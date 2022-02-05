США та союзники готові швидко реагувати на загострення з боку Росії - Держдеп

Сполучені Штати, а також їхні союзники та партнери готові діяти швидко, аби в разі подальшої ескалації проти України Росія відчула суворі наслідки.

Про це йшлося під час телефонної розмови держсекретаря США Ентоні Блінкена і глави МЗС України Дмитра Кулеби, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Держдепартамент США.

"Держсекретар розповів міністру закордонних справ про своє недавнє спілкування з російською стороною, що підтвердило готовність до розв’язання спільних проблем безпеки, а також непохитну підтримку Сполученими Штатами суверенітету й територіальної цілісності України", - поінформували в зовнішньополітичному відомстві США.

У Держдепі підкреслили, що Сполучені Штати зберігають готовність разом із союзниками й партнерами "спричинити швидкі й суворі наслідки для Росії, якщо вона обере шлях ескалації".

Сторони також обговорили спільні кроки з метою схилити Росію до дипломатичного шляху замість війни та забезпечити безпеку і стабільність.

Як повідомляв Цензор.НЕТ, МЗС України за результатами розмови Кулеби і Блінкена поінформувало, що сторони серед іншого обговорили подальші кроки для стримування агресивних намірів Росії в Європі.