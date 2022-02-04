УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
4238 відвідувачів онлайн
Новини
337 0

Блінкен обговорив з главою МЗС Польщі Рау питання безпеки на східному фланзі НАТО

Блінкен обговорив з главою МЗС Польщі Рау питання безпеки на східному фланзі НАТО

Держсекретар США Ентоні Блінкен обговорив з главою МЗС Польщі Збігнєвом Рау питання двосторонньої взаємодії, безпеки на східному фланзі НАТО, а також відданість захисту України на тлі агресії РФ.

Зустріч Блінкена і Рау у Вашингтоні відбулася в рамках Стратегічного діалогу США - Польща, повідомляє  Цензор.НЕТ із посиланням на Держдепартамент США.

"Держсекретар Блінкен і міністр закордонних справ Рау обговорили колективну безпеку та регіональні питання, у тому числі спільну відданість суверенітету й територіальній цілісності України в умовах нарощування військових сил РФ", - інформує зовнішньополітичне відомство США.

Зазначається, що Блінкен подякував Польщі за її лідерство на східному фланзі НАТО та підтвердив необхідність розвивати відносини.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Кулеба та Блінкен погодили подальші кроки України та США для стримування Росії

Автор: 

НАТО (6797) Польща (8983) Рау Збіґнев (105) Блінкен Ентоні (1157)
Поділитися:
Підсумувати:
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
 
 