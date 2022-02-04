Керівника ДБР обрали надто швидко. Розплата за це - те, як розслідується справа Трухіна, - Рябошапка

Голову Спеціалізованої антикорупційної прокуратури не можуть призначити чи не найдовше в історії України.

Про це в ефірі програми "Свобода слова Савіка Шустера" сказав колишній генеральний прокурор Руслан Рябошапка, повідомляє Цензор.НЕТ.

"Для прикладу, конкурс на керівника Державного бюро розслідувань (ДБР), сумнозвісний, він тривав дуже короткі строки, і керівника ДБР було призначено буквально через кілька тижнів під Новий рік", – сказав Рябошапка.

Він додав, що такі швидкі темпи мають свої недоліки - те, що зараз ДБР не розслідує резонансні справи, як от ДТП за участі нардепа Трухіна.

"У той спосіб, яким було призначено керівника ДБР… ми бачимо, що плата за це – як розслідується справа щодо Трухіна, наприклад. Тому що політичні призначенці чи садженці президента [України Володимира Зеленського] на керівні посади правоохоронних органів – вони потім відплачують такою політичною протекцією і прикриттям, і фактично політичною корупцією", - сказав він.

Нагадаємо, аварія з участю автівки нардепа партії "Слуга народу" Олександра Трухіна сталася 23 серпня 2021 року о 15:45 на Бориспільській трасі поблизу Києва. За даними ЗМІ, Трухін за кермом Audi не дотримався безпечної дистанції і на великій швидкості в’їхав в автомобіль Ford, який своєю чергою протаранив автомобіль Daewoo.

За даними свідків, Трухін мав ознаки алкогольного сп'яніння, але офіційного підтвердження цьому немає. У Нацполіції факт ДТП підтвердили, однак імен учасників не назвали.

Пізніше понад 30 медіа спочатку розмістили, а потім видалили інформацію про те, що нардеп потрапив у ДТП.

У поліції повідомили, що розслідування ДТП доручено ДБР. Бюро вже отримало матеріали справи і обіцяє провести об'єктивне розслідування.

7 вересня "слуга народу" Трухін прокоментував ДТП і заявив: "Я себе не вважаю винним. Я не був п'яний".

1 лютого 2022 року журналісти опублікували відео з камер поліцейських. На кадрах видно, що Трухін намагався полишити місце аварії. Він переліз через огорожу та рушив у ліс. А коли поліцейські не дали йому піти - спробував їх підкупити. Депутат розповів, що у нього із собою сумка, в якій 150 тис. Та пропонував ці гроші за право піти з місця ДТП.

2 лютого Трухіна виключили з партії "Слуга народу". Він заявив, що "у стані шоку наговорив багато дурниць" та що йому "соромно", а також заявив про готовність скласти мандат.