Ліквідована мережа шахрайських кол-центрів, що діяли у Києві, Львові та Одесі, - Нацполіція. ФОТО
Співробітники поліції ліквідували мережу шахрайських кол-центрів у Києві, Львові та Одесі.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Департамент комунікації Національної поліції.
Працівники кол-центрів – понад 140 осіб, представляючись співробітниками банківських установ або правоохоронних органів, під різними приводами змушували громадян повідомити особисті дані та паролі. Для цього вони використовували психологічні методи впливу та діяли за підготовленою інструкцією. Також зловмисники користувалися програмою підміни телефонного номера, аби замаскувати свою діяльність. Клієнтські бази даних зловмисники скуповували у DarkNet.
За попередньою інформацією отримані в такий спосіб кошти переказували на електронні гаманці, картки підконтрольних осіб, а також переводили у криптовалюту.
4 лютого правоохоронці провели поліцейську спецоперацію і припинили діяльність мережі кол-центрів. Попередня кваліфікація кримінального провадження - ч. 4 ст. 190 (Шахрайство) Кримінального кодексу України.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Знаете, сколько поступило в доход государства конфискованных средств у этих «Колл-центров»? - ноль гривень! Ну а про то, что все конфискованное оборудование растворилось без следа, Вы догадались сами.
Інколи можна прикинутися ботаніком. Наприклад, назвати перші чотири цифри номеру карти, а потім сказати, а далі номер карти буквенний - "не розведеш, шахраю"