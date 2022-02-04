УКР
Аваков: Коли стало зрозуміло, що справу Трухіна не розслідують, хтось зняв копію відео з камери поліцейського

Аваков: Коли стало зрозуміло, що справу Трухіна не розслідують, хтось зняв копію відео з камери поліцейського

Відео з нагрудних камер поліцейських знищують після місяця зберігання. Імовірно, хтось із поліцеських протягом місяця зняв з нього копію. І, коли переконався, що справу не розслідують, передав її журналістам.

Про це в ефірі програми "Свобода слова Савіка Шустера" заявив колишній міністр внутрішніх справ Арсен Аваков, повідомляє Цензор.НЕТ.

Він розповів, як патрульний Петрик мав за процедурою вчинити з відео з місця ДТП з нардепом Трухіним.

"Зняв камеру, вона фіксувала. Поставив у спеціальний комп'ютер. ... І комп'ютер завантажив це кодоване відео до центральної системи комп'ютера. Патрульний неспроможний до нього доступитися: не може його змінити, не може його подивитися. Він не може зупинити його", - розказав Аваков.

За словами ексміністра, протягом місяця, допоки відео зберігаєтся в системі, по нього мав звернутися до Нацполіції слідчий ДБР, який веде справу про ДТП з Трухіним. Але натомість ДБР-івці надіслали поліцейським листа, ті довго його обробляли - і аж за місяць відповіли, що відео, нажаль, вже знищене.

Читайте: Монастирський та Зеленський не могли не знати про ДТП з Трухіним, - Аваков

"У поліції всі про це знають: про те, що існує відео, про те, що цей політичний мажор сидів за кермом, про те, що він був бухий, як і всі вони, як вони там між собою говорять. Про те, що на Полтавщині він починав з того, що пив зі своїми партійними керівниками в ресторані, а потім сів за кермо. Пив віскі та поїхав сюди. Це всі знають. Ні для кого не секрет. Але матеріали всі здані", - припускає Аваков.

На його думку, поліцейські очікували, що ДБР розслідуватиме справу, а коли цього не сталося - вирішили втрутитися.

"Проходить 6 місяців, майже нічого не відбувається. А через місяць, коли поліцейські побачили, що керівництво робить все, щоб ця плівка зникла, хтось із них зняв копію. І передав цю копію журналістам, коли переконався, що цю справу повністю зливають", - висловив припущення ексочільник МВС.

Дивіться: Якби Трухін мені подзвонив, то був би "посланий" в той же момент, - Монастирський. ВIДЕО

Нагадаємо, аварія з участю автівки нардепа партії "Слуга народу" Олександра Трухіна сталася 23 серпня 2021 року о 15:45 на Бориспільській трасі поблизу Києва. За даними ЗМІ, Трухін за кермом Audi не дотримався безпечної дистанції і на великій швидкості в’їхав в автомобіль Ford, який своєю чергою протаранив автомобіль Daewoo.

За даними свідків, Трухін мав ознаки алкогольного сп'яніння, але офіційного підтвердження цьому немає. У Нацполіції факт ДТП підтвердили, однак імен учасників не назвали.

Пізніше понад 30 медіа спочатку розмістили, а потім видалили інформацію про те, що нардеп потрапив у ДТП.

У поліції повідомили, що розслідування ДТП доручено ДБР. Бюро вже отримало матеріали справи і обіцяє провести об'єктивне розслідування.

7 вересня "слуга народу" Трухін прокоментував ДТП і заявив: "Я себе не вважаю винним. Я не був п'яний".

1 лютого 2022 року журналісти опублікували відео з камер поліцейських. На кадрах видно, що Трухін намагався полишити місце аварії. Він переліз через огорожу та рушив у ліс. А коли поліцейські не дали йому піти - спробував їх підкупити. Депутат розповів, що у нього із собою сумка, в якій 150 тис. Та пропонував ці гроші за право піти з місця ДТП.

2 лютого Трухіна виключили з партії "Слуга народу". Він заявив, що "у стані шоку наговорив багато дурниць" та що йому "соромно", а також заявив про готовність скласти мандат.

Автор: 

Аваков Арсен (2191) шоу Шустера (309) Трухін Олександр (159)
Топ коментарі
+12
Аваков точно знает , кто снял копию
04.02.2022 23:16 Відповісти
+12
І зараз ДБР буде займатись пошуками того, хто скопіював відео. Аби що, лиш би нічого не робити
04.02.2022 23:21 Відповісти
+7
Ні хрена! Зняли відуху і зробили копії з камери Петрика (а. може, зо всіх камер, що були на місці ДТП) одразу після того, як патрульні їх здали у відповідальній особі у відділенні поліції. І зробили це, як то кажуть, "про всяк випадок", можливо, навіть з відома начальника цього підрозділу. Впевнений, що вже винесли зняті копії не з одної камери Петрика.

