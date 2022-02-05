УКР
Київ повністю довіряє США у питанні послаблення російської загрози, - представник України в ООН Кислиця

Україна повністю довіряє Сполученим Штатам і тісно консультується з ними у питаннях деескалації напруженості, яку створила Росія.

Як передає Цензор.НЕТ, з посиланням на Укрінформ, про це в інтерв’ю телеканалу CBS News повідомив постійний представник України при ООН Сергій Кислиця.

На запитання, чи задовольняють Україну пропозиції Білого дому, надіслані Росії для пом'якшення протистояння, він відповів ствердно.

"Ми бачили проєкт відповіді ще до того, як він був надісланий росіянам, і ми працюємо з американцями у щоденній тісній координації, в оперативному режимі. Ми повністю довіряємо тому, що роблять американці. І дуже цінуємо їхню готовність обговорювати з нами свої ідеї та кроки", - сказав постпред.

Він зазначив, що українці сповнені рішучості захищати свою незалежність, і в разі нападу Росії було б "тотальне кровопролиття".

При цьому Кислиця додав, що Україна активного прагне приєднання до НАТО, оскільки "намагатися захистити себе самостійно не тільки сумнівно з військової точки зору, а й надзвичайно дорого з економічної та фінансової".

Дипломат також указав на бажання Путіна відновити імперію за рахунок держав колишнього СРСР. "Він хоче відновити імперію, як би вона не називалася - новий Радянський Союз, Російська імперія, нова федерація, неважливо. Він хоче увійти в історію як державний лідер, який відновив імперію, хай би як її назвали", - зауважив Кислиця у відповідь на запитання, чого хоче Путін від України.

+10
От якби ще не доводилось професіоналам мінімізовувати безглузді, образливі для союзників та щкідливі для країни заяви і дії Зеленського та його ганебного оточення.
05.02.2022 01:18 Відповісти
+10
Поверніть мені мого нормально «баригу», бо вже немає сили «при найвеличнішому» жити.
05.02.2022 05:34 Відповісти
+9
Київ довіряє, а зелене шобло гоши коломоя - ні.
05.02.2022 00:38 Відповісти
Київ довіряє, а зелене шобло гоши коломоя - ні.
05.02.2022 00:38 Відповісти
Достойна відповідь
05.02.2022 00:38 Відповісти
От якби ще не доводилось професіоналам мінімізовувати безглузді, образливі для союзників та щкідливі для країни заяви і дії Зеленського та його ганебного оточення.
05.02.2022 01:18 Відповісти
Якщо ви про Кислицб, то так. Про "достойні відповіді" Зєлєнского, Арахамії і навіть єрмаківської тіні - Кулєби на Заході ходять чутки про наркоманією у вищих ешелонах зеленої влади.
05.02.2022 09:40 Відповісти
Хм, дивно, що валодька зелупа не надіслав якусь квартальну мавпу в ООН.
05.02.2022 01:57 Відповісти
Через 2-3 роки:

05.02.2022 02:00 Відповісти
Поверніть мені мого нормально «баригу», бо вже немає сили «при найвеличнішому» жити.
05.02.2022 05:34 Відповісти
Уволят Кислицу. Ермак уже указ подписал. 200% гарантии
05.02.2022 09:02 Відповісти
Є тільки два розумних виборів:
1. повернути Порошенко, або
2.повністю довіритися США.
Я за перший шлях.
05.02.2022 09:16 Відповісти
Краще о'бєднати повернення Пороха та тісну співпрацю з Америкою і Європою. Як 3 роки тому.
05.02.2022 10:14 Відповісти
Україна і її народ довір'яє США-"зе" слуги дають зрозуміти американцям- ми Вам не довіряємо,бо Ви нагнітаєте обстановку
05.02.2022 10:50 Відповісти
 
 