Монастирський та Зеленський не могли не знати про ДТП з Трухіним, - Аваков

Процедура передбачає, що правоохоронці доповідають "нагору" про всі інциденти з народними депутатами.

Про це в ефірі програми "Свобода слова Савіка Шустера" заявив колишній міністр внутрішніх справ Арсен Аваков, повідомляє Цензор.НЕТ.

"Якщо потрапляє в аварію народний депутат чи член уряду, або хтось із посадових осіб органів, процедура та протокол такі, що це вертикальна доповідь нагору. ... І якщо це ніч, вранці, о 7 ранку я отримую інформацію, що сталася така подія", - розказав він.

За словами екс-міністра, такий протокол розроблений, щоб гарантувати державну безпеку.

"Не міг міністр внутрішніх справ не знати про цю ситуацію", - наголосив Аваков.

Він підкреслив, що подібну інформацію доносять до вищого керівництва держави дуже швидко.

Дивіться: Якби Трухін мені подзвонив, то був би "посланий" в той же момент, - Монастирський. ВIДЕО

"Міністр доповідав далі і вище прем'єр-міністру, голові Верховної Ради, якщо тоді депутат у нас потрапляв в аварію – це ж не був єдиний випадок. Або президентові. Така доповідь завжди йде вертикально та дуже швидко", - твердить Аваков.

Нагадаємо, аварія з участю автівки нардепа партії "Слуга народу" Олександра Трухіна сталася 23 серпня 2021 року о 15:45 на Бориспільській трасі поблизу Києва. За даними ЗМІ, Трухін за кермом Audi не дотримався безпечної дистанції і на великій швидкості в’їхав в автомобіль Ford, який своєю чергою протаранив автомобіль Daewoo.

За даними свідків, Трухін мав ознаки алкогольного сп'яніння, але офіційного підтвердження цьому немає. У Нацполіції факт ДТП підтвердили, однак імен учасників не назвали.

Пізніше понад 30 медіа спочатку розмістили, а потім видалили інформацію про те, що нардеп потрапив у ДТП.

У поліції повідомили, що розслідування ДТП доручено ДБР. Бюро вже отримало матеріали справи і обіцяє провести об'єктивне розслідування.

7 вересня "слуга народу" Трухін прокоментував ДТП і заявив: "Я себе не вважаю винним. Я не був п'яний".

1 лютого 2022 року журналісти опублікували відео з камер поліцейських. На кадрах видно, що Трухін намагався полишити місце аварії. Він переліз через огорожу та рушив у ліс. А коли поліцейські не дали йому піти - спробував їх підкупити. Депутат розповів, що у нього із собою сумка, в якій 150 тис. Та пропонував ці гроші за право піти з місця ДТП.

2 лютого Трухіна виключили з партії "Слуга народу". Він заявив, що "у стані шоку наговорив багато дурниць" та що йому "соромно", а також заявив про готовність скласти мандат.