Так що цілком вірогідно, згодом може прилетіти ще одна відуха. Щоб Моня Стирський, Сухачов і ЄрЗе не розслаблялись.
04.02.2022 23:25 Відповісти
так этим крысам и надо
04.02.2022 23:06 Відповісти
є ще Ріхарди Зорге в лавах поліції
04.02.2022 23:08 Відповісти
Похоже что Трухина попросту шантажировали полгода по поводу нераспространения видео, а дальше независимо от успеха затеи - слили.
04.02.2022 23:15 Відповісти
Чучело, после ******** у тебя будет лишь одна работа. Чистка сортиров на ЖД вокзале в Ракытному
04.02.2022 23:27 Відповісти
Аваков точно знает , кто снял копию
04.02.2022 23:16 Відповісти
Сто тыщ миллионов процентов
05.02.2022 07:26 Відповісти
Что ни делает дурак, все он делает не так.
04.02.2022 23:17 Відповісти
І зараз ДБР буде займатись пошуками того, хто скопіював відео. Аби що, лиш би нічого не робити
04.02.2022 23:21 Відповісти
Говорят что это сделал один чорт
04.02.2022 23:21 Відповісти
Або кореш чорта у якого є повноваженя.
05.02.2022 00:03 Відповісти
чуднєнько
05.02.2022 11:14 Відповісти
Ні хрена! Зняли відуху і зробили копії з камери Петрика (а. може, зо всіх камер, що були на місці ДТП) одразу після того, як патрульні їх здали у відповідальній особі у відділенні поліції. І зробили це, як то кажуть, "про всяк випадок", можливо, навіть з відома начальника цього підрозділу. Впевнений, що вже винесли зняті копії не з одної камери Петрика.

Так що цілком вірогідно, згодом може прилетіти ще одна відуха. Щоб Моня Стирський, Сухачов і ЄрЗе не розслаблялись.
04.02.2022 23:25 Відповісти
логично. Для начала выложили самое безобидное видео
05.02.2022 10:40 Відповісти
1. знали щo трeба копiю
2 коли украiнeць щoсь хочe - шляхи завжди знайдуться.
05.02.2022 11:17 Відповісти
зелох хотел уничтожить видео, ну падла, а как втирал про эпоху открытости...
04.02.2022 23:56 Відповісти
зе-мафия, бобики, что скажете уроды
04.02.2022 23:57 Відповісти
можна подумати, що при Авакові поліція була краще.....як там кожуть в народі: "чия б корова мукала....
04.02.2022 23:58 Відповісти
как предсказуемо... и Да пр Порохе было лучше )
05.02.2022 00:18 Відповісти
не то слово краще....через те його від державного корита на виборах і погнали.....хай би таке покращання нашу країну обминало.....
05.02.2022 00:23 Відповісти
Кому?
05.02.2022 09:06 Відповісти
Інформація зберігається на жосткому диску ще дуже довго і після форматування, і після перезапису, але з кожним разом все важчче її відновити, це так якщо одразу затерли. Колись відновлював фото на диску, якому 20 років і його разів 5 форматували, але на щастя мало користувалися і не забили сектори з фото. Тут також могли відновити, бо дуже довго була тиша.
04.02.2022 23:59 Відповісти
программа Eraser - и окончательно давайдосвиданья стертые данные. Без шансов восстановления. Пишет произвольные нули и единицы в случайные участки свободной области памяти. Хотя, слышал, в США есть технология, по остаточной намагниченности "краев" ячейки для записи на HDD, может выдать историю даже после пяти перезаписываний ячейки, когда в ней была "0" или "1". Про SSD не знаю, такую секретную информацию докладывают только В. А. Зеленскому
05.02.2022 00:54 Відповісти
SSD проще, прошивку перепрошил и до свидания, а диск нужно перегрузить, там мозги свои есть и диск магнитный который помнит очень долго.
05.02.2022 00:57 Відповісти
с другой стороны, духовка, нагретая на 210 градусов Цельсия сможет помочь обоим накопителям забыть обо всем. Поэтому храните данные в сберегательной кассе, или в облаках Гугл разом с Микрософтом и Яхху вместе взятыми
05.02.2022 01:05 Відповісти
Спецы по удалению информации.
05.02.2022 04:46 Відповісти
2 февраля Трухин покаялся. Так что, пожурить и забыть? Никак нет. Урод.
05.02.2022 00:11 Відповісти
Полицейским, которые не дали зеленым уродам замять это дело, уважение. Я знал, что полиция не так уж плоха.

