Аваков: Коли стало зрозуміло, що справу Трухіна не розслідують, хтось зняв копію відео з камери поліцейського

Відео з нагрудних камер поліцейських знищують після місяця зберігання. Імовірно, хтось із поліцеських протягом місяця зняв з нього копію. І, коли переконався, що справу не розслідують, передав її журналістам.

Про це в ефірі програми "Свобода слова Савіка Шустера" заявив колишній міністр внутрішніх справ Арсен Аваков, повідомляє Цензор.НЕТ.

Він розповів, як патрульний Петрик мав за процедурою вчинити з відео з місця ДТП з нардепом Трухіним.

"Зняв камеру, вона фіксувала. Поставив у спеціальний комп'ютер. ... І комп'ютер завантажив це кодоване відео до центральної системи комп'ютера. Патрульний неспроможний до нього доступитися: не може його змінити, не може його подивитися. Він не може зупинити його", - розказав Аваков.

За словами ексміністра, протягом місяця, допоки відео зберігаєтся в системі, по нього мав звернутися до Нацполіції слідчий ДБР, який веде справу про ДТП з Трухіним. Але натомість ДБР-івці надіслали поліцейським листа, ті довго його обробляли - і аж за місяць відповіли, що відео, нажаль, вже знищене.

Читайте: Монастирський та Зеленський не могли не знати про ДТП з Трухіним, - Аваков

"У поліції всі про це знають: про те, що існує відео, про те, що цей політичний мажор сидів за кермом, про те, що він був бухий, як і всі вони, як вони там між собою говорять. Про те, що на Полтавщині він починав з того, що пив зі своїми партійними керівниками в ресторані, а потім сів за кермо. Пив віскі та поїхав сюди. Це всі знають. Ні для кого не секрет. Але матеріали всі здані", - припускає Аваков.

На його думку, поліцейські очікували, що ДБР розслідуватиме справу, а коли цього не сталося - вирішили втрутитися.

"Проходить 6 місяців, майже нічого не відбувається. А через місяць, коли поліцейські побачили, що керівництво робить все, щоб ця плівка зникла, хтось із них зняв копію. І передав цю копію журналістам, коли переконався, що цю справу повністю зливають", - висловив припущення ексочільник МВС.

Дивіться: Якби Трухін мені подзвонив, то був би "посланий" в той же момент, - Монастирський. ВIДЕО

Нагадаємо, аварія з участю автівки нардепа партії "Слуга народу" Олександра Трухіна сталася 23 серпня 2021 року о 15:45 на Бориспільській трасі поблизу Києва. За даними ЗМІ, Трухін за кермом Audi не дотримався безпечної дистанції і на великій швидкості в’їхав в автомобіль Ford, який своєю чергою протаранив автомобіль Daewoo.

За даними свідків, Трухін мав ознаки алкогольного сп'яніння, але офіційного підтвердження цьому немає. У Нацполіції факт ДТП підтвердили, однак імен учасників не назвали.

Пізніше понад 30 медіа спочатку розмістили, а потім видалили інформацію про те, що нардеп потрапив у ДТП.

У поліції повідомили, що розслідування ДТП доручено ДБР. Бюро вже отримало матеріали справи і обіцяє провести об'єктивне розслідування.

7 вересня "слуга народу" Трухін прокоментував ДТП і заявив: "Я себе не вважаю винним. Я не був п'яний".

1 лютого 2022 року журналісти опублікували відео з камер поліцейських. На кадрах видно, що Трухін намагався полишити місце аварії. Він переліз через огорожу та рушив у ліс. А коли поліцейські не дали йому піти - спробував їх підкупити. Депутат розповів, що у нього із собою сумка, в якій 150 тис. Та пропонував ці гроші за право піти з місця ДТП.

2 лютого Трухіна виключили з партії "Слуга народу". Він заявив, що "у стані шоку наговорив багато дурниць" та що йому "соромно", а також заявив про готовність скласти мандат.