Ліквідована мережа шахрайських кол-центрів, що діяли у Києві, Львові та Одесі, - Нацполіція. ФОТО

Співробітники поліції ліквідували мережу шахрайських кол-центрів у Києві, Львові та Одесі.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Департамент комунікації Національної поліції.

Працівники кол-центрів – понад 140 осіб, представляючись співробітниками банківських установ або правоохоронних органів, під різними приводами змушували громадян повідомити особисті дані та паролі. Для цього вони використовували психологічні методи впливу та діяли за підготовленою інструкцією. Також зловмисники користувалися програмою підміни телефонного номера, аби замаскувати свою діяльність. Клієнтські бази даних зловмисники скуповували у DarkNet.

За попередньою інформацією отримані в такий спосіб кошти переказували на електронні гаманці, картки підконтрольних осіб, а також переводили у криптовалюту.

4 лютого правоохоронці провели поліцейську спецоперацію і припинили діяльність мережі кол-центрів. Попередня кваліфікація кримінального провадження - ч. 4 ст. 190 (Шахрайство) Кримінального кодексу України.

04.02.2022 23:01 Відповісти
Знаете, сколько осуждено за этот вид преступной деятельности? - Ноль!
Знаете, сколько поступило в доход государства конфискованных средств у этих «Колл-центров»? - ноль гривень! Ну а про то, что все конфискованное оборудование растворилось без следа, Вы догадались сами.
04.02.2022 23:31 Відповісти
эти наперстки будут жить пока будут лохи и ЖАДНОСТЬ Совмещенная С ТУПОСТЬЮ... ЛОХА (Лох не мамонт- вечно живой и не вымирает) с недельку звонит мне с Киева телефон вам нараховано 472 тысячи гривен выигрыша.. вы долж....пи пи пи....это я сделал отбой... конечно мне калеке инвалиду с 3772 гривны пенсии непогано так выиграть но играю только в две лотереи Национальные операторы.... а второе явно звонил лохотрон... ВСЕ ЗАВИСИТ ОТ НАС С ВАМИ если мы начнем игнорировать блокировать-- как спам все их номера... то они таки вымрут как мамонты кол центры...и прочие разводняки...
05.02.2022 08:13 Відповісти
Якщо мені дзвонять з таких кол-центрів я троллю. Мужиків питаю про те, як давно їм зробили лоботомію, а жінок - про розмір грудей. А враховуючи те, що в них IP-телефонія, і їм не можна класти слухавку, можна їх пранкувати до упаду. Гарний контент потім можна монетизувати на ютубі.
Інколи можна прикинутися ботаніком. Наприклад, назвати перші чотири цифри номеру карти, а потім сказати, а далі номер карти буквенний - "не розведеш, шахраю"
04.02.2022 23:47 Відповісти
Перестали башляти за свіжим курсом валют.
05.02.2022 00:03 Відповісти
Что бы такие колл центры перестали работать нада всего то или ставить к стенке по закону или давать пожизненно.Сразу же телефоны перестанут трезвонить.
05.02.2022 00:25 Відповісти
"До стінки"-ніззя,аяяй..., "об стінку"-мона...-"випадкова"...,споти.качка... ...
05.02.2022 01:29 Відповісти
... этих жуликов надо трудоустраивать! На урановые шахты, рудники, на металлургические заводы. И ещё, за такие кол.центры, должен нести ответственность - Оператор связи! Как это сделать технически?, - пусть подумают.
05.02.2022 09:44 Відповісти
 
 