Хуже всех это наши политики. Виной всему криминальная кланово-олигархическая система, которую создал Кучма, а все другие политики ее до сих пор поддерживают.
Необходимы системные демократические реформы. И пока народ политиков не заставит их делать, они никогда их делать не будут.
05.02.2022 00:21 Відповісти
Дбр займалось тим,що винюхувало чи є якісь відео не стерті,чи нема.І вже заспокоїлось,а тут хоп і все.ДБР це ні про що,відразу озвучуйте призвіща,хто слідство вів,хто які вказівки давав,повинна бути персональна відповідальність.Вони там всі на ушах,а якщо з'явиться нове відео,де видно як трухін вилазить з-за керма після ДТП,відео де він бухає і потім сядає за кермо.Вони ж Зе наобіцяли,що все вже зам'яли і тут на тобі.
05.02.2022 00:21 Відповісти
Ага , чорт из табакерки))))
05.02.2022 00:36 Відповісти
а все это время полицейская камера лежала на Бессарабском рынке под стоечкой между салом по 20 и скумбрией по 8
05.02.2022 00:35 Відповісти
ДБР-овцы. Вопросов нет. Овцы есть овцы.
05.02.2022 01:05 Відповісти
А справу твого сина з закупівлі рюкзаків для потреб ЗСУ довели до кінця? Сидів би мовчки.
05.02.2022 04:42 Відповісти
Тоді був Порох, тому справу довели до логічного кінця. Є рішення суду! Правда його син відбувся легким переляком - постраждав подільник. Схоже саме це стало причиною активної підтримки Аваковим Зеленського. Але дійсно чия б корова мичала - Аваков ще той фрукт, згадати хоча б його 23-річну заступницю міністра! І взагалі, будь який політик, який допомагав слугам перемогти на виборах є або негідником, або зрадником, або просто дурнем! До народу це вже починає потроху доходити, тому останнім часом від тих, хто агітував за Зеленського чути, що вони не негідники і не зрадники, а просто, як сказав Комаровський лохи! https://www.youtube.com/watch?v=AeUPnCzvaLA&t=33s
05.02.2022 11:05 Відповісти
В любой европейской стране эта гнида бы молниеносно сложила мандат. Какое право оно имеет заниматься законотворчеством, если такое вытворяет? Также должны ответить все, кто помогал уйти от ответственности, начиная от следователя ГБР, до однопартийцев (такой же точно мрази, которые видели, что эта тварь садилась за руль пьяная и не остановили её).
05.02.2022 05:14 Відповісти
Кстати очень хорошо видно поведение людей и что эти люди говорят - Аваков, Комаровский, Шустер, Гордон .Эти люди после встречи с олигархом Ахметовым на дне рождения у Савика Шустера в Вильнюсе очень громко начали обливать грязью Президента Зеленского. То есть все они работают на олигарха Ахметова . Это очевидно. Теперь я понимаю о чём говорил Президент Зеленскитй когда говорил о госперевороте . Это они эти люди Аваков , Гордон , Комаровский ,Шустер ,Ахметов это обсуждали в Вильнюсе а украинские СБУшники это всё отследили.Всё просто.Поэтому буду голосовать на выбороах за Президента Зеленского.Нельзя олигарху Ахметову дорваться до власти.
05.02.2022 07:19 Відповісти
Коломойский и этот , сброд- монобольшинство ,лучше? Повеселились . За следующего президента Полякову - еще пять лет, потанцуем .
05.02.2022 09:06 Відповісти
Да досить вже вилизувати дупу своєму клоуну. Для чого так себе принижувати .
05.02.2022 12:29 Відповісти
Аваков пускай раскажет сколько ему заплатил олигарх Ахметов за поливание грязью Президента Зеленского
05.02.2022 07:53 Відповісти
Авакову респект, спас Харьков от трехцветного гавна с 2014-м
05.02.2022 10:48 Відповісти
Честь і хвала таким поліцейським!
05.02.2022 13:12 Відповісти
интересно, как будет называться "новая политическая сила" сабакова? очень бы подошло название "мусора - не люди!"
05.02.2022 14:55 Відповісти
 
 