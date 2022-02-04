УКР
Закликаю комісію з обрання керівника САП припинити слухати корумповані інтереси, - Квін

Тимчасова повірена у справах США в Україні Крістіна Квін закликала членів конкурсної комісії з обрання керівника Спеціалізованої антикорупційної прокуратури (САП) припинити слухати корумповані інтереси, які намагаються зупинити процес.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це Квін заявила в ефірі програми " Свобода слова Савіка Шустера" у п'ятницю.

"Я хотіла б закликати членів Комісії зібратися і зробити свою роботу... Це важливі члени суддівського корпусу, багато з них є важливими членами суддівського співтовариства тут. Чесно кажучи, на мою думку, це про репутацію. Вони мають робити те, що вони самі сказали, що зроблять, саме вони створили процес. Вони пройшли процес, тепер вони мають завершити процес. Припиніть слухати корумповані інтереси, припиніть слухати корумпованих осіб, які намагаються зупинити процес і просто доведіть справу до кінця", - відзначила вона.

Вона припустила, що на членів комісії впливають корисливі інтереси, які не хочуть, щоби антикорупційного прокурора було призначено.

"Я вважаю, що всі ті, хто корумпований, не хочуть, щоб на місці був хтось, хто може допомогти розслідувати діяльність офіційно корумпованих. Тому я вважаю, що зараз на цю комісію чиниться великий тиск, а члени комісії просто не виконують своєї" роботу", - наголосила Квін.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Заблокувавши призначення переможця конкурсу головою САП, Зеленський "плюнув під ноги американцям і в обличчя українцям", - Шабунін

шоу Шустера (309) САП (2490) Квін Крістіна (110)
+42
Зеленський стыд!
04.02.2022 23:17 Відповісти
+38
05.02.2022 00:32 Відповісти
+35
да для Зе фсе пофиг его беня крепко за одно место держит так что здравый смысл у него ушел в другое место
04.02.2022 23:19 Відповісти
Зеленський стыд!
04.02.2022 23:17 Відповісти
да для Зе фсе пофиг его беня крепко за одно место держит так що здравый смысл у него ушел в другое место
04.02.2022 23:19 Відповісти
Півшостий більше боїться Бєню ніж Байдена.
04.02.2022 23:21 Відповісти
Ніж путєна!!
05.02.2022 00:16 Відповісти
це навіть в лєнтєсру пишуть. оце успіх зелешвалі.
04.02.2022 23:36 Відповісти
04.02.2022 23:44 Відповісти
А может комиссию на Гиляку , и назначить новеньких ???😀
04.02.2022 23:53 Відповісти
Кто назначать будет,Зеля что ли? А вот угроза санкций для членов комиссии со стороны США подействует однозначно.
05.02.2022 11:57 Відповісти
думаю , что эти члены все глупы . А вот следующие , посмотрев на Гиляку , будут умные 😀😀
05.02.2022 12:08 Відповісти
Для Зели надо медицинскую комиссию собирать. Не может человек в таком состоянии управлять страной.
05.02.2022 19:46 Відповісти
Думаю , что всех выборцев надо проверять - 30 лет выбирают воров 😀😀
05.02.2022 22:42 Відповісти
Давно пора и всю зеленную плесень вон из страны!
06.02.2022 04:51 Відповісти
казлы зеленые, пытаются пропихнуть своего, а как трещали про конкурсы-шмонкурсы, эпоху открытости, а на деле мафия...
05.02.2022 00:01 Відповісти
З ними і так все ясно було з самого початку, а от ті, хто їм вірив - то вже клініка, у таких треба право голосу років на десять забирати, щоб розуму набралися.
05.02.2022 14:50 Відповісти
А ви думали, що вибори в країні інакше проходять? Там все ще більш плачевно ніж з цією тіпа незалежно обраною комісією САП. Проходять лише всі свої обоані за схваленням кремля
05.02.2022 17:26 Відповісти
Бєня з Татаровим хочуть ще пожити.
05.02.2022 00:06 Відповісти
Це неправда, "слуги", вони "народні", а єто очень и очень.
05.02.2022 00:18 Відповісти
Що зЕлох, не хоче тобі давати присягу Олександр Клименко, як це зробив монастирьский?

А ты не воруй...

