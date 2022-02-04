Ми розробили конкретні санкційні пакети як для російських еліт, так і для членів їхніх родин, - Білий дім
США готові запровадити санкції щодо "ближнього кола" президента Росії Володимира Путіна, якщо атака на Україну продовжиться.
Про це заявила речниця Білого дому Джен Псакі, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Радіо Свобода.
"Особи, яких ми ідентифікували, входять до найближчого оточення Кремля або перебувають поруч із ним і відіграють роль в ухваленні урядових рішень. Ми розробили конкретні санкційні пакети як для російських еліт, так і для членів їхніх родин", – сказала речниця.
Відповідаючи на прохання журналіста прокоментувати законопроєкт про нові санкції щодо Росії, робота над яким триває в Сенаті, Псакі наголосила, що Білий дім перебуває "в тісному контакті" з сенаторами, додавши, що запровадження санкцій не є для адміністрації чимось "принциповим".
"Ми вже підготували руйнівний пакет санкцій — економічних санкцій, які вплинуть на російську економіку. Це не вимагає дій Конгресу, але ми, звісно, тісно із ними співпрацюємо", - сказала Псакі.
Коментуючи вчорашню заяву Пентагону та Держдепартаменту про те, що Москва готує провокацію, яка може стати приводом для вторгнення в Україну, Псакі заявила, що в історичному контексті зрозуміло, "на що здатні (росіяни – ред.) та яку тактику вони використали у минулому". Речниця згадала кілька прикладів дезінформації Москви, включно з "розіпʼятим хлопчиком" у Словʼянську.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
І москалі зразу стануть шовковими!
Міністерство оборони Ізраїлю надіслало повідомлення трьом балтійським країнам, що якщо вони попросять передати Україні зброю ізраїльського виробництва, то їм буде відмовлено. Про це повідомляє Breaking Defense з посиланням на власні джерела.
«Викресліть будь-яку зброю ізраїльського виробництва з цього потенційного списку», пише Breaking Defense. Джерела видання повідомляють, що в грудні, коли російські війська почали накопичуватися вздовж кордону з Україною, Міністерство оборони Ізраїлю надіслало повідомлення трьом балтійським країнам, що якщо вони попросять передати зброю Україні, їм буде відмовлено - майже нечуваний превентивний крок. Рішення, викликане потребою Ізраїлю збалансувати свої відносини з Росією.
А этож фсьо шо нажито(с3/14зжено) нипасильным трудомъ!
Русафобы!!!
Так держать!!!