Закликаю комісію з обрання керівника САП припинити слухати корумповані інтереси, - Квін

Тимчасова повірена у справах США в Україні Крістіна Квін закликала членів конкурсної комісії з обрання керівника Спеціалізованої антикорупційної прокуратури (САП) припинити слухати корумповані інтереси, які намагаються зупинити процес.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це Квін заявила в ефірі програми " Свобода слова Савіка Шустера" у п'ятницю.

"Я хотіла б закликати членів Комісії зібратися і зробити свою роботу... Це важливі члени суддівського корпусу, багато з них є важливими членами суддівського співтовариства тут. Чесно кажучи, на мою думку, це про репутацію. Вони мають робити те, що вони самі сказали, що зроблять, саме вони створили процес. Вони пройшли процес, тепер вони мають завершити процес. Припиніть слухати корумповані інтереси, припиніть слухати корумпованих осіб, які намагаються зупинити процес і просто доведіть справу до кінця", - відзначила вона.

Вона припустила, що на членів комісії впливають корисливі інтереси, які не хочуть, щоби антикорупційного прокурора було призначено.

"Я вважаю, що всі ті, хто корумпований, не хочуть, щоб на місці був хтось, хто може допомогти розслідувати діяльність офіційно корумпованих. Тому я вважаю, що зараз на цю комісію чиниться великий тиск, а члени комісії просто не виконують своєї" роботу", - наголосила Квін.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Заблокувавши призначення переможця конкурсу головою САП, Зеленський "плюнув під ноги американцям і в обличчя українцям", - Шабунін