А ты не воруй...
05.02.2022 00:31 Відповісти
05.02.2022 00:32 Відповісти
Новые лица - зеленые уроды-кровопийцы.
05.02.2022 01:32 Відповісти
Новые ипалы
05.02.2022 11:58 Відповісти
где Надя Савченко? или єти бомжи под куполом Верховной Рады ей идейно близки?
05.02.2022 18:20 Відповісти
WANTED !!! і всіх до зоопарку за грати пожіттєво !!!
06.02.2022 08:48 Відповісти
Надо санкции против комиссии ввести за умышленное затягивание
05.02.2022 00:39 Відповісти
Клоун квартальный против Карабаса Бенябаса не попрёт. Ничтожество.
05.02.2022 01:08 Відповісти
Конечно выберут только своего. Потому что не свой может попытаться и посадить кого-то. Квин и все остальные им до лампочки.
05.02.2022 01:28 Відповісти
главное, чтобы зеленая пошесть не стала теперь с помощью FGM-148 и NLAW отбиваться от конкурса на антикоррупционного прокурора. С них станется
05.02.2022 01:43 Відповісти
Выражение "с них станется" используется после того, как описано некоторое действие, и означает, что от "них" вполне можно такое действие ожидать.
Как правило, описанное действие несет негативный смысл, а само выражение подчеркивает, что приличный человек так поступать не будет, но "они" вполне могут.
05.02.2022 01:48 Відповісти
зеленые падлы забили на эпоху прозрачности и кумовства...
05.02.2022 02:15 Відповісти

.
Була у нас: корупціонерів і клоунів,
своя офшорна мрія, яка і збулася!
Мрія: керуй, воруй, грабуй і зраджуй!
05.02.2022 05:15 Відповісти
...ей-ей. Они Члены харошия, вот токо подлец Ковидище-чудище, как токо собираються дерьмократию демократию будувать, слягуть в койки болезненыя
05.02.2022 05:16 Відповісти
...вот надо скоро Ярмаку, кой-что делать...а, он...ай-ай-ай
05.02.2022 05:18 Відповісти
** Потому что если выбрать главу САП (а победитель уже есть. Это детектив НАБУ Александр Клименко), то дела против Команды Зеленського пойдут с такой скоростью что сядут все.

Поэтому и не выбирают. ОПЯТЬ КВОРУМА НЕТ! Ну не могут люди с сентября месяца 2021 года собраться и поднять ручки и "назначить победителя конкурса".
!!!
ЕЩЕ РАЗ - Победитель конкурса УЖЕ ЕСТЬ! Его просто нужно утвердить голосованием. И ВСЕ!
!!!
Теперь расскажите мне про "любовь западных союзников к Зеленскому", ага.

https://www.facebook.com/100006136038244/posts/3138885379659299/ Mark Savchuk
05.02.2022 06:16 Відповісти
Просто все ушли в лес
05.02.2022 06:17 Відповісти
Прокуратура США запросила у Украины информацию об одном из офшоров, связанных с бизнесом Коломойского.

Так, штатовцы просят предоставить документацию от Приватбанка для счетов, принадлежащих Claresholm Marketing Ltd. В частности, наибольший интерес для Штатов представляет некий счёт UA303052990000026003050007718.

Также сообщается, что американская прокуратура в сотрудничестве с ФБР объединили в одно дело производства в отношении Коломойского, Боголюбова, Зеленского и братьев Шефиров. Подозревая их в сговоре по отмыванию денег вкладчиков Приватбанка в США.

Недавно Шестой заявил: "Очень странно, что меня подозревают. Я, кажется, не делал ничего в своей жизни такого, чтобы меня подозревали. Вы меня путаете с другим президентом Украины."

Вас трудно спутать, Владимиссаныч.

Один из вас - патриот, государственник и тот человек, который уберёг Украину от полной оккупации со стороны России. Второй - коллаборант, уклонист и кукла в руках Коломойского.

Американское правосудие тяжеловесно, скрупулёзно и неповоротливо. Но это не Печерский суд под крышей Портнова и Татарова.

