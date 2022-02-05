УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
4388 відвідувачів онлайн
Новини Агресія Росії проти України Війна
2 194 7

США та союзники готові швидко реагувати на загострення з боку Росії - Держдеп

США та союзники готові швидко реагувати на загострення з боку Росії - Держдеп

Сполучені Штати, а також їхні союзники та партнери готові діяти швидко, аби в разі подальшої ескалації проти України Росія відчула суворі наслідки.

Про це йшлося під час телефонної розмови держсекретаря США Ентоні Блінкена і глави МЗС України Дмитра Кулеби, передає Цензор.НЕТ  із посиланням на Держдепартамент США.

"Держсекретар розповів міністру закордонних справ про своє недавнє спілкування з російською стороною, що підтвердило готовність до розв’язання спільних проблем безпеки, а також непохитну підтримку Сполученими Штатами суверенітету й територіальної цілісності України", - поінформували в зовнішньополітичному відомстві США.

У Держдепі підкреслили, що Сполучені Штати зберігають готовність разом із союзниками й партнерами "спричинити швидкі й суворі наслідки для Росії, якщо вона обере шлях ескалації".

Сторони також обговорили спільні кроки з метою схилити Росію до дипломатичного шляху замість війни та забезпечити безпеку і стабільність.

Як повідомляв Цензор.НЕТ, МЗС України за результатами розмови Кулеби і Блінкена поінформувало, що сторони серед іншого обговорили подальші кроки для стримування агресивних намірів Росії в Європі.

Автор: 

США (24353) Блінкен Ентоні (1157)
Поділитися:
Підсумувати:
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
показати весь коментар
05.02.2022 02:04 Відповісти
Капитан первАГА ранга проверяет учения на ЧФ. Выцепил первого попавшегося Ваню-матроса и давай его кошмарить вопросами, тобто проверять выучку, мол, таавариСЧ матрос, атомный взрыв в районе пятого шпангоута, ваши действия? -Медленно, ой молниеносно испаряюсь, таавариСЧ капраз,- каже Ванья.
показати весь коментар
05.02.2022 08:31 Відповісти
показати весь коментар
05.02.2022 06:29 Відповісти
Походу ему и притворяться нечего - одной ногой уже в могиле.
показати весь коментар
05.02.2022 08:26 Відповісти
Німці не бyдyть vоюvати з рашкою хоч vони і v Нато а фактично німці v тайожном sоюзі пyтлером
показати весь коментар
05.02.2022 09:45 Відповісти
Как разделился мир! США, Канада, Великобритания, Польша, Румыния, Дания на одной стороне. Россия, Китай, Германия, Венгрия - на другой.
показати весь коментар
05.02.2022 13:04 Відповісти
 
 