Ми розробили конкретні санкційні пакети як для російських еліт, так і для членів їхніх родин, - Білий дім

США готові запровадити санкції щодо "ближнього кола" президента Росії Володимира Путіна, якщо атака на Україну продовжиться.

Про це заявила речниця Білого дому Джен Псакі, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Радіо Свобода.

"Особи, яких ми ідентифікували, входять до найближчого оточення Кремля або перебувають поруч із ним і відіграють роль в ухваленні урядових рішень. Ми розробили конкретні санкційні пакети як для російських еліт, так і для членів їхніх родин", – сказала речниця.

Відповідаючи на прохання журналіста прокоментувати законопроєкт про нові санкції щодо Росії, робота над яким триває в Сенаті, Псакі наголосила, що Білий дім перебуває "в тісному контакті" з сенаторами, додавши, що запровадження санкцій не є для адміністрації чимось "принциповим".

"Ми вже підготували руйнівний пакет санкцій — економічних санкцій, які вплинуть на російську економіку. Це не вимагає дій Конгресу, але ми, звісно, тісно із ними співпрацюємо", - сказала Псакі.

Також читайте: Москва та Путін "відчують біль", якщо Росія вдарить по Україні, - Пелосі

Коментуючи вчорашню заяву Пентагону та Держдепартаменту про те, що Москва готує провокацію, яка може стати приводом для вторгнення в Україну, Псакі заявила, що в історичному контексті зрозуміло, "на що здатні (росіяни – ред.) та яку тактику вони використали у минулому". Речниця згадала кілька прикладів дезінформації Москви, включно з "розіпʼятим хлопчиком" у Словʼянську.