Медленно спустится с горы и... "А меня за что?" уже не прокатит.
Н.Sharp
05.02.2022 06:51 Відповісти
*это был не я,это был человек ,похожий на меня*,- *маска*
05.02.2022 07:17 Відповісти
Два чоботи пара, що пальмово-шоколадний, що зелений
05.02.2022 17:29 Відповісти
Пазлы сложились - После того как Президент Зеленский начал бороться с олигархами ,а значит бороться с корупцией все эти Гордоны ,Комаровские Шустеры ,Аваковы повылазили в телевизор и начали поливать грязью Презинта Зеленского .
05.02.2022 07:36 Відповісти
друг, бери выше - даже американцы начали поливать грязью зеленого после того, как он начал бороться с коломойским и теперь госдеп блокирует назначение прокурора САП, чтобы не посадить коломойского, а аваков, черт, так тот еще зеленскому пьяного трухина с сумкой денег подкинул...
05.02.2022 08:40 Відповісти
Не плутай. Труху з сумкою грошей їм підкинув Порох. Аваков їм підкинув поліцейського який відмовився брати хабаря))
05.02.2022 20:39 Відповісти
🤣
05.02.2022 09:20 Відповісти
Презинта Зеленского . ???
Олег Петрович, Олег Петрович ! так презинта )))) еще никто не восхвалял!
05.02.2022 09:30 Відповісти
Спасибо . Посмеялся.
05.02.2022 09:51 Відповісти
Скажи что ты пошутил.
07.02.2022 04:21 Відповісти
Абсурд и запредельный цинизм ситуации в том, что цивилизованный мир просит украинскую власть быть честными и справедливыми.
Как Фемида с завязанными глазами судит беспристрастно, так независимый от власти прокурор должен представлять в обвинения против воров или по другому коррупционеров.
Украинская власть всеми путями, не боясь всемирного и главное, исторического позора персоналий, сопротивляется честности, справедливости и хочет покрывать лично коррупцию. Или по простому хотят крышевать воров в обмен на власть и корыто.
Аморальность и цинизм запредельные, но полное отсутствие чести и совести избавляет от чувств стыда и позора.
Еще больший цинизм проявляется в том, что цивилизованный мир готов поддержать даже финансоао страну и весь ее народ на пути от дремучего совка к цивилизованному миру, но не может банально доверить деньги моральным уродам и ворам.
По сути единственно, что просит мир - это верховенство права, которое и так должно быть в приоритете у любого здравомыслящего государства.
Но зеленая команда просто бьёт рекорды аморальности с фиксацией этого позора в истории страны и мира
05.02.2022 08:44 Відповісти
Безнадега имя этой стране. Одно из последних тому подтверждений:

https://www.facebook.com/yuurii.nikolov?__cft__[0]=AZWw5w4_G_j6Kkx_RceMGq9RaHzbsoNrX1iIVG9J7ETzXw2Lirjshq1E6lRWIDSjE7a0V0xCQ-kAXCOEWlxdMU_oUVrNCjB5mO2JAWEDzCfaYr5-370eLSVRsp1Ffpm4GB3w0O6w79XMBsCyr5XU7DpPTNgFYkxbGE5aN44gb5mdjQ&__tn__=-UC%2CP-y-R Юрій Ніколов Я как-то искренне офигел от истории, которую изложил https://www.facebook.com/sasha.humenyuk?__cft__[0]=AZWw5w4_G_j6Kkx_RceMGq9RaHzbsoNrX1iIVG9J7ETzXw2Lirjshq1E6lRWIDSjE7a0V0xCQ-kAXCOEWlxdMU_oUVrNCjB5mO2JAWEDzCfaYr5-370eLSVRsp1Ffpm4GB3w0O6w79XMBsCyr5XU7DpPTNgFYkxbGE5aN44gb5mdjQ&__tn__=-]K-y-R Oleksandr Humeniuk . Оказывается Украина не только сделала устаревший и корявый спутник, но и наши деятели умудрились прикурить на его запуске ракетой Илона Маска! В итоге Зеленский пафосно опозорился еще и тем, что спутник вообще превратился в хлам - он тупо не включил батарейки уже в космосе((((
Причем все произошло настолько в стиле быдло-коррапшн, так свойственном новой элите, что даже неприятно говорить об этом.
.... Наши начали пробивать почем запустить спутник в космос. И SpaceX им говорит: «Ноу проблем, платите 1 миллион долларов авансом и мы для вашего спутника зарезервируем место на следующей ракете, которая одновременно выводит пачку разных спутников в космос».
И тут у наших начался движ. Урусский сел сверху на тему и решили спутник таки запускать ракетой Маска, но Маску аванс не платить. И договорились с голландской фирмой, мол, давайте мы заплатим вам, а не Маску, а вы уже организуете.

А голландцы такие: «Ок, только уже не 1, а 1,8 миллиона долларов».

Наши такие: «За*бись! Только вы у нашей «прокладки» возьмете деталь для запуска спутника».

Вот так и задвоили ценник. Маск свой миллион получил. Еще 800 тысяч теперь ищи-свищи между «прокладкой» и Голландией.

