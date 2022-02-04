Блінкен обговорив з главою МЗС Польщі Рау питання безпеки на східному фланзі НАТО

Держсекретар США Ентоні Блінкен обговорив з главою МЗС Польщі Збігнєвом Рау питання двосторонньої взаємодії, безпеки на східному фланзі НАТО, а також відданість захисту України на тлі агресії РФ.

Зустріч Блінкена і Рау у Вашингтоні відбулася в рамках Стратегічного діалогу США - Польща, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Держдепартамент США.

"Держсекретар Блінкен і міністр закордонних справ Рау обговорили колективну безпеку та регіональні питання, у тому числі спільну відданість суверенітету й територіальній цілісності України в умовах нарощування військових сил РФ", - інформує зовнішньополітичне відомство США.

Зазначається, що Блінкен подякував Польщі за її лідерство на східному фланзі НАТО та підтвердив необхідність розвивати відносини.

