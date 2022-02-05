Київ повністю довіряє США у питанні послаблення російської загрози, - представник України в ООН Кислиця

Україна повністю довіряє Сполученим Штатам і тісно консультується з ними у питаннях деескалації напруженості, яку створила Росія.

Як передає Цензор.НЕТ, з посиланням на Укрінформ, про це в інтерв'ю телеканалу CBS News повідомив постійний представник України при ООН Сергій Кислиця.

На запитання, чи задовольняють Україну пропозиції Білого дому, надіслані Росії для пом'якшення протистояння, він відповів ствердно.

"Ми бачили проєкт відповіді ще до того, як він був надісланий росіянам, і ми працюємо з американцями у щоденній тісній координації, в оперативному режимі. Ми повністю довіряємо тому, що роблять американці. І дуже цінуємо їхню готовність обговорювати з нами свої ідеї та кроки", - сказав постпред.

Він зазначив, що українці сповнені рішучості захищати свою незалежність, і в разі нападу Росії було б "тотальне кровопролиття".

При цьому Кислиця додав, що Україна активного прагне приєднання до НАТО, оскільки "намагатися захистити себе самостійно не тільки сумнівно з військової точки зору, а й надзвичайно дорого з економічної та фінансової".

Дипломат також указав на бажання Путіна відновити імперію за рахунок держав колишнього СРСР. "Він хоче відновити імперію, як би вона не називалася - новий Радянський Союз, Російська імперія, нова федерація, неважливо. Він хоче увійти в історію як державний лідер, який відновив імперію, хай би як її назвали", - зауважив Кислиця у відповідь на запитання, чого хоче Путін від України.