И увенчанием успешного успеха стало поведение спутника в космосе. После позорища он тупо не работает. Мы с вами заплатили кучу денег за кусок космического мусора.

https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fzaborona.com%2Fshho-stoyit-za-zapuskom-************-suputnyka-sich-2-30%2F%3Ffbclid%3DIwAR1IGgHFbk3CX-K27ljNNHHSVPeKWCT9C6C7I4HuT-CCUWoz0GEnGBvMAsM&h=AT3TdXu8Lv9Ek3qBC-KI1-8wIr4bPWqiDvcuQyjDaHldb3ZQMBMVlNK2W6mC3HMyqM5r2_ETlfF4rZ5xggtoK717aN9myRUiHp-NxQ9miwBRjRFDv4wVrtTLTFoblmeBrZEd&__tn__=-UK-y-R&c[0]=AT04_lm3t1bNyRMgs0vN2R56yStGXum1NjOD8fB73S6vtCcgiNI1-Ndh
07.02.2022 01:44 Відповісти
Я думаю, что результаты страны очень хорошие.
Страна успешно выздоравливает от совковой болезни.
Всякие Яныки, Пети и зеленые помогают обучению общества, получения им опыта и выработке критериев отбора.
В Украине 25 миллионов человек свободны от совковой программы, а власть поголовно - это совки с ослабленной программой.
Всего через одно поколение ситуация кардинально поменяется.
Даже быстрее. Через 9 лет созреет второе поколение без совка.
Пока еще нет ни одной политсилы без полусовков, но есть гигантский запрос на нее.
По законам рынка, если есть спрос, то будет и предложение.
Тем более, что процесс уже необратим. Свободных людей на порядок больше, чем совков. А среди активной части общества этот разрыв тотальный.
Эволюция процесс медленный
07.02.2022 15:09 Відповісти
Всё именно так и есть...Потому беня и зеля скорее превратят Украину в диктаторскую Гаити, чем назначат этого прокурора.
05.02.2022 10:52 Відповісти
Этого можно было ожидать уже 2 года назад.
05.02.2022 19:52 Відповісти
Зачем Америка так унижается призывая зеленое чучело к какому-то конструтиву? Просто взяли и запретили вьезд в США и ЕС всей этой своре мародеров и проституток, а также заморозили их счета в банках этих стран. Эти квартальные твари понимают только силу звездюлины, больше ничего на них не действует.
05.02.2022 11:05 Відповісти
Не то давление оказывают. Нужно завалить все выходы покрышками и поджечь их. Гляди, за два-три часа проблема эффективно будет решена.
05.02.2022 11:52 Відповісти
Требование американцев игнорируют? Бессмертные что-ли?
05.02.2022 12:44 Відповісти
Потрібно оголосити список імен членів цієї комісії з САП. Народ має знати своїх хероїв.
05.02.2022 17:59 Відповісти
Зеленський і дЄрмак під санкції і в буцигарню !
05.02.2022 20:08 Відповісти
Не, слабовато. Надо, как с 8-миклассниками в школе.

"Кто завтра не будет голосовать на выборах руководителя САП, будет наказан!"
06.02.2022 00:14 Відповісти
https://www.youtube.com/watch?v=QaaXZNFsTe8&list=RDZALtzTmPz-E&index=2
06.02.2022 01:38 Відповісти
Ничего их время придет, власть янелоха скоро закончится и вся эта "комиссия" и их куратор,- активный участник антимайдана, защитник руSSкого мира, вор и клеветник на крови, татаров и его начальник ермак_Козырь_Михайлов_Лолита, сядут без всякого главы САП, и это в лучшем случае, для них.
06.02.2022 04:57 Відповісти
Скоро?
06.02.2022 07:53 Відповісти
Треба чесно казати. А не обминати гострі кути. "Зеленський, перестаньте інтригувати ! Вам треба кишенькового чиновника? То йдіть на сцену до свого "POHUY".
06.02.2022 09:52 Відповісти
Закликами на базарьку покупців зазивають ...
06.02.2022 10:22 Відповісти
На все свій час…
Далі буде… Свято наближається!!
06.02.2022 13:40 Відповісти
Потрібно вводити санкції стосовно зе -дебілів. Бо інакше толку не буде.
06.02.2022 15:16 Відповісти
Против 73%?
06.02.2022 22:51 Відповісти
****.й испанский стыд,ЗЕ политический импотент.
07.02.2022 04:20 Відповісти
 
 