УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
4087 відвідувачів онлайн
Новини Агресія Росії проти України Війна
2 550 16

Ми розробили конкретні санкційні пакети як для російських еліт, так і для членів їхніх родин, - Білий дім

Ми розробили конкретні санкційні пакети як для російських еліт, так і для членів їхніх родин, - Білий дім

США готові запровадити санкції щодо "ближнього кола" президента Росії Володимира Путіна, якщо атака на Україну продовжиться.

Про це заявила речниця Білого дому Джен Псакі, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Радіо Свобода.

"Особи, яких ми ідентифікували, входять до найближчого оточення Кремля або перебувають поруч із ним і відіграють роль в ухваленні урядових рішень. Ми розробили конкретні санкційні пакети як для російських еліт, так і для членів їхніх родин", – сказала речниця.

Відповідаючи на прохання журналіста прокоментувати законопроєкт про нові санкції щодо Росії, робота над яким триває в Сенаті, Псакі наголосила, що Білий дім перебуває "в тісному контакті" з сенаторами, додавши, що запровадження санкцій не є для адміністрації чимось "принциповим".

"Ми вже підготували руйнівний пакет санкцій — економічних санкцій, які вплинуть на російську економіку. Це не вимагає дій Конгресу, але ми, звісно, тісно із ними співпрацюємо", - сказала Псакі.

Також читайте: Москва та Путін "відчують біль", якщо Росія вдарить по Україні, - Пелосі

Коментуючи вчорашню заяву Пентагону та Держдепартаменту про те, що Москва готує провокацію, яка може стати приводом для вторгнення в Україну, Псакі заявила, що в історичному контексті зрозуміло, "на що здатні (росіяни – ред.) та яку тактику вони використали у минулому". Речниця згадала кілька прикладів дезінформації Москви, включно з "розіпʼятим хлопчиком" у Словʼянську.

Автор: 

росія (67862) санкції (12747) США (24353)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+9
Та просто пригрозити депортувати сина мєдвєдєва, дочку лаврова, ну і дочку х@йла, яка в Голландії... І арештувати все нерухоме майно в Європі і США.
І москалі зразу стануть шовковими!
показати весь коментар
04.02.2022 23:29 Відповісти
+8
за дочь лаврова не забудьте....
показати весь коментар
04.02.2022 23:22 Відповісти
+3
Дітей повиганяють з Європ і Каліфорній?
показати весь коментар
04.02.2022 23:45 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
показати весь коментар
04.02.2022 23:21 Відповісти
за дочь лаврова не забудьте....
показати весь коментар
04.02.2022 23:22 Відповісти
Та просто пригрозити депортувати сина мєдвєдєва, дочку лаврова, ну і дочку х@йла, яка в Голландії... І арештувати все нерухоме майно в Європі і США.
І москалі зразу стануть шовковими!
показати весь коментар
04.02.2022 23:29 Відповісти
Вяличие для народу, а гроші і хатинка на Бейкер-стріт - для слуг народу.
показати весь коментар
04.02.2022 23:42 Відповісти
Врядли что-то получится... Эти все гаспада-товарищи детишки прекрасно знают законы и имеют деньги на очень дорогих юристов, и подать в суд по правам человека за какие либо ограничения их прав как наказание за действия их пап/мам - .... очень сильно сомневаюсь в успехе подобного мероприятия да и вообще в его возможности реализации. Может просто арестуют банковские счета их - ну это наверное можно. Но думаю у них есть и подставные лица ... так что денег всех всё равно не лишатся. А депортация - да ну, забудьте, не будет такого я думаю. Дочь путина вот например может сказать за что мол выгоняете, я послушная гражданка, ничего не нарушаю, антигосударственную деятельность не веду, с папой не согласна и вообще мол контактов с ним не имею. Так что.. с них как с гуся вода.. Меня лично это вообще настораживает, потому что до лампы эти "сцанкции" такие, мёртвому клизма..
показати весь коментар
05.02.2022 01:12 Відповісти
не надейтесь, кацапсины, финансовые ниточки от окружения ***** к ********* "патриотов" паРашы всплывут в один момент. и вылетят они, как пробки из бутылки, в родные говени.
показати весь коментар
05.02.2022 14:49 Відповісти
Ну американців коли припекло після Перл-Харбора, то вони всю японську діаспору в резервації вивезли до кінця війни...
показати весь коментар
05.02.2022 15:47 Відповісти
Дітей повиганяють з Європ і Каліфорній?
показати весь коментар
04.02.2022 23:45 Відповісти
навіщо виганяти? Їх можна взяти в заручники. І раптом, що знищити
показати весь коментар
05.02.2022 00:02 Відповісти
Гітлер непогано тримався за допомогою Швейцарії, а параші от Китай допоможе.
показати весь коментар
04.02.2022 23:46 Відповісти
Китаю самому кто бы помог. там мыльный пузырь китайского экономического чуда на грани взрыва.
показати весь коментар
05.02.2022 14:51 Відповісти
Ізраїль заборонив Литві, Латвії та Естонії передавати Україні ізраїльську зброю (ПТРК Spike) пʼятниця, 4 лютого 2022 р.

Міністерство оборони Ізраїлю надіслало повідомлення трьом балтійським країнам, що якщо вони попросять передати Україні зброю ізраїльського виробництва, то їм буде відмовлено. Про це повідомляє Breaking Defense з посиланням на власні джерела.

«Викресліть будь-яку зброю ізраїльського виробництва з цього потенційного списку», пише Breaking Defense. Джерела видання повідомляють, що в грудні, коли російські війська почали накопичуватися вздовж кордону з Україною, Міністерство оборони Ізраїлю надіслало повідомлення трьом балтійським країнам, що якщо вони попросять передати зброю Україні, їм буде відмовлено - майже нечуваний превентивний крок. Рішення, викликане потребою Ізраїлю збалансувати свої відносини з Росією.
показати весь коментар
04.02.2022 23:54 Відповісти
Нехай Україна у відповідь продасть турецькі байрактари Палестині.
показати весь коментар
05.02.2022 00:48 Відповісти
Обана...
А этож фсьо шо нажито(с3/14зжено) нипасильным трудомъ!
Русафобы!!!
Так держать!!!
показати весь коментар
05.02.2022 00:35 Відповісти
І тут згадалося,що хтось Ху#лу чай заварює,хтось пігулки дає,хтось уколи робить.Скоро сам інкогніто в "п'ятірочці" буде таритись,кругом одні вороги і зрадники.
показати весь коментар
05.02.2022 00:37 Відповісти
Инкогнито .... спасибо рассмешили )))
показати весь коментар
05.02.2022 01:15 Відповісти
 
 