная компашка
05.02.2022 09:43 Відповісти
Міша Пьодоров знову показує свій "мінцирк".
05.02.2022 13:50 Відповісти
миллиард айтишников
05.02.2022 13:57 Відповісти
Этот чувырло настолько заигрался в пиар, что несет какую-то околесицу про какой то Сити. Якобы при употреблении этого Сити, налоги становятся в 5 раз ниже....
Т.е порядок и размер налогообложения устанавливается не законами, а какой-то Щия-Сити!
05.02.2022 19:40 Відповісти
Это чувырло утверждает,что им придумана одна из лучших налоговых систем в окрестностях нашей галактики. Интересно - а сколько он знает налоговых систем,чтоб сравнивать.Думаю -ни одной,включая украинскую.
07.02.2022 19:52 Відповісти
 
 